В убийстве подростка на Житомирщине подозревают 15-летнюю девушку, - Нацполиция. ВИДЕО

В убийстве 14-летнего парня, тело которого обнаружили под завалами в заброшенном доме на Житомирщине, подозревают 15-летнюю девушку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время осмотра места происшествия и тела погибшего было установлено, что причиной смерти парня стали ножевые ранения в грудь и шею.

В ходе первоочередных мероприятий полицейские собрали доказательства причастности к убийству подростка 15-летней жительницы с. Шатрища. Предварительно установлено, что накануне вечером около 20:00 в заброшенном здании (где парня и нашли) они встречались и между ними возник конфликт. Все его обстоятельства пока полицейские устанавливают.

"Начальные показания девушки были неискренними. Она несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий и с места происшествия, и со двора подозреваемого мы изъяли доказательства ее причастности к совершению тяжкого преступления. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим сейчас юношей были неприязненные отношения. Также мы принимаем меры для установления возможных соучастников преступления", - рассказал начальник главка полиции Житомирщины Юрий Олейник.

Сейчас девушка задержана. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Проводятся необходимые следственно-розыскные действия.

Согласно действующему законодательству за умышленное убийство девушке может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что под завалами кирпича в заброшенном доме на Житомирщине нашли тело пропавшего подростка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ранение 9-летнего ребенка в Новограде-Волынском: У подозреваемого военнослужащего нашли арсенал оружия

подростки (473) Нацполиция (16714) убийство (6552) Житомирская область (1431)
Топ комментарии
+10
на свидание с ножом... и потом говорить будет, что а состоянии аффекта...
15 лет - ума нет, но одна жизнь загублена , а вторая поломана
14.07.2021 12:57 Ответить
14.07.2021 12:57 Ответить
+10
именно так! шла с ножом защищаться в заброшенное здание от попытки изнасилования!
14.07.2021 13:38 Ответить
14.07.2021 13:38 Ответить
+5
Треба "за компанію" саджати і батьків,це ж треба таке виховати.В 15 років убити людину! Жах!
14.07.2021 13:06 Ответить
14.07.2021 13:06 Ответить
Ну вот и трудоустроилась
14.07.2021 12:49 Ответить
14.07.2021 12:49 Ответить
казенные харчи надолго и все за наш счет... там ее воспитают "красиво"...
14.07.2021 12:53 Ответить
14.07.2021 12:53 Ответить
Вот отсидит, выйдет и будет нести в мир добро и красоту....
14.07.2021 12:58 Ответить
14.07.2021 12:58 Ответить
Ага, если только выйдет...
14.07.2021 23:00 Ответить
14.07.2021 23:00 Ответить
на свидание с ножом... и потом говорить будет, что а состоянии аффекта...
15 лет - ума нет, но одна жизнь загублена , а вторая поломана
14.07.2021 12:57 Ответить
14.07.2021 12:57 Ответить
Она бы и дальше прокладывала себе дорогу обманом, ножом и шантажом.
14.07.2021 13:07 Ответить
14.07.2021 13:07 Ответить
Треба "за компанію" саджати і батьків,це ж треба таке виховати.В 15 років убити людину! Жах!
14.07.2021 13:06 Ответить
14.07.2021 13:06 Ответить
Возможно была попытка изнасилования в заброшенном здании.
Так то у нас только ылита самозащаться всеми способами может.
14.07.2021 13:16 Ответить
14.07.2021 13:16 Ответить
именно так! шла с ножом защищаться в заброшенное здание от попытки изнасилования!
14.07.2021 13:38 Ответить
14.07.2021 13:38 Ответить
Всякое может быть.
Пашинский тоже просто так пистолет носит?
14.07.2021 13:52 Ответить
14.07.2021 13:52 Ответить
ты дурак?
14.07.2021 14:49 Ответить
14.07.2021 14:49 Ответить
Шмара на год старше убитого, а более ушлая - на все 10.
Романтические свидания в тёмном подвале не назначают.
Для романтики есть верхние этажи с красивым видом до горизонта.
14.07.2021 14:40 Ответить
14.07.2021 14:40 Ответить
Да...а там и нож не нужен)))
14.07.2021 16:53 Ответить
14.07.2021 16:53 Ответить
Вы сами вспомните козлов в школе что травили все детство. Многие в таком возрасте на грани. Тем более что с погибшим были неприязненые отношения.
14.07.2021 13:54 Ответить
14.07.2021 13:54 Ответить
А зачем при неприязненных отношениях встречаться в под вечер в заброшенном здании?
14.07.2021 14:01 Ответить
14.07.2021 14:01 Ответить
стрелку забили не?
14.07.2021 14:14 Ответить
14.07.2021 14:14 Ответить
Чтобы доказать свою правоту и закидать аргументами кирпичами.
14.07.2021 14:42 Ответить
14.07.2021 14:42 Ответить
Мразь сопливая, надо бы, чтоб и она точно так же завершила свою никчемную жизнь.
14.07.2021 23:16 Ответить
14.07.2021 23:16 Ответить
 
 