ВАКС закрыл дело "Роттердам+"
13 октября судья Высшего антикоррупционного суда Катерина Широка закрыла дело НАБУ о так называемой формуле "Роттердам+".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.
"Отказать в удовлетворении жалобы адвоката Жилича, который действует в интересах Никопольского завода ферросплавов, адвоката Оксенюк, который действует в интересах Запорожского завода ферросплавов, адвоката Загребельской, которая действует в интересах Чумака..." - зачитала в судья Широка.
Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом Генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.
Расследование дела "Роттердам +" продолжалось более 4 лет.
Производство по "Роттердам+" зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований еще 24 марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности, бывшему главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, а также Владимиру Евдокимову, руководителю отдела НКРЭКУ, заместителю руководителя отдела НКРЭКУ и двум представителям менеджмента ДТЭК Рината Ахметова. Сотрудникам комиссии следователи инкриминировали использование служебного положения с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, совершенное по предварительному сговору, а работникам "ДТЭК" - пособничество в злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУ служебными полномочиями в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов.
Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение в цену угля, по которой рассчитывалась стоимость электроэнергии, стоимости доставки угля от хабов Амстердам - Роттердам - Антверпен. Формулу отменили 1 июля 2019 г.
По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний вступили в сговор с руководством НКРЭКУ для включения в тариф на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходов, которые в действительности не проводились, а именно - расходов на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, росту тарифов для субъектов хозяйствования, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате таких действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесен ущерб в размере 18,87 млрд грн.
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Так...хіба що віялових відключень е/е мабуть не буде. А з теплом та ГВ.
Я акуєваю. ГВ повинна бути 65-75 С, а в реалі 55-58.
Я ж то до будинкових лічильників маю прямий доступ і бачу, що дають.
В деяких будинках взагалі 40-45 С.
З жахом чекаю початок опалювального сезону
и вот так буднично, зелень обосралась..
існують кілька десяток порошавок, котрі всіх крім себе називають "зебіли"
Отже, вам слід цілувати в пуп зєлю і всіх його виборців цілодобово.
Якби не вони- ви б вже повиздихали з голоду
Подумайте про це.
ВАКС закрыл дело "Роттердам+" Источник:
Жалоба от Запорожского завода ферросплавов - Игорь Коломойский.
Совместная жалоба (иск) по «Роттердам+» - Виталий Шабунин и Игорь Коломойский.
Жалоба (иск) по "Роттердам+" - Сергей Лещенко.
Жалоба (иск) по "Роттердам+" - Андрей Герус.
То всі ті, що про простий нарід думають. 😁
Зате тепер є відмазка: ми не готові до опалювального сезону бо чекали рішення про "роттердам++++"! А те, що ціни за опалення в платіжках будуть великі, то все місцева влада винна!
Да, на бензин зеленая гопота установила формулу Амстердам +, но то "хороший" Амстердам+, правда, ублюдочные?
Колхозники уверены, что вагоны с товарами стоят прямо на биржах и покупатель лично их должен забирать после торгов.
ВАКС --суд новый( созданный при Порохе) т.е. реформированный и решение суда на 100% верное, законное и справедливое!
Но быдлу нас-али в голову все олигархические помойки, что Роттердам -это плохо (хотя это европейская практика)---быдлота даже толком сказать не может, ЧЕМ это плохо, но ноет)))
Т.е. формула хорошая, но она для ахметки??? Ты сам понял, что написал?
ахметкин уголь Украине обходился ДОРОЖЕ Роттердамского, если брать госдотации отрасли и пр. нищаки.
Именно потому, что формулу отменила ахметка СЕЙЧАС завозит уголь по 200 баксов за тонну, вместо 1700 гр при Порохе ))))
Чисто кацапское свойство говорить на белое--черное, упоротое зебилье!
Найгірше те, що "Роттердам" діє для встановлення тарифів на електроенергію, але не діє для формування ціни на вугілля з державних шахт.
Отримуючи у тарифі покриття ціни вугілля на рівні 2 200 грн, теплові станції (ТЕС), у тому числі ті, що належать компанії ДТЕК, купують у державних шахт вугілля за ціною 1 330 грн"
Ахметов ще на закупівлі вугілля у державних шахт наживався, і все завдяки формулі "Роттердам +"
"
https://www.epravda.com.ua/columns/2016/10/24/608854/
Прочитай, что написано под этим гениальным бредом внизу статьи: Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Я тебе уже ясно написала: ты не оппонент и твой бред НЕ интересен!
