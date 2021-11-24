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Странам следует рассмотреть обязательную вакцинацию от COVID-19, - Европейское бюро ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Странам следует рассмотреть обязательную вакцинацию от COVID-19, - Европейское бюро ВОЗ

В Европейском региональном бюро ВОЗ заявляют, что странам следует рассмотреть возможность обязательной вакцинации против коронавируса. Такой шаг связан с ростом заболеваемости COVID в Европе.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам представителя ВОЗ Робба Батлера, обязательная вакцинация увеличит количество привитых граждан стран ЕС, что должно снизить уровень заболеваемости. Потому он предложил странам задуматься над этой проблемой.

Такому заявлению ВОЗ предшествовали слова комиссара Германии по туризму Томаса Барейсса. Он отметил, что ожидает, что вакцинация станет обязательной в стране.

Кроме того, Австрия планирует ввести обязательную вакцинацию с февраля 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцинация предотвращает госпитализацию детей на 88,8%, взрослых на 92,2%, - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
бред -это обколоть непонятной херней весь мир
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24.11.2021 15:53
+17
Кількість захворювань росте не зважаючи на масову вакцинацію, але цим дибілам хоч кіл на голові теши бачу.
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24.11.2021 15:30
+14
А вот тут Вы скорее ошибаетесь. Как участник этих акций скажу (хоть и сегодня там не был... впервые наверное) - по крайней мере все предыдущие были НЕ проплачены.

