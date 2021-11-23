Бывший судья Соломенского райсуда Киева Зинченко найден мертвым
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Тело Сергея Зинченко с огнестрельным ранением нашли в его квартире на Подоле в прошлый четверг.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на интернет-издание "Судебный репортер".
Первой о смерти Зинченко в фейсбуке сообщила адвокат погибшего Лариса Криворучко. Она написала, что бывшего судью "застрелили".
Экс-судья Зинченко с марта 2018 года был фигурантом дела о незаконном завладении квартирами умерших киевлян. Тогда ему сообщили о подозрении в покушении на мошенничество и пособничество в подлоге документов.
В 2019 году дело было передано в Шевченковский суд Киева, а убийство произошло именно в канун очередного судебного заседания.
Ссылаясь на собственные источники, "Судебный репортер" сообщает, что событие квалифицируется правоохранителями как самоубийство, поскольку тело нашли в замкнутом доме. При этом источник издания, утверждает "Судебный репортер", сообщает, что дверь в квартиру была открыта, а в квартире находились также другие люди.
По данным "Судебного репортера", в тот день Зинченко якобы намеревался заключить крупное деловое соглашение, получив значительную денежную сумму. Но ни денег, ни других ценных вещей правоохранители не обнаружили.
Пожалуйста, подождите...
Це якщо дивитися на ці речі неупереджено.
А з точки зору невдоволеного, то дійсно - багато.
"подія кваліфікується правоохоронцями як самогубство" Джерело: https://censor.net/ua/n3301220
Карма. Как говорится, с того света достали. Пускай теперь им обяснит как квартиры отбирал.
Все нашару привыкли,даже подохнуть не могут бесплатно!
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карма, *****,, имеет форму бумеранга...
4149 6090 0222 6274 (жінка Зінченко Катерина)... Помоги нищему!