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Кабмин расширил перечень медикаментов, применяемых для лечения COVID-19, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин расширил перечень медикаментов, применяемых для лечения COVID-19, - Шмыгаль

Кабинет Министров расширил список медикаментов, применяемых для лечения коронавируса.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, когда препараты выходят на рынок, производители как правило уже имеют договоренности по поставкам лекарств в другие страны, что обуславливает определенный дефицит.

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Автор: Анастасія Потіха
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"які перебувають на фінальних стадіях досліджень" - финальные исследования будут проводиться на людях, которые и не подозревают об этом!!!!
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24.11.2021 14:09 Ответить
прийняти закон що всі ліки які є в сша, англії та єс використовувати без погоджень. ВСЕ.
ні, ****. треба дати можливість .....дарасам качати гроші з імпортерів. от тому вони в нас найдорожчів світі
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24.11.2021 14:09 Ответить
давно этого поца не слышно было
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24.11.2021 14:16 Ответить
В список добавят листик подорожника.
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24.11.2021 14:25 Ответить
У зелених все через .... Шмигаль коментуэ які таблеткі давати голова МОЗ ком скільки шратфів виписувати ну блін цирк а МВС буде напевно зімість швидкої на визов їздити.
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24.11.2021 14:48 Ответить
Работники КМ стали понимать в лечении Ковида? Мне кажется они уже вообще отованы от реальности... Боже храни Украину от такого Кабмина.
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24.11.2021 18:37 Ответить
 
 