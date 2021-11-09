РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11750 посетителей онлайн
Новости Бюджет-2021
11 306 70

Провальный конец года: Минфину нужно взять взаймы еще 180 млрд грн

Провальный конец года: Минфину нужно взять взаймы еще 180 млрд грн

Дефицит государственного бюджета по результатам 2021 года по общему фонду составит около 170 млрд грн при годовом плане 220 млрд грн.

Об этом заявила руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарья Марчак во время онлайн-презентации ежемесячного аналитического продукта "Бюджетный барометр", пишет Экономическая правда, сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашим оценкам, на конец 2021 года дефицит общего фонда государственного бюджета будет несколько ниже, чем предусмотрено законом о государственном бюджете, учитывая экономию по расходам (которую мы ожидаем на уровне 3% расходной части бюджета по общему фонду) и долговым выплатам. Но финансирование даже такого уменьшенного объема дефицита бюджета потребует значительной активизации долговых заимствований Минфином, что сложно реализовать без активного сотрудничества с МВФ и выхода на внешние рынки", - заявила Марчак.

По оценкам Центра, за ноябрь-декабрь дефицит составит около 115 млрд грн.

Читайте также: 600 млн евро транша ЕС пойдут на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки, - Минфин

"Чтобы профинансировать этот дефицит и осуществить запланированные погашения государственного долга (64,4 млрд грн), за последние два месяца года Минфину нужно заимствовать еще около 180 млрд грн или в среднем по 90 млрд грн в месяц (предполагая, что доходы будут на уровне обновленного годового плана, то есть 159 млрд грн за ноябрь-декабрь). Для сравнения: в январе-октябре среднемесячный размер заимствований составил около 40 млрд грн", – добавляют в KSE.

Правительство, несмотря на перевыполнение поступлений в государственный бюджет, продолжает отставать по расходам в январе-октябре на 7,3%. В январе-сентябре государственный бюджет свели с дефицитом в 37,4 млрд грн, однако расходы на 7,7% не выполняют план. Доходы общего и спецфондов государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2021 года составили 1,018 триллиона гривен, что на 4,5% или на 43,7 миллиарда больше плана и на 21% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Министр финансов Сергей Марченко может быть причастен к схемам уклонения от уплаты налогов, известных как "скручивание Любченко".

Автор: 

бюджет (4837) Минфин (1556) Марченко Сергей (298)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
показать весь комментарий
09.11.2021 18:30
+33
показать весь комментарий
09.11.2021 18:28
+29
Где-то так.

показать весь комментарий
09.11.2021 18:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Провальний кінець року: Мінфіну потрібно позичити ще 180 млрд грн, - KSE
Як несподівано.
показать весь комментарий
09.11.2021 18:26 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 18:28 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 18:28 Ответить
Схоже що він вже і сам там, лоханувся на участі в фільмі рашен-РТ.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:05 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 18:30 Ответить
И нечего возразить. Так и есть.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:18 Ответить
Таке враження, що українці з 2019 року є учасниками самого дорого серіалу, в якому кожного дня режисер/сценарист додає все нові і нові фейли, щоб глядачам було цікавіше.
показать весь комментарий
09.11.2021 18:31 Ответить
Где-то так.

показать весь комментарий
09.11.2021 18:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P2Kpysnvw1Y
показать весь комментарий
09.11.2021 18:57 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 18:31 Ответить
Як там за серіалом Зеленського ,всі хто його привів до влади повинні принести свої заощадження на Банкову та пожертвувати на бюджет країни,я вважаю це абсолютно справедливо.
показать весь комментарий
09.11.2021 18:35 Ответить
Ещё "заморозить " до конца "эпохи бедности" размер зарплаты на уровне средней для всех депутатов всех уровней и управленцев бюджетников - уверен, что недостающую сумму "нашкребем" , таким образом, за 1 неделю...
показать весь комментарий
09.11.2021 20:02 Ответить
А може "пошкребти по сусєкам"(офшорах), там не тільки для внуків і на позички МВФ вистачить.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:10 Ответить
Будьте реалистом - жить как в Катаре, на худой конец Швеции или Бельгии нам не дадут...
А самим добиться - пока духа маловато
показать весь комментарий
09.11.2021 20:20 Ответить
Нам взагалі сусід "братній народ", а також "ватний народ" в середині країни будуть старатися не давати жити.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:33 Ответить
Так. Але нічого нового... Історія розпаду Київської Русі - яскравий приклад але нічому не вчить.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:39 Ответить
Когда в руках одного ******** вся власть в стране, то глупо ожидать какой-то другой результат.
показать весь комментарий
09.11.2021 18:39 Ответить
Україна має бути парламентською республікою, а не президентською. Шоста спроба наступити на одні і ті ж граблі знову виявилася невдалою. Народ, схаменіться!
показать весь комментарий
09.11.2021 20:40 Ответить
Дальше заголовка прочтите, пэсифилитики головного мозга))))
показать весь комментарий
09.11.2021 18:46 Ответить
Что почитать? Что 52% наполнения бюджета этого года - это долговые или эмиссионные деньги? Или что государственный и валовый долги растут, как на дрожжах? Или что таких рекордных дыр в бюджете не было уже лет 15-20?

