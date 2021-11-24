РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13483 посетителя онлайн
Новости Экономика
1 774 89
МВФ (3297) НБУ (4809) Шевченко Кирилл (69)

Украина получила от МВФ 700 млн долларов, - НБУ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина получила от МВФ 700 млн долларов, - НБУ

Украина получила второй транш в 700 млн долларов в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Национального банка Кирилл Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СДР (эквивалент 699 млн долл США)", - написал он.

Шевченко отметил, что средства поступят на счета НБУ и увеличат международные резервы.

Читайте также: $700 млн от МВФ должны поступить в Украину уже сегодня, - Шмыгаль
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Ну наконец то дерибан состоится ! А то на носу Новый год , депутаты и их бл@ди могли без подарков под елочкой остаться !
показать весь комментарий
24.11.2021 16:27
+4
Дерьмак уже купил новый мерс, W222й? Ничего, успеет
показать весь комментарий
24.11.2021 16:21
+4
Польщу мільярдами безкоштовної допомоги засипав ЄС . а не МВФ.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це за ПП 2 ?
Що за подачки ?
Сума прямо свідчить про відсутність реформ та розвитку.
Польщу мільярдами посипали.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:20 Ответить
Польщу мільярдами безкоштовної допомоги засипав ЄС . а не МВФ.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:21 Ответить
А нам навіть МВФ не позичає.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:23 Ответить
Позичає. Перечитайте новину . І ще одне ,ви не повірите ,але й при Петрові позичав.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:25 Ответить
Ви смєшон...
показать весь комментарий
24.11.2021 16:28 Ответить
Як на мене ,то ви смішні ,коли намагаєтесь заперечувати очевидні факти . Давайте спочатку . Де саме я збрехав ?
показать весь комментарий
24.11.2021 16:35 Ответить
Давайте спочатку про вашу мету.
показать весь комментарий
24.11.2021 17:39 Ответить
Я не можу про свою мету ,бо "смєшон". А от ви - зовсім ні. Але чомусь ні слова заперечити не можете. Отже ,ще раз . Де я збрехав ?
показать весь комментарий
24.11.2021 17:43 Ответить
А я писала щось про ваші брехні ?
Якщо ви впевнені , що збрехали, то напишіть самі - де, що і як.
показать весь комментарий
24.11.2021 18:02 Ответить
Так ситуація з точністю до навпаки. Хотів би згадати ,де збрехав ,а не можу. Сподівався ,що ви підкажете ...

