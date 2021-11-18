Части человеческого тела обнаружили в мусорном контейнере в Киеве, - Нацполиция
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Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти человека, части тела которого были обнаружены в Печерском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт.
Правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые расположены рядом. Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего и розыска лиц причастных к убийству.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
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... Відкладаєш новини, виходиш у коридор, про всяк випадок подивитися, чи нас не ідуть арештовувати. Заглядаєш в основні чати, чи всі живі-здорові і не під арештом. Цікавишся у чоловіка, чи у нього все добре на роботі.
А як інакше? Після минулого брифінгу заарештували трьох зовсім випадкових людей, більше року тримали у сізо, досі під нічним арештом сидять. На рівному місці повернулася лікарка з роботи, а у неї обшук, і все життя шкереберть.
Як вони відбирають підозрюваних? Та ніхто не знає. Ніби з-поміж тих, хто не любить Зеленського.
Коротше, ви теж у коридор вигляньте,чи нема там людей у формі. https://t.me/nuts_roses/379
это ж не покушение на министра...
дружили, дружили... а потом кацапа понесло в переулок(по частям)
жаль человека, надеюсь получит кто это сделал по заслугам.
если нет - бок накажет. а если исповедь примет и скушает кусок бога, то кровь чтобы не забыл выпить - поп и так ничего не сообщит, как бывало в совке. Поп не сообщил ничего = в ГУЛАГе "свежая кроффффьь"