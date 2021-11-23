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Новини Політика України
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Зеленський (17463) ПВК "Вагнер" (1476) Єрмак Андрій (1230) Костенко Роман (171)

Зеленський має відсторонити Єрмака від виконання обов’язків, - Костенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський має відсторонити Єрмака від виконання обов’язків, - Костенко

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак має піти з посади через брехню про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Такої думки дотримується нардеп "Голосу", секретар комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тепер президенту потрібно прийняти відповідні кадрові рішення. Якщо йому так не хочеться розставатися з Єрмаком, то має відсторонити його від виконання обов’язків. Але з моєї точки зору, оскільки голова Офісу збрехав про те, що спецоперації не було, то він все ж повинен залишити свою посаду", - сказав він.

Костенко нагадав про випадки, коли в США та інших державах чиновників звільняли не за помилкове рішення, а за брехню суспільству та страх відповідальності.

Дивіться: Глава ОП Єрмак - агент ГРУ РФ, вуха і очі Москви в Україні, - офіцер КДБ СРСР Швець. ВIДЕО

"Чим може закінчитися ця історія для Зеленського та Єрмака, залежатиме від їхніх подальших дій. Якби вони вийшли й розказали, що насправді сталося, то потрібно дивитися, що саме відбулося. Якщо не було зради, то відповідатимуть за брехню, яка звучала раніше. Але на даний момент вже втрачено довіру, яку дуже важко повертати", - додав він.

Костенко вважає, що ТСК з розслідування провалу спецоперації себе дискредитувала, і замість неї потрібно створити нову комісію під головуванням опозиції.

"Треба об’єктивно розслідувати справу і заслухати усіх, хто був до неї причетний, – повторно пана Бурбу, її безпосередніх учасників, першого заступника голови СБУ Баранецького, заступника керівника ОП Машовця і першого заступника секретаря РНБО Демченка", - наголосив він.

Також читайте: СБУ перетворюється на охорону опричників Зеленського, - нардеп "ЄС" Ар’єв

З думками інших політиків щодо провалу спецоперації із затримання "вагнерівців" можна ознайомитися тут.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Не лучше, а єдино можливо.
Проблема не в дерьмаку а в тому хто його призначив і призначить нового дерьмака, якщо цього приберуть.
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23.11.2021 20:48
+19
А лучше обоих разом!
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23.11.2021 20:40
+15
Олег Леусенко@leusenko1

1 ч



Зеленський ліквідує Академію зовнішньої розвідки. Під час війни!
Щоб не скавчав ворог Данілов, влада повністю виконує накази Кремля.
Ні, браття, відставка єрмака 1 грудня - це дитячі ігри. Вимагати, як мінімум, треба розпуску Ради, кримінальні справи на відставлену зграю Єрмака.
Єрмак - регіонал, три каденції в їх банді. Заступники - Татаров, Подоляк, Шурма - риги. Його батько з керівництва КДБ/ФСБ, дружина - громадянка РФ. Брат Єрмака торгував держпосадами. Єрмак злив спецоперацію по Вагнеру.
Назвіть причину, щоб цей покидьок не змінив трон на грати?
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23.11.2021 21:52
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А лучше обоих разом!
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23.11.2021 20:40 Відповісти
Не лучше, а єдино можливо.
Проблема не в дерьмаку а в тому хто його призначив і призначить нового дерьмака, якщо цього приберуть.
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23.11.2021 20:48 Відповісти
Лялькі лише грають відведену роль ,а керують виставою режисери та сценаристи !!!)))
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23.11.2021 20:54 Відповісти
Вже. Операція "Єрмак повертається" вже почалась - призначенням помічником (чи заступником) людину з ОПЗЖ.
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23.11.2021 21:10 Відповісти
Бабло горы двигает
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23.11.2021 21:21 Відповісти
А демченко????
Амеры говорят, что слив операции прошел по двум каналам!
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23.11.2021 23:45 Відповісти
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23.11.2021 21:44 Відповісти
Олег Леусенко@leusenko1

1 ч



Зеленський ліквідує Академію зовнішньої розвідки. Під час війни!
Щоб не скавчав ворог Данілов, влада повністю виконує накази Кремля.
Ні, браття, відставка єрмака 1 грудня - це дитячі ігри. Вимагати, як мінімум, треба розпуску Ради, кримінальні справи на відставлену зграю Єрмака.
Єрмак - регіонал, три каденції в їх банді. Заступники - Татаров, Подоляк, Шурма - риги. Його батько з керівництва КДБ/ФСБ, дружина - громадянка РФ. Брат Єрмака торгував держпосадами. Єрмак злив спецоперацію по Вагнеру.
Назвіть причину, щоб цей покидьок не змінив трон на грати?
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23.11.2021 21:52 Відповісти
буде кров, добровільно не підуть, на жаль
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23.11.2021 23:21 Відповісти
Я давно говорю - Беня будет держать своих холуев у власти до последнего. Ему кроме Украины больше места нет. И он пойдет и по крови.
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23.11.2021 23:25 Відповісти
...и на нары!
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23.11.2021 22:56 Відповісти
Собачка відсторонити свого господаря? Я вас умоляю...
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23.11.2021 20:44 Відповісти
Ідея непогана. А що таке Галас? І яке він має відношення до кадрових рішень?
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23.11.2021 21:37 Відповісти
нє отстраніт
харрроший урожай созрєл в Колумбіі

