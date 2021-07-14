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У вбивстві підлітка на Житомирщині підозрюють 15-річну дівчину, - Нацполіція. ВIДЕО

У вбивстві 14-річного хлопця, тіло якого виявили під завалами в покинутому будинку на Житомирщині, підозрюють 15-річну дівчину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час огляду місця події і тіла загиблого було встановлено, що причиною смерті хлопця стали ножові поранення в груди і шию.

В ході першочергових заходів поліцейські зібрали докази причетності до вбивства підлітка 15-річної жительки с. Шатрище. Попередньо встановлено, що напередодні ввечері близько 20:00 в покинутій будівлі (де хлопця і знайшли) вони зустрічалися і між ними виник конфлікт. Всі обставини поки поліцейські встановлюють.

"Початкові покази дівчини були нещирими. Вона кілька разів змінювала версії, а тому мотиви вчинення убивства хлопця будуть встановлені у ході подальшого розслідування. Під час слідчих дій і з місця події, і з обійстя підозрюваної ми вилучили докази причетності її до скоєння тяжкого злочину. Попередньо відомо, що останнім часом у неї із загиблим нині юнаком були неприязні стосунки. Також ми вживаємо заходів для встановлення можливих співучасників злочину", - розповів начальник главку поліції Житомирщини Юрій Олійник.

Наразі дівчина затримана у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Їй оголошено про підозру у вчинені кримінального діяння, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Тривають необхідні слідчо-розшукові дії.

За чинним законодавством за умисне вбивство дівчині може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під завалами цегли в покинутому будинку на Житомирщині знайшли тіло зниклого підлітка, - поліція. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під завалами цегли в покинутому будинку на Житомирщині знайшли тіло зниклого підлітка.

Автор: 

підлітки (419) Нацполіція (15254) вбивство (3108) Житомирська область (1278)


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Топ коментарі
+10
на свидание с ножом... и потом говорить будет, что а состоянии аффекта...
15 лет - ума нет, но одна жизнь загублена , а вторая поломана
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14.07.2021 12:57
+10
именно так! шла с ножом защищаться в заброшенное здание от попытки изнасилования!
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14.07.2021 13:38
+5
Треба "за компанію" саджати і батьків,це ж треба таке виховати.В 15 років убити людину! Жах!
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14.07.2021 13:06
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Ну вот и трудоустроилась
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14.07.2021 12:49 Відповісти
казенные харчи надолго и все за наш счет... там ее воспитают "красиво"...
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14.07.2021 12:53 Відповісти
Вот отсидит, выйдет и будет нести в мир добро и красоту....
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14.07.2021 12:58 Відповісти
Ага, если только выйдет...
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14.07.2021 23:00 Відповісти
на свидание с ножом... и потом говорить будет, что а состоянии аффекта...
15 лет - ума нет, но одна жизнь загублена , а вторая поломана
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14.07.2021 12:57 Відповісти
Она бы и дальше прокладывала себе дорогу обманом, ножом и шантажом.
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14.07.2021 13:07 Відповісти
Треба "за компанію" саджати і батьків,це ж треба таке виховати.В 15 років убити людину! Жах!
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14.07.2021 13:06 Відповісти
Возможно была попытка изнасилования в заброшенном здании.
Так то у нас только ылита самозащаться всеми способами может.
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14.07.2021 13:16 Відповісти
именно так! шла с ножом защищаться в заброшенное здание от попытки изнасилования!
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14.07.2021 13:38 Відповісти
Всякое может быть.
Пашинский тоже просто так пистолет носит?
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14.07.2021 13:52 Відповісти
ты дурак?
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14.07.2021 14:49 Відповісти
Шмара на год старше убитого, а более ушлая - на все 10.
Романтические свидания в тёмном подвале не назначают.
Для романтики есть верхние этажи с красивым видом до горизонта.
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14.07.2021 14:40 Відповісти
Да...а там и нож не нужен)))
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14.07.2021 16:53 Відповісти
Вы сами вспомните козлов в школе что травили все детство. Многие в таком возрасте на грани. Тем более что с погибшим были неприязненые отношения.
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14.07.2021 13:54 Відповісти
А зачем при неприязненных отношениях встречаться в под вечер в заброшенном здании?
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14.07.2021 14:01 Відповісти
стрелку забили не?
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14.07.2021 14:14 Відповісти
Чтобы доказать свою правоту и закидать аргументами кирпичами.
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14.07.2021 14:42 Відповісти
Мразь сопливая, надо бы, чтоб и она точно так же завершила свою никчемную жизнь.
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14.07.2021 23:16 Відповісти
 
 