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Новини Бюджет-2021
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Провальний кінець року: Мінфіну потрібно позичити ще 180 млрд грн, - KSE

Провальний кінець року: Мінфіну потрібно позичити ще 180 млрд грн, - KSE

Дефіцит державного бюджету за підсумками 2021 року за загальним фондом становитиме близько 170 млрд грн при річному плані 220 млрд грн.

Про це це заявила керівник Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки Дар'я Марчак під час онлайн-презентації щомісячного аналітичного продукту "Бюджетний барометр", пише Економічна правда, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, на кінець 2021 року дефіцит загального фонду державного бюджету буде дещо нижчим, ніж передбачено законом про державний бюджет, враховуючи економію за видатками (яку ми очікуємо на рівні 3% видаткової частини бюджету за загальним фондом) та боргових виплат. Але фінансування навіть такого зменшеного обсягу дефіциту бюджету вимагатиме значної активізація боргових запозичень Мінфіном, що складно реалізувати без активної співпраці з МВФ та виходу на зовнішні ринки", - заявила Марчак.

За оцінками Центру, за листопад-грудень дефіцит становитиме близько 115 млрд. грн.

"Щоб профінансувати цей дефіцит та здійснити заплановані погашення державного боргу (64,4 млрд грн), за останні два місяці року Мінфіну потрібно запозичувати ще близько 180 млрд грн або в середньому по 90 млрд грн на місяць (припускаючи, що доходи будуть на рівні оновленого річного плану, тобто 159 млрд грн за листопад-грудень). Для порівняння: у січні-жовтні середньомісячний розмір запозичень становив близько 40 млрд грн", – додають у KSE.

Уряд, незважаючи на перевиконання надходжень до державного бюджету, продовжує відставати за видатками у січні–жовтні на 7,3%. У січні-вересні державний бюджет звели з дефіцитом 37,4 млрд грн, проте витрати на 7,7% не виконують плану. Доходи загального та спецфондів державного бюджету України за січень-жовтень 2021 року склали 1,018 трильйона гривень, що на 4,5% або на 43,7 мільярда більше за план і на 21% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Міністр фінансів Сергій Марченко може бути причетний до схем ухилення від сплати податків, відомих як "скручування Любченка".

Автор: 

бюджет (2986) Мінфін (3630) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+41
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09.11.2021 18:30
+33
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09.11.2021 18:28
+29
Где-то так.

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09.11.2021 18:46
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Провальний кінець року: Мінфіну потрібно позичити ще 180 млрд грн, - KSE
Як несподівано.
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09.11.2021 18:26 Відповісти
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09.11.2021 18:28 Відповісти
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09.11.2021 18:28 Відповісти
Схоже що він вже і сам там, лоханувся на участі в фільмі рашен-РТ.
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09.11.2021 20:05 Відповісти
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09.11.2021 18:30 Відповісти
И нечего возразить. Так и есть.
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09.11.2021 19:18 Відповісти
Таке враження, що українці з 2019 року є учасниками самого дорого серіалу, в якому кожного дня режисер/сценарист додає все нові і нові фейли, щоб глядачам було цікавіше.
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09.11.2021 18:31 Відповісти
Где-то так.

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09.11.2021 18:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=P2Kpysnvw1Y
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09.11.2021 18:57 Відповісти
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09.11.2021 18:31 Відповісти
Як там за серіалом Зеленського ,всі хто його привів до влади повинні принести свої заощадження на Банкову та пожертвувати на бюджет країни,я вважаю це абсолютно справедливо.
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09.11.2021 18:35 Відповісти
Ещё "заморозить " до конца "эпохи бедности" размер зарплаты на уровне средней для всех депутатов всех уровней и управленцев бюджетников - уверен, что недостающую сумму "нашкребем" , таким образом, за 1 неделю...
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09.11.2021 20:02 Відповісти
А може "пошкребти по сусєкам"(офшорах), там не тільки для внуків і на позички МВФ вистачить.
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09.11.2021 20:10 Відповісти
Будьте реалистом - жить как в Катаре, на худой конец Швеции или Бельгии нам не дадут...
А самим добиться - пока духа маловато
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09.11.2021 20:20 Відповісти
Нам взагалі сусід "братній народ", а також "ватний народ" в середині країни будуть старатися не давати жити.
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09.11.2021 20:33 Відповісти
Так. Але нічого нового... Історія розпаду Київської Русі - яскравий приклад але нічому не вчить.
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09.11.2021 20:39 Відповісти
Когда в руках одного ******** вся власть в стране, то глупо ожидать какой-то другой результат.
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09.11.2021 18:39 Відповісти
Україна має бути парламентською республікою, а не президентською. Шоста спроба наступити на одні і ті ж граблі знову виявилася невдалою. Народ, схаменіться!
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09.11.2021 20:40 Відповісти
Дальше заголовка прочтите, пэсифилитики головного мозга))))
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09.11.2021 18:46 Відповісти
Что почитать? Что 52% наполнения бюджета этого года - это долговые или эмиссионные деньги? Или что государственный и валовый долги растут, как на дрожжах? Или что таких рекордных дыр в бюджете не было уже лет 15-20?

