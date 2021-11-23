В США вышла книга о Коломойском, его связях с Зеленским и схемах отмывания средств, – Гончаренко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В США 23 ноября в продажу поступила книга журналиста Кейси Мичла (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об олигархе Игоре Коломойском, его связях с президентом Владимиром Зеленским и схемах отмывания средств при покупке недвижимости в Америке.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Читаю книгу американского расследователя Casey Michel. Украинцам есть кем гордиться. По подсчетам автора именно украинский олигарх и бизнес-партнер Зеленского стал крупнейшим аферистом по объему отмытых денег в Соединенных штатах. Даже такие медийные личности как сын нефтяного диктатора Экваториальной Гвинеи Теодорино Нгема Обианг не стояли рядом с нашим", – написал Гончаренко.
Книга American Kleptocracy доступна на сервисе Amazon. Предисловие к ней написал шведский экономист Андерс Ослунд.
Гончаренко опубликовал цитату из книги, в которой Игорь Коломойский называется "тенью Владимира Зеленского" и человеком, приведшим его к власти.
"Возможно, сейчас самое время для Коломойского капитализировать свои отношения с новым наивным президентом", - говорится в цитате из книги, которую привел Гончаренко.
По словам нардепа, из книги следует, что президент США хорошо проинформирован о способности Коломойского влиять на украинскую политику.
"Более того, об этом человеке, имеющем ключи от Банковой, лично проинформирован президент США. И хотя автор скептичен по поводу достаточности усилий американского правосудия в расследовании преступлений Коломойского, эта книга точно привлечет внимание к нашему общему герою", - отметил Гончаренко.
Пожалуйста, подождите...
https://biz.nv.ua/finance/nasledstvoot-kolomoyskogo-latviyskiy-privatbank-oshtrafovali-narushil-zakona-ob-otmyvanii-deneg-50197825.html
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
4 ч
1. Приватизация спиртзаводов принесла госбюджету более 1 млрд
2. Минэнерго ищет как минимум 1 млрд грн для финансирования роста добычи на "Добропольеуголь"
3. Под контроль Коломойского переданы шахты государственного "Добропольеугля"
https://www.youtube.com/watch?v=JyBBhvHbxUI
Коломойський не бачить нічого поганого в тому, щоб бути учасником елітного реєстру і вважає, що цей закон легалізує статки, нажиті до ухвалення закону.
"Я не знаю, чому Ахметов так парився, подам декларацію, вкажу майно і все", - сказав Коломойський.
Головним противником застосування цього закону став Рінат Ахметов - основний претендент на потрапляння до реєстру, який підпадає під усі олігархічні критерії, згадані в законі, пише видання.
Це і не дивно, адже надалі офіційному олігарху заборонять брати участь у приватизації, що погіршить привабливість його компаній для західних кредиторів та інвесторів, а новий офіційний статус може перешкодити при купівлі великих активів у третіх осіб.
"Якщо буде потрібно, я готовий захищати своє ім'я в українських та міжнародних судах", - заявив Ахметов. - https://gazeta.ua/articles/politics/_kolomojskij-nespodivano-pochav-hvaliti-deoligarhizaciyu-vid-zelenskogo/1060733
Серожа Лещенко, Мустафа Наем и Егорка Соболев.
Тому має стати трупом.
Діалєктіка
doe-eyed /ˈdōˌīd/ adjective having large, gentle, dark eyes. "portraits of doe-eyed children"
(Definition of doe-eyed: having large innocent-looking eyes - джерело: Merriam-Webster Dictionary - https://www.merriam-webster.com/dictionary/doe-eyed )
Там тоже про деньги и про их отмывание.
Теперь нужно и эту прочитать.
"А-а? Шо молчишь ? Ты же Андерс Ослунд, великий экономист !
Язык в zhoппу проглотил ?"
https://novavlada.info/gosudarstvo/novosti/ukraina-okazalas-na-92-meste-mirovogo-reytinga-blagopoluchiya
Там есть ссылка на сам документ.
Владимира Зеленского проверят на преступную связь с олигархом Коломойским и укрывательство от налогов
Ольга Мусафирова, 5 октября 2021
Беги, ЗЕля, беги!!!!!!