Тут все куда как проще. Пока нас собиралось по 10-20 человек... от нас отмахивались. Как только мы решили объединиться... сразу стали агентами рашки, пуйла и рфии...
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24.11.2021 16:07
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Штрафуют и забирают зарплаты. Осталось контрольный
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24.11.2021 16:47 Ответить
Антинаука победила здравый смысл, нет больше ни медицины ни нормальных политиков, которые слушают нормальных исследователей-докторов, есть только диктат фарм-бизнеса.
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24.11.2021 16:26 Ответить
Нет, ещё не победила, только пытается.
Ещё не сожгли ни одного офиса ВОЗ.
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24.11.2021 16:28 Ответить
Так ВОЗ и есть антинаука.
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24.11.2021 16:28 Ответить
Все верно, наука закончилась тогда когда ею начали управлять деньги, заинтересованные лица толкают исследования в нужном направлении. Врачи с ними в одной лодке, просто обратите внимание на количество фармпредствителей в поликлиниках. За последние 30 лет не изобрели ничего стоящего в области фармацевтики, все самые эффективные лекарства сейчас стоят копейки и есть в любых аптеках. Просто врачам неприбыльно выписывать аспирин и кетотифен, нужно написать целую простыню с дорогущими препаратами, после которых ещё нужно и печень лечить, и на всякий случай пробиотики пропить.
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24.11.2021 16:36 Ответить
"Ковид" придуман как идеальный девайс для продажи страха.
А заодно как средство отрицательной селекции.
Настоящих буйных под шумок теперь можно заглушить.
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24.11.2021 16:56 Ответить
Что это за маразм? За последние тридцать лет было создано огромное количество препаратов, от "просто" новых антибиотиков до антиретровирусной терапии. Аспирин сейчас заменён не менее дешевым, но гораздо более безопасным парацетамолом, который дают даже новорожденным детям. Пробиотики же это шарлатанство, они не нужны при обычных приёмах антибиотиков. Тот факт, что врачи в Украине их выписывают направо и налево, говорит об Украине и её врачах, а не фармацевтической науке в целом.
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24.11.2021 17:04 Ответить
И что есть обычный прием антибиотиков? Без них меня вот хватает дня на два-три. С ними дольше. Нормальный врач сам спрашивает, как я реагирую на антибиотики, и сам их прописывает. Но нормальных врачей единицы.
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25.11.2021 02:30 Ответить
Посмотрим чем это для Австрии закончится. По всему миру идут протесты против локдаунов и вакцинации, во многих странах уже дошло до массовых беспорядков и столкновений с полицией. В Израиле за 3й дозой уже не хотят идти, детей на вакцинацию тоже не хотят записывать. Следующий шаг для европы - сделать что-то на подобии нацистской германии и всех инакомыслящи загнать в концлагеря. Неудивительно что для адекватных людей страны третьего мира без ковид-безумия сейчас становятся отличным местом для жизни.
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24.11.2021 16:27 Ответить
Австрия - родина Гитлера.
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24.11.2021 16:29 Ответить
А Пуйло родился в Членинграде .
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24.11.2021 16:31 Ответить
Оно и не удивительно - "колыбель революции" безбожников большевиков. Город, построенный на украинских костях.
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24.11.2021 16:51 Ответить
А пфайзер негласно проводи опыты в концлагерях. Очень странное совпадение.
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24.11.2021 16:39 Ответить
шиза?
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24.11.2021 21:57 Ответить
История повторяется в виде фарса. Человечество видело установление фашистской диктатуры под предлогом того, что коммунисты подожгли Рейхстаг.
Но чтобы под предлогом насморка ...!
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24.11.2021 16:34 Ответить
История повторяется - долпоепы, которые не хотели вакцинироваться дохли от дифтерий, оспы, чумы и тд
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24.11.2021 16:56 Ответить
Только не говорите, что вам кого-то жалко.
В ваш гестаповский гуманизм никто не верит.
Хватит насильно причинять "добро"
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24.11.2021 16:59 Ответить
Что, звоночков в виде вспышек полио с дифтерией мало? Надо чтоб так по полной, по взрослому - с горами парализованных детей, да? Антиваксеры, вы реально привыкли к хорошей, спокойной жизни. Привыкли к тому, что вас вылечат, если что. Холодный душ для вас будет очень жестким.
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24.11.2021 17:08 Ответить
в прошлом веке где-то с броневичка такая речуга бы зашла на ура
увы, братан - время революционных матросиков кончилось
щас ты просто болтун, мне жаль...
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25.11.2021 19:50 Ответить
Эмммм, мне интересно, что у вас у всех в головах? Перестань сегодня прививать детей и через лет десять-пятнадцать из десятка детей до взрослого возраста будут доживать два-три. Как раз во времена бгоневичков и матросов, ага.
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25.11.2021 21:07 Ответить
уже не катит, дорогой... отстал от времени, щас демагоги другим пугают, иди на курсы повышения квалификации, с этим старым хламом на работу не возьмут...
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26.11.2021 16:35 Ответить
Может, они, сморкаясь, накладывают полные штаны.
Пусть лечатся, кому надо.
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24.11.2021 16:57 Ответить
Деякі держави УЄ теж прощепили по 2 рази людей , мають мінімум 90% вакцинованих , тим не менш, сидять в локдауні а чи карантині штибу нашого. То вже напружувати починає...
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24.11.2021 17:55 Ответить
Поясніть мені хтось, скільки ще разів треба щепитися, так щоб на 100% і живим залишитися? Я маю 2 щеплення,ок. Деякі держави УЄ теж прощепили по 2 рази людей , мають мінімум 90% вакцинованих , тим не менш, сидять в локдауні а чи карантині штибу нашого. То вже напружувати починає...
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24.11.2021 17:35 Ответить
Щепіться кожних півроку і буде вам щастя . Не бажаєте ? Значить , Ви антисоціальна людина і не дбаєте про інших .
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24.11.2021 17:39 Ответить
Марко явно тільки писака,а не читач....
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24.11.2021 17:54 Ответить
То був сарказм. Не треба на мене нападати.
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24.11.2021 17:57 Ответить
Додам. Грип з його варіаціями то теж ,наскільки вичитав, відноситься до коронавірусів. Від наслідків грипу люди вмирали,вмирають,і вмирати будуть. Це я змалку ще бачив, мені на разі 56 років. Все залежить від природного опору людини від тої зарази.
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24.11.2021 17:48 Ответить
B полиции чувствуется,социальный климат заметно охладился.
Мы продолжаем получать электронные письма от граждан,которые ругают нас и дают волю своему гневу-подтверждает Дилп из пресс-службы управления полиции-полиция выдерживает эту критику-добавляет она....



https://austria-today.ru/obyazatelnaya-vakczinacziya-sredi-policzejskix-nazrevaet-nedovolstvo
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24.11.2021 20:34 Ответить
Як це знизить захворюваність, якщо рівень вакцинації зростає, а разом з ним і рівень захворюваності??
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24.11.2021 21:09 Ответить
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24.11.2021 23:27 Ответить
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