Все, разговор с "умным дворником" окончен.
Щоб ти безмізке щось зрозуміло, я проведу лікнеп. Але спочатку спитаю. Кого посадили новостворені поТрохом "антикорупційні" імпотентні огани ( ВАКС, САП, НАБУ) з топ корупціонерів, суддів хабарників, брильянтових прокурорів чи мерів- сепаратистів, га, тупе ти .ярвисько ? Правильно. НІКОГО ! А чому ?
Бо судова реформа по- новому це -- мильна бульбашка, окозамилювання для лохів : 85 % суддів Майдану не звільнено, стара судова мафія залишилася на місцях, лугандонівської судді призначені суддями в Україні. Суддю попревич не петя призначав ? А хто нагороджував суддів антимайданівців, не петя ? ЖОДЕН з топ корупціонерів, мерів-сепаратистів, беркутів, корупованих суддів Майдану, брильянтрвих прокуроів не сів.
" В "конкурсі" до Верховного Суду перемогли: - племінник Ківалова; - син кума Ківалова і за сумісництвом члена ВККС; - адвокат Порошенка і за сумісництвом член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - суддя РФ і за сумісництвом голова ВРП, який покривав суддів Майдану; - ще одна член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - ще 11 мутних персонажів. Всього 16 з 31 недобросовісних суддів - у списку переможців".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3115386
https://censor.net.ua/ua/news/3115386/peremojtsyamy_konkursu_u_verhovnyyi_sud_staly_pleminnyk_kivalova_yuryst_poroshenka_i_chleny_vrp_yaki
07.05.19 Порошенко підписав указ про призначення 75 суддів Верховного Суду, серед них юрист з Roshen Малашенкова https://censor.net.ua/ua/news/3125813/***********************************************************************************************************
Недоброчесні судді очолили Верховний суд - Громадське ...
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://hromadske.ua/amp/posts/nedobrochesni-suddi-ocholyly-verkhovnyi-sud-spivkoordynatorka-hromadskoi-rady-dobrochesnosti&ved=2ahUKEwjIpbSIgKTzAhU-hf0HHS_lA7I4ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw3_AqlivYZpr6FGrT2qCx2v
Я не собираюсь спілкуватися с тупым ботом, шляющимся по помойкам)))
П-шел...
Я тобі, морально кастрованій, надав конкретні факти - прізвища, призначення сивочолого петьмана. Хто призначав суддів заставенко, єсауленко, шмигельського, вишняка, попревич тощо, не твій петя ? Як за судової реформи до верховного суду України могли попасти судді Майдану, кум ківалова, син кума ківалова, судді рфії ? Де обіцяні звільнення 7 тис корупованих суддів? Хіба не судді, яких призначав твій порохохряк , кидали тисячі добровольців у тюрми, а сепарів, корупціонерів, брильянтових прокурорів, беркутів звільняли ?
За каждого судью голосует ВР и любой Президент только подписывает назначение! Президент судей НЕ НАЗНАЧАЕТ!!!!!!Ты это понимаешь????????
За каденцию Порошенко были уволены 50% всех судей в Украине!
Ботяра це ти, дешеве безмізке лярвисько без честі і гідності, яке брак клепки компенсує бридкими випороженнями.
Ты мне надоел тупой, как дятел
Криза жанру ? Ти настільки розумово обмежене що навіть не здатне на власну думку. Свою безмізку макітру ти явно ззстосовуєш не за призначенням-- в тебе розвинуті лишень смоктально-жувальні рефлекси бо ти і є безпинципна ботяра, що зранку до світанку безперестанно лиже яйця сивочолого петьмана за криваві рошенівські ********!
Звільнення і призначення суддів відбувається за ініціативи Президента і ВРП (яку петя не зміни, а зробив підконтрольною собі.
Ось читай недорозвинуте:
Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом....Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:
1) вносить подання про призначення судді на посаду;...
4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
Я тобі навів конкретні прізвища кого він призначав ! Ось тобі приклади суддів призначених указом парашенка:
Заставенко--суддя
райсуду Києва Марина Заставенко, яка ухвалила скандальне рішення за позовом Віктора Медведчука щодо книги «Справа Василя Стуса»
Суддя сепар Попревич, який прсадив Стерненка під арешт...
