Адвокаты подали апелляцию на решение ВАКС о закрытии дела "Роттердам +"
Адвокаты потерпевших по делу "Роттердам +" подали апелляционную жалобу на решение судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерины Широкой о закрытии дела.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарии адвоката Агии Загребельского, которая представляет интересы экс-заместителя генерального прокурора Виктора Чумака.
Загребельская отметила, что апелляционную жалобу адвокаты писали без полного текста решения.
"Несмотря на законодательные сроки провозглашения в пять дней - судья до сих пор не выпустила решение, мы сформировали профессиональную правовую позицию, которую в дальнейшем, после ознакомления с ним, сможем дополнить" - прокомментировала адвокат. - "Этот процесс не только о деолигархизации, наших деньгах и топ-коррупции. От его результатов зависит будущее всей антикоррупционной инфраструктуры Украины. Президент Зеленский боится олигархов, но их не боимся мы. Спрос на справедливость со стороны общества однозначный и нескрываемый. В истории человечества первыми легализовали новые цивилизационные правила именно судьи. Сейчас самое время им вновь выполнить свою миссию"
Расследование дела "Роттердам +" продолжалось более 4 лет.
Производство по "Роттердам+" зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований еще 24 марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности, бывшему главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, а также Владимиру Евдокимову, руководителю отдела НКРЭКУ, заместителю руководителя отдела НКРЭКУ и двум представителям менеджмента ДТЭК Рината Ахметова. Сотрудникам комиссии следователи инкриминировали использование служебного положения с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, совершенное по предварительному сговору, а работникам "ДТЭК" - пособничество в злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУ служебными полномочиями в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов.
Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение в цену угля, по которой рассчитывалась стоимость электроэнергии, стоимости доставки угля от хабов Амстердам - Роттердам - Антверпен. Формулу отменили 1 июля 2019 г.
По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний вступили в сговор с руководством НКРЭКУ для включения в тариф на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходов, которые в действительности не проводились, а именно - расходов на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, росту тарифов для субъектов хозяйствования, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате таких действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесен ущерб в размере 18,87 млрд грн.
20 мая 2021 г. САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года. Эти решения также были подтверждены Офисом Генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.
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Хто там, коломойша ?
Зато после 2019-го уж поперло так поперло. Этой зимой вобще возможно не за что платить будет. Скакалочкой грется прийдется.
Зеленского я так же не защищаю, а обвиняю, потому что долги при нем только выросли.
И кроме того, именно Порошенко НЕЗАКОННО создал НКРЕ КП, но у Зеленского было уже 2,5 года, чтобы просто отменить это незаконное решение, навести порядок и ум в тарифах, но напротив, он просто ввел в НКРЕ КП уже своих, вместо порошенковских, заменив одних гнид, другими гнидами.
Оригинально.
Вам же я отвечу, что хоть мне это и финансово обременительно, но я всё же пока вытягивал выплату коммунальных послуг.
Но когда я плачу за них, когда на сдачу в хлебном ларьке мне дают мелкие, гадкие, похожие на шекели, металлические гривны изобретения Порошенко, то я ничего хорошего ему не желаю, как собственно и продавщицы, которым как и мне тяжело без очков рассмотреть, где монета в 1 гривну, а где в 2 гривны.
https://www.youtube.com/watch?v=aJNdx1C5zHE
Совсем подоляковские боты одурели)))
Ты представляешь себе склады Нью-Йоркской и Лондонской биржи?
При Порошенко в отопительный сезон газ мне обходился в 8 грв, летом 2 гривны вместе с транспортировкой, а сейчас 10 гривен зимой и по 15 гривен летом ( с транспортировкой)!!!!!
Даже если брать тариф Нафтогаза, то он 7.96+ 2(3) транспортировки, т.е. все равно дороже, чем при Порохе!
На какой помойке вас подоляк набирает???
Ты про атомную энергетику немножко забыл---более 50 % рынка? А ТЭС все принадлежат ахметке???
К твоему сведению, многие ТЭС(ТЭЦ) принадлежат местным громадам, другим частным структурам, государству.
Ну как можно быть таким тупым?????
1) Кто считается монополистом согласно законов Украины.
2) Какую долю ДТЭК занимает на рынках электричества и тепловой генерации Украины.
3) Почему оптовая цена электроэнергии до начала последнего кризиса в Европе была на 25% ниже чем в Украине.
Когда я слышу нелепые рассуждения на уровне бабки у подьезда, то я никогда не презираю оппонента и не обвиняю его в тупости. Наоборот, я всегда помогаю человеку наконец узнать правильные цифры...
"газ этой зимой дешевле чем зимой 2018-2019..." - где дешевле? В закупке?
"Что именно вызывает у вас возмущение?" - популизм.
"И еще один вопрос, вы не на субсидии ?" - нет.
"Теперь о ценах, очевидно что вы далеки от экономики и 100% у вас нет своего дома Иначе Вы бы знали что тариф на газ зимой 2018/19 был 8.54 , а сейчас тариф Нафтогаза 7.96. " - две дачи и квартира, считается за "свой дом"? А теперь представьте цены на хабах за этот период, с учётом того, что закачка в ПХГ начинается сильно заранее (как и контрактование объёмов)
"сейчас тариф Нафтогаза 7.96. " - 16, 56.
