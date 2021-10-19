РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5773 посетителя онлайн
Новости Правосудие
2 813 68

Адвокаты подали апелляцию на решение ВАКС о закрытии дела "Роттердам +"

Адвокаты подали апелляцию на решение ВАКС о закрытии дела

Адвокаты потерпевших по делу "Роттердам +" подали апелляционную жалобу на решение судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерины Широкой о закрытии дела.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарии адвоката Агии Загребельского, которая представляет интересы экс-заместителя генерального прокурора Виктора Чумака.

Загребельская отметила, что апелляционную жалобу адвокаты писали без полного текста решения.

"Несмотря на законодательные сроки провозглашения в пять дней - судья до сих пор не выпустила решение, мы сформировали профессиональную правовую позицию, которую в дальнейшем, после ознакомления с ним, сможем дополнить" - прокомментировала адвокат. - "Этот процесс не только о деолигархизации, наших деньгах и топ-коррупции. От его результатов зависит будущее всей антикоррупционной инфраструктуры Украины. Президент Зеленский боится олигархов, но их не боимся мы. Спрос на справедливость со стороны общества однозначный и нескрываемый. В истории человечества первыми легализовали новые цивилизационные правила именно судьи. Сейчас самое время им вновь выполнить свою миссию"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС закрыл дело "Роттердам+"

Расследование дела "Роттердам +" продолжалось более 4 лет.

Производство по "Роттердам+" зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований еще 24 марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности, бывшему главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, а также Владимиру Евдокимову, руководителю отдела НКРЭКУ, заместителю руководителя отдела НКРЭКУ и двум представителям менеджмента ДТЭК Рината Ахметова. Сотрудникам комиссии следователи инкриминировали использование служебного положения с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, совершенное по предварительному сговору, а работникам "ДТЭК" - пособничество в злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУ служебными полномочиями в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение в цену угля, по которой рассчитывалась стоимость электроэнергии, стоимости доставки угля от хабов Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен. Формулу отменили 1 июля 2019 г.

По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний вступили в сговор с руководством НКРЭКУ для включения в тариф на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходов, которые в действительности не проводились, а именно - расходов на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, росту тарифов для субъектов хозяйствования, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате таких действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесен ущерб в размере 18,87 млрд грн.

20 мая 2021 г. САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года. Эти решения также были подтверждены Офисом Генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Автор: 

апелляция (628) юстиция (758) Антикоррупционный суд (1218) Роттердам+ (165) Загребельская Агия (102)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
А прізвища потєрпєвших від ротердаму назвете ?
Хто там, коломойша ?
показать весь комментарий
19.10.2021 21:06
+14
Беня бабломойський.
показать весь комментарий
19.10.2021 21:20
+12
їжачок плакав, коловся, але продовжував їсти кактус
показать весь комментарий
19.10.2021 21:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А прізвища потєрпєвших від ротердаму назвете ?
Хто там, коломойша ?
показать весь комментарий
19.10.2021 21:06 Ответить
Беня бабломойський.
показать весь комментарий
19.10.2021 21:20 Ответить
потерпідарів
показать весь комментарий
19.10.2021 21:25 Ответить
Вам перечислить 99,5% фамилий украинцев?
показать весь комментарий
19.10.2021 22:52 Ответить
Лох должен страдать…
показать весь комментарий
19.10.2021 22:59 Ответить
Лучше расскажи, как же это ты сам так претерпел нечеловеческие лишения. Небось родную бабушку на органы сдал, чтобы коммуналку оплатить...

Зато после 2019-го уж поперло так поперло. Этой зимой вобще возможно не за что платить будет. Скакалочкой грется прийдется.
показать весь комментарий
20.10.2021 01:11 Ответить
Поищите в нете, сколько десятков миллиардов гривен долга за коммуналку от населения, передал Порошенко в наследство Зеленскому.
Зеленского я так же не защищаю, а обвиняю, потому что долги при нем только выросли.

И кроме того, именно Порошенко НЕЗАКОННО создал НКРЕ КП, но у Зеленского было уже 2,5 года, чтобы просто отменить это незаконное решение, навести порядок и ум в тарифах, но напротив, он просто ввел в НКРЕ КП уже своих, вместо порошенковских, заменив одних гнид, другими гнидами.
показать весь комментарий
20.10.2021 18:30 Ответить
Т.е. ты не платишь колммуналку, а виноват Порошенко.

