Украина получила от МВФ 700 млн долларов, - НБУ
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Украина получила второй транш в 700 млн долларов в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Национального банка Кирилл Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СДР (эквивалент 699 млн долл США)", - написал он.
Шевченко отметил, что средства поступят на счета НБУ и увеличат международные резервы.
Топ комментарии
+5 Valery Valery 43f2bcb9
показать весь комментарий24.11.2021 16:27
+4 Михаил Пивоваров d2cb1588
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+4 Василь Довганенко 7230397a
показать весь комментарий24.11.2021 16:21
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Пожалуйста, подождите...
Що за подачки ?
Сума прямо свідчить про відсутність реформ та розвитку.
Польщу мільярдами посипали.
Якщо ви впевнені , що збрехали, то напишіть самі - де, що і як.
До зьозіка чи прямо до єрмака?
Мілок глянь на календар сьогодні не 90 -і!
І для роздумів, можливо...-вартість грошей в країні (не важливо яка країна!!!!) вимірюється не курсом якоїсь валюти , а вартістю основних продуктів споживання, товарів першої необхідності і енергоресурсів.
Ще для інформації про низькі ЗП. От скільки ви отримуєте на руки стільки йде в бюджет у вигляді податків. (Якщи ви отримуєте 15 тис то 15 тис йде у бюджет) Найбільші податки у Германії, там до 40%.
Також, ви платите податок купуючи в крамниці, квитки на транспорт, платите за енергоресурси ... скрізь де ви платите (окрім за наркоту на чоронму ринку) частина коштів іде в бюджет у вигляди податку.
Лиш питання куди ті кошти ідуть потім!??? Чому такі діри?
а "мудрый" нарид будет допущен только тогда, когда нужно будет отдавать проценты по долгам..
понавыбирали..
Президенты меняются, а суть нет.
27 декабря 2019 г
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору Антимонопольного комитета Украины с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
Соответствующее распоряжение правительства от 27 декабря 2019 года №1372-р обнародовано на сайте Кабмина.
При этом подписать указанное мировое соглашение уполномочили министра юстиции Украины Дениса Малюську
Как известно, штраф был выписан Антимонопольным комитетом Украины российскому "Газпрому" в 2016 году за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа. Изначально сумма была 86 млрд грн, но за счет пени и процентов она удвоилась и со временем доросла до $7,4 млрд. "Газпром" пытался оспорить штраф, но проиграл суды.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
Это Украина, детка!