показать весь комментарий
24.11.2021 18:12 Ответить
А я вас знаю ?
показать весь комментарий
24.11.2021 18:21 Ответить
Мабуть що так . Я "Harib Da".
показать весь комментарий
24.11.2021 18:23 Ответить
А що з вами сталось ?
показать весь комментарий
24.11.2021 18:27 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2021 16:42 Ответить
если бы предыдущие власти меньше воровали и делали реформы, то сейчас не нужны были бы подачки. А так - радуйтесь тому, что дают.
показать весь комментарий
24.11.2021 17:59 Ответить
Чому я маю радіти ? Що 73 % дибілля обрало нічєгонєзнайку ?
показать весь комментарий
24.11.2021 18:01 Ответить
Два роки чекали і дочекалися: позичили сумму еквівалентну переводом заробітчан в Україну протягом 15 днів.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:20 Ответить
Дерьмак уже купил новый мерс, W222й? Ничего, успеет
показать весь комментарий
24.11.2021 16:21 Ответить
Та хіба нам щось дістанется, якщо не рокраде вся зеленська рать.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:21 Ответить
Плакат "Слава МВФ!" вже домальовую - питання куди з ним виходити?
До зьозіка чи прямо до єрмака?
показать весь комментарий
24.11.2021 16:22 Ответить
судя по флагу- к Байдену)
показать весь комментарий
24.11.2021 16:28 Ответить
Як то отримала ? А коли буде доларпосто ? В 2019 році свідки Зради на кожному кроці про це кричали . І що тепер ? МВФ довіряє Зеленому Кловану та його уряду ? Цього не може бути
показать весь комментарий
24.11.2021 16:23 Ответить
Довіряє.... Навіть януковищу більше давали
показать весь комментарий
24.11.2021 16:30 Ответить
В сенсі ? А Петрові більше чи менше дали ,ніж Шапкокраду ?
показать весь комментарий
24.11.2021 16:39 Ответить
гречки по 48 і олії по 80 мало для щастя? ще треба долар по 100?
показать весь комментарий
24.11.2021 16:30 Ответить
Про гречку не знаю ,бо не купляю (вірніше купляю ,але в пакетиках по 100-125 гр . для швидкого приготування). Тому не знаю скільки зараз 1 кг гречки коштує ,чесно визнаю. А де саме ви олію по 80 зустріли?
показать весь комментарий
24.11.2021 16:38 Ответить
фора, "олейна" 0,5 по 39,50
показать весь комментарий
24.11.2021 16:50 Ответить
Де ціна за літру олії ? Я купив 5 літрів за 230 гривень . То мене надурили чи я надурив ?
показать весь комментарий
24.11.2021 16:58 Ответить
не всі беруть баклагами по піввідра. фора в моєму місті пропонує півлітри за 39,50, тобто літр за 79. а взагалі, через місяць і ваші баклажки вже будуть в іншу ціну.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:07 Ответить
Перше . "Баклага" не буде в іншу ціну ,бо хороший урожай соняшника. Друге . Хочете дешевше ? А чому берете по 0,5 літра ? Беріть тоді олію по 0,1 літра ,щоб було ще зрадніше .
показать весь комментарий
24.11.2021 20:14 Ответить
я так розумію, про гречку втричі дорожчу за два роки питань немає? а хороший врожай соняшника.. кернел у нас скупив все, якщо мені не зраджує пам'ять, по ціні 450 доларів за тону, плюс пдв. можете порахувати орієнтовну собівартість олії з такої ціни. і ще подивимся, що він робитиме, будучи монополістом. мабуть, знизить ціну. і півлітри - нормальна тара для олії, ну, якщо ви не тримаєте точку фрітюру.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:22 Ответить
Чого так носитесь з тим $, у вас що зарплата в баксах, чи постіні поїздки в США? Чі звичка з 90-х коли були купони і в народі товар оцінювали в баксах, навіть в об'явах купівлі -продажу ціни в баксах указували.
Мілок глянь на календар сьогодні не 90 -і!
І для роздумів, можливо...-вартість грошей в країні (не важливо яка країна!!!!) вимірюється не курсом якоїсь валюти , а вартістю основних продуктів споживання, товарів першої необхідності і енергоресурсів.
Ще для інформації про низькі ЗП. От скільки ви отримуєте на руки стільки йде в бюджет у вигляді податків. (Якщи ви отримуєте 15 тис то 15 тис йде у бюджет) Найбільші податки у Германії, там до 40%.
Також, ви платите податок купуючи в крамниці, квитки на транспорт, платите за енергоресурси ... скрізь де ви платите (окрім за наркоту на чоронму ринку) частина коштів іде в бюджет у вигляди податку.
Лиш питання куди ті кошти ідуть потім!??? Чому такі діри?
показать весь комментарий
24.11.2021 16:44 Ответить
мілок, я, здається, саме про це і писав, ні?
показать весь комментарий
24.11.2021 16:50 Ответить
Ціни значно зросли, дифіцит газу, електрики. Усілякі вагнергейти і тд. Це все відбулрсі і відбувається, за зеленої влади.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:39 Ответить
Де доларпосто за який вангували у 2019 ? Де масова втеча інвесторів ? Де "МВФ грошей тепер не дасть"? Де "Штати не дадуть зброї"? Де "***** буде в Києві вже за пару місяців"? Де "із Зільоним Клованом ніхто розмовляти не буде на міжнародній арені"? От чому ви камлаєте і вангуєте , а своє камлання і вангування не в стані запам'ятати ?
показать весь комментарий
24.11.2021 16:44 Ответить
Ну наконец то дерибан состоится ! А то на носу Новый год , депутаты и их бл@ди могли без подарков под елочкой остаться !
показать весь комментарий
24.11.2021 16:27 Ответить
Зеленський - порноактриса из немецких сериалов!
показать весь комментарий
24.11.2021 16:30 Ответить
Коментарі зайві...
показать весь комментарий
24.11.2021 16:33 Ответить
5 млд. Коломойському пробачили, 700 млн. отримали... (((
показать весь комментарий
24.11.2021 16:41 Ответить
Писец бабкам!!!!!
показать весь комментарий
24.11.2021 16:42 Ответить
тей Бени Зеле давать бабло - из той же оперы, что отправлять гуманитарку "красного креста" на Лугандонию - распихают по своим карманам, что террористы хйла, что хитрожопые зелёные клоуны..
а "мудрый" нарид будет допущен только тогда, когда нужно будет отдавать проценты по долгам..
понавыбирали..
показать весь комментарий
24.11.2021 16:42 Ответить
интересно, сколько появится новых миллионеров на эту сумму
показать весь комментарий
24.11.2021 16:42 Ответить
Ні скільки, якраз по $25 -30 тищ. роздати монобільшості.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:49 Ответить
Шах и мат сторонники Порошенко. Глупо звучит "сторонники Порошенко". Раньше можно было писать "поро***оты". Но теперь к сожалению на Цензоре это слово запрещено.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:46 Ответить
Шта?
показать весь комментарий
24.11.2021 16:56 Ответить
Ваш высер непонятен
показать весь комментарий
24.11.2021 16:59 Ответить
Що значить Україна отримала? Пишіть правильно що це кредит. А то звучить так що нам подарували 700 млн. дол.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:49 Ответить
срочно пиаримся про поступление в бюджет
показать весь комментарий
24.11.2021 16:51 Ответить
Клятим Зеленим Клованам західні кредитори ні копійки не дадуть... Ой ,ні ... Чомусь прямо вже дають ... Що ж це таке ?
показать весь комментарий
24.11.2021 17:47 Ответить
европейцы добрые, не дают всему грохнуться. не смотря на то что зеля их в фильме науй посылал...
показать весь комментарий
24.11.2021 17:49 Ответить
Петро Олексійович у 1999 році посилав "науй" агресивний блок НАТО " . Причому з трибуни Верховної Ради . Але вони йому теж це пробачили .
показать весь комментарий
24.11.2021 17:52 Ответить
ну так я и говорю, добрые, а не потому что зеля такой красаучик...
показать весь комментарий
24.11.2021 18:17 Ответить
Гаразд ,погоджуюся . І що тепер далі ?
показать весь комментарий
24.11.2021 18:29 Ответить
далі сиди на бутилкє мовчки
показать весь комментарий
24.11.2021 21:27 Ответить
Бог на свете есть, свершилось.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:53 Ответить
Не в зелёного коня корм. До весны дожить. А там люська арестович ещё какие-нибудь сказки придумает.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:55 Ответить
ОХ розворують, розворують то все, ой лишенько. Ничего хлопцям з цензора не дадуть. Розворують ироды окаяные, шпиёны москальскияяяя. Посипаки.
показать весь комментарий
24.11.2021 17:00 Ответить
Помощь МВФ булькнула куда то, а каждый украинец стал еще большим должником.
Президенты меняются, а суть нет.
показать весь комментарий
24.11.2021 17:02 Ответить
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина
27 декабря 2019 г

