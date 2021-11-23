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Бывший судья Соломенского райсуда Киева Зинченко найден мертвым

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Бывший судья Соломенского райсуда Киева Зинченко найден мертвым
Фото: судовий репортер

Тело Сергея Зинченко с огнестрельным ранением нашли в его квартире на Подоле в прошлый четверг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на интернет-издание "Судебный репортер".

Первой о смерти Зинченко в фейсбуке сообщила адвокат погибшего Лариса Криворучко. Она написала, что бывшего судью "застрелили".

Бывший судья Соломенского райсуда Киева Зинченко найден мертвым 01
Фото: адвокат

Экс-судья Зинченко с марта 2018 года был фигурантом дела о незаконном завладении квартирами умерших киевлян. Тогда ему сообщили о подозрении в покушении на мошенничество и пособничество в подлоге документов.

В 2019 году дело было передано в Шевченковский суд Киева, а убийство произошло именно в канун очередного судебного заседания.

Ссылаясь на собственные источники, "Судебный репортер" сообщает, что событие квалифицируется правоохранителями как самоубийство, поскольку тело нашли в замкнутом доме. При этом источник издания, утверждает "Судебный репортер", сообщает, что дверь в квартиру была открыта, а в квартире находились также другие люди.

По данным "Судебного репортера", в тот день Зинченко якобы намеревался заключить крупное деловое соглашение, получив значительную денежную сумму. Но ни денег, ни других ценных вещей правоохранители не обнаружили.
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Топ комментарии
+39
Люстрировали ...
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23.11.2021 22:09
+27
Ну як не судом, так судом Лінча покараний... і то добре.
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23.11.2021 22:17
+23
Судебная реформа начала работать.
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23.11.2021 22:22
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Что то при зеленой власти стало много мертвых.
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23.11.2021 22:07 Ответить
Не більше ніж раніше.
Це якщо дивитися на ці речі неупереджено.
А з точки зору невдоволеного, то дійсно - багато.
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23.11.2021 22:14 Ответить
Невже ковід? Ех..Вакцинуватися треба було...
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23.11.2021 22:24 Ответить
Люстрировали ...
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23.11.2021 22:09 Ответить
....Робин Гуд
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23.11.2021 22:10 Ответить
ляпота......
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23.11.2021 22:10 Ответить
....Робин Гуд
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23.11.2021 22:36 Ответить
Он сильно много знал..
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23.11.2021 22:11 Ответить
Просто так не убивают
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23.11.2021 22:12 Ответить
Ну як не судом, так судом Лінча покараний... і то добре.
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23.11.2021 22:17 Ответить
а вона не заіченко, бо мабудь дуже крепка бізнесвумен, поки бідняга, покійний чесно судив, його леді заробляла мільйони. ну так же в них прийнято говорити. а ти падрега, не рахунок замальовуй, тіпа нам гроші не треба, а покажи фото будинуку, дачі,, зем ділянок, комерційної нерухомості, квартир, і біткоїнів. ми побачимо і вирішимо, за що його так жостко
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23.11.2021 22:17 Ответить
Туди мерзоті і дорога
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23.11.2021 22:20 Ответить
Дожилися ! Суддям на поховання збиратимемо . При Порошенко такого не було ! Епоха бідності ))))
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23.11.2021 22:20 Ответить
Жил-был, не тужил. Один простой судья.
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23.11.2021 22:21 Ответить
Горе то какое!!! Аж сцать охота
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23.11.2021 22:22 Ответить
Ну, то й випорожнiть сечового мiхура, та й поковзайтесь, бо вже добре стало пiдмерзати...
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24.11.2021 05:43 Ответить
Судебная реформа начала работать.
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23.11.2021 22:22 Ответить
Здійснився заклик суддю на мило.
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23.11.2021 22:23 Ответить
чувак похоже биткоинами подавился
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23.11.2021 22:23 Ответить
Надо ж с кого-то начинать.
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23.11.2021 22:23 Ответить
не выдержал жить в злыдни....
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23.11.2021 22:26 Ответить
О це схоже на реальну судову реформу !!! Здійснено конкретно та незворотньо !!!)))
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23.11.2021 22:26 Ответить
притомним суддям адвокати не потрібні...
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23.11.2021 22:26 Ответить
Держава в смартфоні. Цифрове самогубство.
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23.11.2021 22:27 Ответить
"Яке жахливе самогубство", сказав Штірліц, протираючи ручак сокири, яка стирчала з черепу Айсмана!

