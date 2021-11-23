РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13133 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
13 499 73
Зеленский (16563) Коломойский (1763) США (23203) Гончаренко (516)

В США вышла книга о Коломойском, его связях с Зеленским и схемах отмывания средств, – Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В США вышла книга о Коломойском, его связях с Зеленским и схемах отмывания средств, – Гончаренко

В США 23 ноября в продажу поступила книга журналиста Кейси Мичла (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об олигархе Игоре Коломойском, его связях с президентом Владимиром Зеленским и схемах отмывания средств при покупке недвижимости в Америке.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Читаю книгу американского расследователя Casey Michel. Украинцам есть кем гордиться. По подсчетам автора именно украинский олигарх и бизнес-партнер Зеленского стал крупнейшим аферистом по объему отмытых денег в Соединенных штатах. Даже такие медийные личности как сын нефтяного диктатора Экваториальной Гвинеи Теодорино Нгема Обианг не стояли рядом с нашим", – написал Гончаренко.

Книга American Kleptocracy доступна на сервисе Amazon. Предисловие к ней написал шведский экономист Андерс Ослунд.

В США вышла книга о Коломойском, его связях с Зеленским и схемах отмывания средств, – Гончаренко 01

Гончаренко опубликовал цитату из книги, в которой Игорь Коломойский называется "тенью Владимира Зеленского" и человеком, приведшим его к власти.

"Возможно, сейчас самое время для Коломойского капитализировать свои отношения с новым наивным президентом", - говорится в цитате из книги, которую привел Гончаренко.

По словам нардепа, из книги следует, что президент США хорошо проинформирован о способности Коломойского влиять на украинскую политику.

"Более того, об этом человеке, имеющем ключи от Банковой, лично проинформирован президент США. И хотя автор скептичен по поводу достаточности усилий американского правосудия в расследовании преступлений Коломойского, эта книга точно привлечет внимание к нашему общему герою", - отметил Гончаренко.

В США вышла книга о Коломойском, его связях с Зеленским и схемах отмывания средств, – Гончаренко 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41
показать весь комментарий
23.11.2021 19:24
+31
показать весь комментарий
23.11.2021 19:28
+30
Ну,добре взялися аби витиснути з крісла паяца… не довго йому лишилось шморгати у мікрофон.
показать весь комментарий
23.11.2021 19:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну,добре взялися аби витиснути з крісла паяца… не довго йому лишилось шморгати у мікрофон.
показать весь комментарий
23.11.2021 19:02 Ответить
Скоро її перекладуть на українську, і в розмірі 15 млн примірників безкоштовно роздаватимуть в Україні.
показать весь комментарий
23.11.2021 19:06 Ответить
Я готовий і купити.
показать весь комментарий
23.11.2021 19:27 Ответить
У Клоуна, така кількість "подвигів", что я майже впевнений, что про нього художній фільм знімуть. Клоунськи мрії, увійти до історії збуваються, однак фільм всуперечь мріям, буде не досить героїчним, видовище буде жалюгідним. На місці його синочка, я б замислився відносно зміни фамілії...
показать весь комментарий
23.11.2021 20:18 Ответить
Молодець Олексій ,що про книжні новинки повідомляє. Тепер нехай цю книгу перекладе і видасть у нас .
показать весь комментарий
23.11.2021 19:03 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 19:24 Ответить
Проблемное наследство Коломойского. Латвийский PrivatBank оштрафовали за нарушение закона об отмывании денег

https://biz.nv.ua/finance/nasledstvoot-kolomoyskogo-latviyskiy-privatbank-oshtrafovali-narushil-zakona-ob-otmyvanii-deneg-50197825.html
показать весь комментарий
23.11.2021 20:02 Ответить
Мені імпонують ваші бажання. Сидіти на дупі рівно та тикаючи пальцем командувати, що саме робити іншим.
показать весь комментарий
23.11.2021 19:58 Ответить
А шо по этому поводу , скажет товарищ Венедиктова
показать весь комментарий
23.11.2021 19:05 Ответить
Скаже, що на автора відкрито карну справу, щодо наклепу на найвеличнішого і найчеснішого...
показать весь комментарий
23.11.2021 20:19 Ответить
Шо Кейси Мичела купило фсб, которому заплатил Порошенко из денег, которые он украл у распятых мальчиков.
показать весь комментарий
23.11.2021 20:21 Ответить
...за дєньгі от пріватізацї імущєства ДУСі

Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

4 ч



1. Приватизация спиртзаводов принесла госбюджету более 1 млрд
2. Минэнерго ищет как минимум 1 млрд грн для финансирования роста добычи на "Добропольеуголь"
3. Под контроль Коломойского переданы шахты государственного "Добропольеугля"
показать весь комментарий
23.11.2021 20:34 Ответить
Не фсб а ФБР, ЦРУ - ваще порохоботы
показать весь комментарий
23.11.2021 22:25 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 19:08 Ответить
ЗеБеня проти Ахметова: хто у виграші?
https://www.youtube.com/watch?v=JyBBhvHbxUI
показать весь комментарий
23.11.2021 19:24 Ответить
Ігор Коломоський не бачить нічого поганого в законі про олігархів, який подавав до парламенту і підписав президент Володимир Зеленський.

