В убийстве подростка на Житомирщине подозревают 15-летнюю девушку, - Нацполиция. ВИДЕО

В убийстве 14-летнего парня, тело которого обнаружили под завалами в заброшенном доме на Житомирщине, подозревают 15-летнюю девушку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время осмотра места происшествия и тела погибшего было установлено, что причиной смерти парня стали ножевые ранения в грудь и шею.

В ходе первоочередных мероприятий полицейские собрали доказательства причастности к убийству подростка 15-летней жительницы с. Шатрища. Предварительно установлено, что накануне вечером около 20:00 в заброшенном здании (где парня и нашли) они встречались и между ними возник конфликт. Все его обстоятельства пока полицейские устанавливают.

"Начальные показания девушки были неискренними. Она несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий и с места происшествия, и со двора подозреваемого мы изъяли доказательства ее причастности к совершению тяжкого преступления. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим сейчас юношей были неприязненные отношения. Также мы принимаем меры для установления возможных соучастников преступления", - рассказал начальник главка полиции Житомирщины Юрий Олейник.

Сейчас девушка задержана. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Проводятся необходимые следственно-розыскные действия.

Согласно действующему законодательству за умышленное убийство девушке может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что под завалами кирпича в заброшенном доме на Житомирщине нашли тело пропавшего подростка.

