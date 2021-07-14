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Мешок с человеческими костями нашли в канализации в Мариуполе. ФОТО

Мешок с человеческими костями обнаружили коммунальщики. Предположително, он пролежал там не меньше года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание MRPL.CITY.

Останки обнаружили во время чистки ливневой канализации на улице Набережной.

"Сообщение о том, что во время чистки ливневки выявили кости, поступило в 10:48. На место выехала следственно-оперативная группа", - сообщили в Мариупольском РУП Донецкой области.

По словам очевидцев, труп сильно разложился. Предположительно, он пролежал в коллекторе больше года.

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Полицейские отправят кости на экспертизу.

Мешок с человеческими костями нашли в канализации в Мариуполе 01
Мешок с человеческими костями нашли в канализации в Мариуполе 02

Автор: 

канализация (72) Мариуполь (5722) Нацполиция (16543) труп (133)


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Топ комментарии
+8
Это с того времени, как потерпевший вiслюк по фонтану бегал?
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14.07.2021 16:32
+4
кровосісі )))
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14.07.2021 17:01
+4
Подлый труп подставил коммунальщиков. Ливнёвку больше года не чистили
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14.07.2021 18:21
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Это с того времени, как потерпевший вiслюк по фонтану бегал?
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14.07.2021 16:32 Ответить
бiмж чи ханурiк
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14.07.2021 16:39 Ответить
почему?
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14.07.2021 16:46 Ответить
потому шо жрать хачу а немае
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14.07.2021 17:21 Ответить
и что такое "бімж"?
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14.07.2021 16:47 Ответить
На мєнтовській фєні "БОМЖ" це людина Без Визначеного Місця Проживання. Що таке "бімж" також не знаю
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14.07.2021 16:57 Ответить
дело Миколи Яновича живёт и процветает...
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14.07.2021 16:59 Ответить
кровосісі )))
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14.07.2021 17:01 Ответить
укрмiва)
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14.07.2021 17:21 Ответить
Николай Яныч! Какими судьбами? Как погодка в Ростове?
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14.07.2021 18:20 Ответить
может он на вотчінє, в Калугє
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14.07.2021 18:23 Ответить
пiгiдка сIпер
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14.07.2021 19:28 Ответить
бимба
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14.07.2021 19:35 Ответить
Мішок з людськими кістками знайшли в каналізації в Маріуполі - Цензор.НЕТ 8363
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15.07.2021 08:59 Ответить
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15.07.2021 09:45 Ответить
Мішок з людськими кістками знайшли в каналізації в Маріуполі - Цензор.НЕТ 1356
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15.07.2021 08:59 Ответить
азiрав
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15.07.2021 09:00 Ответить
Шо и "папiзже" - это могут объяснить тока кацапы.
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15.07.2021 05:13 Ответить
Так он сам залез в мешок ?
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14.07.2021 17:05 Ответить
какаяразніца?
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14.07.2021 17:38 Ответить
маленькие дети ни за что на свете ..не ходите дети на Донбасс гулять..
я бы так то все леневки в стране проверил мож чей труп еще найдут
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14.07.2021 17:27 Ответить
губарев-губернатор новодросси не ужели тебя нашли только теперь?
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14.07.2021 17:40 Ответить
Подлый труп подставил коммунальщиков. Ливнёвку больше года не чистили
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14.07.2021 18:21 Ответить
Подозреваю, что они удивились, что там ливнёвка... Мало ли какие дырки в асфальте.
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14.07.2021 19:37 Ответить
 
 