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Новости Политика Украины
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Арьев (655) разведка (4004) СБУ (18697) ЧВК Вагнера (1281)

СБУ превращается в охрану опричников Зеленского, - нардеп "ЕС" Арьев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ превращается в охрану опричников Зеленского, - нардеп

Провал спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" свидетельствует о системной работе по срыву деятельности украинской разведки.

Такого мнения придерживается народный депутат "Европейской солидарности" Владимир Арьев, о чем он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Вагнеровцы" - это не единственный случай, который произошел в 2020 году и свидетельствует о системной работе по срыву деятельности украинской разведки, в частности, история с группой Шведа (тренировавшаяся для осуществления операции по освобождению украинцев из донецкой тюрьмы и изоляции) и то, что с ними сделала СБУ, говорит о том, что эта работа была абсолютно целенаправленной", - сказал он.

По мнению Арьева, работу украинских спецслужб подрывают планомерно.

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"Посмотрите, Служба безопасности Украины превращается в личную охрану опричников Зеленского. Работа разведывательных органов существенно ослабляется либо срывом спецопераций, либо кадровым составом. Потому что специалистов оттуда увольняют или открывают против них уголовные дела. Зато люди Татарова (заместитель председателя ОП. – Ред.) и Демченко (первый заместитель секретаря СНБО. – Ред.) из прокуратуры и МВД занимают должности в разведке", - добавил он.

С мнениями других политиков о провале спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" можно ознакомиться здесь.
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Топ комментарии
+23
Сховавши совість в заготовлену труну,/ ковтнувши радісно зеленої облуди / Святу,згорьовану гетьманську булаву / зе#ільний люд віддав Іуді /
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23.11.2021 18:26
+20
Так это не СБУ , это бакановский филиал Квартала.
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23.11.2021 18:24
+16
Как там Беня поживает?
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23.11.2021 18:28
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Такая же охранка как НКВД у Сталина.
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23.11.2021 18:23 Ответить
Так это не СБУ , это бакановский филиал Квартала.
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23.11.2021 18:24 Ответить
Сховавши совість в заготовлену труну,/ ковтнувши радісно зеленої облуди / Святу,згорьовану гетьманську булаву / зе#ільний люд віддав Іуді /
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23.11.2021 18:26 Ответить
Не знаю чиї слова, але, ****, в точку....
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23.11.2021 18:31 Ответить
Я теж не знаю . Вичитав . Але без посилання на першоджерело . Змінив лиш два слова на : " зеленої " та " зе#ільний " .
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23.11.2021 18:56 Ответить
Видно що народні, а не зебільні.
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23.11.2021 19:15 Ответить
Бандиты олигархи боятся Президента Зеленского поэтому много придумывают нехорошего. СБУ работает хорошо,поэтому падает преступность
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23.11.2021 18:27 Ответить
Как там Беня поживает?
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23.11.2021 18:28 Ответить
Олег Петрович просто тупорыло пытается бабла срубить на комментах. Так выглядят предатели Украины.
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23.11.2021 19:56 Ответить
Преступность падает, от хохота валяется...
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23.11.2021 18:32 Ответить
В якій психіатричній клініці вже надають доступ до інтернету особам, що там лікуються?

Сподіваюсь, що тих грошей, що тобі платять за такі пости, потім вистачить на якісне лікування...

Ну і повторюся: спочатку до психіатра, а потім до школи - вивчати синтаксис і пунктуацію
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23.11.2021 18:34 Ответить
"Алєг Пєтровітч» це класичний Інтернет БОТ. Для чого сперечатись із програмою?
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23.11.2021 18:39 Ответить
странно, последние несколько дней зеботы даже как-то не стесняются зацирать любые доступные площадки абсолютно одинаковыми вскудахтами. у лещиты решили числом брать?)
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23.11.2021 18:52 Ответить
Вы опаздываете на вечерние процедуры. Любимый психиатр Вас заждался
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23.11.2021 19:32 Ответить
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23.11.2021 19:52 Ответить
СБЗе
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23.11.2021 18:28 Ответить
СБУ, Зеленский , наркота.Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. В образце 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков. Гадёныш Коломойского мечтает сделать из украинцев наркоманов: В "опрос Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса. /В докладе ООН Израиль в списке центров наркотрафика /Израильский наркобарон Сильвер скрылся в аэропорту Борисполь / Начальник Главного управления СБУ по борьбе с наркотиками Михайлецкий может получить срок из-за побега наркобарона Сильвера.

