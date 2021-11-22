Обеспеченность больниц лекарствами от COVID-19 можно проверить онлайн, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
ГП "Медицинские закупки Украины" сделало дашборд с информацией об обеспечении больниц средствами для борьбы с COVID-19. Во время пандемии предприятие собирает соответствующие данные через собственную систему MedData. Эти данные передаются в Министерство здравоохранения Украины, Кабинет Министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Теперь актуальную информацию о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом в учреждениях здравоохранения, входящих в первую и вторую волну, можно увидеть на информапелях ГП МЗУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
На сайте можно найти информацию, в частности:
- наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ);
- коечный фонд;
- количество пациентов, больных COVID-19;
- медицинский персонал, задействованный или может быть задействован для работы с пациентами, больными COVID-19;
- наличие лекарств для больных COVID-19;
- оборудование для пациентов с COVID-19.
Функционал дашборда позволяет искать информацию в разрезе области, города или конкретного учреждения здравоохранения. Данные обновляются ежедневно на основе отчетов, которые подают больницы в информационно-аналитическую систему MedData ГП "Медицинские закупки Украины".
Пожалуйста, подождите...
родичі з Берестейщини уже напитували...
Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал письмо читателя из Гродно:
- В гродненскую поликлинику №1 15 ноября привезли китайскую вакцину Vero Cell (Синофарм) для местного населения. Вакцина через 2,5 дня исчезла.
19 ноября первый компонент уже отсутствовал. То же самое и в других поликлиниках. На вопрос «Куда исчезла китайская вакцина?» отвечали, что ее забрали прививать мигрантов на границе.
Вот такая вот «забота» о гродненцах «гуманиста губернатора» и смотрящего по гродненской области.
Люди в шоке. Из тех, кто хотел привиться, многие просто не успели. Посмотрим, какими темпами будут разрастаться кладбища в Гродно и его окрестностях.
Тем более что со времени КОВИДа люди даже от старости уже не помирают.Всех под одну гребенку гребут.
... Недавно дивився передачу про Швейцарію, яка не вводила карантин, було більше випадків захворювання на Ковід на душу населення, але завдяки рівня медичної допомоги, летальних випадків було набагато менше.