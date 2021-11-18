Частини людського тіла виявили у сміттєвому контейнері в Києві, - Нацполіція
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Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті людини, частини тіла якої виявили у Печерському районі столиці.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
До поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт.
Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють ймовірних свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, що розташовані поруч. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб причетних до вбивства.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.
Будь ласка, зачекайте...
... Відкладаєш новини, виходиш у коридор, про всяк випадок подивитися, чи нас не ідуть арештовувати. Заглядаєш в основні чати, чи всі живі-здорові і не під арештом. Цікавишся у чоловіка, чи у нього все добре на роботі.
А як інакше? Після минулого брифінгу заарештували трьох зовсім випадкових людей, більше року тримали у сізо, досі під нічним арештом сидять. На рівному місці повернулася лікарка з роботи, а у неї обшук, і все життя шкереберть.
Як вони відбирають підозрюваних? Та ніхто не знає. Ніби з-поміж тих, хто не любить Зеленського.
Коротше, ви теж у коридор вигляньте,чи нема там людей у формі. https://t.me/nuts_roses/379
это ж не покушение на министра...
дружили, дружили... а потом кацапа понесло в переулок(по частям)
жаль человека, надеюсь получит кто это сделал по заслугам.
если нет - бок накажет. а если исповедь примет и скушает кусок бога, то кровь чтобы не забыл выпить - поп и так ничего не сообщит, как бывало в совке. Поп не сообщил ничего = в ГУЛАГе "свежая кроффффьь"