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23.11.2021 18:47 Ответить
Сидоров , с вами полностью согласен гебнявьій Кирилла из РПЦ ! Вьі из какой Лаврьі пишите , из Киево-Печерской или Почаевской ?
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23.11.2021 18:58 Ответить
Ивашин, ФСБ всполошилось что буратине Коломойского не удаётся сделать из украинцев наркоманов? Вы фэсбэшник или только полезный идиот?
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23.11.2021 19:07 Ответить
Милонов из Госдумьі вам в помощь , Сидоров ! Пройдите крестньім ходом по Крещатику , дабьі очистить Украину от грехопадения и раскольничьего Томоса . Если получите в морду , простите заблудших бендеровцев , по-христиански , АМИНЬ !!!
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23.11.2021 19:13 Ответить
См.выше.
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23.11.2021 19:15 Ответить
Вьіше Гундяева-Кирилла в РПЦ никого нет . Куда смотреть?
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23.11.2021 19:18 Ответить
Будете унижать Владивладимыча, товарищ прапорщик не выдаст вам селёдкм!
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23.11.2021 19:28 Ответить
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23.11.2021 19:59 Ответить
Зєлєнський, Єрмак, Демченко, Баканов, Татаров - цих можна розстрілювати без суду і слідства - факти їх злочинної діяльності загальновідомі. Нє, ну я "пересічний" і "диванний", але ж є звільнені з спецслужб патріоти які розуміють всю глибину антидержавної діяльності вищеперерахованих осіб і мають спеціальну підготовку для здійснення таких операцій. Вже пора!
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23.11.2021 18:47 Ответить
Щас забанять...))...
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23.11.2021 18:54 Ответить
Ну... тоді спокійно займусь "вічним" ремонтом в квартирі...
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23.11.2021 18:57 Ответить
Брюки превращаются...Брюки превращаются...
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23.11.2021 19:13 Ответить
слышал, что за последние 2 года реально многие поувольнялись из избушки, осталась все больше гебня аля "чего изволит хазяен"
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23.11.2021 18:54 Ответить
на мокші - шаурма (чи шурма? а біс його зна). А при чому Грицак? чи ти досі намагаєшся впарити подлякову хню?
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23.11.2021 19:20 Ответить
СБУ та СЗР різні структури. Наплів до купи що попало...
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23.11.2021 19:01 Ответить
да, сплів. Х.ню. Ти.
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23.11.2021 19:22 Ответить
зеупыря на нары!
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23.11.2021 19:05 Ответить
ТАК КОМУ СЛУЖИТЬ СБУ ?? . Ясно , що тільки не Україні . КОМУ ??
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23.11.2021 19:07 Ответить
вибачте...не по темі....та дочитавши до кінця (всього пару хв)...ви тех будете в шоці (можливо)
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Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов колишнього судді Київського обласного суду Петра Фещенка та зобов'язав Пенсійний фонд провести йому перерахунок та виплату щомісячного довічного грошового утримання. Про це повідомляється з посиланням на рішення від 17 листопада.

Колишній служитель Феміди зазначив у позові, що отримує щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 90% суддівської винагороди. Однак після зміни самого розміру суддівської винагороди позивач почав домагатися перерахунку коштів у Головному управлінні Пенсійного фонду в Києві. Зокрема, наполягав на перерахунку, починаючи з січня 2020 року. Для цього надав довідку вже ліквідованого Апеляційного суду Київської області. Натомість Пенсійний фонд відповів відмовою.

Тоді Фещенко у березні 2021 року подав до суду. Окружний адмінсуд з'ясував, що право на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове утримання мають чоловіки 1955 року народження і старші, які працювали суддями і вийшли у відставку.

Окремо суд посилався на твердження Конституційного суду, який вважає, що щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці має бути співмірним із суддівською винагородою, яку отримує чинний суддя. У разі збільшення розміру такої винагороди перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці має здійснюватися автоматично. До прикладу, нині оклад судді апеляційного суду становить понад 105 тис. грн (або 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Окружний адмінсуд зробив висновок, що в екссудді Фещенка з'явилася підстава на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання після рішення Конституційного суду від 18 лютого 2020 року, який визнав неконституційним один із пунктів закону про судоустрій і статус суддів.

Крім цього, суд стягує з Пенсійного фонду на користь позивача 908 грн судового збору.

Як відомо, Петро Фещенко був головуючим у кримінальній справі за обвинуваченням українського поета Василя Стуса в «антирадянській діяльності та пропаганді». 2 жовтня 1980 року суддя Фещенко дав Василю Стусу 10 років тюрми, половину з яких поет мав відбути у виправно-трудовій колонії. Суд також визнав Стуса «особливо небезпечним рецидивістом». Помер поет 4 вересня 1985 року у радянському таборі. Його було реабілітовано вже посмертно, у 1990 році.

Ще один колишній одіозний служитель Феміди, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця Української повстанської армії Івана Гончарука, вже виграв подібний процес минулоріч і вибив собі гігантську пенсію. Ідеться про екссуддю Апеляційного суду Волинської області Бориса Плахтія. Торік за рішенням суду йому перерахували пенсію. І тепер суддя у відставці отримує понад 200 тис. грн на місяць.

Нагадаємо засуджений Плахтієм Іван Гончарук був останнім воїном УПА, якого засудили до смертної кари в СРСР. Наприкінці квітня 2021 року Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій повністю реабілітувала Гончарука.

Персону Бориса Плахтія суспільство активно обговорювало також у контексті іншої історії: у березні 2021 року його доньку, суддю Інну Плахтій, було обрано членкинею Вищої ради правосуддя (з зарплатою 185 000 грн на місяць.)

(аху****)
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23.11.2021 19:11 Ответить
Арьев как будто "сегодняшний"... Кто та кой баканов ? Хрен с горы. Это было известно ли ещё три года назад.
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23.11.2021 19:25 Ответить
А коли СБУ була державною, арьев, может при пете?
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23.11.2021 20:00 Ответить
Реванш антиукраинских сил в полной сейчас силе, агенты роSSии: ермак-Козырь, подмял под себя зе_никчемность, демченко срывает все операции разведки, двуликий анус государственный преступников,-портнов-татаров руководит всей так называемой "судебной и правоохранительной" системой. За это ли гибли люди на Майдане?! И эти лицемерный твари и при них зе_никчемность еще идут и "чтят" память Небесной Сотни. Но власть их не вечна и рано или поздно они за все ответят, ждать времени, думаю существенно меньше, чем закончится каденция зе_никчемности.
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24.11.2021 00:06 Ответить
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24.11.2021 00:19 Ответить
 
 