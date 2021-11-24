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Україна сподівається на декілька траншів від МВФ протягом наступного року, - міністр фінансів Марченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна сподівається на декілька траншів від МВФ протягом наступного року, - міністр фінансів Марченко
Фото: невідоме

Сергій Марченко говорить про можливість фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду з огляду на подальше виконання Україною попередніх зобов’язань.

Про те, що 2022 року Україна може отримати декілька траншів макрофінансової допомоги, Марченко повідомив 23 листопада 2021 року в ефірі каналу Україна 24, сповіщає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні забезпечити дефіцит бюджету на рівні не вище 3,5% ВВП наступного року і, можливо, інші параметри, які є менш істотними", - зауважим він.

При цьому міністр наголосив, що перш ніж в червні наступного року завершується термін дії програми співпраці з МВФ, треба провести кілька переглядів цієї співпраці.

Читайте також: Співпраця з МВФ забезпечує майже половину потреби у зовнішньому фінансуванні на наступний рік, - Марченко

"Проводячи розумну, виважену та прогнозовану політику, зможемо переконати наших партнерів і отримати ще кілька траншів цієї допомоги. Вона дуже важлива, тому що при підготовці бюджету на 2022 рік ми, зокрема, передбачаємо кошти МВФ", - додав він.

Серед умов, які Україна має виконати задля продовження співпраці з МВФ - поглиблення судової реформи, забезпечення роботи антикорупційних органів та незалежності Нацбанку, реформи в сфері енергетики.

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Топ коментарі
+4
Гола баротька вже відповідав.
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24.11.2021 00:07
+1
Зеленский у меня вызывает исключительно родительские чувства: так и хочется выпороть ремнём и поставить в угол!
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24.11.2021 08:39
+1
У мене він не викликає батьківський почуттів ні за віком, ні за бажанням. Копняки, були б найлагіднішим з покарань за знищення людей і країни.
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24.11.2021 10:04
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Гола баротька вже відповідав.
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24.11.2021 00:07 Відповісти
Зеленский у меня вызывает исключительно родительские чувства: так и хочется выпороть ремнём и поставить в угол!
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24.11.2021 08:39 Відповісти
У мене він не викликає батьківський почуттів ні за віком, ні за бажанням. Копняки, були б найлагіднішим з покарань за знищення людей і країни.
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24.11.2021 10:04 Відповісти
"Хоть поржали"
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24.11.2021 10:11 Відповісти
буба не Україна...
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24.11.2021 00:09 Відповісти
САП, Судебная реформа, Беня Коломойский, Ермак, Татаров, Демченко...
Думай-те, Вова.
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24.11.2021 00:10 Відповісти
У Вови в голові тирса.
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24.11.2021 00:12 Відповісти
сотрясение в принципе невозможно...
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24.11.2021 00:48 Відповісти
А зсуви можуть.
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24.11.2021 07:27 Відповісти
«Останній довод королів…» (подлякової ботоферми):

«Порошенко зробив безпрограшний хід: він найняв клоуна Зеленського і посадив його у крісло президента. Тепер дочекається, коли той розвалить усе в державі, а він потім прийде, як рятівник нації, щоб йому народ ноги цілував…»
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24.11.2021 08:41 Відповісти
Не біда.Вказівки може давати і дресирована мавпа. (Мюллер - Штірліцу).
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24.11.2021 07:26 Відповісти
- В чому різниця між мавпою звичайною і "зеленою", на місці пілота?
- В тому, що літак зі звичайною мавпою долетить до місця призначення, бо люди, що її туди посадять, включать автопілот... А ті, що посадили в крісло "зелену мавпу", автопілот включить забули, і ця дурна макака пробує управлять літаком "вручну"... В результаті літак розіб"ється...
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24.11.2021 08:48 Відповісти
- Куме! Чули новину?
- Яку?
- До Всесвітнього товариства захисту тварин звернулися представники «Грінпіс» на чолі з Гретою Тумберг!
- І що вони на цей раз хочуть?
- Добиться щоб президента України Зеленського не називали «зеленою макакою» -бо це є неполіткоректним стосовно одного з видів приматів - «зеленої мартишки» Тваринки ж нічим перед людством не завинили!

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24.11.2021 09:00 Відповісти
Ті, хто кричав у 2019-му, що "мову, віру і армію на хліб не намажеш!", у 2021-му, скрегочучи зубами і матюкаючись, намазують на хліб "зелене лайно"...
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24.11.2021 08:43 Відповісти
Після "лежебокового царствування" ЗЕ ці ж крикуни, скрегочучи зубами і матюкаючись, звинуватять у всьому знову ж таки Порошенка і побіжать голосувати за нового Голобородька, якого хтось з олігархів показуватиме по телевізору, керуючись стадним інстинктом, а не розумом.
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24.11.2021 09:48 Відповісти
Я з машини «За ЗЕ!»; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
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24.11.2021 09:59 Відповісти
Ну сколько уже можно долгов набирать то ???
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24.11.2021 00:16 Відповісти
Дркгих вариантов просто нет
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24.11.2021 07:55 Відповісти
Если прямо сейчас к управлению страной вернется Порошенко, то примерно через неделю восстановится сотрудничество с МВФ, за месяц Кремль получит новые санкции, и в тот же день коллективный Портнов с Коломойским уйдут в Сызрань.
В больницы моментально начнут завозить кислород, оборудование и тесты, врачи получат доплаты и страховку.
Весной начнется рост экономики.
За полгода все убыточные госпредприятия снова станут прибыльными, местные бюджеты снова будут сводиться с профицитом, а доходы от таможни удвоятся.
Где-то за год армия выйдет на уровень обеспечения и боевой подготовки образца 2018 года, в Укроборонпроме исчезнет задолженности по зарплате.
Пенсионеры в конце года получат дополнительную пенсию. Тарифы останутся такими же, но вернутся субсидии.
За 400 баксов снова будут отказываться работать даже чернорабочие, евробляхеры снова накупят евроблях, а «антикоррупционер» Лещенко приобретет еще одну квартиру за 7 000 000.
Но … это опять мало кто оценит, и его начнут проклинать с удвоенной энергией, потому что перестанет быть страшно и конечно возникнет «очень многа вапросав».
Поэтому не время пока, потому что просто не заслужили даже того, что имели. Народ вполне должен почувствовать все последствия своего выбора, чтобы еще немного поржать, ярче пережить правление «просто порядочных людей» и осознанно, и радостно вернуть к власти государственников.
И то не факт.
Так что зима будет тяжелой, и слава Богу.
Валерий прозапас
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24.11.2021 08:33 Відповісти
В чому різниця між Зеленським та його виборцями?
Зеленський знущався з України за російські гроші, а його виборці познущалися з України задарма, посадивши їй на шию цього «блазня»…

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24.11.2021 08:44 Відповісти
 
 