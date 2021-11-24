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Поступления в госбюджет превысили план на 44 млрд грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Поступления в госбюджет превысили план на 44 млрд грн, - Шмыгаль

Увеличение поступлений в госбюджет позволило выделить большие средства на субсидии, медицину, инфраструктуру, поддержку экономики.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одним фактором макроэкономической стабильности остаются большие, чем ожидалось, поступления в госбюджет - за январь-октябрь этого года в бюджет поступило на 44 млрд грн больше, чем ожидалось", - сообщил глава правительства.

В то же время, добавил Шмыгаль, местные бюджеты получили на 13,5 млрд грн больше, чем ожидалось, и на 47 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом.

"Увеличение поступлений в госбюджет позволило нам выделить большие средства на субсидии, медицину, инфраструктуру, поддержку экономики и граждан", – добавил премьер.

Читайте также: $700 млн от МВФ должны поступить в Украину уже сегодня, - Шмыгаль

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
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24.11.2021 14:21
+7
Хтось ще читає цю брехню, уведену в ранг державної політики?
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24.11.2021 14:19
+7
Арфы нет вожмите бубен
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24.11.2021 15:07
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за счет занижения плана...
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24.11.2021 14:18 Ответить
Збільшення національного бюджету та бюджетів всіх рівнів це реальне досягнення!
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24.11.2021 14:23 Ответить
Я вірю Шмигалю. При такому росту цін, а всі товари обкладаються 20% ПДВ це реально. Нас обдирають заради росту бюджету і прибіутків нуворишів.
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24.11.2021 14:28 Ответить
довбень номер1 и номер 2
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24.11.2021 14:52 Ответить
Економіка виходить з тіні, середні зарплати зростають, це ознаки одужання України!
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24.11.2021 15:32 Ответить
довбень номер1 снова на связи
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24.11.2021 15:41 Ответить
я вот не могу понять, ты прикалываешься или такой глухой случай...
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24.11.2021 15:42 Ответить
Мене звичайно веселить істерика порохоботів, але тут ніякого сарказму, ситуація в Україні покращується і це доводить до істерики ворогів як зовнішніх так і внутрішніх.
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24.11.2021 15:52 Ответить
не продолжай, я уже всё понял... )
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24.11.2021 15:54 Ответить
Нет. Заслуг шмыгаля тут 0. увеличение исключительно из-за благоприятной ситуации на мировых рынках. Все цены на металл, химию и сельхоз продукцию в этом году выросли в разы. Снижаться начали только сейчас в конце года. А до августа был галопирующий рост мировых индексов. Украина - экспортоориентированная страна. например в металле мы экспортируем 80% всего что производим - вот вам и прирост поступлений. То же самое по импорту - рост основных импортных товаров привел к увеличению поступлений. И третий фактор - все это привело к росту цен ВНУТРИ страны (масло подорожало на 70%, как пример), что так же увеличило поступления в бюджет за счет налогов. вот и вся картинка . Как хер к носу. а уж попиариться на том, в чем нет их заслуг от слова совсем - это любимое занятие зеленых мразей.
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24.11.2021 14:35 Ответить
Так Шмыгаль и не пиарится, он просто факты говорит.
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24.11.2021 15:23 Ответить
Бгг. конечно. Так же как зеленский на "великом крадивництве"))
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24.11.2021 15:42 Ответить
Арфы нет вожмите бубен
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24.11.2021 15:07 Ответить
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24.11.2021 15:09 Ответить
Хтось ще читає цю брехню, уведену в ранг державної політики?
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24.11.2021 14:19 Ответить
Все правильно Шмыгаль говорит. Все так и есть, кому бы чего бы не хотелось.
