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Частини людського тіла виявили у сміттєвому контейнері в Києві, - Нацполіція

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Частини людського тіла виявили у сміттєвому контейнері в Києві, - Нацполіція

Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті людини, частини тіла якої виявили у Печерському районі столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють ймовірних свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, що розташовані поруч. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб причетних до вбивства.

Також читайте: Вибиті зуби застрягли в трахеї: на Тернопільщині закатували чоловіка, тіло загорнули у ковдру і викинули на звалище

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Жахіття 😠
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18.11.2021 18:52
+5
проверьте,кто в последнее время из расчленинграда приезжал...видать вирус завез
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18.11.2021 19:16
+3
висяк....
это ж не покушение на министра...
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18.11.2021 19:31
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Жахіття 😠
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18.11.2021 18:52 Відповісти
Міністр внутрішніх справ повідомив про підготовку замаху...
... Відкладаєш новини, виходиш у коридор, про всяк випадок подивитися, чи нас не ідуть арештовувати. Заглядаєш в основні чати, чи всі живі-здорові і не під арештом. Цікавишся у чоловіка, чи у нього все добре на роботі.
А як інакше? Після минулого брифінгу заарештували трьох зовсім випадкових людей, більше року тримали у сізо, досі під нічним арештом сидять. На рівному місці повернулася лікарка з роботи, а у неї обшук, і все життя шкереберть.
Як вони відбирають підозрюваних? Та ніхто не знає. Ніби з-поміж тих, хто не любить Зеленського.
Коротше, ви теж у коридор вигляньте,чи нема там людей у формі. https://t.me/nuts_roses/379
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18.11.2021 18:56 Відповісти
На Банковій? Так там це зазвичай, павуки жеруть павуків, держбюджету усім не вистачає.
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18.11.2021 19:03 Відповісти
проверьте,кто в последнее время из расчленинграда приезжал...видать вирус завез
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18.11.2021 19:16 Відповісти
Глебыч бы заценил))))
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18.11.2021 20:10 Відповісти
Срочно анализ ДНК, может там зеленый цвет обнаружится.
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18.11.2021 19:26 Відповісти
висяк....
это ж не покушение на министра...
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18.11.2021 19:31 Відповісти
Вы неверно реагируете. Необходимо срочно проверить наличие министров, членов фракции СН и руководителей ОП. Возможно расчленён кто-то из них.
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18.11.2021 19:37 Відповісти
я думаю их уже первыми проверили и перещупали...(вдруг кто-то что-то потерял... из ненужного...)
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18.11.2021 19:42 Відповісти
Хорошо, если вы правы. Потому что уже можно говорить, что на них началась охота, раз это уже не первый случай.
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18.11.2021 20:16 Відповісти
В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт. Источник: https://censor.net/ru/n3300335\\\\\\\\\\

дружили, дружили... а потом кацапа понесло в переулок(по частям)

жаль человека, надеюсь получит кто это сделал по заслугам.
если нет - бок накажет. а если исповедь примет и скушает кусок бога, то кровь чтобы не забыл выпить - поп и так ничего не сообщит, как бывало в совке. Поп не сообщил ничего = в ГУЛАГе "свежая кроффффьь"
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18.11.2021 19:37 Відповісти
котимось хер знає куди.
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18.11.2021 19:39 Відповісти
20 % населения Земли больны туберкулезом,еще 20 % имеют психические расстройства.Статистика,однако..
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18.11.2021 19:39 Відповісти
Если тубик брать , то не жаль. Конечно вероятность подцепить заразу нормальному социальному человеку есть,но крайне мала, в остальном это болезнь......тех кто сам выбрал жизнь с наркотиками, антисанитарией и тд.
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18.11.2021 20:22 Відповісти
А Что вы скажете о Софии Ротару? Она всю сознательную жизнь болеет туберкулезом,почему ей и выделили жилье на ЮБК?
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18.11.2021 20:34 Відповісти
Игорь Билык У меня знакомый и знакомая болели туберкулезом. Обычные, приличные люди. Можно подхватить и в транспорте, и в магазине, где угодно.
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18.11.2021 20:39 Відповісти
Из всех нормальных людей знакомых, которых у меня много, один человек заболел этой дрянью. У бывшего однокласника антисоциальный образ жизни,среди его элитного общества каждый второй(условно) лежал в тубдиспансере. Троюродный или хрен знает какой брат уголовник, его компании с наркотой и босятой, там тоже самое, каждый второй(условно) болел тубиком. Я знаю что можно заразится и нормальному,про этих людей речь не идет, а в остальном в 99% случаях это болезнь отдельной касты людей, которая сама к нему стремилась/стремится. Я про это говорил.
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18.11.2021 20:58 Відповісти
наверное Чехов был хорошо законспирированным бомжом, вел асоциальный образ жизни, раз умер от туберкулеза.
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19.11.2021 13:07 Відповісти
короновирус, скорее всего
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18.11.2021 19:52 Відповісти
Если лысая голова и красные труселя рядом, то Слава Богу. Если нет, то сочувствия родственникам.
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18.11.2021 20:05 Відповісти
Какое типичное самоубийство. Как и мера Кривого рога с двумя его братьями.
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18.11.2021 20:19 Відповісти
От такі у нас реалії сьогодення. Вийдеш з квартири у двір сміття винести - одні п'яти твої у смітті потім знайдуть.
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18.11.2021 20:52 Відповісти
 
 