Суддя Київського апеляційного суду Денис Масенко є одним із членів Ради суддів, яка блокує судову реформу, який був суддею Апеляційного суду Луганської області, перевели до Києва указом президента Порошенка. І відтоді він встиг відзначитися численними зашкварними рішеннями", - відзначають в ЦПК, детально зупиняючись на таких рішеннях:
- Скасував дозвіл на затримання Юрія Іванющенка (Єнакіївського). Це рішення стало підставою для зняття його з міжнародного розшуку.
- Змінив запобіжний захід тітушководу Юрію Крисіну з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.censor.net/ua/news/3294133/****************************************************************************************************&ved=2ahUKEwjjhPzsitvzAhWgh_0HHblIBUoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw1ol2_a3GecNRdUy1FPt1YP&cf=1
- 50 % суддіа було звільнено ? Докази будь-ласка
- Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом....Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:
1) вносить подання про призначення судді на посаду;...
4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
!!! Хто СВОЇМИ УКАЗАМИ призначав суддів заставенко, єсауленко, шмигельського, вишняка, попревич тощо, не твій петя ? Як за судової реформи до верховного суду України могли попасти судді Майдану, кум ківалова, син кума ківалова, судді рфії ? Де обіцяні звільнення 7 тис корупованих суддів? Хіба не судді, яких призначав твій порохохряк , кидали тисячі добровольців у тюрми, а сепарів, корупціонерів, брильянтових прокурорів, беркутів звільняли ?
Я тобі навів конкретні прізвища кого він призначав ! Ось тобі приклади суддів призначених указом парашенка:
-- суддя райсуду Києва Марина Заставенко, яка ухвалила скандальне рішення за позовом Віктора Медведчука щодо книги «Справа Василя Стуса»
Суддя сепар Попревич, який прсадив Стерненка під арешт...
Суддя Київського апеляційного суду Денис Масенко є одним із членів Ради суддів, яка блокує судову реформу, який був суддею Апеляційного суду Луганської області, перевели до Києва указом президента Порошенка. І відтоді він встиг відзначитися численними зашкварними рішеннями", - відзначають в ЦПК, детально зупиняючись на таких рішеннях:
- Скасував дозвіл на затримання Юрія Іванющенка (Єнакіївського). Це рішення стало підставою для зняття його з міжнародного розшуку.
- Змінив запобіжний захід тітушководу Юрію Крисіну з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.censor.net/ua/news/3294133/****************************************************************************************************&ved=2ahUKEwjjhPzsitvzAhWgh_0HHblIBUoQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw1ol2_a3GecNRdUy1FPt1YP&cf=1
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50% звильненых я видела СВОИМИ глазами в судах--пустые кабинеты уволенных судей, и похудевший вдвое список оставшихся, можешь убедиться в этом сам.
Объясняю, как для особо "одаренного" в ПОСЛЕДНИЙ раз.
Для назначения судьи (первого) кандидат проходит все, что перечисленно ниже в Законе о судоустрое ст. 69-79 (там все: проверки,экзамены, декларация, КОНКУРС ---за это отвечает ВРП) и только после этого Президент ТЕХНИЧЕСКИ! подписывает Указ. Он не назначает по своему усмотрению!
Читай, что в Законе написано про назначение судді: Ст.80. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів. (Не проверяет и не оценивает Президент этих судей!!!!)
Президент України видає указ про призначення судді не пізніше тридцяти днів із дня отримання відповідного подання Вищої ради правосуддя.
Перевод на другую должность или в другой суд:
1. Суддя може бути переведений, в тому числі тимчасово шляхом відрядження, на посаду судді до іншого суду Вищою радою правосуддя в порядку, передбаченому законом.
2. Переведення судді на посаду судді до іншого суду здійснюється на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, внесеної за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді, проведеного в порядку, визначеному https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n714 статтею 79 цього Закону.
Понимаешь : указ издают только на підставі та в межах подання , на основании и в границах ! Где ты в Законе нашел, что Президент имеет право НЕ подписать подання??????????????????
По сути, их назначает ВРП, а президент только издает указ. Точно так же, как зебила избрал нарид, а объявила его презом ЦВК---смешно обвинять в этой дурости ЦВК)))
Кстати, в Конституции Украины в ст.106 (функции президента, т.е. то, за что он лично отвечает), касательно судов только одно :п.22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;
Понимаешь ? Только кандидатуры в КС подает (отбирает) САМ президент??????Поэтому все твои простыни с о списками судей--это не к Пороху, а к ВРП.
