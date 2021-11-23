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Новости Политика Украины
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Зеленский (16563) ЧВК Вагнера (1281) Ермак Андрей (1187) Костенко Роман (133)

Зеленский должен отстранить Ермака от исполнения обязанностей, - Костенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский должен отстранить Ермака от исполнения обязанностей, - Костенко

Глава Офиса президента Андрей Ермак должен уйти с должности из-за лжи о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

Такого мнения придерживается нардеп "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Теперь президенту нужно принять соответствующие кадровые решения. Если ему так не хочется расставаться с Ермаком, то должен отстранить его от исполнения обязанностей. Но с моей точки зрения, поскольку глава Офиса соврал о том, что спецоперации не было, то он все же должен покинуть свой пост", - сказал он.

Костенко напомнил о случаях, когда в США и других государствах чиновников увольняли не за ошибочное решение, а за ложь обществу и страх ответственности.

"Чем может закончиться эта история для Зеленского и Ермака, будет зависеть от их дальнейших действий. Если бы они вышли и рассказали, что на самом деле произошло, то нужно смотреть, что именно произошло. Если не было измены, то будут отвечать за звучавшую ранее ложь. Но на данный момент уже утрачено доверие, которое очень трудно возвращать", - добавил он.

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Костенко считает, что ВСК по расследованию провала спецоперации себя дискредитировала и вместо нее нужно создать новую комиссию под председательством оппозиции.

"Надо объективно расследовать дело и заслушать всех, кто был к нему причастен, – повторно господина Бурбу, непосредственных участников, первого заместителя главы СБУ Баранецкого, заместителя руководителя ОП Машовца и первого заместителя секретаря СНБО Демченко", - подчеркнул он.

С мнениями других политиков по поводу провала спецоперации по задержанию "вагнеровцев" можно ознакомиться здесь.
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Топ комментарии
+27
Не лучше, а єдино можливо.
Проблема не в дерьмаку а в тому хто його призначив і призначить нового дерьмака, якщо цього приберуть.
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23.11.2021 20:48
+19
А лучше обоих разом!
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23.11.2021 20:40
+15
Олег Леусенко@leusenko1

1 ч



Зеленський ліквідує Академію зовнішньої розвідки. Під час війни!
Щоб не скавчав ворог Данілов, влада повністю виконує накази Кремля.
Ні, браття, відставка єрмака 1 грудня - це дитячі ігри. Вимагати, як мінімум, треба розпуску Ради, кримінальні справи на відставлену зграю Єрмака.
Єрмак - регіонал, три каденції в їх банді. Заступники - Татаров, Подоляк, Шурма - риги. Його батько з керівництва КДБ/ФСБ, дружина - громадянка РФ. Брат Єрмака торгував держпосадами. Єрмак злив спецоперацію по Вагнеру.
Назвіть причину, щоб цей покидьок не змінив трон на грати?
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23.11.2021 21:52
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Правила форума Совет форумчан
А лучше обоих разом!
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23.11.2021 20:40 Ответить
Не лучше, а єдино можливо.
Проблема не в дерьмаку а в тому хто його призначив і призначить нового дерьмака, якщо цього приберуть.
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23.11.2021 20:48 Ответить
Лялькі лише грають відведену роль ,а керують виставою режисери та сценаристи !!!)))
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23.11.2021 20:54 Ответить
Вже. Операція "Єрмак повертається" вже почалась - призначенням помічником (чи заступником) людину з ОПЗЖ.
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23.11.2021 21:10 Ответить
Бабло горы двигает
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23.11.2021 21:21 Ответить
А демченко????
Амеры говорят, что слив операции прошел по двум каналам!
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23.11.2021 23:45 Ответить
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23.11.2021 21:44 Ответить
Олег Леусенко@leusenko1

1 ч



Зеленський ліквідує Академію зовнішньої розвідки. Під час війни!
Щоб не скавчав ворог Данілов, влада повністю виконує накази Кремля.
Ні, браття, відставка єрмака 1 грудня - це дитячі ігри. Вимагати, як мінімум, треба розпуску Ради, кримінальні справи на відставлену зграю Єрмака.
Єрмак - регіонал, три каденції в їх банді. Заступники - Татаров, Подоляк, Шурма - риги. Його батько з керівництва КДБ/ФСБ, дружина - громадянка РФ. Брат Єрмака торгував держпосадами. Єрмак злив спецоперацію по Вагнеру.
Назвіть причину, щоб цей покидьок не змінив трон на грати?
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23.11.2021 21:52 Ответить
буде кров, добровільно не підуть, на жаль
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23.11.2021 23:21 Ответить
Я давно говорю - Беня будет держать своих холуев у власти до последнего. Ему кроме Украины больше места нет. И он пойдет и по крови.
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23.11.2021 23:25 Ответить
...и на нары!
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23.11.2021 22:56 Ответить
Собачка відсторонити свого господаря? Я вас умоляю...
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23.11.2021 20:44 Ответить
Ідея непогана. А що таке Галас? І яке він має відношення до кадрових рішень?
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23.11.2021 21:37 Ответить
нє отстраніт
харрроший урожай созрєл в Колумбіі

