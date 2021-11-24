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Країнам слід розглянути обов'язкову вакцинацію від COVID-19, - Європейське бюро ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Країнам слід розглянути обов'язкову вакцинацію від COVID-19, - Європейське бюро ВООЗ

У Європейському регіональному бюро ВООЗ заявляють, що країнам слід розглянути можливість обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Такий крок пов'язаний із зростанням захворюваності на COVID у Європі.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна

За словами представника ВООЗ Робба Батлера, обов'язкова вакцинація збільшить кількість щеплених громадян країн ЄС, що має знизити рівень захворюваності. Тому він запропонував країнам замислитися над цією проблемою.

Такій заяві ВООЗ передували слова комісара Німеччини з туризму Томаса Барейсса. Він зазначив, що очікує, що вакцинація стане обов'язковою в країні.

Крім того, Австрія планує запровадити обов'язкову вакцинацію з лютого 2022 року.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
бред -это обколоть непонятной херней весь мир
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24.11.2021 15:53
+17
Кількість захворювань росте не зважаючи на масову вакцинацію, але цим дибілам хоч кіл на голові теши бачу.
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24.11.2021 15:30
+14
А вот тут Вы скорее ошибаетесь. Как участник этих акций скажу (хоть и сегодня там не был... впервые наверное) - по крайней мере все предыдущие были НЕ проплачены.

