Поступления в госбюджет превысили план на 44 млрд грн, - Шмыгаль

Увеличение поступлений в госбюджет позволило выделить большие средства на субсидии, медицину, инфраструктуру, поддержку экономики.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одним фактором макроэкономической стабильности остаются большие, чем ожидалось, поступления в госбюджет - за январь-октябрь этого года в бюджет поступило на 44 млрд грн больше, чем ожидалось", - сообщил глава правительства.

В то же время, добавил Шмыгаль, местные бюджеты получили на 13,5 млрд грн больше, чем ожидалось, и на 47 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом.

"Увеличение поступлений в госбюджет позволило нам выделить большие средства на субсидии, медицину, инфраструктуру, поддержку экономики и граждан", – добавил премьер.

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