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Колишнього суддю Солом'янського райсуду Києва Зінченка знайшли мертвим

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Колишнього суддю Солом'янського райсуду Києва Зінченка знайшли мертвим
Фото: судовий репортер

Тіло Сергія Зінченка з вогнепальним пораненням знайшли у його квартирі на Подолі минулого четверга.

Про це  Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інтернет-видання "Судовий репортер".

Першою про смерть Зінченка у  фейсбуці повідомила адвокатка загиблого Лариса Криворучко. Вона написала, що колишнього суддю "застрелили".

Колишнього суддю Соломянського райсуду Києва Зінченка знайшли мертвим 01
Фото: адвокат

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Екссуддя Зінченко від березня 2018 року був фігурантом справи про незаконне про заволодіння квартирами померлих киян. Тоді йому повідомили про підозру в замаху на шахрайство та пособництво в підробленні документів.

У 2019 році справу було передано до Шевченківського суду Києва, а вбивство сталося саме напередодні чергового судового засідання.

Посилаючись на власні джерела, "Судовий репортер" повідомляє, що наразі подія кваліфікується правоохоронцями як самогубство, оскільки тіло знайшли у замкненому помешканні. При цьому джерело видання, твердить "Судовий репортер", повідомляє, що двері до квартири були відчинені, а у квартирі перебували також інші люди.

Також читайте: Частини людського тіла виявили у сміттєвому контейнері в Києві, - Нацполіція

За даними "Судового репортера", того дня Зінченко начебто мав намір укласти велику ділову угоду, отримавши значну грошову суму. Але ані грошей, ані інших коштовних речей правоохоронці не виявили.
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Топ коментарі
+39
Люстрировали ...
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23.11.2021 22:09
+27
Ну як не судом, так судом Лінча покараний... і то добре.
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23.11.2021 22:17
+23
Судебная реформа начала работать.
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23.11.2021 22:22
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Что то при зеленой власти стало много мертвых.
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23.11.2021 22:07 Відповісти
Не більше ніж раніше.
Це якщо дивитися на ці речі неупереджено.
А з точки зору невдоволеного, то дійсно - багато.
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23.11.2021 22:14 Відповісти
Невже ковід? Ех..Вакцинуватися треба було...
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23.11.2021 22:24 Відповісти
Люстрировали ...
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23.11.2021 22:09 Відповісти
....Робин Гуд
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23.11.2021 22:10 Відповісти
ляпота......
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23.11.2021 22:10 Відповісти
....Робин Гуд
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23.11.2021 22:36 Відповісти
Он сильно много знал..
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23.11.2021 22:11 Відповісти
Просто так не убивают
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23.11.2021 22:12 Відповісти
Ну як не судом, так судом Лінча покараний... і то добре.
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23.11.2021 22:17 Відповісти
а вона не заіченко, бо мабудь дуже крепка бізнесвумен, поки бідняга, покійний чесно судив, його леді заробляла мільйони. ну так же в них прийнято говорити. а ти падрега, не рахунок замальовуй, тіпа нам гроші не треба, а покажи фото будинуку, дачі,, зем ділянок, комерційної нерухомості, квартир, і біткоїнів. ми побачимо і вирішимо, за що його так жостко
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23.11.2021 22:17 Відповісти
Туди мерзоті і дорога
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23.11.2021 22:20 Відповісти
Дожилися ! Суддям на поховання збиратимемо . При Порошенко такого не було ! Епоха бідності ))))
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23.11.2021 22:20 Відповісти
Жил-был, не тужил. Один простой судья.
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23.11.2021 22:21 Відповісти
Горе то какое!!! Аж сцать охота
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23.11.2021 22:22 Відповісти
Ну, то й випорожнiть сечового мiхура, та й поковзайтесь, бо вже добре стало пiдмерзати...
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24.11.2021 05:43 Відповісти
Судебная реформа начала работать.
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23.11.2021 22:22 Відповісти
Здійснився заклик суддю на мило.
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23.11.2021 22:23 Відповісти
чувак похоже биткоинами подавился
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23.11.2021 22:23 Відповісти
Надо ж с кого-то начинать.
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23.11.2021 22:23 Відповісти
не выдержал жить в злыдни....
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23.11.2021 22:26 Відповісти
О це схоже на реальну судову реформу !!! Здійснено конкретно та незворотньо !!!)))
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23.11.2021 22:26 Відповісти
притомним суддям адвокати не потрібні...
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23.11.2021 22:26 Відповісти
Держава в смартфоні. Цифрове самогубство.
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23.11.2021 22:27 Відповісти
"Яке жахливе самогубство", сказав Штірліц, протираючи ручак сокири, яка стирчала з черепу Айсмана!

