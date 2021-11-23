Зеленский должен отстранить Ермака от исполнения обязанностей, - Костенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак должен уйти с должности из-за лжи о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".
Такого мнения придерживается нардеп "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Теперь президенту нужно принять соответствующие кадровые решения. Если ему так не хочется расставаться с Ермаком, то должен отстранить его от исполнения обязанностей. Но с моей точки зрения, поскольку глава Офиса соврал о том, что спецоперации не было, то он все же должен покинуть свой пост", - сказал он.
Костенко напомнил о случаях, когда в США и других государствах чиновников увольняли не за ошибочное решение, а за ложь обществу и страх ответственности.
"Чем может закончиться эта история для Зеленского и Ермака, будет зависеть от их дальнейших действий. Если бы они вышли и рассказали, что на самом деле произошло, то нужно смотреть, что именно произошло. Если не было измены, то будут отвечать за звучавшую ранее ложь. Но на данный момент уже утрачено доверие, которое очень трудно возвращать", - добавил он.
Костенко считает, что ВСК по расследованию провала спецоперации себя дискредитировала и вместо нее нужно создать новую комиссию под председательством оппозиции.
"Надо объективно расследовать дело и заслушать всех, кто был к нему причастен, – повторно господина Бурбу, непосредственных участников, первого заместителя главы СБУ Баранецкого, заместителя руководителя ОП Машовца и первого заместителя секретаря СНБО Демченко", - подчеркнул он.
С мнениями других политиков по поводу провала спецоперации по задержанию "вагнеровцев" можно ознакомиться здесь.
Пожалуйста, подождите...
Проблема не в дерьмаку а в тому хто його призначив і призначить нового дерьмака, якщо цього приберуть.
Амеры говорят, что слив операции прошел по двум каналам!
1 ч
Зеленський ліквідує Академію зовнішньої розвідки. Під час війни!
Щоб не скавчав ворог Данілов, влада повністю виконує накази Кремля.
Ні, браття, відставка єрмака 1 грудня - це дитячі ігри. Вимагати, як мінімум, треба розпуску Ради, кримінальні справи на відставлену зграю Єрмака.
Єрмак - регіонал, три каденції в їх банді. Заступники - Татаров, Подоляк, Шурма - риги. Його батько з керівництва КДБ/ФСБ, дружина - громадянка РФ. Брат Єрмака торгував держпосадами. Єрмак злив спецоперацію по Вагнеру.
Назвіть причину, щоб цей покидьок не змінив трон на грати?
харрроший урожай созрєл в Колумбіі
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
Колумбийские стражи порядка, принимая делегацию германской полиции, нарядились в нацистские мундиры. Один из курсантов изображал из себя Адольфа Гитлера. Флаги гитлеровской Германии соседствовали с флагами ФРГ
Напоминает историю про визит группы японских ученых в Израиль.
Глава делегации вручил хозяевам подарок - "Протоколы сионских мудрецов" на японском языке и сказал, что "мы восприниваем эту книгу как доказательство успеха еврейского народа".
То має і сам піти наХ... Хліби вільні і продоіжити симфонію "Членорояльна" (першу частину "На прікольном хайпє" він зіграв на сцені), але другу частину - "Після падіння кришки клавіш"...
Дальше будет хуже и страшнее.
Восхищения и аплодисментов уже не будет никогда. Сторонники уже начали разбегаться, не дожидаясь, когда за причастность к «зелени» просто будут бить на улицах. Пора заканчивать этот неудавшийся фильм», - написал экс-нардеп Борислав Береза.
- Если власть критикуют, а она не уважает критику, люди перестают уважать власть.
- Если власти перестают уважать, а они не меняется, над ними смеются и рейтинг летит вниз.
- Если над властью смеются, а она не меняется, то власть начинают избивать.
- Если власть избивают, а она не меняется, то власть становится не нужной.
- Если власть становится не нужной - ее сносят.
- Надеюсь, что с этим никто спорить не станет?
- Тогда мне непонятно, почему наша власть упорно идет по этому пути шаг за шагом?
Эфраим Севела
"Я пришел с Зеленским и с ним уйду", - Ермак
Червень 2021
"Ермак пришел со мной и уйдет со мной", - Зеленский
ворогом є саме зеленське.
а всі ці зеленські мають не піти, не кримінальну відповідальність понести, а ...
@neumerherwam
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2 ч
После того как #Зеле "дали 10 дней" и кричали в спину #предатей"Великий" собрал всех силовиков на #Банковой и дал наказ заняться травлей АКТИВИСТОВ! Эта #гнида на #Банковой еще немало выпьет украинской крови!
Вірю в таких, як Костенко