Оригинально.
показать весь комментарий
20.10.2021 20:44 Ответить
К незнакомым на "ты" обращаются только кацапы и евреи.
Вам же я отвечу, что хоть мне это и финансово обременительно, но я всё же пока вытягивал выплату коммунальных послуг.

Но когда я плачу за них, когда на сдачу в хлебном ларьке мне дают мелкие, гадкие, похожие на шекели, металлические гривны изобретения Порошенко, то я ничего хорошего ему не желаю, как собственно и продавщицы, которым как и мне тяжело без очков рассмотреть, где монета в 1 гривну, а где в 2 гривны.
показать весь комментарий
20.10.2021 21:05 Ответить
"Сумна новина - помер відомий в Україні міф про "Роттердам+"

https://www.youtube.com/watch?v=aJNdx1C5zHE

показать весь комментарий
19.10.2021 21:23 Ответить
От Роттердама+ пострадали все автолюбители. Они переплачивают 5 гривен на каждом литре. Покупка топлива на базе Черноморска или Южного столило бы на 5000 гривен дешевле чем платить за доставку автоцистернами через всю Европу из Роттердама.
показать весь комментарий
19.10.2021 21:25 Ответить
ти дебіл
показать весь комментарий
19.10.2021 21:26 Ответить
Сухов, с каких это пор УГОЛЬ автоцистернами доставляют???
Совсем подоляковские боты одурели)))
показать весь комментарий
19.10.2021 23:01 Ответить
Товарисч!!! Ты уверен, что то, что покупают на бирже, везут с биржи?

Ты представляешь себе склады Нью-Йоркской и Лондонской биржи?
показать весь комментарий
20.10.2021 01:13 Ответить
їжачок плакав, коловся, але продовжував їсти кактус
показать весь комментарий
19.10.2021 21:26 Ответить
Подібні кількарічні "тягомотні" справи прийдеться вже солити чи коптити, бо душок від них іде, а закопати ніхто не рискує.
показать весь комментарий
19.10.2021 21:36 Ответить
Пострадавшие от Роттердама+ не только промышленные потребители электроэнергии, но и все бытовые. Фактический каждый украинец, исключая маргиналов сидящих на субсидии... Процесс подорожания был крайне простой - цена угля автоматически подняла оптовую цену электроэнергии, а затем планово НКРЭ начала подтягивать бытовые тарифы до "рыночных". Параллельно пропагандисты рассказывали, что Роттердам+ бьет только по Коломойскому и находились дураки, которые этому верили...
показать весь комментарий
19.10.2021 22:17 Ответить
Кому Вы обьясняете? Лохам это не дойдет, они могут только лапшу на уши принимать...
показать весь комментарий
19.10.2021 22:29 Ответить
До лохов скорей всего дойдет этой зимой... А пока что принимай лапшу.
показать весь комментарий
19.10.2021 23:38 Ответить
Хочу напомнить что при сивочилом газ зимой 2018/2019 стоил дороже чем сейчас - 8.54грн, а не 7.96грн.
показать весь комментарий
19.10.2021 23:58 Ответить
Бред пишешь, бот!
При Порошенко в отопительный сезон газ мне обходился в 8 грв, летом 2 гривны вместе с транспортировкой, а сейчас 10 гривен зимой и по 15 гривен летом ( с транспортировкой)!!!!!
Даже если брать тариф Нафтогаза, то он 7.96+ 2(3) транспортировки, т.е. все равно дороже, чем при Порохе!
показать весь комментарий
20.10.2021 01:44 Ответить
Вот откуда вы такие беретесь? Вы что все бомжи, или за вас платят родители? Пусть так, но посмотреть архив тарифов газа на Минфине неужели так тяжело? При Порошенко Не было ни одного года чтобы газ зимой стоил 8грн а летом 2грн. с транспортировкой С 2016 года цена газа взлетела и потом только росла без всякой связи с ценой газа в ЕС. Транспортировку газа тоже придумали оплачивать при Порошенко , после чего она тоже начала расти. Плановое повышение всех тарифов было фишкой Порошенко, я уже обьяснял почему.. Цена газа кардинально упала после выборов, а сегодняшние тарифы 7.96 в принципе были бы невозможны при газовом кризисе . Петр Алексеевич влупил бы "рыночный" тариф в 20-21 грн и рассказывал бы о субсидиях маргиналам.
показать весь комментарий
20.10.2021 19:21 Ответить
Бот, раз ты так "разбираешься" в теме, ответь на простой вопрос: почему, как только отменили Роттердам+ ---электроэнергия СРАЗУ подорожала ???
На какой помойке вас подоляк набирает???
показать весь комментарий
19.10.2021 23:04 Ответить
Конечно знаю. Мировая цена угля тогда резко упала и Ахметову пришлось бы продавать дешевле чем он продавал. Поэтому партнеры Порошенко-Ахметов решили поломать схему Роттердам как уже не выгодную и придумать новую. Они с понтом решили ввести рынок, "как в ЕС". Но рынок в ЕС демонополизирован, а у нас монополист Ахметов контролирует фактически все. Глава АМКУ при каждом президенте в упор не видит монополизм Ахметова, а чиновников которые видят увольняют. При этом украинский рынок электроэнергии не просто монополизирован , он еще и изолирован от более дешевого электричества ЕС (единственная точка Бурштынский энергоостров Ахметова), есть только подключение к энергосистеме РФ и РБ( массовый импорт из этих стран невозможен по политическим соображениям). В результате получилось как задумали партнеры, с введением рынка оптовая цена подорожала.
показать весь комментарий
19.10.2021 23:52 Ответить
"украинский рынок электроэнергии .... монополизирован" ---КЕМ?
Ты про атомную энергетику немножко забыл---более 50 % рынка? А ТЭС все принадлежат ахметке???
К твоему сведению, многие ТЭС(ТЭЦ) принадлежат местным громадам, другим частным структурам, государству.
Ну как можно быть таким тупым?????
показать весь комментарий
20.10.2021 01:54 Ответить
Прежде чем писать мне комментарии, пожалуйста погуглите и выясните три вопроса:
1) Кто считается монополистом согласно законов Украины.
2) Какую долю ДТЭК занимает на рынках электричества и тепловой генерации Украины.
3) Почему оптовая цена электроэнергии до начала последнего кризиса в Европе была на 25% ниже чем в Украине.