А МинФин, считает что не 7.96, а несколько по другому -
Розничные цены на природный газ для населения в Киеве
с 1.10.2021
Поставщик
(газоснабжающая компания)
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/?sort=trfValue1,down Месячный тариф
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/?sort=trfValue2,down Годовой тариф
(грн. за 1 м³, с НДС)
Поставщик последней надежды ("Нафтогаз Украины")
16,5600
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatit-communalnie-uslugi-tov-naftogaz-ukrainy%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
ООО ГК "Нафтогаз Украины"
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatit-communalnie-uslugi-tov-naftogaz-ukrainy%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,9600
ООО "Агросинтез Трейдинг"
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Fuk%2Fterminal%2Findex%2Findex%2Fid%2F27773%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,8000
ООО "Аскания Энерджи"
19,9500
9,9500
ООО "Газпромпостач"
10,8000
ООО "Галнафтогаз"
7,9900
10,9900
ООО "ЙЕ Энергия"
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-communaljni-poslugi-enerhiia-kyivska-oblast%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,9900
ДП "КиевгазЭнерджи" ПАО "Киевгаз"
30,5004
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-gaz-kyivgazenerdzhi-kyiv%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
8,7000
ООО "Киевоблгаз сбыт"
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-gaz-kyivoblgaz-zbut-kyivska-oblast%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,9900
ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno)
12,0000
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-communaljni-poslugi-kyiv-energo-poslugy-kyiv%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
8,9400
ООО "ЛТК Електрум"
10,0000
ООО "М Газ Трейдинг"
17,0000
10,1800
ООО "Мегаватт Энерго"
8,0900
ООО "Свий"
9,5000
10,0000
ООО "ТАС Энергия"
31,0600
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Fuk%2Fterminal%2Findex%2Findex%2Fid%2F28221%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
11,2200
ООО "Энергогарантия"
9,5000
ООО "Энерджи Трейд Груп" (ETG)
7,9700
8,9400
ООО "ЭРУ Людям"
8,1000
ООО "ЭРУ Трейдинг"
8,9000
ООО "Юниверс газ"
11,4000
Ну и не забудьте добавить -
Поставщик
(газораспределительная компания)Тариф
(грн. за 1 м³, с НДС)ПАО "Киевгаз"0,372
Что касается котла, то если есть слив в бойлерной то наверно лучше ставить конденсационный котел, он жрет на 25% меньше газа чем обычный. Когда я ставил свой котел газ еще стоил не так дорого, а конденсационные котлы стоили намного дороже чем сейчас. Я поставил турбированный Будерус, в целом все хорошо, он отлично держит температуру при увеличении потока. Но турбинку и датчик расхода за четыре года поменял - детали стоили по-моему 1200грн или что-то около этого. К сожалению вода у меня пока без водоподготовки, там не так много, но достаточно железа и кальция. Котел нужно минимум раз в два года чистить -1800грн. Еще важно поставить в ванную/душ/сауну смеситель с термостатом, вы сможете поставить высокую температуру в котле и не обожжётесь, да и вообще термостат сглаживает температуру и от электробойлера ( у меня продублировано с того времени когда дом не был подключен к газу). Если вы уменьшите температуру горячей воды в котле до 55С или близкой, то если в воде есть органика появится легкий неприятный запах, особенно на утро.
"Теперь о "популизме", согласно Конституции Украины недра принадлежат народу Украины. Наживаться на собственниках, а потом разворовывать прибыль в интересах менеджмента и смотрящих от власти, то есть экономическая модель Порошенко, подло и преступно." - бред Зеленского не несите, ладно? И о разворовывании - поподробней, мне от вас (как экономиста), желательно ссылки на документы.
А про курс... Было так: например,берешь в кредит в купонах сумму эквивалентную 100 тыс баксов---95 тысяч в бизнес вкладываешь , а 5 тыс через год в купоны переводишь --и кредит с % ПОЛНОСТЬЮ закрываешь)))
Напомнить , какая была инфляция?
Ты считаешь, что произведенного СЕЙЧАС в Украине угля достаточно? Мы его не покупаем в рашке и др. странах?
Тогда почему на складах сейчас в 6 раз меньше угля, чем надо????Почему его покупают за 200 баксов тонна????
Газовый уголь теряет свою энергоемкость при хранении, поэтому его не выгодно хранить в большом количестве.
Тебе сказанно---ресурс в основном НЕ местный !
А как в мире происходит ценообразование во всех цивилизованных странах на газ, нефть, уголь, зерно и т.д. ты бедное не в курсе???
гугл в помощь...
Сам потрудись, ботяра-нулевка!
Большинство не видит разницы между рыночными отношениями и базарными. Все оценивается на уровне торговли картошкой.
И кто же это у нас так потерпел? Уж не кто-то ли из Слуг Наркомана последние трусы в ломбард отнес из-за Роттердама?