Луиза Чкалова@luiza4kaLova_



Колумбийские стражи порядка, принимая делегацию германской полиции, нарядились в нацистские мундиры. Один из курсантов изображал из себя Адольфа Гитлера. Флаги гитлеровской Германии соседствовали с флагами ФРГ

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23.11.2021 20:45 Відповісти
Dana_in_Haifa@DanainHaifa1





Напоминает историю про визит группы японских ученых в Израиль.
Глава делегации вручил хозяевам подарок - "Протоколы сионских мудрецов" на японском языке и сказал, что "мы восприниваем эту книгу как доказательство успеха еврейского народа".
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23.11.2021 20:46 Відповісти
Вава цього не зробить, тому, що Дерьмак знає занадто багато про Сцикуна. Тому й Бубочка казав, що "ми підемо разом". Як що Дерьмака почнуть судити, то він все скине на Віслюка. Вони пов'язані корупцією та злочинами.
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23.11.2021 20:46 Відповісти
Дєрмака до клоуна приставило ФСБ, щоб контролював кожен крок блазня. Зюзя навіть якщо й захоче (що малоймовірно), то звільнити агента козиря не зможе, бо перебуває під ковпаком ФСБ параші.
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23.11.2021 21:33 Відповісти
А кто страной управлять будет?... клоун?...
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23.11.2021 20:48 Відповісти
Пора закінчувати з цими ж2 клованами, в Україні керувати державою повинні тільки українці, без зрадників, колаборантів і злочинців.
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23.11.2021 21:53 Відповісти
а где таких взять?
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23.11.2021 22:29 Відповісти
там еще вопрос, кто кого отстранит?
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23.11.2021 20:51 Відповісти
А хіба лялька керує в ляльковому балагані ??? Є більш значні особи-режисерита сценаристи !!!))
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23.11.2021 20:52 Відповісти
скоріше зелена лялька піде у відставку за власним бажанням, ніж кремлівський агент дЄрьмак буде звільнений... невже хтось справді вважає, що зелена лялька реально на щось впливає, особливо на кадрову політику в ОПі? Блазень лише грає той сценарій, котрий йому пишуть і очікувати від нього "самостійних" дій та рішень те саме, як очікувати від клавіатури власних рішень який текст набирати, а який - ні.
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23.11.2021 20:54 Відповісти
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23.11.2021 20:54 Відповісти
4жида и армян
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23.11.2021 22:01 Відповісти
Єрмак від Зєлєнскава нічим не відрізняється. Два чоботи пара. Та інші його бойові саратніки такого ж гатунку. Україну спасе тільки повне їх відсторонення від влади !!!
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23.11.2021 20:54 Відповісти
Там одна статья на двоих
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23.11.2021 20:56 Відповісти
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23.11.2021 20:57 Відповісти
ФСБ не дозволить!
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23.11.2021 21:06 Відповісти
Костенко ножкой топнул , когда озвучивал ультиматум ? Бьіл бьі Вакарчук , тот бьі спел что-нибудь ...
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23.11.2021 21:05 Відповісти
Чего? Что бы внештатный агент фсб отстранил штатного агента фсб непосредственно перед началом крупной военной операции против Украины?
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23.11.2021 21:08 Відповісти
"Якщо йому так не хочеться розставатися з Єрмаком, то має..." Джерело: https://censor.net/ua/n3301219

То має і сам піти наХ... Хліби вільні і продоіжити симфонію "Членорояльна" (першу частину "На прікольном хайпє" він зіграв на сцені), але другу частину - "Після падіння кришки клавіш"...
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23.11.2021 21:17 Відповісти
дыбил криворогий уже озвучил шо никому ничего не должен...костенко глухуюватый?
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23.11.2021 21:18 Відповісти
Малоросам то все до сраки,у них інші цінності-пажрать та пасрать па приколу
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23.11.2021 21:19 Відповісти
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23.11.2021 21:22 Відповісти
«Всего два года, а уже на площадях тебе кричат «предатель» и «позор».
Дальше будет хуже и страшнее.
Восхищения и аплодисментов уже не будет никогда. Сторонники уже начали разбегаться, не дожидаясь, когда за причастность к «зелени» просто будут бить на улицах. Пора заканчивать этот неудавшийся фильм», - написал экс-нардеп Борислав Береза.