Когда я слышу нелепые рассуждения на уровне бабки у подьезда, то я никогда не презираю оппонента и не обвиняю его в тупости. Наоборот, я всегда помогаю человеку наконец узнать правильные цифры...
показать весь комментарий
20.10.2021 18:50 Ответить
Ви дійсно підмітили про партнера Порошенко і Ахметова, то в Порошенко прем'єр міністром є Шмигаль-спеціаліст олігарха Ахметова?
показать весь комментарий
20.10.2021 10:07 Ответить
Спасибо, поржал.
показать весь комментарий
19.10.2021 23:54 Ответить
Над теми дебилами, которые до сих пор верят что подорожание тарифов никак не было связано с Роттердамом?
показать весь комментарий
19.10.2021 23:57 Ответить
Над теми дебилами, которые до сих пор верят что подорожание тарифов никак не было связано с их выбором Зебуина? Да
показать весь комментарий
20.10.2021 00:15 Ответить
Каких именно тарифов, уточните пожалуйста, а то мы все голословно говорим. "Плановое" подорожание электричества закончилось вместе с властью Порошенко, газ этой зимой дешевле чем зимой 2018-2019... Что именно вызывает у вас возмущение? И еще один вопрос, вы не на субсидии ?
показать весь комментарий
20.10.2021 00:24 Ответить
Тех тарифов, которые МВФ потребовал привести к реальным и одинаковым с пром. тарифами. Надеюсь вы помните о угрозе дефолта без кредитов?
"газ этой зимой дешевле чем зимой 2018-2019..." - где дешевле? В закупке?
"Что именно вызывает у вас возмущение?" - популизм.
"И еще один вопрос, вы не на субсидии ?" - нет.
показать весь комментарий
20.10.2021 01:09 Ответить
Напомню, что первый раз финансирование МВФ прервал не из-за цен, цены тогда как раз подгоняли под завышенные оптовые по Роттердаму+. МВФ перестал давать кредиты из-за саботажа Порошенко антикоррупционной реформы. Петр Алексеевич был категорично против независимого Антикоррупционного суда. Только прекращение кредитов МВФ заставило его поменять позицию. Теперь о ценах, очевидно что вы далеки от экономики и 100% у вас нет своего дома Иначе Вы бы знали что тариф на газ зимой 2018/19 был 8.54 , а сейчас тариф Нафтогаза 7.96. Теперь о "популизме", согласно Конституции Украины недра принадлежат народу Украины. Наживаться на собственниках, а потом разворовывать прибыль в интересах менеджмента и смотрящих от власти, то есть экономическая модель Порошенко, подло и преступно.
показать весь комментарий
20.10.2021 19:02 Ответить
"Напомню, что первый раз финансирование МВФ прервал не из-за цен, цены тогда как раз подгоняли под завышенные оптовые по Роттердаму+. МВФ перестал давать кредиты из-за саботажа Порошенко антикоррупционной реформы. Петр Алексеевич был категорично против независимого Антикоррупционного суда. Только прекращение кредитов МВФ заставило его поменять позицию." - прекрасный опус. А теперь - пруфы в студию!

