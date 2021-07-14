У вбивстві підлітка на Житомирщині підозрюють 15-річну дівчину, - Нацполіція. ВIДЕО

У вбивстві 14-річного хлопця, тіло якого виявили під завалами в покинутому будинку на Житомирщині, підозрюють 15-річну дівчину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час огляду місця події і тіла загиблого було встановлено, що причиною смерті хлопця стали ножові поранення в груди і шию.

В ході першочергових заходів поліцейські зібрали докази причетності до вбивства підлітка 15-річної жительки с. Шатрище. Попередньо встановлено, що напередодні ввечері близько 20:00 в покинутій будівлі (де хлопця і знайшли) вони зустрічалися і між ними виник конфлікт. Всі обставини поки поліцейські встановлюють.

"Початкові покази дівчини були нещирими. Вона кілька разів змінювала версії, а тому мотиви вчинення убивства хлопця будуть встановлені у ході подальшого розслідування. Під час слідчих дій і з місця події, і з обійстя підозрюваної ми вилучили докази причетності її до скоєння тяжкого злочину. Попередньо відомо, що останнім часом у неї із загиблим нині юнаком були неприязні стосунки. Також ми вживаємо заходів для встановлення можливих співучасників злочину", - розповів начальник главку поліції Житомирщини Юрій Олійник.

Наразі дівчина затримана у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Їй оголошено про підозру у вчинені кримінального діяння, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Тривають необхідні слідчо-розшукові дії.

За чинним законодавством за умисне вбивство дівчині може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під завалами цегли в покинутому будинку на Житомирщині знайшли тіло зниклого підлітка.