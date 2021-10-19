Адвокаты подали апелляцию на решение ВАКС о закрытии дела "Роттердам +"

Адвокаты потерпевших по делу "Роттердам +" подали апелляционную жалобу на решение судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерины Широкой о закрытии дела.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарии адвоката Агии Загребельского, которая представляет интересы экс-заместителя генерального прокурора Виктора Чумака.

Загребельская отметила, что апелляционную жалобу адвокаты писали без полного текста решения.

"Несмотря на законодательные сроки провозглашения в пять дней - судья до сих пор не выпустила решение, мы сформировали профессиональную правовую позицию, которую в дальнейшем, после ознакомления с ним, сможем дополнить" - прокомментировала адвокат. - "Этот процесс не только о деолигархизации, наших деньгах и топ-коррупции. От его результатов зависит будущее всей антикоррупционной инфраструктуры Украины. Президент Зеленский боится олигархов, но их не боимся мы. Спрос на справедливость со стороны общества однозначный и нескрываемый. В истории человечества первыми легализовали новые цивилизационные правила именно судьи. Сейчас самое время им вновь выполнить свою миссию"

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Расследование дела "Роттердам +" продолжалось более 4 лет.

Производство по "Роттердам+" зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований еще 24 марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности, бывшему главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, а также Владимиру Евдокимову, руководителю отдела НКРЭКУ, заместителю руководителя отдела НКРЭКУ и двум представителям менеджмента ДТЭК Рината Ахметова. Сотрудникам комиссии следователи инкриминировали использование служебного положения с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, совершенное по предварительному сговору, а работникам "ДТЭК" - пособничество в злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУ служебными полномочиями в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение в цену угля, по которой рассчитывалась стоимость электроэнергии, стоимости доставки угля от хабов Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен. Формулу отменили 1 июля 2019 г.

По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний вступили в сговор с руководством НКРЭКУ для включения в тариф на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходов, которые в действительности не проводились, а именно - расходов на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, росту тарифов для субъектов хозяйствования, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате таких действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесен ущерб в размере 18,87 млрд грн.

20 мая 2021 г. САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года. Эти решения также были подтверждены Офисом Генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.