Луиза Чкалова@luiza4kaLova_



Колумбийские стражи порядка, принимая делегацию германской полиции, нарядились в нацистские мундиры. Один из курсантов изображал из себя Адольфа Гитлера. Флаги гитлеровской Германии соседствовали с флагами ФРГ

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23.11.2021 20:45 Ответить
Dana_in_Haifa@DanainHaifa1





Напоминает историю про визит группы японских ученых в Израиль.
Глава делегации вручил хозяевам подарок - "Протоколы сионских мудрецов" на японском языке и сказал, что "мы восприниваем эту книгу как доказательство успеха еврейского народа".
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23.11.2021 20:46 Ответить
Вава цього не зробить, тому, що Дерьмак знає занадто багато про Сцикуна. Тому й Бубочка казав, що "ми підемо разом". Як що Дерьмака почнуть судити, то він все скине на Віслюка. Вони пов'язані корупцією та злочинами.
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23.11.2021 20:46 Ответить
Дєрмака до клоуна приставило ФСБ, щоб контролював кожен крок блазня. Зюзя навіть якщо й захоче (що малоймовірно), то звільнити агента козиря не зможе, бо перебуває під ковпаком ФСБ параші.
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23.11.2021 21:33 Ответить
А кто страной управлять будет?... клоун?...
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23.11.2021 20:48 Ответить
Пора закінчувати з цими ж2 клованами, в Україні керувати державою повинні тільки українці, без зрадників, колаборантів і злочинців.
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23.11.2021 21:53 Ответить
а где таких взять?
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23.11.2021 22:29 Ответить
там еще вопрос, кто кого отстранит?
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23.11.2021 20:51 Ответить
А хіба лялька керує в ляльковому балагані ??? Є більш значні особи-режисерита сценаристи !!!))
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23.11.2021 20:52 Ответить
скоріше зелена лялька піде у відставку за власним бажанням, ніж кремлівський агент дЄрьмак буде звільнений... невже хтось справді вважає, що зелена лялька реально на щось впливає, особливо на кадрову політику в ОПі? Блазень лише грає той сценарій, котрий йому пишуть і очікувати від нього "самостійних" дій та рішень те саме, як очікувати від клавіатури власних рішень який текст набирати, а який - ні.
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23.11.2021 20:54 Ответить
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23.11.2021 20:54 Ответить
4жида и армян
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23.11.2021 22:01 Ответить
Єрмак від Зєлєнскава нічим не відрізняється. Два чоботи пара. Та інші його бойові саратніки такого ж гатунку. Україну спасе тільки повне їх відсторонення від влади !!!
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23.11.2021 20:54 Ответить
Там одна статья на двоих
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23.11.2021 20:56 Ответить
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23.11.2021 20:57 Ответить
ФСБ не дозволить!
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23.11.2021 21:06 Ответить
Костенко ножкой топнул , когда озвучивал ультиматум ? Бьіл бьі Вакарчук , тот бьі спел что-нибудь ...
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23.11.2021 21:05 Ответить
Чего? Что бы внештатный агент фсб отстранил штатного агента фсб непосредственно перед началом крупной военной операции против Украины?
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23.11.2021 21:08 Ответить
"Якщо йому так не хочеться розставатися з Єрмаком, то має..." Джерело: https://censor.net/ua/n3301219

То має і сам піти наХ... Хліби вільні і продоіжити симфонію "Членорояльна" (першу частину "На прікольном хайпє" він зіграв на сцені), але другу частину - "Після падіння кришки клавіш"...
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23.11.2021 21:17 Ответить
дыбил криворогий уже озвучил шо никому ничего не должен...костенко глухуюватый?
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23.11.2021 21:18 Ответить
Малоросам то все до сраки,у них інші цінності-пажрать та пасрать па приколу
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23.11.2021 21:19 Ответить
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23.11.2021 21:22 Ответить
«Всего два года, а уже на площадях тебе кричат «предатель» и «позор».
Дальше будет хуже и страшнее.
Восхищения и аплодисментов уже не будет никогда. Сторонники уже начали разбегаться, не дожидаясь, когда за причастность к «зелени» просто будут бить на улицах. Пора заканчивать этот неудавшийся фильм», - написал экс-нардеп Борислав Береза.

