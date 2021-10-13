ВАКС закрыл дело "Роттердам+"

13 октября судья Высшего антикоррупционного суда Катерина Широка закрыла дело НАБУ о так называемой формуле "Роттердам+".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.

"Отказать в удовлетворении жалобы адвоката Жилича, который действует в интересах Никопольского завода ферросплавов, адвоката Оксенюк, который действует в интересах Запорожского завода ферросплавов, адвоката Загребельской, которая действует в интересах Чумака..." - зачитала в судья Широка.

Также читайте: Ни одна экспертиза всеукраинского уровня не установила убытки от "Роттердам +", - прокурор САП Демкив о закрытии дела

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом Генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам +" продолжалось более 4 лет.

Производство по "Роттердам+" зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований еще 24 марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности, бывшему главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, а также Владимиру Евдокимову, руководителю отдела НКРЭКУ, заместителю руководителя отдела НКРЭКУ и двум представителям менеджмента ДТЭК Рината Ахметова. Сотрудникам комиссии следователи инкриминировали использование служебного положения с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, совершенное по предварительному сговору, а работникам "ДТЭК" - пособничество в злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУ служебными полномочиями в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение в цену угля, по которой рассчитывалась стоимость электроэнергии, стоимости доставки угля от хабов Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен. Формулу отменили 1 июля 2019 г.

По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний вступили в сговор с руководством НКРЭКУ для включения в тариф на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходов, которые в действительности не проводились, а именно - расходов на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, росту тарифов для субъектов хозяйствования, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате таких действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесен ущерб в размере 18,87 млрд грн.