показать весь комментарий
09.11.2021 18:51 Ответить
Ага всью пропало. Все уже нищиие и жрать нечего, и замерзли. Что у порохоботов с кремлевсими ботами все под одну кальку?
показать весь комментарий
09.11.2021 19:15 Ответить
Ну так расскажите нам про снижение тарифов и цен в магазинах. Давайте. Во сколько раз вы их снизили с 2019 года- в два или в три?
показать весь комментарий
09.11.2021 19:17 Ответить
А что вы отвечали овощеботам 5 лет назад? То же подойдет и сейчас.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:24 Ответить
Переклинило? Ну и, так на сколько вы снизили, зеботы? Давайте не стесняйтесь. И про рост экономики, и про снижение цен и тарифов на коммуналку. И про уменьшение долгов по зарплатам и соцвыплатам. Жгите.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:27 Ответить
Ага вас тоже заклинило и похвастать не чем? Жги про тоже комуналку, цены, можете еще добавить и курс доллара. Не стесняйтесь.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:34 Ответить
Т.е. вы совсем дебил и по вашему это именно мы пришли к власти в 2019 году под лозунгом снижения тарифов и цен? И даже "нашли интересное решение как снизить их в два раза"? Что вы принимаете такое забористое? Сгорите так.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:38 Ответить
О оказывается вы шли к власть с лозунгами увеличим тарифы и цены! Да маразм крепчает. Ладно веселитесь смешными табличками.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:44 Ответить
Понятно. Одно тупое петляние. Что и требовалось доказать.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:47 Ответить
Нет смысла общаться с ботами/тролями... В спам и нафиг.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:05 Ответить
Та да.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:06 Ответить
Полностью с вами согласен. Требовалось доказать что у нас не какаяразница. А не демонстрировать тупое петляние.
показать весь комментарий
10.11.2021 08:37 Ответить
Тупіших за зеботінок не бачила ще ніколи- такі отмази, цеповна поразка тактики АПАПЕРЄДНІКІ...

Просрали залишену їм наповнену казну.
Просрали мжнародні відносини , а те , що тримає США під контролем заради світової загрози від ухйла, вважають за свою пермогу.
Здали й провалили рашистам протирашистські спецоперцації. Прославилися офшорнокорупційними мафіозними зв"язками з ОЛІГАХОМ- РЕЙДЕРОМ .
Просрали демократину ВР перетовривши її на цирк під ЗСЦАРА . Просрали принципи демокраичної президентсько-парламентської країни.
ПРОСРАЛИ ДОВІРУ ОБДУРЕНОГО НИМИ НАРОДУ за 2,5РОКИ !!!
ЗНИЩИЛИ АНТИрейтинг свого головногополітичного опонента більш ніж у 2 рази.
ТАК ПРОСРАТИ САМИХ СЕБЕ У ВЛАДІ треба бути найницишіми дурнями й ненажерами

ПРОСРАЛИ ВЖЕ МАЙЖЕ ВСЕ ОКРІМ СВОГО ЗБАГАЧЕННЯ НА ЗБІДНІННІ Й ОБКРАДАННІ КРАЇНИ .
показать весь комментарий
09.11.2021 19:49 Ответить
Во оказывается какие достижения вы приписываете в Америке Порошенко. Так что все таки какаяразница?
показать весь комментарий
10.11.2021 08:39 Ответить
Эта власть решила полностью угробить страну
показать весь комментарий
09.11.2021 18:59 Ответить
Они подготавливают Украину для сдачи в дружеские объятия параши
показать весь комментарий
09.11.2021 19:03 Ответить
Тем временем слуги урода почувствовали сладость распила миллиардов бабла на "крадивныцтве" и требуют https://www.dymka.com.ua/ekonomika/slugy-narodu-proponuyut-vydilyty-z-byudzhetu-shhe-2-5-mlrd-grn-na-budivnytstvo-dorig/ выделить еще 2.5 млрд на разворовывание
показать весь комментарий
09.11.2021 19:01 Ответить
Выход один, налог на воздух
показать весь комментарий
09.11.2021 19:02 Ответить
Люди пишут,что у них уже свет отключать начали...а у зекрысы теперь ,оказывается,одно забота -поднять рейтинг до 20% и держать до потери пульса на этой цифре,чтоб досидеть до конца каденции)про второй срок уже никто там не мечтает...
показать весь комментарий
09.11.2021 19:03 Ответить
Сегодня Поярков на своем канале сообщил, что в его элитном поселке под Киевом с утра нет газа. Во всем поселке. О причинах газовая служба не информирует
показать весь комментарий
09.11.2021 21:04 Ответить
В Виннице в одном из микрорайонов газа не было пол-дня.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:29 Ответить
ДА ШО ВЫ ГОВОРИТЕ!?
НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ! ВЕДЬ СОВСЕМ НЕДАВНО АХМЕТОВЫМ С КОЛОМОЙСКИМИ СПИСАЛИ 100 МИЛЛИАРДОВ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА!
показать весь комментарий
09.11.2021 19:05 Ответить
У эксперта там все нормально с головой?? Сейчас поступление в бюджет 1043 млрд, при том что расходы бюджет 1320 млрд и впереди ещё 2 самых продуктивных месяца с точки зрения сбора налогов, дефицит будет 50-70 млрд, а это около 1,5% от ВВП
показать весь комментарий
09.11.2021 19:14 Ответить
тенденция выполнения бюджета Украины показывает, что у эксперта с головой нормуль. однако, однозначный ответ покажет конец декабря 2021 года. но тенденция, с учетом 2020 года, не радует. 2019 год не показатель, так как пасаны еще не разгулялись (да и рулили не полный год), а экономике страны был дан "Божественный пинок" предыдущими годами.

