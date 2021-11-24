Надходження до держбюджету перевищили план на 44 млрд грн, - Шмигаль
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Збільшення надходжень до держбюджету дозволило виділити великі кошти на субсидії, медицину, інфраструктуру, підтримку економіки.
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одним фактором макроекономічної стабільності залишаються більші, ніж очікувалося, надходження до держбюджету - за січень-жовтень цього року до бюджету надійшло на 44 млрд грн більше, ніж очікувалося", - повідомив голова уряду.
Водночас, додав Шмигаль, місцеві бюджети отримали на 13,5 млрд грн більше, ніж очікувалося, і на 47 млрд грн більше в порівнянні з минулим роком.
"Збільшення надходжень до держбюджету дозволило нам виділити великі кошти на субсидії, медицину, інфраструктуру, підтримку економіки і громадян", - додав прем'єр.
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20.01.2016р 1долар=27,50 грн
График флуктуаций курса в ПриватБанк
15.01.15 года -15,77 грн
На 24.11.2015 года долар стоил уже 24,06 грн!!!
Есть сайт Минфина архив курса валют,прежде чем писать ,мониторь.
Твой выкак не удался.
Такий росклад, звичайно, тебе влаштовує... Ну то таке.
20,01,14 при курсі 7,99 грн був президентом Янукович, а вже через рік 20,01,15 при курсі 24 грн вже той,чиє призвище тут називати не можна,бо банять "патріоти" так звані.
Спочатку я не зрозумів.
Зеленые ,вы обречены жить в дерьме.
ВСЕ - НА АНАЛИЗЫ В ОП.
Мне жаль тех, кто в это ещё может верить.
Это что то новенькое)
Долги теперь считаются "поступлениями в бюджет"!