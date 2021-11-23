Бывший судья Соломенского райсуда Киева Зинченко найден мертвым

Фото: судовий репортер

Тело Сергея Зинченко с огнестрельным ранением нашли в его квартире на Подоле в прошлый четверг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на интернет-издание "Судебный репортер".

Первой о смерти Зинченко в фейсбуке сообщила адвокат погибшего Лариса Криворучко. Она написала, что бывшего судью "застрелили".

Фото: адвокат

Экс-судья Зинченко с марта 2018 года был фигурантом дела о незаконном завладении квартирами умерших киевлян. Тогда ему сообщили о подозрении в покушении на мошенничество и пособничество в подлоге документов.

В 2019 году дело было передано в Шевченковский суд Киева, а убийство произошло именно в канун очередного судебного заседания.

Ссылаясь на собственные источники, "Судебный репортер" сообщает, что событие квалифицируется правоохранителями как самоубийство, поскольку тело нашли в замкнутом доме. При этом источник издания, утверждает "Судебный репортер", сообщает, что дверь в квартиру была открыта, а в квартире находились также другие люди.

По данным "Судебного репортера", в тот день Зинченко якобы намеревался заключить крупное деловое соглашение, получив значительную денежную сумму. Но ни денег, ни других ценных вещей правоохранители не обнаружили.