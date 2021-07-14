Мешок с человеческими костями нашли в канализации в Мариуполе. ФОТО

Мешок с человеческими костями обнаружили коммунальщики. Предположително, он пролежал там не меньше года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание MRPL.CITY.

Останки обнаружили во время чистки ливневой канализации на улице Набережной.

"Сообщение о том, что во время чистки ливневки выявили кости, поступило в 10:48. На место выехала следственно-оперативная группа", - сообщили в Мариупольском РУП Донецкой области.

По словам очевидцев, труп сильно разложился. Предположительно, он пролежал в коллекторе больше года.

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Полицейские отправят кости на экспертизу.



