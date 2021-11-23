Зеленский должен отстранить Ермака от исполнения обязанностей, - Костенко

Глава Офиса президента Андрей Ермак должен уйти с должности из-за лжи о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

Такого мнения придерживается нардеп "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Теперь президенту нужно принять соответствующие кадровые решения. Если ему так не хочется расставаться с Ермаком, то должен отстранить его от исполнения обязанностей. Но с моей точки зрения, поскольку глава Офиса соврал о том, что спецоперации не было, то он все же должен покинуть свой пост", - сказал он.

Костенко напомнил о случаях, когда в США и других государствах чиновников увольняли не за ошибочное решение, а за ложь обществу и страх ответственности.

"Чем может закончиться эта история для Зеленского и Ермака, будет зависеть от их дальнейших действий. Если бы они вышли и рассказали, что на самом деле произошло, то нужно смотреть, что именно произошло. Если не было измены, то будут отвечать за звучавшую ранее ложь. Но на данный момент уже утрачено доверие, которое очень трудно возвращать", - добавил он.

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Костенко считает, что ВСК по расследованию провала спецоперации себя дискредитировала и вместо нее нужно создать новую комиссию под председательством оппозиции.

"Надо объективно расследовать дело и заслушать всех, кто был к нему причастен, – повторно господина Бурбу, непосредственных участников, первого заместителя главы СБУ Баранецкого, заместителя руководителя ОП Машовца и первого заместителя секретаря СНБО Демченко", - подчеркнул он.

С мнениями других политиков по поводу провала спецоперации по задержанию "вагнеровцев" можно ознакомиться здесь.