Сальдо государственного бюджета Украины (млн. грн.)

млн.грн %ввп
2014 -78052,8 -4.98%
2015 -45167,5 -2.28%
2016 -70130,2 -2.94%
2017 -47849,6 -1.60%
2018 -59247,9 -1.66%
2019 -78049,5 -1.96%
2020 -217096,1 -5.18%

данные утянуты отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/2021/
показать весь комментарий
09.11.2021 19:36 Ответить
Посмотрим конечно, но дефицит будет меньше 100 млрд это 100%
показать весь комментарий
09.11.2021 19:53 Ответить
Вы их просто недооцениваете.... Они смогут.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:08 Ответить
За счет чего, за счет долгов и эмиссионных денег? Которые назовут "доходами нацбанка". Так их и так уже половина в бюджете.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:08 Ответить
Разумеется... Ещё десяток станков по печатанию фантиков (я о гривнах)...
показать весь комментарий
09.11.2021 20:15 Ответить


Посмотрим конечно, но дефицит будет меньше 100 млрд это 100%

на сентябрь 2020 сальдо было -81725,3, но на декабрь выстрелило до -217096,1, что вселяет "уверенность" в нынешнюю команду
показать весь комментарий
09.11.2021 20:41 Ответить
дивно наче недавно Шмига п...дів що держ баджет перевиконують
показать весь комментарий
09.11.2021 19:49 Ответить
Если Зеле не сделаем импичмент, то в следующем году вы еще не такое увидете.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:50 Ответить
Можно ввести плату за транспортировку электричества Минск +.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:02 Ответить
Здолали, здобули, перемогли ? Із звичайними зебобіками все ясно - аби прікольно і паржать, а інтелігенція, вчителі, доктори, журналюги котрі горіли праведним гнівом "барига, шекалад, чукуляди москалям продає, краде, бізнес на крові"- вам не соромно панове ? Чи ви з докторськими дипломами дійсно вірите що можна знизити тарифи і ціни в магазинах указом припеЗЕдента
показать весь комментарий
09.11.2021 20:04 Ответить
Пусть 73% вумнаго прастова нариду скидываются на банкет любимых слуг,они же об этом так мечтали.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:06 Ответить
ниче, счас ботольйоны валантьоров поднимутся в атаку и все исправят, назло Пороху! Бо то мудрый нарит!
показать весь комментарий
09.11.2021 20:17 Ответить
Напоминаю что у нас парламетско-президентская система)
Что впрочем Зе нисколько не извиняет.
Но тут больше виноваты министерства и парламент.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:31 Ответить
перед тим, як влада "робитиме" ноги з України ,вона ,як вже було з "папиредниками" в турборежимі розкрадає казну
показать весь комментарий
09.11.2021 21:16 Ответить
вона вже ... розкрала
показать весь комментарий
09.11.2021 21:27 Ответить
Ну то "я не лох" з 95-го нехай бере відпустку та їде у турне на московію.
показать весь комментарий
09.11.2021 23:04 Ответить
Позор! Зеленожопые лошары!
показать весь комментарий
09.11.2021 23:23 Ответить
Ничево,хуже ни будит!
показать весь комментарий
10.11.2021 08:14 Ответить
Хоть поржем
показать весь комментарий
10.11.2021 08:15 Ответить
Какая очевидная ситуация,как же так?Ведь когда выбирали "клоуна" большая часть населения думала что все будет лучше чем было?Это только начало большого конца.Кроме того как взять кредитов на большее не хватает извилин.
показать весь комментарий
10.11.2021 09:43 Ответить
вони талановиті господарники, просто дайте їм іще грошей!
показать весь комментарий
10.11.2021 13:14 Ответить
гетьманцева в студию
показать весь комментарий
10.11.2021 13:53 Ответить
 
 