Странам следует рассмотреть обязательную вакцинацию от COVID-19, - Европейское бюро ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Европейском региональном бюро ВОЗ заявляют, что странам следует рассмотреть возможность обязательной вакцинации против коронавируса. Такой шаг связан с ростом заболеваемости COVID в Европе.
Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам представителя ВОЗ Робба Батлера, обязательная вакцинация увеличит количество привитых граждан стран ЕС, что должно снизить уровень заболеваемости. Потому он предложил странам задуматься над этой проблемой.
Такому заявлению ВОЗ предшествовали слова комиссара Германии по туризму Томаса Барейсса. Он отметил, что ожидает, что вакцинация станет обязательной в стране.
Кроме того, Австрия планирует ввести обязательную вакцинацию с февраля 2022 года.
Топ комментарии
+21 A San
показать весь комментарий24.11.2021 15:53
+17 Posich Posich
показать весь комментарий24.11.2021 15:30
+14 Oleg Bakhtin
показать весь комментарий24.11.2021 16:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ещё не сожгли ни одного офиса ВОЗ.
А заодно как средство отрицательной селекции.
Настоящих буйных под шумок теперь можно заглушить.
Но чтобы под предлогом насморка ...!
В ваш гестаповский гуманизм никто не верит.
Хватит насильно причинять "добро"
увы, братан - время революционных матросиков кончилось
щас ты просто болтун, мне жаль...
Пусть лечатся, кому надо.
Мы продолжаем получать электронные письма от граждан,которые ругают нас и дают волю своему гневу-подтверждает Дилп из пресс-службы управления полиции-полиция выдерживает эту критику-добавляет она....
https://austria-today.ru/obyazatelnaya-vakczinacziya-sredi-policzejskix-nazrevaet-nedovolstvo