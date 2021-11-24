Странам следует рассмотреть обязательную вакцинацию от COVID-19, - Европейское бюро ВОЗ

В Европейском региональном бюро ВОЗ заявляют, что странам следует рассмотреть возможность обязательной вакцинации против коронавируса. Такой шаг связан с ростом заболеваемости COVID в Европе.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам представителя ВОЗ Робба Батлера, обязательная вакцинация увеличит количество привитых граждан стран ЕС, что должно снизить уровень заболеваемости. Потому он предложил странам задуматься над этой проблемой.

Такому заявлению ВОЗ предшествовали слова комиссара Германии по туризму Томаса Барейсса. Он отметил, что ожидает, что вакцинация станет обязательной в стране.

Кроме того, Австрия планирует ввести обязательную вакцинацию с февраля 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцинация предотвращает госпитализацию детей на 88,8%, взрослых на 92,2%, - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА