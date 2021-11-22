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больница (1387) лекарства (1188) Минздрав (4828) COVID-19 (18599)

Обеспеченность больниц лекарствами от COVID-19 можно проверить онлайн, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Обеспеченность больниц лекарствами от COVID-19 можно проверить онлайн, - Минздрав

ГП "Медицинские закупки Украины" сделало дашборд с информацией об обеспечении больниц средствами для борьбы с COVID-19. Во время пандемии предприятие собирает соответствующие данные через собственную систему MedData. Эти данные передаются в Министерство здравоохранения Украины, Кабинет Министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Теперь актуальную информацию о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом в учреждениях здравоохранения, входящих в первую и вторую волну, можно увидеть на информапелях ГП МЗУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На сайте можно найти информацию, в частности:

  • наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ);
  • коечный фонд;
  • количество пациентов, больных COVID-19;
  • медицинский персонал, задействованный или может быть задействован для работы с пациентами, больными COVID-19;
  • наличие лекарств для больных COVID-19;
  • оборудование для пациентов с COVID-19.

Функционал дашборда позволяет искать информацию в разрезе области, города или конкретного учреждения здравоохранения. Данные обновляются ежедневно на основе отчетов, которые подают больницы в информационно-аналитическую систему MedData ГП "Медицинские закупки Украины".

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Топ комментарии
+2
Иными словами от КОВИДа лекарств нету а от остальных туберкулеза,рака,спида,полиемилита и остальных недугов существуют.
Тем более что со времени КОВИДа люди даже от старости уже не помирают.Всех под одну гребенку гребут.
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22.11.2021 16:47
+1
А що існують ліки?Тоді нафіг вакцинація?
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22.11.2021 16:39
+1
Уже на подходе 2 препарата от ковида, которые подавляют размножение вируса.
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22.11.2021 18:06
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Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал письмо читателя из Гродно:

- В гродненскую поликлинику №1 15 ноября привезли китайскую вакцину Vero Cell (Синофарм) для местного населения. Вакцина через 2,5 дня исчезла.

19 ноября первый компонент уже отсутствовал. То же самое и в других поликлиниках. На вопрос «Куда исчезла китайская вакцина?» отвечали, что ее забрали прививать мигрантов на границе.

Вот такая вот «забота» о гродненцах «гуманиста губернатора» и смотрящего по гродненской области.
Люди в шоке. Из тех, кто хотел привиться, многие просто не успели. Посмотрим, какими темпами будут разрастаться кладбища в Гродно и его окрестностях.
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22.11.2021 16:18 Ответить
А що існують ліки?Тоді нафіг вакцинація?
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22.11.2021 16:39 Ответить
Лекарств от ковида нет. Есть лекарства от симптомов.
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22.11.2021 16:41 Ответить
Уже на подходе 2 препарата от ковида, которые подавляют размножение вируса.
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22.11.2021 18:06 Ответить
Только на подходе. Пока у нас в больницах их нет.
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22.11.2021 18:07 Ответить
Все правильно. Когда эти лекарства появятся, то статистически эффект от их применения, по приводимым на текущий момент данным, будет аналогичен вакцинированию.
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22.11.2021 18:12 Ответить
Боюсь, что и к этим лекарствам появятся антиваксеры или как их тогда называть будут...
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22.11.2021 18:15 Ответить
Все может быть. Но лекарства нужно принимать исключительно заболевшим. Тут уж без разницы, ваксер или антиваксер. Жить всем хочется. К тому же у лекарств есть огромный плюс. Можно проглотить, а не колоться, ну и не требуются особые условия для хранения.
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22.11.2021 18:23 Ответить
Иными словами от КОВИДа лекарств нету а от остальных туберкулеза,рака,спида,полиемилита и остальных недугов существуют.
Тем более что со времени КОВИДа люди даже от старости уже не помирают.Всех под одну гребенку гребут.
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22.11.2021 16:47 Ответить
P.S.Тем более что сокрытие лекарствами первинных симптомов равноценно самоубийству.Ведь именно выявление первичных симптонов и является залогом лечения КОВИДа.
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22.11.2021 16:49 Ответить
Забезпечення може і є, але перевірити, чи дають ті ліки хворим, нема можливості. Знайомої чоловік захворів на Ковід, симптоми хвороби були невиражені, та температура невелика, поставили діагноз бронхіт, але потім почалися проблеми з диханням, його поклали в інфекціонку, давали кисень, дружину не пускали до нього, тільки передачі, потім перестав відповідати на дзвінки, лікарі сказали, що він у важкому стані, як лікували і чим, перевірити неможливо...., помер увечері, а сказали ранком. Тіло не віддавати 5 днів...
... Недавно дивився передачу про Швейцарію, яка не вводила карантин, було більше випадків захворювання на Ковід на душу населення, але завдяки рівня медичної допомоги, летальних випадків було набагато менше.
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22.11.2021 20:07 Ответить
 
 