"Теперь о ценах, очевидно что вы далеки от экономики и 100% у вас нет своего дома Иначе Вы бы знали что тариф на газ зимой 2018/19 был 8.54 , а сейчас тариф Нафтогаза 7.96. " - две дачи и квартира, считается за "свой дом"? А теперь представьте цены на хабах за этот период, с учётом того, что закачка в ПХГ начинается сильно заранее (как и контрактование объёмов)

"сейчас тариф Нафтогаза 7.96. " - 16, 56.
показать весь комментарий
20.10.2021 23:58 Ответить
Капец. Мы говорим о тарифе бытовых потребителей, а это именно 7.96. Для чего Вы мне многозначительно задаете вопросы, ответы на которые Вы не знаете? Я не просто представляю, я знаю цены на хабах и знаю сколько своего газа добывает Нафтогаз. Что касается истории про две дачи, то очевидно что они неотапливаемые
показать весь комментарий
21.10.2021 00:39 Ответить
Вы оказывается всё знаете. Может заодно подскажете, какой котёл в сауну прикупить?
А МинФин, считает что не 7.96, а несколько по другому -

Розничные цены на природный газ для населения в Киеве
с 1.10.2021

Поставщик
(газоснабжающая компания)
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/?sort=trfValue1,down Месячный тариф
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/kiev/?sort=trfValue2,down Годовой тариф

(грн. за 1 м³, с НДС)

Поставщик последней надежды ("Нафтогаз Украины")

16,5600
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatit-communalnie-uslugi-tov-naftogaz-ukrainy%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить


ООО ГК "Нафтогаз Украины"


https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatit-communalnie-uslugi-tov-naftogaz-ukrainy%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,9600

ООО "Агросинтез Трейдинг"


https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Fuk%2Fterminal%2Findex%2Findex%2Fid%2F27773%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,8000

ООО "Аскания Энерджи"

19,9500

9,9500

ООО "Газпромпостач"



10,8000

ООО "Галнафтогаз"

7,9900

10,9900

ООО "ЙЕ Энергия"


https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-communaljni-poslugi-enerhiia-kyivska-oblast%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,9900

ДП "КиевгазЭнерджи" ПАО "Киевгаз"

30,5004
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-gaz-kyivgazenerdzhi-kyiv%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
8,7000

ООО "Киевоблгаз сбыт"


https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-gaz-kyivoblgaz-zbut-kyivska-oblast%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
7,9900

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno)

12,0000
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Foplatyty-communaljni-poslugi-kyiv-energo-poslugy-kyiv%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
8,9400

ООО "ЛТК Електрум"



10,0000

ООО "М Газ Трейдинг"

17,0000

10,1800

ООО "Мегаватт Энерго"



8,0900

ООО "Свий"

9,5000

10,0000

ООО "ТАС Энергия"

31,0600
https://minfin.com.ua/go?url=https%3A%2F%2Fwww.portmone.com.ua%2Fr3%2Fuk%2Fterminal%2Findex%2Findex%2Fid%2F28221%3Futm_source%3Dminfin%26utm_medium%3Dgas-tariffs оплатить
11,2200

ООО "Энергогарантия"



9,5000

ООО "Энерджи Трейд Груп" (ETG)

7,9700

8,9400

ООО "ЭРУ Людям"



8,1000

ООО "ЭРУ Трейдинг"



8,9000

ООО "Юниверс газ"