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору Антимонопольного комитета Украины с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.



Соответствующее распоряжение правительства от 27 декабря 2019 года №1372-р обнародовано на сайте Кабмина.



При этом подписать указанное мировое соглашение уполномочили министра юстиции Украины Дениса Малюську



Как известно, штраф был выписан Антимонопольным комитетом Украины российскому "Газпрому" в 2016 году за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа. Изначально сумма была 86 млрд грн, но за счет пени и процентов она удвоилась и со временем доросла до $7,4 млрд. "Газпром" пытался оспорить штраф, но проиграл суды.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/

показать весь комментарий
24.11.2021 17:19 Ответить
Це вже один, мягко кажучи, із результатів зустрічі ЗЕ з ПУ, "домовилися посередині".
показать весь комментарий
24.11.2021 17:52 Ответить
Скоро и тысячам кредита будем радоваться...
показать весь комментарий
24.11.2021 17:35 Ответить
Свинота ? То в сенсі громадяни України ?
показать весь комментарий
24.11.2021 17:45 Ответить
Помиляєшся, такі гниди як ти!
показать весь комментарий
24.11.2021 17:55 Ответить
Мені з тих грошей ані цента не перепаде . Звідки у вас така невмотивована ненависть ?
показать весь комментарий
24.11.2021 17:58 Ответить
Не ненависть, а гнів, образа. Не гоже свинотою обзивати народ, представником якого, сподіваюся, ви є. Чи я помиляюся?
показать весь комментарий
24.11.2021 18:20 Ответить
Так МВФ виділила ті 700 млн. долярів Україні ,а отже опосередковано громадянам нашої Держави. Чи у вас альтернативна точка зору ?
показать весь комментарий
24.11.2021 18:27 Ответить
Так, а навіщо цих громадян обзивати свинотою, в тому числі і себе, якщо ви таки громадянин України?
показать весь комментарий
24.11.2021 18:40 Ответить
Згоден. Для цього є поняття сарказм . Прослідуйте на початок гілки і все уважно перечитайте.Може тоді зрозумієте.
показать весь комментарий
24.11.2021 18:48 Ответить
Сарказм я розумію, але гадаю, що ви трохи з ним перестаралися. А за образливий вислів вибачаюся, як кажуть джигіти - "вспиліл".
показать весь комментарий
24.11.2021 19:00 Ответить
а я-то думаю, с чем курс скакнул с 26,0 до 26,8...
показать весь комментарий
24.11.2021 18:18 Ответить
Коли був курс 26,0?
показать весь комментарий
24.11.2021 19:04 Ответить
буде бені на кишенькові витрати
показать весь комментарий
24.11.2021 18:35 Ответить
Тепер у велике будівництво можна буде вдихнути друге дихання.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:14 Ответить
сегодня будет пьянка,сегодня будут танцы.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:40 Ответить
берут миллионами долларов евро на проценты и все идйот в карманы ихние ни людям ни пинсионерам а только миллиар
показать весь комментарий
24.11.2021 21:12 Ответить
милиардерам всйо не могут нажраться а кто будет отдавать эти миллионы миллиарды и проценты вы берйоте в карманы свой народ будет отдавать а вам всйоравно вы сейчас живйоте шикуете но запомните вы жить не будите двести лет и в могилу пойдьйоте голые и босые вас господь накажет за всйьо вспомните мой слова
показать весь комментарий
24.11.2021 21:18 Ответить
Громкое Вовино достижение
показать весь комментарий
24.11.2021 21:54 Ответить
Только не Украина, а центрі продаж элитных авто и недвижимости
показать весь комментарий
25.11.2021 09:12 Ответить
Транш получили, а доллар подорожал.
Это Украина, детка!
показать весь комментарий
25.11.2021 10:45 Ответить
 
 