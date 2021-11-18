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Части человеческого тела обнаружили в мусорном контейнере в Киеве, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Части человеческого тела обнаружили в мусорном контейнере в Киеве, - Нацполиция

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти человека, части тела которого были обнаружены в Печерском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые расположены рядом. Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего и розыска лиц причастных к убийству.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

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Топ комментарии
+5
Жахіття 😠
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18.11.2021 18:52
+5
проверьте,кто в последнее время из расчленинграда приезжал...видать вирус завез
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18.11.2021 19:16
+3
висяк....
это ж не покушение на министра...
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18.11.2021 19:31
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Жахіття 😠
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18.11.2021 18:52 Ответить
Міністр внутрішніх справ повідомив про підготовку замаху...
... Відкладаєш новини, виходиш у коридор, про всяк випадок подивитися, чи нас не ідуть арештовувати. Заглядаєш в основні чати, чи всі живі-здорові і не під арештом. Цікавишся у чоловіка, чи у нього все добре на роботі.
А як інакше? Після минулого брифінгу заарештували трьох зовсім випадкових людей, більше року тримали у сізо, досі під нічним арештом сидять. На рівному місці повернулася лікарка з роботи, а у неї обшук, і все життя шкереберть.
Як вони відбирають підозрюваних? Та ніхто не знає. Ніби з-поміж тих, хто не любить Зеленського.
Коротше, ви теж у коридор вигляньте,чи нема там людей у формі. https://t.me/nuts_roses/379
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18.11.2021 18:56 Ответить
На Банковій? Так там це зазвичай, павуки жеруть павуків, держбюджету усім не вистачає.
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18.11.2021 19:03 Ответить
проверьте,кто в последнее время из расчленинграда приезжал...видать вирус завез
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18.11.2021 19:16 Ответить
Глебыч бы заценил))))
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18.11.2021 20:10 Ответить
Срочно анализ ДНК, может там зеленый цвет обнаружится.
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18.11.2021 19:26 Ответить
висяк....
это ж не покушение на министра...
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18.11.2021 19:31 Ответить
Вы неверно реагируете. Необходимо срочно проверить наличие министров, членов фракции СН и руководителей ОП. Возможно расчленён кто-то из них.
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18.11.2021 19:37 Ответить
я думаю их уже первыми проверили и перещупали...(вдруг кто-то что-то потерял... из ненужного...)
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18.11.2021 19:42 Ответить
Хорошо, если вы правы. Потому что уже можно говорить, что на них началась охота, раз это уже не первый случай.
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18.11.2021 20:16 Ответить
В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт. Источник: https://censor.net/ru/n3300335\\\\\\\\\\

дружили, дружили... а потом кацапа понесло в переулок(по частям)

жаль человека, надеюсь получит кто это сделал по заслугам.
если нет - бок накажет. а если исповедь примет и скушает кусок бога, то кровь чтобы не забыл выпить - поп и так ничего не сообщит, как бывало в совке. Поп не сообщил ничего = в ГУЛАГе "свежая кроффффьь"
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18.11.2021 19:37 Ответить
котимось хер знає куди.
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18.11.2021 19:39 Ответить
20 % населения Земли больны туберкулезом,еще 20 % имеют психические расстройства.Статистика,однако..
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18.11.2021 19:39 Ответить
Если тубик брать , то не жаль. Конечно вероятность подцепить заразу нормальному социальному человеку есть,но крайне мала, в остальном это болезнь......тех кто сам выбрал жизнь с наркотиками, антисанитарией и тд.
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18.11.2021 20:22 Ответить
А Что вы скажете о Софии Ротару? Она всю сознательную жизнь болеет туберкулезом,почему ей и выделили жилье на ЮБК?
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18.11.2021 20:34 Ответить
Игорь Билык У меня знакомый и знакомая болели туберкулезом. Обычные, приличные люди. Можно подхватить и в транспорте, и в магазине, где угодно.
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18.11.2021 20:39 Ответить
Из всех нормальных людей знакомых, которых у меня много, один человек заболел этой дрянью. У бывшего однокласника антисоциальный образ жизни,среди его элитного общества каждый второй(условно) лежал в тубдиспансере. Троюродный или хрен знает какой брат уголовник, его компании с наркотой и босятой, там тоже самое, каждый второй(условно) болел тубиком. Я знаю что можно заразится и нормальному,про этих людей речь не идет, а в остальном в 99% случаях это болезнь отдельной касты людей, которая сама к нему стремилась/стремится. Я про это говорил.
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18.11.2021 20:58 Ответить
наверное Чехов был хорошо законспирированным бомжом, вел асоциальный образ жизни, раз умер от туберкулеза.
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19.11.2021 13:07 Ответить
короновирус, скорее всего
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18.11.2021 19:52 Ответить
Если лысая голова и красные труселя рядом, то Слава Богу. Если нет, то сочувствия родственникам.
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18.11.2021 20:05 Ответить
Какое типичное самоубийство. Как и мера Кривого рога с двумя его братьями.
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18.11.2021 20:19 Ответить
От такі у нас реалії сьогодення. Вийдеш з квартири у двір сміття винести - одні п'яти твої у смітті потім знайдуть.
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18.11.2021 20:52 Ответить
 
 