Учи матчасть, а не плюйся ядом.
Значить про 50 % я маю повірити тобі на слово, а не ЦПК ? Театр абсурду. Джерело давай, брехухо ! Таким як ти брехати- шо дихати. Тобто в усьому винні всі-- спочатку контрольована Рашеном Олексійовичем ВР, зараз вже погана ВРП, а не Барига , АВТОР ТА ІНІЦІАТОР СУДОВОЇ "РЕФОРМИ" , так, рошеномізке?
Ай - я - яй ! А чи не була ця ВРП створена петьманом в рамках судової реформи і Закону України "Про Вищу раду правосуддя " у 2017 року, яка була його кишеньковим інструментом адже саме петя створив комісію з відбору кандидатів у члени ВРП і затвердив положення про проведення конкурсу ? Може ще й не петя ініціював і проводив цю судову "реформу" ?
Читаємо у вікіпедії: "В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань !"
Тобто, саме петя є автором цієї "реформи", саме петя сказав, що це реформа реформ, яку треба зробити щонайперше, саме петя є автором всіх законопроектів, включно зі змінами у Конституцію, відповідно до яких здійснюється судова реформа ! І петя так пишається цією судовою реформою! Але сьогодні НІХТО не довіряє органам, які здійснюють цей відбір та перевірку: Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) і Вищій раді правосуддя (ВРП). Бо вони - одна більш ніж на дві третини, інша наполовину - складаються з суддів, обраних самими суддями !!! Тобто задачу оновлення суддівського корпусу доручили ( суть реформи "по- новому"!!!) САМИМ СУДДЯМ, яких ми хочемо оновити. АБСУРД ! НОНСЕНС ! СЮР ! Величезна кількість недоброчесних суддів, до яких є питання по їхніх статках і колишніх рішеннях, попроходила сито кваліфікомісії суддів, де сидять такі ж судді, до яких можна висунути ті самі претензії. АЛЕ Ж ПЕТЯ ПИШАЄТЬСЯ ЦІЄЮ СУДОВОЮ "РЕФОРМОЮ"!
"Зміни в Конституції в частині правосуддя - одне з найголовніших рішень за час мого президентства", - Порошенко
Цитую сивочолого: "Хочу окремо наголосити, що якби вчора реформа провалилася, якби вчора ми побачили на табло 299-298, це чітко б означало консервацію існуючої судової влади на роки..."
ЗНАЧИТЬ РЕФОРМА ТАКИ ВІДБУЛАСЯ !
І, ДО РЕЧІ, ДЕ В ЗАКОНІ НАПИСАНО ЩО ПРЕЗИДЕНТ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ( ХІБА ЦЕ ІМПЕРАТИВНА НОРМА???ВІДПОВІДАЙ, ОДНОКЛІТИННЕ!!!) ПІДПИСУВАТИ ПРИЗНАЧЕННЯ КОРУПОВАНИХ СУДДІВ ? АДЖЕ ВСІ ЦІ КОНКУРСИ, ЕКЗАМЕНИ, ДЕКЛАРАЦІЇ - ФІКЦІЯ, НАХАБНЕ ОКОЗАМИЛЮВАННЯ !БО ВСІ ПОБАЧИЛИ ХТО КРІЗЬ НИХ ПРОЙШОВ-- ВСЯ СТАРА КОРУПОВАНА СУДОВА МАФІЯ І ДОНЕЦЬКА СЕПАРНЯ !
Але ж петьман обіцяв ПОВНЕ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ !?! ДЕ Ж ОБІЦЯНЕ ПАРАШЕНКОМ ВІДНОВЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ??? ДЕ ЧЕСНИЙ, СПРАВЕДЛИВИЙ СУД, ОБІЦЯНИЙ ПАРАШЕНКОМ ???
