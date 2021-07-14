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Мішок з людськими кістками знайшли в каналізації в Маріуполі. ФОТО

Мішок з людськими кістками виявили комунальники. Ймовірно, він пролежав там не менш року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання MRPL.CITY.

Останки виявили під час чищення зливової каналізації на вулиці Набережній.

"Повідомлення про те, що під час чищення ливнівки виявили кістки, надійшло о 10.48. На місце виїхала слідчо-оперативна група", - повідомили в Маріупольському РУП Донецької області.

За словами очевидців, труп сильно розклався. Імовірно, він пролежав у колекторі більше року.

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Поліцейські відправлять кістки на експертизу.

Мішок з людськими кістками знайшли в каналізації в Маріуполі 01
Мішок з людськими кістками знайшли в каналізації в Маріуполі 02

Автор: 

каналізація (29) Маріуполь (3241) Нацполіція (15254) труп (100)


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Топ коментарі
+8
Это с того времени, как потерпевший вiслюк по фонтану бегал?
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14.07.2021 16:32
+4
кровосісі )))
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14.07.2021 17:01
+4
Подлый труп подставил коммунальщиков. Ливнёвку больше года не чистили
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14.07.2021 18:21
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Это с того времени, как потерпевший вiслюк по фонтану бегал?
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14.07.2021 16:32 Відповісти
бiмж чи ханурiк
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14.07.2021 16:39 Відповісти
почему?
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14.07.2021 16:46 Відповісти
потому шо жрать хачу а немае
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14.07.2021 17:21 Відповісти
и что такое "бімж"?
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14.07.2021 16:47 Відповісти
На мєнтовській фєні "БОМЖ" це людина Без Визначеного Місця Проживання. Що таке "бімж" також не знаю
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14.07.2021 16:57 Відповісти
дело Миколи Яновича живёт и процветает...
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14.07.2021 16:59 Відповісти
кровосісі )))
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14.07.2021 17:01 Відповісти
укрмiва)
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14.07.2021 17:21 Відповісти
Николай Яныч! Какими судьбами? Как погодка в Ростове?
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14.07.2021 18:20 Відповісти
может он на вотчінє, в Калугє
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14.07.2021 18:23 Відповісти
пiгiдка сIпер
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14.07.2021 19:28 Відповісти
бимба
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14.07.2021 19:35 Відповісти
Мішок з людськими кістками знайшли в каналізації в Маріуполі - Цензор.НЕТ 8363
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15.07.2021 08:59 Відповісти
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15.07.2021 09:45 Відповісти
Мішок з людськими кістками знайшли в каналізації в Маріуполі - Цензор.НЕТ 1356
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15.07.2021 08:59 Відповісти
азiрав
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15.07.2021 09:00 Відповісти
Шо и "папiзже" - это могут объяснить тока кацапы.
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15.07.2021 05:13 Відповісти
Так он сам залез в мешок ?
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14.07.2021 17:05 Відповісти
какаяразніца?
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14.07.2021 17:38 Відповісти
маленькие дети ни за что на свете ..не ходите дети на Донбасс гулять..
я бы так то все леневки в стране проверил мож чей труп еще найдут
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14.07.2021 17:27 Відповісти
губарев-губернатор новодросси не ужели тебя нашли только теперь?
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14.07.2021 17:40 Відповісти
Подлый труп подставил коммунальщиков. Ливнёвку больше года не чистили
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14.07.2021 18:21 Відповісти
Подозреваю, что они удивились, что там ливнёвка... Мало ли какие дырки в асфальте.
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14.07.2021 19:37 Відповісти
 
 