"подія кваліфікується правоохоронцями як самогубство" Джерело: https://censor.net/ua/n3301220
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23.11.2021 22:29 Ответить
Екссуддя Зінченко від березня 2018 року був фігурантом справи про незаконне про заволодіння квартирами померлих киян

Карма. Как говорится, с того света достали. Пускай теперь им обяснит как квартиры отбирал.
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23.11.2021 22:33 Ответить
сам себе приговор подписал
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23.11.2021 22:33 Ответить
Яке прикре самогубство.
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23.11.2021 22:35 Ответить
это открытие счёта? )
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23.11.2021 22:37 Ответить
Людину було б жалко,тим більше хорошу,а суддя- то таке...
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23.11.2021 22:43 Ответить
Вот если каждый вечер будут подобные сообщения в отношении о нескольких судей сразу - день удался!!!!! Сколько эти мерзавцы, птенцы кивалова, натворили в стране!!!!!
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23.11.2021 22:45 Ответить
И самое циничное : Для помощи в организации похорон карта Приват банка ....
Все нашару привыкли,даже подохнуть не могут бесплатно!
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23.11.2021 22:57 Ответить
А зачем вдова на похороны деньги собирает? На золотой мавзолей 1млн. долларов не хватает? Или нечего на поминальный стол поставить? Могу помочь - у меня селёдка есть....И картошки отварю....
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23.11.2021 23:00 Ответить
Це ж яка економія для бюджету та платників податків, хоча б по одному в день то через рік і кредитів МВФ не потрібно буде брати
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23.11.2021 23:15 Ответить
з повними штаньми оптимізму Зеля Сцикля терміново збільшить свою охорону
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23.11.2021 23:22 Ответить
Вот чем заканчиваются любые отношения с криминалом.
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23.11.2021 23:22 Ответить
Даже умершие киевляне смогли достать!
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23.11.2021 23:34 Ответить
У них есть живые родственники.
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24.11.2021 01:13 Ответить
чого там з"ясовувати-адже всі ознаки смерті від ковіду!
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23.11.2021 23:38 Ответить
Может это самоубийство?
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23.11.2021 23:52 Ответить
Экс-судья Зинченко с марта 2018 года был фигурантом дела о незаконном завладении квартирами умерших киевлян. Тогда ему сообщили о подозрении в покушении на мошенничество и пособничество в подлоге документов.
---------------------------------

карма, *****,, имеет форму бумеранга...
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24.11.2021 00:12 Ответить
Цікаво було б провести опитування, а кому б люди із більшим задоволенням надали б матеріальну допомогу: даному судді чи його "люстратору"?
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24.11.2021 00:48 Ответить
Собаке - собачья смерть.
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24.11.2021 01:12 Ответить
Не ображай звірят. Собаки корисні і не продажні, і їдять рівно стільки, скільки потрібно щоб вижити, а не хапають вагонами...
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24.11.2021 08:27 Ответить
Плюшкин, та й годi.
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24.11.2021 05:50 Ответить
А чому якась жінка Зінченка збирає гроші на поховання? Дружини не мав ? І тут корупція і хабарі...
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24.11.2021 07:35 Ответить
Судья - клиент адвоката!!!..чудны дела твои Господи!!))))... дайте номер валютного счета, помогу!!)))
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24.11.2021 07:47 Ответить
Для допомоги в організації поховання, картка Приват банку:
4149 6090 0222 6274 (жінка Зінченко Катерина)... Помоги нищему!
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24.11.2021 08:46 Ответить
Этим тварям ещё и деньги собирают? Совсем охерели?!
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24.11.2021 09:22 Ответить
 
 