Мішок з людськими кістками знайшли в каналізації в Маріуполі. ФОТО

Мішок з людськими кістками виявили комунальники. Ймовірно, він пролежав там не менш року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання MRPL.CITY.

Останки виявили під час чищення зливової каналізації на вулиці Набережній.

"Повідомлення про те, що під час чищення ливнівки виявили кістки, надійшло о 10.48. На місце виїхала слідчо-оперативна група", - повідомили в Маріупольському РУП Донецької області.

За словами очевидців, труп сильно розклався. Імовірно, він пролежав у колекторі більше року.

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Поліцейські відправлять кістки на експертизу.



