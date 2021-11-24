Надходження до держбюджету перевищили план на 44 млрд грн, - Шмигаль

Збільшення надходжень до держбюджету дозволило виділити великі кошти на субсидії, медицину, інфраструктуру, підтримку економіки.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одним фактором макроекономічної стабільності залишаються більші, ніж очікувалося, надходження до держбюджету - за січень-жовтень цього року до бюджету надійшло на 44 млрд грн більше, ніж очікувалося", - повідомив голова уряду.

Водночас, додав Шмигаль, місцеві бюджети отримали на 13,5 млрд грн більше, ніж очікувалося, і на 47 млрд грн більше в порівнянні з минулим роком.

"Збільшення надходжень до держбюджету дозволило нам виділити великі кошти на субсидії, медицину, інфраструктуру, підтримку економіки і громадян", - додав прем'єр.

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