- Если власть критикуют, а она не уважает критику, люди перестают уважать власть.

- Если власти перестают уважать, а они не меняется, над ними смеются и рейтинг летит вниз.

- Если над властью смеются, а она не меняется, то власть начинают избивать.

- Если власть избивают, а она не меняется, то власть становится не нужной.

- Если власть становится не нужной - ее сносят.

- Надеюсь, что с этим никто спорить не станет?

- Тогда мне непонятно, почему наша власть упорно идет по этому пути шаг за шагом?
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23.11.2021 21:23 Відповісти
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23.11.2021 21:26 Відповісти
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23.11.2021 21:31 Відповісти
Умные евреи ещё с 2019-го говорят что зе не еврей, ну или в крайнем случае очень некачественный еврей. Потому что зе сбежит, а погромы таки остануться. Но умных евреев очень мало
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23.11.2021 21:46 Відповісти
"Евреи, как мы с вами знаем, народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним -- великий русский ученый Михаил Ломоносов"
Эфраим Севела
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23.11.2021 22:21 Відповісти
та преЗЕдент себе быстрее крышкой от рояля...стрючок отколотит ....чем лишится поводыря и дозознателя... ну шо вы как дети малые... вы ж видите шо дерьмак ему заменил все - маму-папу-Ленку, каламойшу, мендельшу... все-все...
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23.11.2021 21:42 Відповісти
свідоме утримання агентів іноземних спецслужб, долучення їх до державних таємниць. голова ОП, ізаступник керівника РНБО. про що зеленському не одноразово казали. зараз повинні просити цього янелоха оманського відсторонити ермака, чи самого судити за держзраду????
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23.11.2021 21:44 Відповісти
Очень интересный видос скинул Гео Лерос...https://youtu.be/-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 21:46 Відповісти
доктор прав...
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23.11.2021 22:06 Відповісти
Червень 2020
"Я пришел с Зеленским и с ним уйду", - Ермак

Червень 2021
"Ермак пришел со мной и уйдет со мной", - Зеленский

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23.11.2021 21:48 Відповісти
мразота жидо-кацапская всегда ненавидела украинце
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23.11.2021 22:02 Відповісти
Президент України кончений наркоман. Це реальний жах
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23.11.2021 21:49 Відповісти
это Зеля должен уйти а Ермак еще и сесть
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23.11.2021 21:51 Відповісти
маячня.
ворогом є саме зеленське.
а всі ці зеленські мають не піти, не кримінальну відповідальність понести, а ...
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23.11.2021 21:54 Відповісти
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
2 ч



После того как #Зеле "дали 10 дней" и кричали в спину #предатей"Великий" собрал всех силовиков на #Банковой и дал наказ заняться травлей АКТИВИСТОВ! Эта #гнида на #Банковой еще немало выпьет украинской крови!
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23.11.2021 21:58 Відповісти
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23.11.2021 22:04 Відповісти
хотя бы на период расследования по "вагнергейту". Вот это выражение Зеленского о Ермаке-"Я ему верю..." уже выглядит неубедительно,поскольку самому Зеленскому уже нет веры
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23.11.2021 22:45 Відповісти
Справа завгоспа кнопки, скрепки, ручки, віники та інші швабри.
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23.11.2021 22:45 Відповісти
И себя заодно.
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23.11.2021 22:46 Відповісти
... или люди с помощью булыжников отстранят их обоих, думайТЭ😁
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23.11.2021 22:47 Відповісти
Сук расстрелять троих!
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23.11.2021 23:27 Відповісти
ЮТУБ Лерос про ознаки наркозалежності (людини)
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23.11.2021 23:33 Відповісти
кокаїнової
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23.11.2021 23:33 Відповісти
Должен то он конечно должен, но в отставку не пойдет (и зе_ничтожество его не отправит в отставку), ибо как же быть зе_никчемности без своей няньки?, -никак!
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23.11.2021 23:43 Відповісти
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23.11.2021 23:49 Відповісти
Якщо умовно б хоча залишилися у карїни еліти (умовні ,але схожі на справжніх ) , не може такого бути , щоб не справитися з тією ситуацією в яку загнав себе нещасний народ , викошений голодоморами , війнами , зрадництвом та зневірою .
Вірю в таких, як Костенко
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23.11.2021 23:51 Відповісти
Там кодло...
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24.11.2021 00:16 Відповісти
Как то неправильно , как может Зеленский отстранить Ермака? Скорее наоборот , Ермак отстранит Зеленского!
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24.11.2021 00:31 Відповісти
Лучше бы Роман Костенко взял обрезок трубы и убил комара на лысеющей бошке Ермака.
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24.11.2021 00:55 Відповісти
 
 