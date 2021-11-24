Україна отримала від МВФ 700 млн доларів, - НБУ

Україна отримала другий транш у 700 млн доларів в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив у фейсбуці голова Національного банку Кирило Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США)", - написав він.

Шевченко зазначив, що кошти надійдуть на рахунки НБУ та збільшать міжнародні резерви.

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