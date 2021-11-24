Країнам слід розглянути обов'язкову вакцинацію від COVID-19, - Європейське бюро ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
У Європейському регіональному бюро ВООЗ заявляють, що країнам слід розглянути можливість обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Такий крок пов'язаний із зростанням захворюваності на COVID у Європі.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За словами представника ВООЗ Робба Батлера, обов'язкова вакцинація збільшить кількість щеплених громадян країн ЄС, що має знизити рівень захворюваності. Тому він запропонував країнам замислитися над цією проблемою.
Такій заяві ВООЗ передували слова комісара Німеччини з туризму Томаса Барейсса. Він зазначив, що очікує, що вакцинація стане обов'язковою в країні.
Крім того, Австрія планує запровадити обов'язкову вакцинацію з лютого 2022 року.
Топ коментарі
+21 A San
показати весь коментар24.11.2021 15:53
+17 Posich Posich
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+14 Oleg Bakhtin
показати весь коментар24.11.2021 16:07
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Будь ласка, зачекайте...
Ещё не сожгли ни одного офиса ВОЗ.
А заодно как средство отрицательной селекции.
Настоящих буйных под шумок теперь можно заглушить.
Но чтобы под предлогом насморка ...!
В ваш гестаповский гуманизм никто не верит.
Хватит насильно причинять "добро"
увы, братан - время революционных матросиков кончилось
щас ты просто болтун, мне жаль...
Пусть лечатся, кому надо.
Мы продолжаем получать электронные письма от граждан,которые ругают нас и дают волю своему гневу-подтверждает Дилп из пресс-службы управления полиции-полиция выдерживает эту критику-добавляет она....
https://austria-today.ru/obyazatelnaya-vakczinacziya-sredi-policzejskix-nazrevaet-nedovolstvo