"подія кваліфікується правоохоронцями як самогубство" Джерело: https://censor.net/ua/n3301220
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23.11.2021 22:29 Відповісти
Екссуддя Зінченко від березня 2018 року був фігурантом справи про незаконне про заволодіння квартирами померлих киян

Карма. Как говорится, с того света достали. Пускай теперь им обяснит как квартиры отбирал.
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23.11.2021 22:33 Відповісти
сам себе приговор подписал
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23.11.2021 22:33 Відповісти
Яке прикре самогубство.
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23.11.2021 22:35 Відповісти
это открытие счёта? )
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23.11.2021 22:37 Відповісти
Людину було б жалко,тим більше хорошу,а суддя- то таке...
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23.11.2021 22:43 Відповісти
Вот если каждый вечер будут подобные сообщения в отношении о нескольких судей сразу - день удался!!!!! Сколько эти мерзавцы, птенцы кивалова, натворили в стране!!!!!
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23.11.2021 22:45 Відповісти
И самое циничное : Для помощи в организации похорон карта Приват банка ....
Все нашару привыкли,даже подохнуть не могут бесплатно!
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23.11.2021 22:57 Відповісти
А зачем вдова на похороны деньги собирает? На золотой мавзолей 1млн. долларов не хватает? Или нечего на поминальный стол поставить? Могу помочь - у меня селёдка есть....И картошки отварю....
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23.11.2021 23:00 Відповісти
Це ж яка економія для бюджету та платників податків, хоча б по одному в день то через рік і кредитів МВФ не потрібно буде брати
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23.11.2021 23:15 Відповісти
з повними штаньми оптимізму Зеля Сцикля терміново збільшить свою охорону
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23.11.2021 23:22 Відповісти
Вот чем заканчиваются любые отношения с криминалом.
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23.11.2021 23:22 Відповісти
Даже умершие киевляне смогли достать!
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23.11.2021 23:34 Відповісти
У них есть живые родственники.
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24.11.2021 01:13 Відповісти
чого там з"ясовувати-адже всі ознаки смерті від ковіду!
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23.11.2021 23:38 Відповісти
Может это самоубийство?
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23.11.2021 23:52 Відповісти
Экс-судья Зинченко с марта 2018 года был фигурантом дела о незаконном завладении квартирами умерших киевлян. Тогда ему сообщили о подозрении в покушении на мошенничество и пособничество в подлоге документов.
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карма, *****,, имеет форму бумеранга...
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24.11.2021 00:12 Відповісти
Цікаво було б провести опитування, а кому б люди із більшим задоволенням надали б матеріальну допомогу: даному судді чи його "люстратору"?
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24.11.2021 00:48 Відповісти
Собаке - собачья смерть.
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24.11.2021 01:12 Відповісти
Не ображай звірят. Собаки корисні і не продажні, і їдять рівно стільки, скільки потрібно щоб вижити, а не хапають вагонами...
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24.11.2021 08:27 Відповісти
Плюшкин, та й годi.
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24.11.2021 05:50 Відповісти
А чому якась жінка Зінченка збирає гроші на поховання? Дружини не мав ? І тут корупція і хабарі...
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24.11.2021 07:35 Відповісти
Судья - клиент адвоката!!!..чудны дела твои Господи!!))))... дайте номер валютного счета, помогу!!)))
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24.11.2021 07:47 Відповісти
Для допомоги в організації поховання, картка Приват банку:
4149 6090 0222 6274 (жінка Зінченко Катерина)... Помоги нищему!
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24.11.2021 08:46 Відповісти
Этим тварям ещё и деньги собирают? Совсем охерели?!
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24.11.2021 09:22 Відповісти
 
 