- Если власть критикуют, а она не уважает критику, люди перестают уважать власть.

- Если власти перестают уважать, а они не меняется, над ними смеются и рейтинг летит вниз.

- Если над властью смеются, а она не меняется, то власть начинают избивать.

- Если власть избивают, а она не меняется, то власть становится не нужной.

- Если власть становится не нужной - ее сносят.

- Надеюсь, что с этим никто спорить не станет?

- Тогда мне непонятно, почему наша власть упорно идет по этому пути шаг за шагом?
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23.11.2021 21:23 Ответить
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23.11.2021 21:26 Ответить
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23.11.2021 21:31 Ответить
Умные евреи ещё с 2019-го говорят что зе не еврей, ну или в крайнем случае очень некачественный еврей. Потому что зе сбежит, а погромы таки остануться. Но умных евреев очень мало
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23.11.2021 21:46 Ответить
"Евреи, как мы с вами знаем, народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним -- великий русский ученый Михаил Ломоносов"
Эфраим Севела
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23.11.2021 22:21 Ответить
та преЗЕдент себе быстрее крышкой от рояля...стрючок отколотит ....чем лишится поводыря и дозознателя... ну шо вы как дети малые... вы ж видите шо дерьмак ему заменил все - маму-папу-Ленку, каламойшу, мендельшу... все-все...
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23.11.2021 21:42 Ответить
свідоме утримання агентів іноземних спецслужб, долучення їх до державних таємниць. голова ОП, ізаступник керівника РНБО. про що зеленському не одноразово казали. зараз повинні просити цього янелоха оманського відсторонити ермака, чи самого судити за держзраду????
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23.11.2021 21:44 Ответить
Очень интересный видос скинул Гео Лерос...https://youtu.be/-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 21:46 Ответить
доктор прав...
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23.11.2021 22:06 Ответить
Червень 2020
"Я пришел с Зеленским и с ним уйду", - Ермак

Червень 2021
"Ермак пришел со мной и уйдет со мной", - Зеленский

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23.11.2021 21:48 Ответить
мразота жидо-кацапская всегда ненавидела украинце
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23.11.2021 22:02 Ответить
Президент України кончений наркоман. Це реальний жах
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23.11.2021 21:49 Ответить
это Зеля должен уйти а Ермак еще и сесть
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23.11.2021 21:51 Ответить
маячня.
ворогом є саме зеленське.
а всі ці зеленські мають не піти, не кримінальну відповідальність понести, а ...
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23.11.2021 21:54 Ответить
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
2 ч



После того как #Зеле "дали 10 дней" и кричали в спину #предатей"Великий" собрал всех силовиков на #Банковой и дал наказ заняться травлей АКТИВИСТОВ! Эта #гнида на #Банковой еще немало выпьет украинской крови!
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23.11.2021 21:58 Ответить
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23.11.2021 22:04 Ответить
хотя бы на период расследования по "вагнергейту". Вот это выражение Зеленского о Ермаке-"Я ему верю..." уже выглядит неубедительно,поскольку самому Зеленскому уже нет веры
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23.11.2021 22:45 Ответить
Справа завгоспа кнопки, скрепки, ручки, віники та інші швабри.
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23.11.2021 22:45 Ответить
И себя заодно.
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23.11.2021 22:46 Ответить
... или люди с помощью булыжников отстранят их обоих, думайТЭ😁
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23.11.2021 22:47 Ответить
Сук расстрелять троих!
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23.11.2021 23:27 Ответить
ЮТУБ Лерос про ознаки наркозалежності (людини)
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23.11.2021 23:33 Ответить
кокаїнової
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23.11.2021 23:33 Ответить
Должен то он конечно должен, но в отставку не пойдет (и зе_ничтожество его не отправит в отставку), ибо как же быть зе_никчемности без своей няньки?, -никак!
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23.11.2021 23:43 Ответить
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23.11.2021 23:49 Ответить
Якщо умовно б хоча залишилися у карїни еліти (умовні ,але схожі на справжніх ) , не може такого бути , щоб не справитися з тією ситуацією в яку загнав себе нещасний народ , викошений голодоморами , війнами , зрадництвом та зневірою .
Вірю в таких, як Костенко
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23.11.2021 23:51 Ответить
Там кодло...
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24.11.2021 00:16 Ответить
Как то неправильно , как может Зеленский отстранить Ермака? Скорее наоборот , Ермак отстранит Зеленского!
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24.11.2021 00:31 Ответить
Лучше бы Роман Костенко взял обрезок трубы и убил комара на лысеющей бошке Ермака.
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24.11.2021 00:55 Ответить
 
 