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09.11.2021 18:51 Відповісти
Ага всью пропало. Все уже нищиие и жрать нечего, и замерзли. Что у порохоботов с кремлевсими ботами все под одну кальку?
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09.11.2021 19:15 Відповісти
Ну так расскажите нам про снижение тарифов и цен в магазинах. Давайте. Во сколько раз вы их снизили с 2019 года- в два или в три?
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09.11.2021 19:17 Відповісти
А что вы отвечали овощеботам 5 лет назад? То же подойдет и сейчас.
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09.11.2021 19:24 Відповісти
Переклинило? Ну и, так на сколько вы снизили, зеботы? Давайте не стесняйтесь. И про рост экономики, и про снижение цен и тарифов на коммуналку. И про уменьшение долгов по зарплатам и соцвыплатам. Жгите.
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09.11.2021 19:27 Відповісти
Ага вас тоже заклинило и похвастать не чем? Жги про тоже комуналку, цены, можете еще добавить и курс доллара. Не стесняйтесь.
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09.11.2021 19:34 Відповісти
Т.е. вы совсем дебил и по вашему это именно мы пришли к власти в 2019 году под лозунгом снижения тарифов и цен? И даже "нашли интересное решение как снизить их в два раза"? Что вы принимаете такое забористое? Сгорите так.
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09.11.2021 19:38 Відповісти
О оказывается вы шли к власть с лозунгами увеличим тарифы и цены! Да маразм крепчает. Ладно веселитесь смешными табличками.
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09.11.2021 19:44 Відповісти
Понятно. Одно тупое петляние. Что и требовалось доказать.
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09.11.2021 19:47 Відповісти
Нет смысла общаться с ботами/тролями... В спам и нафиг.
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09.11.2021 20:05 Відповісти
Та да.
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09.11.2021 20:06 Відповісти
Полностью с вами согласен. Требовалось доказать что у нас не какаяразница. А не демонстрировать тупое петляние.
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10.11.2021 08:37 Відповісти
Тупіших за зеботінок не бачила ще ніколи- такі отмази, цеповна поразка тактики АПАПЕРЄДНІКІ...

Просрали залишену їм наповнену казну.
Просрали мжнародні відносини , а те , що тримає США під контролем заради світової загрози від ухйла, вважають за свою пермогу.
Здали й провалили рашистам протирашистські спецоперцації. Прославилися офшорнокорупційними мафіозними зв"язками з ОЛІГАХОМ- РЕЙДЕРОМ .
Просрали демократину ВР перетовривши її на цирк під ЗСЦАРА . Просрали принципи демокраичної президентсько-парламентської країни.
ПРОСРАЛИ ДОВІРУ ОБДУРЕНОГО НИМИ НАРОДУ за 2,5РОКИ !!!
ЗНИЩИЛИ АНТИрейтинг свого головногополітичного опонента більш ніж у 2 рази.
ТАК ПРОСРАТИ САМИХ СЕБЕ У ВЛАДІ треба бути найницишіми дурнями й ненажерами

ПРОСРАЛИ ВЖЕ МАЙЖЕ ВСЕ ОКРІМ СВОГО ЗБАГАЧЕННЯ НА ЗБІДНІННІ Й ОБКРАДАННІ КРАЇНИ .
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09.11.2021 19:49 Відповісти
Во оказывается какие достижения вы приписываете в Америке Порошенко. Так что все таки какаяразница?
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10.11.2021 08:39 Відповісти
Эта власть решила полностью угробить страну
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09.11.2021 18:59 Відповісти
Они подготавливают Украину для сдачи в дружеские объятия параши
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09.11.2021 19:03 Відповісти
Тем временем слуги урода почувствовали сладость распила миллиардов бабла на "крадивныцтве" и требуют https://www.dymka.com.ua/ekonomika/slugy-narodu-proponuyut-vydilyty-z-byudzhetu-shhe-2-5-mlrd-grn-na-budivnytstvo-dorig/ выделить еще 2.5 млрд на разворовывание
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09.11.2021 19:01 Відповісти
Выход один, налог на воздух
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09.11.2021 19:02 Відповісти
Люди пишут,что у них уже свет отключать начали...а у зекрысы теперь ,оказывается,одно забота -поднять рейтинг до 20% и держать до потери пульса на этой цифре,чтоб досидеть до конца каденции)про второй срок уже никто там не мечтает...
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09.11.2021 19:03 Відповісти
Сегодня Поярков на своем канале сообщил, что в его элитном поселке под Киевом с утра нет газа. Во всем поселке. О причинах газовая служба не информирует
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09.11.2021 21:04 Відповісти
В Виннице в одном из микрорайонов газа не было пол-дня.
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09.11.2021 21:29 Відповісти
ДА ШО ВЫ ГОВОРИТЕ!?
НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ! ВЕДЬ СОВСЕМ НЕДАВНО АХМЕТОВЫМ С КОЛОМОЙСКИМИ СПИСАЛИ 100 МИЛЛИАРДОВ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА!
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09.11.2021 19:05 Відповісти
У эксперта там все нормально с головой?? Сейчас поступление в бюджет 1043 млрд, при том что расходы бюджет 1320 млрд и впереди ещё 2 самых продуктивных месяца с точки зрения сбора налогов, дефицит будет 50-70 млрд, а это около 1,5% от ВВП
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09.11.2021 19:14 Відповісти
тенденция выполнения бюджета Украины показывает, что у эксперта с головой нормуль. однако, однозначный ответ покажет конец декабря 2021 года. но тенденция, с учетом 2020 года, не радует. 2019 год не показатель, так как пасаны еще не разгулялись (да и рулили не полный год), а экономике страны был дан "Божественный пинок" предыдущими годами.