Тут все куда как проще. Пока нас собиралось по 10-20 человек... от нас отмахивались. Как только мы решили объединиться... сразу стали агентами рашки, пуйла и рфии...
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24.11.2021 16:07
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Штрафуют и забирают зарплаты. Осталось контрольный
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24.11.2021 16:47 Відповісти
Антинаука победила здравый смысл, нет больше ни медицины ни нормальных политиков, которые слушают нормальных исследователей-докторов, есть только диктат фарм-бизнеса.
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24.11.2021 16:26 Відповісти
Нет, ещё не победила, только пытается.
Ещё не сожгли ни одного офиса ВОЗ.
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24.11.2021 16:28 Відповісти
Так ВОЗ и есть антинаука.
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24.11.2021 16:28 Відповісти
Все верно, наука закончилась тогда когда ею начали управлять деньги, заинтересованные лица толкают исследования в нужном направлении. Врачи с ними в одной лодке, просто обратите внимание на количество фармпредствителей в поликлиниках. За последние 30 лет не изобрели ничего стоящего в области фармацевтики, все самые эффективные лекарства сейчас стоят копейки и есть в любых аптеках. Просто врачам неприбыльно выписывать аспирин и кетотифен, нужно написать целую простыню с дорогущими препаратами, после которых ещё нужно и печень лечить, и на всякий случай пробиотики пропить.
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24.11.2021 16:36 Відповісти
"Ковид" придуман как идеальный девайс для продажи страха.
А заодно как средство отрицательной селекции.
Настоящих буйных под шумок теперь можно заглушить.
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24.11.2021 16:56 Відповісти
Что это за маразм? За последние тридцать лет было создано огромное количество препаратов, от "просто" новых антибиотиков до антиретровирусной терапии. Аспирин сейчас заменён не менее дешевым, но гораздо более безопасным парацетамолом, который дают даже новорожденным детям. Пробиотики же это шарлатанство, они не нужны при обычных приёмах антибиотиков. Тот факт, что врачи в Украине их выписывают направо и налево, говорит об Украине и её врачах, а не фармацевтической науке в целом.
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24.11.2021 17:04 Відповісти
И что есть обычный прием антибиотиков? Без них меня вот хватает дня на два-три. С ними дольше. Нормальный врач сам спрашивает, как я реагирую на антибиотики, и сам их прописывает. Но нормальных врачей единицы.
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25.11.2021 02:30 Відповісти
Посмотрим чем это для Австрии закончится. По всему миру идут протесты против локдаунов и вакцинации, во многих странах уже дошло до массовых беспорядков и столкновений с полицией. В Израиле за 3й дозой уже не хотят идти, детей на вакцинацию тоже не хотят записывать. Следующий шаг для европы - сделать что-то на подобии нацистской германии и всех инакомыслящи загнать в концлагеря. Неудивительно что для адекватных людей страны третьего мира без ковид-безумия сейчас становятся отличным местом для жизни.
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24.11.2021 16:27 Відповісти
Австрия - родина Гитлера.
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24.11.2021 16:29 Відповісти
А Пуйло родился в Членинграде .
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24.11.2021 16:31 Відповісти
Оно и не удивительно - "колыбель революции" безбожников большевиков. Город, построенный на украинских костях.
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24.11.2021 16:51 Відповісти
А пфайзер негласно проводи опыты в концлагерях. Очень странное совпадение.
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24.11.2021 16:39 Відповісти
шиза?
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24.11.2021 21:57 Відповісти
История повторяется в виде фарса. Человечество видело установление фашистской диктатуры под предлогом того, что коммунисты подожгли Рейхстаг.
Но чтобы под предлогом насморка ...!
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24.11.2021 16:34 Відповісти
История повторяется - долпоепы, которые не хотели вакцинироваться дохли от дифтерий, оспы, чумы и тд
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24.11.2021 16:56 Відповісти
Только не говорите, что вам кого-то жалко.
В ваш гестаповский гуманизм никто не верит.
Хватит насильно причинять "добро"
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24.11.2021 16:59 Відповісти
Что, звоночков в виде вспышек полио с дифтерией мало? Надо чтоб так по полной, по взрослому - с горами парализованных детей, да? Антиваксеры, вы реально привыкли к хорошей, спокойной жизни. Привыкли к тому, что вас вылечат, если что. Холодный душ для вас будет очень жестким.
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24.11.2021 17:08 Відповісти
в прошлом веке где-то с броневичка такая речуга бы зашла на ура
увы, братан - время революционных матросиков кончилось
щас ты просто болтун, мне жаль...
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25.11.2021 19:50 Відповісти
Эмммм, мне интересно, что у вас у всех в головах? Перестань сегодня прививать детей и через лет десять-пятнадцать из десятка детей до взрослого возраста будут доживать два-три. Как раз во времена бгоневичков и матросов, ага.
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25.11.2021 21:07 Відповісти
уже не катит, дорогой... отстал от времени, щас демагоги другим пугают, иди на курсы повышения квалификации, с этим старым хламом на работу не возьмут...
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26.11.2021 16:35 Відповісти
Может, они, сморкаясь, накладывают полные штаны.
Пусть лечатся, кому надо.
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24.11.2021 16:57 Відповісти
Деякі держави УЄ теж прощепили по 2 рази людей , мають мінімум 90% вакцинованих , тим не менш, сидять в локдауні а чи карантині штибу нашого. То вже напружувати починає...
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24.11.2021 17:55 Відповісти
Поясніть мені хтось, скільки ще разів треба щепитися, так щоб на 100% і живим залишитися? Я маю 2 щеплення,ок. Деякі держави УЄ теж прощепили по 2 рази людей , мають мінімум 90% вакцинованих , тим не менш, сидять в локдауні а чи карантині штибу нашого. То вже напружувати починає...
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24.11.2021 17:35 Відповісти
Щепіться кожних півроку і буде вам щастя . Не бажаєте ? Значить , Ви антисоціальна людина і не дбаєте про інших .
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24.11.2021 17:39 Відповісти
Марко явно тільки писака,а не читач....
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24.11.2021 17:54 Відповісти
То був сарказм. Не треба на мене нападати.
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24.11.2021 17:57 Відповісти
Додам. Грип з його варіаціями то теж ,наскільки вичитав, відноситься до коронавірусів. Від наслідків грипу люди вмирали,вмирають,і вмирати будуть. Це я змалку ще бачив, мені на разі 56 років. Все залежить від природного опору людини від тої зарази.
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24.11.2021 17:48 Відповісти
B полиции чувствуется,социальный климат заметно охладился.
Мы продолжаем получать электронные письма от граждан,которые ругают нас и дают волю своему гневу-подтверждает Дилп из пресс-службы управления полиции-полиция выдерживает эту критику-добавляет она....



https://austria-today.ru/obyazatelnaya-vakczinacziya-sredi-policzejskix-nazrevaet-nedovolstvo
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24.11.2021 20:34 Відповісти
Як це знизить захворюваність, якщо рівень вакцинації зростає, а разом з ним і рівень захворюваності??
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24.11.2021 21:09 Відповісти
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24.11.2021 23:27 Відповісти
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