Коломойський не бачить нічого поганого в тому, щоб бути учасником елітного реєстру і вважає, що цей закон легалізує статки, нажиті до ухвалення закону.

"Я не знаю, чому Ахметов так парився, подам декларацію, вкажу майно і все", - сказав Коломойський.

Головним противником застосування цього закону став Рінат Ахметов - основний претендент на потрапляння до реєстру, який підпадає під усі олігархічні критерії, згадані в законі, пише видання.

Це і не дивно, адже надалі офіційному олігарху заборонять брати участь у приватизації, що погіршить привабливість його компаній для західних кредиторів та інвесторів, а новий офіційний статус може перешкодити при купівлі великих активів у третіх осіб.

"Якщо буде потрібно, я готовий захищати своє ім'я в українських та міжнародних судах", - заявив Ахметов. - https://gazeta.ua/articles/politics/_kolomojskij-nespodivano-pochav-hvaliti-deoligarhizaciyu-vid-zelenskogo/1060733
показать весь комментарий
23.11.2021 19:40 Ответить
Где цитата из книги про коррупцию Зели? Общие фразы и многословие.
показать весь комментарий
23.11.2021 19:11 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 19:28 Ответить
А я всех троих узнал.
Серожа Лещенко, Мустафа Наем и Егорка Соболев.
показать весь комментарий
23.11.2021 20:32 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2021 00:52 Ответить
Черговий привіт мудрому наріду...
показать весь комментарий
23.11.2021 19:11 Ответить

показать весь комментарий
23.11.2021 19:25 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 19:25 Ответить
Коломойша почуває себе Богом на землі, а насправді він потенцальний зек, або труп
показать весь комментарий
23.11.2021 19:12 Ответить
Він чомучсь вже дуже довго не стає зеком.
Тому має стати трупом.
Діалєктіка
показать весь комментарий
23.11.2021 20:17 Ответить
Мичл назвал Зелю косоглазым ("doe-eyed"). Опечатка- он коКсоглазый.
показать весь комментарий
23.11.2021 19:14 Ответить
doe-eyed - не косоглазый. Doe - олениха, т.е., doe-eyed - с темными кроткими глазами.
doe-eyed /ˈdōˌīd/ adjective having large, gentle, dark eyes. "portraits of doe-eyed children"
показать весь комментарий
23.11.2021 19:22 Ответить
"волоокий"? це ж про жінок...
показать весь комментарий
23.11.2021 19:27 Ответить
Может, он назвал его аленем? Тоже подходит...
показать весь комментарий
23.11.2021 19:41 Ответить
аленихой
показать весь комментарий
23.11.2021 20:15 Ответить
нєбритой і нєголеной...
показать весь комментарий
23.11.2021 20:54 Ответить
амер. великі наївні очі
(Definition of doe-eyed: having large innocent-looking eyes - джерело: Merriam-Webster Dictionary - https://www.merriam-webster.com/dictionary/doe-eyed )
показать весь комментарий
23.11.2021 22:51 Ответить
До речі, Коломойский в книзі не "тінь Зеленського", як каже Гончаренко, а "в тіні Зеленського" ("in Zelensky's shadow")
показать весь комментарий
23.11.2021 22:57 Ответить
...що буквально означає "...за спиною в Зє"
показать весь комментарий
23.11.2021 23:18 Ответить
А я Онищенко книжку прочитал.
Там тоже про деньги и про их отмывание.
Теперь нужно и эту прочитать.
показать весь комментарий
23.11.2021 19:36 Ответить
Это всего лишь книжка. И не для нас написана. На сегодня опять бушует в наших бошках одна тема---уже в седьмой раз---насточертел, вор, предатель итд! И как всегда абсолютно не видим, не ищем, не слышим, а опять слушаем позавчерашних у власти, которым охота вернутся! Системная ошибка! Нужен лидер, со своей командой примерной, его базовые идеи, цели и способы достижения! И не только обещания нужны но интервью с лидерами команды его с конкретными расписаными постами в сов-мине и прочими назначениями. Так работают уже 70 лет в стабильных странах, где сразу видно заранее всю команду, а не верхушка в одном лице! Этот парень уже в прошлом, это наш был выбор. И нам давно нужен пост вице-президента как минимум в следующем выборе. Да и не только.
показать весь комментарий
23.11.2021 19:47 Ответить
Книга - ента не то, что... но и кое-что... Значиццо, проекту Карабас-Барабас-Буратина пришла таки трында... ЗЫ... чекаем от первАГА первого декабря спич к плебсу, мол, чьо-чьо? А я - ничьо. Люди вон - чьо и то ничьо, а то как чьо, дык, сразу чЬО...
показать весь комментарий
23.11.2021 19:56 Ответить
Представляю диалог:
"А-а? Шо молчишь ? Ты же Андерс Ослунд, великий экономист !
Язык в zhoппу проглотил ?"
показать весь комментарий
23.11.2021 20:01 Ответить
офшорный нарко-крот, и брехливый вор-проходимец.
показать весь комментарий
23.11.2021 20:08 Ответить
Ні можете бить, вава с плахіми жидами нє гуляєт, тока с харошимі, як от ярмак, наприклад, люля мєндєль, є серед, правда, серед друзів і гої, але тока хароші. Чи то подоляк, чи то арістовіч, чи то корнієнко.
показать весь комментарий
23.11.2021 20:08 Ответить
Арествич гой ? Шо ви такое наговариваете ?
показать весь комментарий
23.11.2021 20:12 Ответить
Шо і льоня теж, ой вей?
показать весь комментарий
23.11.2021 20:20 Ответить
Интересно, а в США хоть кто нибудь знает кто такой Коломойский и Зеленский, долбни))))
показать весь комментарий
23.11.2021 20:09 Ответить
Вже знають, навіть, "дєло ш'ют"
показать весь комментарий
23.11.2021 20:22 Ответить
Так ты долбодятл?
показать весь комментарий
23.11.2021 20:45 Ответить
Дайте Верещук почитать, бо не понимает, где у нас коррупцию американцы видят.
показать весь комментарий
23.11.2021 20:10 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 20:17 Ответить
не могут нажраться денег всьо им мало за народ ни кто не думает люди с пенсий не могут купить буханки хлеба а они воруют миллионами каждый день
показать весь комментарий
23.11.2021 20:37 Ответить
В мировом рейтинге благополучия Украина оказалась на 92 месте из 164 стран. Последнее место в восточной Европе

