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Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 можна перевірити онлайн, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 можна перевірити онлайн, - МОЗ

ДП "Медичні закупівлі України" зробило дашборд з інформацією про забезпеченість лікарень засобами для боротьби з COVID-19. Під час пандемії підприємство збирає відповідні дані через власну систему MedData. Ці дані передаються до Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України.

Тепер актуальну інформацію про наявність ресурсів для боротьби з коронавірусом у закладах охорони здоров’я, що входять до першої та другої хвилі, можна побачити на інформапелях ДП МЗУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

На сайті можна знайти інформацію, зокрема про:

  • наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);
  • ліжковий фонд;
  • кількість пацієнтів, хворих на COVID-19;
  • медичний персонал, що задіяний або може бути задіяний для роботи з пацієнтами, хворими на COVID-19;
  • наявність ліків для хворих на COVID-19;
  • обладнання для пацієнтів із COVID-19.

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Функціонал дашборду дозволяє шукати інформацію в розрізі області, міста або конкретного закладу охорони здоров’я. Дані оновлюються щодня на основі звітів, які лікарні подають до інформаційно-аналітичної системи MedData ДП "Медичні закупівлі України".
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Топ коментарі
+2
Иными словами от КОВИДа лекарств нету а от остальных туберкулеза,рака,спида,полиемилита и остальных недугов существуют.
Тем более что со времени КОВИДа люди даже от старости уже не помирают.Всех под одну гребенку гребут.
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22.11.2021 16:47
+1
А що існують ліки?Тоді нафіг вакцинація?
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22.11.2021 16:39
+1
Уже на подходе 2 препарата от ковида, которые подавляют размножение вируса.
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22.11.2021 18:06
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Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал письмо читателя из Гродно:

- В гродненскую поликлинику №1 15 ноября привезли китайскую вакцину Vero Cell (Синофарм) для местного населения. Вакцина через 2,5 дня исчезла.

19 ноября первый компонент уже отсутствовал. То же самое и в других поликлиниках. На вопрос «Куда исчезла китайская вакцина?» отвечали, что ее забрали прививать мигрантов на границе.

Вот такая вот «забота» о гродненцах «гуманиста губернатора» и смотрящего по гродненской области.
Люди в шоке. Из тех, кто хотел привиться, многие просто не успели. Посмотрим, какими темпами будут разрастаться кладбища в Гродно и его окрестностях.
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22.11.2021 16:18 Відповісти
А що існують ліки?Тоді нафіг вакцинація?
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22.11.2021 16:39 Відповісти
Лекарств от ковида нет. Есть лекарства от симптомов.
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22.11.2021 16:41 Відповісти
Уже на подходе 2 препарата от ковида, которые подавляют размножение вируса.
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22.11.2021 18:06 Відповісти
Только на подходе. Пока у нас в больницах их нет.
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22.11.2021 18:07 Відповісти
Все правильно. Когда эти лекарства появятся, то статистически эффект от их применения, по приводимым на текущий момент данным, будет аналогичен вакцинированию.
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22.11.2021 18:12 Відповісти
Боюсь, что и к этим лекарствам появятся антиваксеры или как их тогда называть будут...
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22.11.2021 18:15 Відповісти
Все может быть. Но лекарства нужно принимать исключительно заболевшим. Тут уж без разницы, ваксер или антиваксер. Жить всем хочется. К тому же у лекарств есть огромный плюс. Можно проглотить, а не колоться, ну и не требуются особые условия для хранения.
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22.11.2021 18:23 Відповісти
Иными словами от КОВИДа лекарств нету а от остальных туберкулеза,рака,спида,полиемилита и остальных недугов существуют.
Тем более что со времени КОВИДа люди даже от старости уже не помирают.Всех под одну гребенку гребут.
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22.11.2021 16:47 Відповісти
P.S.Тем более что сокрытие лекарствами первинных симптомов равноценно самоубийству.Ведь именно выявление первичных симптонов и является залогом лечения КОВИДа.
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22.11.2021 16:49 Відповісти
Забезпечення може і є, але перевірити, чи дають ті ліки хворим, нема можливості. Знайомої чоловік захворів на Ковід, симптоми хвороби були невиражені, та температура невелика, поставили діагноз бронхіт, але потім почалися проблеми з диханням, його поклали в інфекціонку, давали кисень, дружину не пускали до нього, тільки передачі, потім перестав відповідати на дзвінки, лікарі сказали, що він у важкому стані, як лікували і чим, перевірити неможливо...., помер увечері, а сказали ранком. Тіло не віддавати 5 днів...
... Недавно дивився передачу про Швейцарію, яка не вводила карантин, було більше випадків захворювання на Ковід на душу населення, але завдяки рівня медичної допомоги, летальних випадків було набагато менше.
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22.11.2021 20:07 Відповісти
 
 