Зеленський має відсторонити Єрмака від виконання обов’язків, - Костенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак має піти з посади через брехню про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".
Такої думки дотримується нардеп "Голосу", секретар комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тепер президенту потрібно прийняти відповідні кадрові рішення. Якщо йому так не хочеться розставатися з Єрмаком, то має відсторонити його від виконання обов’язків. Але з моєї точки зору, оскільки голова Офісу збрехав про те, що спецоперації не було, то він все ж повинен залишити свою посаду", - сказав він.
Костенко нагадав про випадки, коли в США та інших державах чиновників звільняли не за помилкове рішення, а за брехню суспільству та страх відповідальності.
"Чим може закінчитися ця історія для Зеленського та Єрмака, залежатиме від їхніх подальших дій. Якби вони вийшли й розказали, що насправді сталося, то потрібно дивитися, що саме відбулося. Якщо не було зради, то відповідатимуть за брехню, яка звучала раніше. Але на даний момент вже втрачено довіру, яку дуже важко повертати", - додав він.
Костенко вважає, що ТСК з розслідування провалу спецоперації себе дискредитувала, і замість неї потрібно створити нову комісію під головуванням опозиції.
"Треба об’єктивно розслідувати справу і заслухати усіх, хто був до неї причетний, – повторно пана Бурбу, її безпосередніх учасників, першого заступника голови СБУ Баранецького, заступника керівника ОП Машовця і першого заступника секретаря РНБО Демченка", - наголосив він.
З думками інших політиків щодо провалу спецоперації із затримання "вагнерівців" можна ознайомитися тут.
Будь ласка, зачекайте...
Проблема не в дерьмаку а в тому хто його призначив і призначить нового дерьмака, якщо цього приберуть.
Амеры говорят, что слив операции прошел по двум каналам!
1 ч
Зеленський ліквідує Академію зовнішньої розвідки. Під час війни!
Щоб не скавчав ворог Данілов, влада повністю виконує накази Кремля.
Ні, браття, відставка єрмака 1 грудня - це дитячі ігри. Вимагати, як мінімум, треба розпуску Ради, кримінальні справи на відставлену зграю Єрмака.
Єрмак - регіонал, три каденції в їх банді. Заступники - Татаров, Подоляк, Шурма - риги. Його батько з керівництва КДБ/ФСБ, дружина - громадянка РФ. Брат Єрмака торгував держпосадами. Єрмак злив спецоперацію по Вагнеру.
Назвіть причину, щоб цей покидьок не змінив трон на грати?
харрроший урожай созрєл в Колумбіі
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
Колумбийские стражи порядка, принимая делегацию германской полиции, нарядились в нацистские мундиры. Один из курсантов изображал из себя Адольфа Гитлера. Флаги гитлеровской Германии соседствовали с флагами ФРГ
Напоминает историю про визит группы японских ученых в Израиль.
Глава делегации вручил хозяевам подарок - "Протоколы сионских мудрецов" на японском языке и сказал, что "мы восприниваем эту книгу как доказательство успеха еврейского народа".
То має і сам піти наХ... Хліби вільні і продоіжити симфонію "Членорояльна" (першу частину "На прікольном хайпє" він зіграв на сцені), але другу частину - "Після падіння кришки клавіш"...
Дальше будет хуже и страшнее.
Восхищения и аплодисментов уже не будет никогда. Сторонники уже начали разбегаться, не дожидаясь, когда за причастность к «зелени» просто будут бить на улицах. Пора заканчивать этот неудавшийся фильм», - написал экс-нардеп Борислав Береза.
- Если власть критикуют, а она не уважает критику, люди перестают уважать власть.
- Если власти перестают уважать, а они не меняется, над ними смеются и рейтинг летит вниз.
- Если над властью смеются, а она не меняется, то власть начинают избивать.
- Если власть избивают, а она не меняется, то власть становится не нужной.
- Если власть становится не нужной - ее сносят.
- Надеюсь, что с этим никто спорить не станет?
- Тогда мне непонятно, почему наша власть упорно идет по этому пути шаг за шагом?
Эфраим Севела
"Я пришел с Зеленским и с ним уйду", - Ермак
Червень 2021
"Ермак пришел со мной и уйдет со мной", - Зеленский
ворогом є саме зеленське.
а всі ці зеленські мають не піти, не кримінальну відповідальність понести, а ...
@neumerherwam
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2 ч
После того как #Зеле "дали 10 дней" и кричали в спину #предатей"Великий" собрал всех силовиков на #Банковой и дал наказ заняться травлей АКТИВИСТОВ! Эта #гнида на #Банковой еще немало выпьет украинской крови!
Вірю в таких, як Костенко