Сальдо государственного бюджета Украины (млн. грн.)

млн.грн %ввп
2014 -78052,8 -4.98%
2015 -45167,5 -2.28%
2016 -70130,2 -2.94%
2017 -47849,6 -1.60%
2018 -59247,9 -1.66%
2019 -78049,5 -1.96%
2020 -217096,1 -5.18%

данные утянуты отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/2021/
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09.11.2021 19:36 Відповісти
Посмотрим конечно, но дефицит будет меньше 100 млрд это 100%
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09.11.2021 19:53 Відповісти
Вы их просто недооцениваете.... Они смогут.
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09.11.2021 20:08 Відповісти
За счет чего, за счет долгов и эмиссионных денег? Которые назовут "доходами нацбанка". Так их и так уже половина в бюджете.
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09.11.2021 20:08 Відповісти
Разумеется... Ещё десяток станков по печатанию фантиков (я о гривнах)...
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09.11.2021 20:15 Відповісти


Посмотрим конечно, но дефицит будет меньше 100 млрд это 100%

на сентябрь 2020 сальдо было -81725,3, но на декабрь выстрелило до -217096,1, что вселяет "уверенность" в нынешнюю команду
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09.11.2021 20:41 Відповісти
дивно наче недавно Шмига п...дів що держ баджет перевиконують
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09.11.2021 19:49 Відповісти
Если Зеле не сделаем импичмент, то в следующем году вы еще не такое увидете.
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09.11.2021 19:50 Відповісти
Можно ввести плату за транспортировку электричества Минск +.
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09.11.2021 20:02 Відповісти
Здолали, здобули, перемогли ? Із звичайними зебобіками все ясно - аби прікольно і паржать, а інтелігенція, вчителі, доктори, журналюги котрі горіли праведним гнівом "барига, шекалад, чукуляди москалям продає, краде, бізнес на крові"- вам не соромно панове ? Чи ви з докторськими дипломами дійсно вірите що можна знизити тарифи і ціни в магазинах указом припеЗЕдента
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09.11.2021 20:04 Відповісти
Пусть 73% вумнаго прастова нариду скидываются на банкет любимых слуг,они же об этом так мечтали.
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09.11.2021 20:06 Відповісти
ниче, счас ботольйоны валантьоров поднимутся в атаку и все исправят, назло Пороху! Бо то мудрый нарит!
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09.11.2021 20:17 Відповісти
Напоминаю что у нас парламетско-президентская система)
Что впрочем Зе нисколько не извиняет.
Но тут больше виноваты министерства и парламент.
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09.11.2021 20:31 Відповісти
перед тим, як влада "робитиме" ноги з України ,вона ,як вже було з "папиредниками" в турборежимі розкрадає казну
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09.11.2021 21:16 Відповісти
вона вже ... розкрала
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09.11.2021 21:27 Відповісти
Ну то "я не лох" з 95-го нехай бере відпустку та їде у турне на московію.
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09.11.2021 23:04 Відповісти
Позор! Зеленожопые лошары!
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09.11.2021 23:23 Відповісти
Ничево,хуже ни будит!
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10.11.2021 08:14 Відповісти
Хоть поржем
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10.11.2021 08:15 Відповісти
Какая очевидная ситуация,как же так?Ведь когда выбирали "клоуна" большая часть населения думала что все будет лучше чем было?Это только начало большого конца.Кроме того как взять кредитов на большее не хватает извилин.
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10.11.2021 09:43 Відповісти
вони талановиті господарники, просто дайте їм іще грошей!
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10.11.2021 13:14 Відповісти
гетьманцева в студию
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10.11.2021 13:53 Відповісти
 
 