Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 можна перевірити онлайн, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
ДП "Медичні закупівлі України" зробило дашборд з інформацією про забезпеченість лікарень засобами для боротьби з COVID-19. Під час пандемії підприємство збирає відповідні дані через власну систему MedData. Ці дані передаються до Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України.
Тепер актуальну інформацію про наявність ресурсів для боротьби з коронавірусом у закладах охорони здоров’я, що входять до першої та другої хвилі, можна побачити на інформапелях ДП МЗУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
На сайті можна знайти інформацію, зокрема про:
- наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);
- ліжковий фонд;
- кількість пацієнтів, хворих на COVID-19;
- медичний персонал, що задіяний або може бути задіяний для роботи з пацієнтами, хворими на COVID-19;
- наявність ліків для хворих на COVID-19;
- обладнання для пацієнтів із COVID-19.
Функціонал дашборду дозволяє шукати інформацію в розрізі області, міста або конкретного закладу охорони здоров’я. Дані оновлюються щодня на основі звітів, які лікарні подають до інформаційно-аналітичної системи MedData ДП "Медичні закупівлі України".
Будь ласка, зачекайте...
родичі з Берестейщини уже напитували...
Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал письмо читателя из Гродно:
- В гродненскую поликлинику №1 15 ноября привезли китайскую вакцину Vero Cell (Синофарм) для местного населения. Вакцина через 2,5 дня исчезла.
19 ноября первый компонент уже отсутствовал. То же самое и в других поликлиниках. На вопрос «Куда исчезла китайская вакцина?» отвечали, что ее забрали прививать мигрантов на границе.
Вот такая вот «забота» о гродненцах «гуманиста губернатора» и смотрящего по гродненской области.
Люди в шоке. Из тех, кто хотел привиться, многие просто не успели. Посмотрим, какими темпами будут разрастаться кладбища в Гродно и его окрестностях.
Тем более что со времени КОВИДа люди даже от старости уже не помирают.Всех под одну гребенку гребут.
... Недавно дивився передачу про Швейцарію, яка не вводила карантин, було більше випадків захворювання на Ковід на душу населення, але завдяки рівня медичної допомоги, летальних випадків було набагато менше.