Зміни в Конституції в частині правосуддя - одне з найголовніших рішень за час мого президентства, - Порошенко
Цитую далі: "Зараз реформі бути. Зміни відбудуться. На жаль, не за один, але закон передбачає за два роки глибоке очищення влади. Причому процес починається з Верховного суду ( " В "конкурсі" до Верховного Суду перемогли: - племінник Ківалова; - син кума Ківалова і за сумісництвом члена ВККС; - адвокат Порошенка і за сумісництвом член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - суддя РФ і за сумісництвом голова ВРП, який покривав суддів Майдану; - ще одна член ВРП, яка покривала суддів Майдану; - ще 11 мутних персонажів. Всього 16 з 31 недобросовісних суддів - у списку переможців".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3115386
https://censor.net.ua/ua/news/3115386/peremojtsyamy_konkursu_u_verhovnyyi_sud_staly_pleminnyk_kivalova_yuryst_poroshenka_i_chleny_vrp_yaki )
"Вже за півроку ми повинні завершити конкурси, відбори, перевірки, призначення, обрання: повинен бути повністю сформований новий Верховний суд. Усі нові судді призначатимуться на конкурсній основі (знаємо- бачили ці конкурси!). Цей процес почнеться вже в 2016 році. Доступ до посади суддів відкривається юристам, адвокатам, науковцям. Каста зруйнована. Судді позбавляються повної недоторканності. Після завершення реформи незалежність суддівської системи посилиться, а політичний вплив зменшиться. Я позбавив
самого себе таких можливостей змінами до Конституції. Реформа повертає людям право на чесний справедливий суд", - підкреслив він.
Зеленский, ты посмотрел путину в глаза и перестал стрелять. "Заинтересованного" в продолжении войны барыги уже в первом кресле страны нет. Вернул оккупированные Донбасс и Крым ? Как там говорил, если за год ничего не будет, то будет план "Б" . . . Где твой план ? Или план это тот, который курят ? Выйди теперь и скажи людям : "Люди, Порошенко в противостоянии путлеру делал, что мог, я зря его критиковал, потому что мои рецепты решения вопроса не оказались лучше, Пётр Алексеевич, извините, предлагаю пост Министра иностранных дел, чтобы Вы сколачивали международную антироссийскую коалицию". Слабо ? Слабо !
Липецкая фабрика - русские её моментально арестовали, продать было юридически невозможно. Порошенко в ответ остановил производство и уволил трудовой коллектив. Вопли : "У него бизнес в россии, потому и война не выигрывается". Только Порошенко свои бизнес-активы дал в управление (т.н. "слепой траст", когда собственник "не командует") Ротшильдам - это уважаемые люди с двухвековой скоро репутацией, которые не будут просто подтанцовывать туземцу с восточных окраин Европы, так что слепой траст у Ротшильда - это реально слепой траст. А Зеленский дал подержать бизнес Квартала-95 не Ротшильду, а Шефиру. Типа на него переписал долю. Ребята, не смешите меня, пожалуйста . . . Ротшильд и Шефир - это два разных по мировоззрению и репутации еврея. Это небо и земля в вопросах поведения и дорожат они репутацией по разному, точнее первый ею дорожит, а второй едва ли знает значение этого слова.
И так по каждому пункту. То есть обосрать оппонента на выборах - пожалуйста, а как самому дать результат - так нет. И даже не наступать на те же вопросы, которыми втаптывал оппонента в грязь - тоже нет. Но самое главное - НЕ УМЕЕТ ИЗВИНИТЬСЯ И ПРИЗНАТЬ, ЧТО ЛГАЛ ИЛИ ОШИБАЛСЯ. Порошенко с трибуны парламента извинялся, я помню эту речь. А Зеленский не считает себя человеком, который может ошибиться.
Вот ты полез в Президенты - что ты там забыл ? Ты готов к этой должности ? В рекламе говорил : "Так, я готовий" - но ведь НЕТ, НЕ ГОТОВ. И в первую очередь интеллектуально не был готов. Да, сейчас поменялся, много что понял. Но ты нормальный 2 года учиться на живых людях ? Да ещё во время войны ? Нельзя со сцены в кабинет главного менеджера страны - хоть бы депутатом побыл сначала один срок, чтобы понять кухню . . . так же ж нет, сразу "хочу быть владычицей морскою".
Дилетант. И в парламент привёл толпу дилетантов. Хана, это как будто бы пасажиры в летящем самолёте решили выбрать пилотом того, кто круче шутит, а не того, кто в лётную школу ходил.
Честное слово, всеобщее избиретальное право надо отменять. Голосовать должны только люди или с официальным доходом хотя бы эквивалентным 1 тысяче евро в месяц в течение последних 2-3 лет перед выборами, или с высшим образованием. А то колхозники и люмпены с пенсионерами навыбирали нам на голову, прости Господи.