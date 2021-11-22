Обеспеченность больниц лекарствами от COVID-19 можно проверить онлайн, - Минздрав

ГП "Медицинские закупки Украины" сделало дашборд с информацией об обеспечении больниц средствами для борьбы с COVID-19. Во время пандемии предприятие собирает соответствующие данные через собственную систему MedData. Эти данные передаются в Министерство здравоохранения Украины, Кабинет Министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Теперь актуальную информацию о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом в учреждениях здравоохранения, входящих в первую и вторую волну, можно увидеть на информапелях ГП МЗУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На сайте можно найти информацию, в частности:

наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ);

коечный фонд;

количество пациентов, больных COVID-19;

медицинский персонал, задействованный или может быть задействован для работы с пациентами, больными COVID-19;

наличие лекарств для больных COVID-19;

оборудование для пациентов с COVID-19.

Функционал дашборда позволяет искать информацию в разрезе области, города или конкретного учреждения здравоохранения. Данные обновляются ежедневно на основе отчетов, которые подают больницы в информационно-аналитическую систему MedData ГП "Медицинские закупки Украины".

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