$700 млн від МВФ мають надійти в Україну вже сьогодні, - Шмигаль

Другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду має надійти в Уркаїну вже сьогодні.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"22 листопада Рада директорів МВФ схвалила виділення другого траншу для України в розмірі майже 700 млн дол. Сьогодні ці кошти мають надійти в Україну", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, в ніч на 23 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19, - Шмигаль