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24.11.2021 15:25 Ответить
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24.11.2021 14:21 Ответить
Не треба заздрити ,спочатку хоч будку собачу збудуйте .
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24.11.2021 14:42 Ответить
чи не той Лукаш ти байстрюк?
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24.11.2021 15:12 Ответить
Я не той ( чи не та) . І не байстрюк я .Вибач ,Фроле, якщо будку ти не збудував ,то не зрозумієш.
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24.11.2021 15:16 Ответить
Я не я і хата не моя не моя 100% що ти вкрав тую конуру у собаці
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24.11.2021 15:26 Ответить
У собаці чи у собаки ? Це добре ,що ти ,Фроле ,намагаєшся писати українською . Продовжуй так і надалі. Тут з одного архидиякона РПЦ буквально за пару років зробили суперпатріота . Так що і в тебе все вийде .
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24.11.2021 15:33 Ответить
Ще один йолоп з'явився В тебе вчителькою мови без суніву якась мад'ярка була, ще й не твереза. ому ти жодної мови не розумієш, базікало ти дешеве
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24.11.2021 15:41 Ответить
Що значить з'явився ? Я тут з 2013 року. І тебе пам'ятаю. Єдина проблема ,що соєве сектантство неминуче і невідворотньо призводить до деградації мізків... Так що одужуй.
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24.11.2021 15:48 Ответить
Вітаю. Ти у спамі , а в твого візаві 10 лайків. Пам'ятай "Твтьяна Лайф" у друзях це як клеймр дурня на лобі
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24.11.2021 15:30 Ответить
Вітаю . Ти той ,що дивишся за лайками і спамами . А я дивлюся за правдою. Мій попередній акк тут на ЦН мав більше 100 друзів . Але на що це впливає ,крім самодрочерства ?
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24.11.2021 15:36 Ответить
А ще в тебе мільйон баксів, пент-хауз на Бродвеї, Власний Роллс-Ройс та Голівудська зірка у коханках. А на справді ти мале, тупе, зелене непорозуміння
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24.11.2021 15:46 Ответить
Мій попередній нік тут " Harib Da". Можеш розслабитися і не диміти пуканом.
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24.11.2021 15:50 Ответить
А моє справжнє - Генрих Мюллер Так що як каже ваш обранец - идить у сраку
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24.11.2021 15:58 Ответить
Йди ,куди забажаєш. У нас вільна країна ,не можу тебе затримувати.
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24.11.2021 16:00 Ответить
Жарт за три копійки. Як раз для прихильників 95 кварталу. А Фаберже по роялю "могешь" ?
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24.11.2021 16:20 Ответить
🙋‍♂️👏
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24.11.2021 18:09 Ответить
А ще "Бізнесменові Ігорю Коломойському за рішенням суду дозволили не платити до бюджету штраф 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин."
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24.11.2021 14:22 Ответить
После того как эта власть бзбожно врет про свои очевидные преступления, кто то еще верит в эти вбросы от СН? Посмотрите на ситуацию в стране, уголь для ТЕЦ купить не за что, топливо для армии, зарплаты военныи задерживаютсся,а где обещанные зарплаты по 4000 т. долларов? какое наполнение госбюджета? Очевидное наглое вранье и пиар от зеленых брехунов.
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24.11.2021 14:43 Ответить
На печатном станке есть кнопка "Выкл"... И не будет никаких перевищень...
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24.11.2021 14:47 Ответить
Даю бесплатную подсказку. Если поднять долар в 2 раза,то и поступление в бюджет поднимуться в 2 раза от запланированных.
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24.11.2021 14:48 Ответить
доллар примерно на месте стоит.
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24.11.2021 15:25 Ответить
А если его "уронить" в 2-3 раза, прикинь какое наполнение бюджета произойдет!
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24.11.2021 15:32 Ответить
Так нещодавно роняли майже в три рази. Не нагадаєш, хто це робив?
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24.11.2021 18:12 Ответить
"нещодавно" то коли?
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24.11.2021 18:15 Ответить
20.01.2015р 1долар=8,40 грн
20.01.2016р 1долар=27,50 грн