11,4000

Ну и не забудьте добавить -
Поставщик
(газораспределительная компания)Тариф
(грн. за 1 м³, с НДС)ПАО "Киевгаз"0,372
показать весь комментарий
21.10.2021 00:56 Ответить
Существование цен на газ в Киевской области, больших чем цена Нафтогаза, говорит только об одном - редкой лени и тупости огромного числа потребителей. Для того чтобы перейти на Нафтогаз достаточно знать свой код из счета на газ. Причем все можно сделать не выходя из своего дома на сайте gas.ua. Но народ ленится что либо делать - в результате полно случаев, когда поставщик прекращает свою деятельность и информирует потребителя, а тот не спешит оформлять переход на Нафтогаз (или кого-то еще)и получает счета "поставщика последней надежды" - того же Нафтогаза но по 16.5 грн. Слава богу еще расход газа минимальный и плата за тупость и лень не такая ощутимая
Что касается котла, то если есть слив в бойлерной то наверно лучше ставить конденсационный котел, он жрет на 25% меньше газа чем обычный. Когда я ставил свой котел газ еще стоил не так дорого, а конденсационные котлы стоили намного дороже чем сейчас. Я поставил турбированный Будерус, в целом все хорошо, он отлично держит температуру при увеличении потока. Но турбинку и датчик расхода за четыре года поменял - детали стоили по-моему 1200грн или что-то около этого. К сожалению вода у меня пока без водоподготовки, там не так много, но достаточно железа и кальция. Котел нужно минимум раз в два года чистить -1800грн. Еще важно поставить в ванную/душ/сауну смеситель с термостатом, вы сможете поставить высокую температуру в котле и не обожжётесь, да и вообще термостат сглаживает температуру и от электробойлера ( у меня продублировано с того времени когда дом не был подключен к газу). Если вы уменьшите температуру горячей воды в котле до 55С или близкой, то если в воде есть органика появится легкий неприятный запах, особенно на утро.
показать весь комментарий
22.10.2021 12:10 Ответить
Добавлю -
"Теперь о "популизме", согласно Конституции Украины недра принадлежат народу Украины. Наживаться на собственниках, а потом разворовывать прибыль в интересах менеджмента и смотрящих от власти, то есть экономическая модель Порошенко, подло и преступно." - бред Зеленского не несите, ладно? И о разворовывании - поподробней, мне от вас (как экономиста), желательно ссылки на документы.
показать весь комментарий
21.10.2021 00:01 Ответить
Какая же аудитория у цензора! Или это весь народ такой, или здесь одни порохоботы? От Роттердам+ все мы пострадали и страдаем. Но власть - любая никогда это не признает. Рабам не положено знать как их грабят....
показать весь комментарий
19.10.2021 22:26 Ответить
Узбагойся, теперь цены на уголь вполне рентабельны, только угля на ТЭЦ все равно нет, завывай про это..
показать весь комментарий
19.10.2021 22:58 Ответить
"пострадавший" от уля за 1700 грв за тонну, к твоему сведению, сейчас уголь закупают по 200 баксов---жри, не обляпайся от счастья!
показать весь комментарий
19.10.2021 23:08 Ответить
А курс тогда напомнить? А зарплаты?
показать весь комментарий
19.10.2021 23:54 Ответить
При чем здесь зарплаты к кредиту на развитие бизнеса???
А про курс... Было так: например,берешь в кредит в купонах сумму эквивалентную 100 тыс баксов---95 тысяч в бизнес вкладываешь , а 5 тыс через год в купоны переводишь --и кредит с % ПОЛНОСТЬЮ закрываешь)))
Напомнить , какая была инфляция?
показать весь комментарий
20.10.2021 01:34 Ответить
Какие же дебилы у Подляка работают
показать весь комментарий
19.10.2021 23:55 Ответить
Якщо Клоун, ставши президентом швидко скасував Роттердам+, значить він шкодив Каломойському.
показать весь комментарий
19.10.2021 22:51 Ответить
На вугіллі у першу чергу заробляє Ахметов, з його ТЕС.
показать весь комментарий
19.10.2021 22:53 Ответить
Клоун скасував Роттердам и тут же ввел Амстердам+: чего молчим, не ноем?
показать весь комментарий
19.10.2021 23:10 Ответить
Роттердам разрушил Порошенко, не путай. Читай мой комментарий выше...
показать весь комментарий
19.10.2021 23:55 Ответить
Только в твоей больной голове Роттердам что-то разрушил---такая система принята в мире, но кацапо-боту в методичке другое прописали)))
показать весь комментарий
20.10.2021 01:36 Ответить
можешь привести пример такой системы в мире, когда местный энергоноситель покупают по цене импортного с доставкой? С таким успехом мы скоро будем покупать хлеб+ молоко+
показать весь комментарий
20.10.2021 12:36 Ответить
Местный????
Ты считаешь, что произведенного СЕЙЧАС в Украине угля достаточно? Мы его не покупаем в рашке и др. странах?
Тогда почему на складах сейчас в 6 раз меньше угля, чем надо????Почему его покупают за 200 баксов тонна????
показать весь комментарий
20.10.2021 22:15 Ответить
"такая система принята в мире". Приведите пример, а не задавайте вопрос.
Газовый уголь теряет свою энергоемкость при хранении, поэтому его не выгодно хранить в большом количестве.
показать весь комментарий
20.10.2021 22:29 Ответить
Ты тупой? С первого раза не догоняешь?
Тебе сказанно---ресурс в основном НЕ местный !
А как в мире происходит ценообразование во всех цивилизованных странах на газ, нефть, уголь, зерно и т.д. ты бедное не в курсе???
гугл в помощь...
показать весь комментарий
21.10.2021 01:00 Ответить
Отмазываешься. Пример приведи
показать весь комментарий
21.10.2021 18:29 Ответить
Может тебе пример привести, что солнце встает и что земля круглая?
Сам потрудись, ботяра-нулевка!
показать весь комментарий
21.10.2021 22:06 Ответить
Фактов ты привести не можешь, Можешь только языком трепать
показать весь комментарий
25.10.2021 10:34 Ответить
ротердам+ убрал и ввел рынок электроэнергии порошенко с гройсманом. См когда вступают в силу полномочия нового президента и правительства.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:34 Ответить
Эта музыка будет вечно..
показать весь комментарий
19.10.2021 22:57 Ответить
Удивительно низкий уровень экономических знаний форумчан! Может вам почитать лекции по экономике и ценообразованию? Напишите что вам интересно и я вам все обьясню... Или тут только те, кто сидит на субсидии, паразитируя на украинском среднем классе?
показать весь комментарий
20.10.2021 00:03 Ответить
Судя по всему, примерно так и есть.

