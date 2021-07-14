Мішок з людськими кістками знайшли в каналізації в Маріуполі. ФОТО
Мішок з людськими кістками виявили комунальники. Ймовірно, він пролежав там не менш року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання MRPL.CITY.
Останки виявили під час чищення зливової каналізації на вулиці Набережній.
"Повідомлення про те, що під час чищення ливнівки виявили кістки, надійшло о 10.48. На місце виїхала слідчо-оперативна група", - повідомили в Маріупольському РУП Донецької області.
За словами очевидців, труп сильно розклався. Імовірно, він пролежав у колекторі більше року.
Поліцейські відправлять кістки на експертизу.
Топ коментарі
+8 Valery Greff
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+4 Oleg Mamont
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+4 Uzer Uzer
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я бы так то все леневки в стране проверил мож чей труп еще найдут