График флуктуаций курса в ПриватБанк
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24.11.2021 18:28 Ответить
Ну нахрена такую ересь писать?!
15.01.15 года -15,77 грн
На 24.11.2015 года долар стоил уже 24,06 грн!!!
Есть сайт Минфина архив курса валют,прежде чем писать ,мониторь.
Твой выкак не удался.
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24.11.2021 20:51 Ответить
Перепрошую. Не 20.01.2015р, а 20.01.2014р. Трошки схибив.
Такий росклад, звичайно, тебе влаштовує... Ну то таке.
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24.11.2021 22:08 Ответить
Є суттева різниця, і я вам нагадаю призвище того,хто його "роняв",як ви у мене і просили трохи вище.
20,01,14 при курсі 7,99 грн був президентом Янукович, а вже через рік 20,01,15 при курсі 24 грн вже той,чиє призвище тут називати не можна,бо банять "патріоти" так звані.
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24.11.2021 23:05 Ответить
В принципі ми - про одне і те ж.
Спочатку я не зрозумів.
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25.11.2021 05:06 Ответить
как я понял выделяли на все что угодно кроме оборонки! крыса запретила!
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24.11.2021 14:49 Ответить
А зачем тогда зе-упыри набрались кредитов у мвф на 700 млн, если с поступлением в бюджет все хорошо? Или нас просто *********!
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24.11.2021 15:04 Ответить
От брехун.
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24.11.2021 15:07 Ответить
Что именно он соврал? Это сухие цифры, цифры не врут.
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24.11.2021 15:26 Ответить
Цифры ЗЕлёной статистики от лакея Ахметова.
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24.11.2021 15:59 Ответить
как бы зе сейчас не в ладах с Ахметовым, смысл Разумкову накручивать рейтинг зе?
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24.11.2021 17:23 Ответить
Для успокоения внимания. А потом бац и минимумминиморум.
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24.11.2021 19:02 Ответить
Миллион, миллион долларов США Жизнь будет хороша, будет хороша.
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24.11.2021 15:08 Ответить
У них печатный станок херачит в три смены без выходных. Вот вам и поступления.
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24.11.2021 15:15 Ответить
при включенном печатном станке гривня бы уже давно 50 или 100 за доллар была бы. Но гривня на месте стоит давно.
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24.11.2021 15:27 Ответить
Дядя ты дурак?Не знаешь как искуственно поддерживается курс доллара?Об инфляции говорят поднявшиеся цены - на все!,а не доллар
Зеленые ,вы обречены жить в дерьме.
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24.11.2021 15:35 Ответить
ты совсем тупая? диванные спецы хреновы.
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24.11.2021 17:20 Ответить
Иди уроки делай. Завтра в школу. Экономист, х.ров.
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24.11.2021 15:43 Ответить
еще одна диванный спец в экономики. Глаза протри.
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24.11.2021 17:21 Ответить
И все народу. Золотая власть.
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24.11.2021 15:18 Ответить
СОВЕТ ПЕНСИОНЕРАМ: повышая качество анализов, экономить на их количестве.
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24.11.2021 15:27 Ответить
Это самый короткий анекдот!!!!!
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24.11.2021 15:27 Ответить
ЗА КАЖДЫЙ ХОРОШИЙ АНАЛИЗ - ДОПЛАТА!
ВСЕ - НА АНАЛИЗЫ В ОП.
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24.11.2021 15:31 Ответить
ПОШЁЛ КАК- ТО ПЕНСИОНЕР............С ТЕМ ЖЕ И ПРИШЁЛ.
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24.11.2021 15:33 Ответить
Дайте , в конце концов, ответ : какой номер (размер ) маски носит президент в ноябре и прогноз на декабрь?
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24.11.2021 15:38 Ответить
Враньё.
Мне жаль тех, кто в это ещё может верить.
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24.11.2021 15:38 Ответить
значить план занижений млрд на 200
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24.11.2021 16:08 Ответить
Срочно віддайте їх Бені, він вже готовить позов.
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24.11.2021 16:35 Ответить
Содрали с народа на 44 млрд. больше, чем хотели?
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24.11.2021 16:41 Ответить
₴72млрд -це ті самі $2,7млрд, які отримали від МВФ в якості подарунку. Ну, таким чином можна перевиконувати...
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24.11.2021 17:08 Ответить
И мертвые с косами стоят..... Брехня....
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24.11.2021 17:57 Ответить
100%. От якби Петро був и Президентом ,а Гройсман прем'єром ,то може би і повірив . А інакше точно брешуть , сучі діти.
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24.11.2021 18:19 Ответить


Это что то новенькое)
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24.11.2021 21:36 Ответить
Дожили!
Долги теперь считаются "поступлениями в бюджет"!
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25.11.2021 00:53 Ответить
 
 