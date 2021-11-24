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Кабмін розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19, - Шмигаль

Кабінет Міністрів розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування коронавірусу.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дозволить оперативно взаємодіяти та вести перемовини зі світовими виробниками щодо поставки лікарських засобів із високою ефективністю, та які перебувають на фінальних стадіях досліджень", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, коли препарати виходять на ринок, виробники як правило вже мають домовленості на поставки ліків до інших країн, що зумовлює певний дефіцит.

Також читайте: Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 можна перевірити онлайн, - МОЗ

Автор: Богдан Гуньковський
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"які перебувають на фінальних стадіях досліджень" - финальные исследования будут проводиться на людях, которые и не подозревают об этом!!!!
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24.11.2021 14:09 Відповісти
прийняти закон що всі ліки які є в сша, англії та єс використовувати без погоджень. ВСЕ.
ні, ****. треба дати можливість .....дарасам качати гроші з імпортерів. от тому вони в нас найдорожчів світі
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24.11.2021 14:09 Відповісти
давно этого поца не слышно было
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24.11.2021 14:16 Відповісти
В список добавят листик подорожника.
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24.11.2021 14:25 Відповісти
У зелених все через .... Шмигаль коментуэ які таблеткі давати голова МОЗ ком скільки шратфів виписувати ну блін цирк а МВС буде напевно зімість швидкої на визов їздити.
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24.11.2021 14:48 Відповісти
Работники КМ стали понимать в лечении Ковида? Мне кажется они уже вообще отованы от реальности... Боже храни Украину от такого Кабмина.
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24.11.2021 18:37 Відповісти
 
 