https://novavlada.info/gosudarstvo/novosti/ukraina-okazalas-na-92-meste-mirovogo-reytinga-blagopoluchiya
Там есть ссылка на сам документ.

показать весь комментарий
24.11.2021 02:51 Ответить
Средняя покупательная способность украинцев в 2019 году, как и в 2018-м, остается самой низкой в Европе Ссылка
показать весь комментарий
24.11.2021 03:13 Ответить
Наш мудрый народ и следующего президента выберет из богом избранных. У нашего народа уже в генах записано - выбирай только своего кровопийцу.
показать весь комментарий
23.11.2021 20:49 Ответить
А відгадайте з трьох разів:чому американська феміда,зі слів автора книги,не має особливого бажання посадити за ґрати коломойського???сша- це ізраіль №1,який створив у пустелі,прогнавши корінних мешканців,ізраіль №2.Колись єврей юхим звягільський,після деяких проблем,втік в ізраіль,і вони,звичайно ж ,його не видавали.Скоріш за все євреї,частину награбованого,віддають на розвиток ізраілю №2.З цієї ж причини американці не чіпають фірташа:якщо б захотіли, то він давно сидів би у них у в'язниці,разом з коломойським.янукович втік в рашку,а зеленський,якщо виникнуть проблеми,виїде(якщо встигне) скажімо в ізраіль або Австрію або сша.
показать весь комментарий
23.11.2021 20:59 Ответить
мовчали вони на вас усіх і беня і моня. бабулеси капають життя вдається. у всьому винен порох!!! і лалалала.
показать весь комментарий
23.11.2021 21:51 Ответить
Один ображений єврей здає Вкраїну московитам. Отака в нас, трясця, дійсність.
показать весь комментарий
23.11.2021 22:57 Ответить
Книга про ЗЄ і Ко - це натяк що наступного разу ця «потужна парочка» може поїхати до штатів у кандалах.
показать весь комментарий
23.11.2021 23:12 Ответить
«Архив Пандоры»
Владимира Зеленского проверят на преступную связь с олигархом Коломойским и укрывательство от налогов

Ольга Мусафирова, 5 октября 2021
показать весь комментарий
24.11.2021 01:17 Ответить
Назревает.....

Беги, ЗЕля, беги!!!!!!
показать весь комментарий
24.11.2021 07:16 Ответить
Украина самая бедная страна в Европе. Но в действительности она не бедная, а самая обкрадываеиая.
показать весь комментарий
24.11.2021 11:16 Ответить
 
 