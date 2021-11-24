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Новини Політика України
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МВФ (1343) Денис Шмигаль (2710)

$700 млн від МВФ мають надійти в Україну вже сьогодні, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

$700 млн від МВФ мають надійти в Україну вже сьогодні, - Шмигаль

Другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду має надійти в Уркаїну вже сьогодні.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"22 листопада Рада директорів МВФ схвалила виділення другого траншу для України в розмірі майже 700 млн дол. Сьогодні ці кошти мають надійти в Україну", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, в ніч на 23 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Бородатая бабушка уже потирает свои вонючие щупальца
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24.11.2021 14:01
+5
Гниды , готовы душу дьяволу продать, народ загнать тарифами в петлю, абы растащить все по карманам.
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24.11.2021 13:49
+4
Твари уже в предвкушении .Чтобы ,вы,зеленые гниды, на свои поминки их потратили.
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24.11.2021 14:06
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Гниды , готовы душу дьяволу продать, народ загнать тарифами в петлю, абы растащить все по карманам.
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24.11.2021 13:49 Відповісти
Душу они уже продали, вот и наслаждаются!
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24.11.2021 15:00 Відповісти
щоб перезимували ....
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24.11.2021 13:51 Відповісти
Щоб недозимували, на кладовищах утворились сектори Завєти МВФ.
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24.11.2021 14:51 Відповісти
А вы их уже мысленно про....ли?
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24.11.2021 13:51 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения.... Вчера приняли решение а сегодня уже заходят деньги? Это турборежим от МВФ????
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24.11.2021 13:52 Відповісти
Якщо і прийдуть, то чи "зустрінуться" з ними прості люди? Не підуть вони "поза огородами" в офшори, "протоптаними стежинами".
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24.11.2021 13:53 Відповісти
Интересный вопрос.... А раньше простой народ много встречался с такими деньгами?
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24.11.2021 13:55 Відповісти
Це окрема тема про "протоптані стежини". Турбує сьогодення.
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24.11.2021 14:05 Відповісти
Мой знакомый мальчуган Снят на этой карточке.У него большой карман Спереди на фартучке. Все, что Беня ни найдет, Он в карман к себе кладет./ Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год .

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24.11.2021 13:54 Відповісти
ЗЕбанда готує пилораму.
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24.11.2021 13:56 Відповісти
Бородатая бабушка уже потирает свои вонючие щупальца
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24.11.2021 14:01 Відповісти
де хто вже й кармани понашивав.
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24.11.2021 14:01 Відповісти
Твари уже в предвкушении .Чтобы ,вы,зеленые гниды, на свои поминки их потратили.
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24.11.2021 14:06 Відповісти
Перше з чого розпочав Рейхсканцлер, прийшовши до влади в 1933 р . - припинив залежність Німеччини від зовнішнього (ссудного, кабального, читай - єврейського капіталу). За менш ніж 6 років Німеччина з руїни після Версаля вийшла на передові світові рубежі, а її Канцлер в 1938 р. був визнаний Людиною Року у Світі за блискуче здійснені реформи у ВСІХ галузях .
А "наше" керівництво віддає в кабалу наших дітей і онуків, та ще й тим пишається і нахваляється. Скоти.
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24.11.2021 14:15 Відповісти
Странный Ваш комментарий. Вы всю жизнь живете без кредитов? Вы никогда не брали взаймы? Весь вопрос не в самом факте кредита, а в том как он будет использоваться. Или безвозвратно в асфальт, или для стимулирования развития экономики и обороноспособности.
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24.11.2021 14:30 Відповісти
Жить в кредит - не благородное дело.
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24.11.2021 14:42 Відповісти
Это понятно. Но дело в том что есть правило: деньги делают деньги. Если с умом тратить кредит то можно и не только его отдать, а еще и разбогатеть. Еще раз повторяю страшен не сам кредит, а то для чего его использовать.
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24.11.2021 14:45 Відповісти
Ну я никогда в жизни не брал кредитов и взаймы не брал. Считал и считаю, что живущие в долг, это люди с низкой самодисциплиной. Я от таких стараюсь держаться подальше. Чужие деньги пОтом и кровью, делают деньги для чужих, а свои деньги приумножаются для себя.
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24.11.2021 15:17 Відповісти
Потом и кровью наши бойцы на фронте за нас расплачиваются. А чтобы им помочь необходимо боеприпасы, вооружение, топливо, медикаменты, инфраструктура госпитализации. Поэтому когда казна пустая после овоща что скажешь делать? Сдаемся, у нас деньги закончились?
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24.11.2021 15:23 Відповісти
Я и сам не зарекаюсь. Может быть и в государственных масштабах и в семейных, будет ситуация при угрозе жизни, когда доведётся влезть в долговую кабалу, но вначале надо мобилизоваться и быть готовым ко всем тяготам и невзгодам. В Украине, надо вводить военное положение, рестораны закрывать, ненормированный рабочий день, временную отмену денег и безвизового режима, карточную систему распределения, и тому подобные меры, а не вести сытую, комфортную диванную войну.
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24.11.2021 15:37 Відповісти
Бойтесь бледнолицых пейсатых, дары приносящих.
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24.11.2021 14:27 Відповісти
Иными словами стабильность цен на энергоносители гарантированые Гарантом в ДУПЕ.За то будут погашены кредиты в банановых странах взятые 95-м Кварталом для особняков и яхт.
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24.11.2021 14:27 Відповісти
700 млн - своеобразная взятка, чтобы нынешняя власть подписалась под обязательствами фактического поднятия цен на энергоресурсы для населения, - аргументирует Алексей Кущ.
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24.11.2021 14:28 Відповісти
РАСПИЛЯТ.
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24.11.2021 14:32 Відповісти
ЗЕбилам что дай, что выбрось
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24.11.2021 14:43 Відповісти
на рождественские и ново годние каникулы бомонду
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24.11.2021 15:26 Відповісти
Не правильный заголовок,правильный - завтра тов.Коломойский получит в подарок от щасливого нариду 700 лямов.
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24.11.2021 15:30 Відповісти
 
 