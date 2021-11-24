Україна сподівається на декілька траншів від МВФ протягом наступного року, - міністр фінансів Марченко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Сергій Марченко говорить про можливість фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду з огляду на подальше виконання Україною попередніх зобов’язань.
Про те, що 2022 року Україна може отримати декілька траншів макрофінансової допомоги, Марченко повідомив 23 листопада 2021 року в ефірі каналу Україна 24, сповіщає Цензор.НЕТ.
"Ми повинні забезпечити дефіцит бюджету на рівні не вище 3,5% ВВП наступного року і, можливо, інші параметри, які є менш істотними", - зауважим він.
При цьому міністр наголосив, що перш ніж в червні наступного року завершується термін дії програми співпраці з МВФ, треба провести кілька переглядів цієї співпраці.
"Проводячи розумну, виважену та прогнозовану політику, зможемо переконати наших партнерів і отримати ще кілька траншів цієї допомоги. Вона дуже важлива, тому що при підготовці бюджету на 2022 рік ми, зокрема, передбачаємо кошти МВФ", - додав він.
Серед умов, які Україна має виконати задля продовження співпраці з МВФ - поглиблення судової реформи, забезпечення роботи антикорупційних органів та незалежності Нацбанку, реформи в сфері енергетики.
Будь ласка, зачекайте...
Думай-те, Вова.
«Порошенко зробив безпрограшний хід: він найняв клоуна Зеленського і посадив його у крісло президента. Тепер дочекається, коли той розвалить усе в державі, а він потім прийде, як рятівник нації, щоб йому народ ноги цілував…»
- В тому, що літак зі звичайною мавпою долетить до місця призначення, бо люди, що її туди посадять, включать автопілот... А ті, що посадили в крісло "зелену мавпу", автопілот включить забули, і ця дурна макака пробує управлять літаком "вручну"... В результаті літак розіб"ється...
- Яку?
- До Всесвітнього товариства захисту тварин звернулися представники «Грінпіс» на чолі з Гретою Тумберг!
- І що вони на цей раз хочуть?
- Добиться щоб президента України Зеленського не називали «зеленою макакою» -бо це є неполіткоректним стосовно одного з видів приматів - «зеленої мартишки» Тваринки ж нічим перед людством не завинили!
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
В больницы моментально начнут завозить кислород, оборудование и тесты, врачи получат доплаты и страховку.
Весной начнется рост экономики.
За полгода все убыточные госпредприятия снова станут прибыльными, местные бюджеты снова будут сводиться с профицитом, а доходы от таможни удвоятся.
Где-то за год армия выйдет на уровень обеспечения и боевой подготовки образца 2018 года, в Укроборонпроме исчезнет задолженности по зарплате.
Пенсионеры в конце года получат дополнительную пенсию. Тарифы останутся такими же, но вернутся субсидии.
За 400 баксов снова будут отказываться работать даже чернорабочие, евробляхеры снова накупят евроблях, а «антикоррупционер» Лещенко приобретет еще одну квартиру за 7 000 000.
Но … это опять мало кто оценит, и его начнут проклинать с удвоенной энергией, потому что перестанет быть страшно и конечно возникнет «очень многа вапросав».
Поэтому не время пока, потому что просто не заслужили даже того, что имели. Народ вполне должен почувствовать все последствия своего выбора, чтобы еще немного поржать, ярче пережить правление «просто порядочных людей» и осознанно, и радостно вернуть к власти государственников.
И то не факт.
Так что зима будет тяжелой, и слава Богу.
Валерий прозапас
Зеленський знущався з України за російські гроші, а його виборці познущалися з України задарма, посадивши їй на шию цього «блазня»…