СБУ превращается в охрану опричников Зеленского, - нардеп "ЕС" Арьев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Провал спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" свидетельствует о системной работе по срыву деятельности украинской разведки.
Такого мнения придерживается народный депутат "Европейской солидарности" Владимир Арьев, о чем он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Вагнеровцы" - это не единственный случай, который произошел в 2020 году и свидетельствует о системной работе по срыву деятельности украинской разведки, в частности, история с группой Шведа (тренировавшаяся для осуществления операции по освобождению украинцев из донецкой тюрьмы и изоляции) и то, что с ними сделала СБУ, говорит о том, что эта работа была абсолютно целенаправленной", - сказал он.
По мнению Арьева, работу украинских спецслужб подрывают планомерно.
"Посмотрите, Служба безопасности Украины превращается в личную охрану опричников Зеленского. Работа разведывательных органов существенно ослабляется либо срывом спецопераций, либо кадровым составом. Потому что специалистов оттуда увольняют или открывают против них уголовные дела. Зато люди Татарова (заместитель председателя ОП. – Ред.) и Демченко (первый заместитель секретаря СНБО. – Ред.) из прокуратуры и МВД занимают должности в разведке", - добавил он.
С мнениями других политиков о провале спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" можно ознакомиться здесь.
Пожалуйста, подождите...
Сподіваюсь, що тих грошей, що тобі платять за такі пости, потім вистачить на якісне лікування...
Ну і повторюся: спочатку до психіатра, а потім до школи - вивчати синтаксис і пунктуацію
///
Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов колишнього судді Київського обласного суду Петра Фещенка та зобов'язав Пенсійний фонд провести йому перерахунок та виплату щомісячного довічного грошового утримання. Про це повідомляється з посиланням на рішення від 17 листопада.
Колишній служитель Феміди зазначив у позові, що отримує щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 90% суддівської винагороди. Однак після зміни самого розміру суддівської винагороди позивач почав домагатися перерахунку коштів у Головному управлінні Пенсійного фонду в Києві. Зокрема, наполягав на перерахунку, починаючи з січня 2020 року. Для цього надав довідку вже ліквідованого Апеляційного суду Київської області. Натомість Пенсійний фонд відповів відмовою.
Тоді Фещенко у березні 2021 року подав до суду. Окружний адмінсуд з'ясував, що право на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове утримання мають чоловіки 1955 року народження і старші, які працювали суддями і вийшли у відставку.
Окремо суд посилався на твердження Конституційного суду, який вважає, що щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці має бути співмірним із суддівською винагородою, яку отримує чинний суддя. У разі збільшення розміру такої винагороди перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці має здійснюватися автоматично. До прикладу, нині оклад судді апеляційного суду становить понад 105 тис. грн (або 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).
Окружний адмінсуд зробив висновок, що в екссудді Фещенка з'явилася підстава на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання після рішення Конституційного суду від 18 лютого 2020 року, який визнав неконституційним один із пунктів закону про судоустрій і статус суддів.
Крім цього, суд стягує з Пенсійного фонду на користь позивача 908 грн судового збору.
Як відомо, Петро Фещенко був головуючим у кримінальній справі за обвинуваченням українського поета Василя Стуса в «антирадянській діяльності та пропаганді». 2 жовтня 1980 року суддя Фещенко дав Василю Стусу 10 років тюрми, половину з яких поет мав відбути у виправно-трудовій колонії. Суд також визнав Стуса «особливо небезпечним рецидивістом». Помер поет 4 вересня 1985 року у радянському таборі. Його було реабілітовано вже посмертно, у 1990 році.
Ще один колишній одіозний служитель Феміди, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця Української повстанської армії Івана Гончарука, вже виграв подібний процес минулоріч і вибив собі гігантську пенсію. Ідеться про екссуддю Апеляційного суду Волинської області Бориса Плахтія. Торік за рішенням суду йому перерахували пенсію. І тепер суддя у відставці отримує понад 200 тис. грн на місяць.
Нагадаємо засуджений Плахтієм Іван Гончарук був останнім воїном УПА, якого засудили до смертної кари в СРСР. Наприкінці квітня 2021 року Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій повністю реабілітувала Гончарука.
Персону Бориса Плахтія суспільство активно обговорювало також у контексті іншої історії: у березні 2021 року його доньку, суддю Інну Плахтій, було обрано членкинею Вищої ради правосуддя (з зарплатою 185 000 грн на місяць.)
(аху****)