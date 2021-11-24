Поступления в госбюджет превысили план на 44 млрд грн, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Увеличение поступлений в госбюджет позволило выделить большие средства на субсидии, медицину, инфраструктуру, поддержку экономики.
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одним фактором макроэкономической стабильности остаются большие, чем ожидалось, поступления в госбюджет - за январь-октябрь этого года в бюджет поступило на 44 млрд грн больше, чем ожидалось", - сообщил глава правительства.
В то же время, добавил Шмыгаль, местные бюджеты получили на 13,5 млрд грн больше, чем ожидалось, и на 47 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом.
"Увеличение поступлений в госбюджет позволило нам выделить большие средства на субсидии, медицину, инфраструктуру, поддержку экономики и граждан", – добавил премьер.
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20.01.2016р 1долар=27,50 грн
График флуктуаций курса в ПриватБанк
15.01.15 года -15,77 грн
На 24.11.2015 года долар стоил уже 24,06 грн!!!
Есть сайт Минфина архив курса валют,прежде чем писать ,мониторь.
Твой выкак не удался.
Такий росклад, звичайно, тебе влаштовує... Ну то таке.
20,01,14 при курсі 7,99 грн був президентом Янукович, а вже через рік 20,01,15 при курсі 24 грн вже той,чиє призвище тут називати не можна,бо банять "патріоти" так звані.
Спочатку я не зрозумів.
Зеленые ,вы обречены жить в дерьме.
ВСЕ - НА АНАЛИЗЫ В ОП.
Мне жаль тех, кто в это ещё может верить.
Это что то новенькое)
Долги теперь считаются "поступлениями в бюджет"!