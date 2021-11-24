Кабмін розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19, - Шмигаль

Кабінет Міністрів розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування коронавірусу.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дозволить оперативно взаємодіяти та вести перемовини зі світовими виробниками щодо поставки лікарських засобів із високою ефективністю, та які перебувають на фінальних стадіях досліджень", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, коли препарати виходять на ринок, виробники як правило вже мають домовленості на поставки ліків до інших країн, що зумовлює певний дефіцит.

Також читайте: Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 можна перевірити онлайн, - МОЗ