Большинство не видит разницы между рыночными отношениями и базарными. Все оценивается на уровне торговли картошкой.
показать весь комментарий
20.10.2021 01:15 Ответить
Адвокаты потерпевших по делу "Роттердам +"

И кто же это у нас так потерпел? Уж не кто-то ли из Слуг Наркомана последние трусы в ломбард отнес из-за Роттердама?
показать весь комментарий
20.10.2021 01:07 Ответить
Адвокаты бениного завода НЗФ, есть сомнения кто потерпевший? )))))
показать весь комментарий
20.10.2021 10:25 Ответить
Плебс грабят роттердамами - амстердамами, а он утирается и радуется. Тем временем зелёная шобла телешоу в масштабе страны устраивает
показать весь комментарий
20.10.2021 10:10 Ответить
При Роттердаме электроэнергия для промышленности была дешевле и уголь был, а сейчас энергия дороже и угля на складах ТЭЦ нет, как так то?
показать весь комментарий
20.10.2021 10:26 Ответить
А сейчас тоже Роттердам только наверное с двумя плюсами. И все эти Амстердамы так понравилось, что скоро мы будем покупать по этой формуле не только топливо, но и газ.
показать весь комментарий
20.10.2021 17:50 Ответить
Конечно ни из Роттердама, ни из Амстердама дизтопливо и бензин не везут. Но топливо должно продаваться в Украине по цене Роттердама с накрутками по стоимости равной доставке из Роттердама/Амстердама по автодорогам. Или у нас дешевле чем Роттердаме. А формальной причиной что " трусковецкие экономисты" считали СИФ Роттердам/Амстердам, а не СИФ Черноморск, то что там есть биржа с котировками на топливо, а у нас в Черноморске её нет. Как будто округлённая сумма СИФ в Черноморске огромная тайна или СИФ Роттердам не будет равным биржевой стоимости этого топлива в Роттердаме. А что такое (+) плюс ? Это есть стоимость перевалки угля/дизтоплива/ бензина в Роттердаме на ж/д плюс стоимость доставки груза через всю Европу в Украину.
показать весь комментарий
20.10.2021 12:36 Ответить
 
 