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Новости Политика Украины
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ПДД (531) Нацполиция (15749) Харьков (6539) штраф (1229) Куницкий Александр (39)

"Слугу народа" Куницкого оштрафовали на 340 грн за нарушение ПДД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полиция вынесла постановление о наложении штрафа в размере 340 гривен на народного депутата Украины Александра Куницкого, который за рулем Porsche Panamera нарушил правила дорожного движения по улице Сумской в Харькове.

Об этом сообщил представитель патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, патрульные оштрафовали по ч. 1 ст. 122 Кодекса об админнарушении на водителя Panamera за нарушение требования дорожного знака 5.16 (направления движения по полосам).

"Чтобы привлечь к ответственности лицо, патрульный полицейский должен провести рассмотрение дела об административном правонарушении и установить все обстоятельства и виновность личности. Водитель на момент остановки транспортного средства попросил о переносе [рассмотрения], потому что хотел воспользоваться юридической помощью — такая процедура есть, ее применяют полицейские "согласно закону", - объяснил Гайдук.

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"Патрульный полицейский удовлетворил ходатайство водителя о переносе рассмотрения дела, поскольку он хотел воспользоваться юридической помощью. Соответственно, полицейский удовлетворил, дело рассмотрено уже в определенное время. Представитель водителя не явился. Было рассмотрено без него", — сказал Гайдук.

По ч. 1 ст. 122 КУоАП предусмотрен штраф в сумме 340 гривен, который водитель должен уплатить в течение 15 суток. У водителя также есть 10 суток на обжалование постановления с момента получения копии.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Сильный финансовый удар нанесли по нему!
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24.11.2021 16:50
+8
штрафи повинні бути сумопропорційні вартості автомобіля ....- як у швейцаріїї наприклад....- ми ж хочемо як у Швейцаріїї
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24.11.2021 16:52
+5
Куницького оштрафували на 340 грн /Признаки уголовного преступления обнаружены в декларации Куницкого, недостоверные сведения - 2,3 млн грн (Декларант не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тыс. шекелей). Куницкий живет не по законам Украины. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». 01 июл. 2019 . Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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24.11.2021 17:10
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Сильный финансовый удар нанесли по нему!
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24.11.2021 16:50 Ответить
10 л. Бензину спи... Ой! Вкрали!🤗
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24.11.2021 17:06 Ответить
😁,а ще треба було змусити кіло червоної ікри та хамону без запивачки зжерти
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24.11.2021 18:50 Ответить
Це треба розуміти як компенсація за трощу, вчинену Трухіним?
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24.11.2021 16:50 Ответить
штрафи повинні бути сумопропорційні вартості автомобіля ....- як у швейцаріїї наприклад....- ми ж хочемо як у Швейцаріїї
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24.11.2021 16:52 Ответить
+++
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24.11.2021 16:52 Ответить
А як встановлювати вартість автомобіля?
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24.11.2021 16:57 Ответить
Там его порш оценили еще при регистрации тысяч в 100 грн.
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24.11.2021 16:59 Ответить
Ото ж бо!
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24.11.2021 17:04 Ответить
по каталогу Швакке - як при ввозі в Україну ...)))- як кажуть , було б бажання ( це ключове) ....- у Швейцарії ж якось оцінюють ...
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24.11.2021 19:25 Ответить
Вот Александр - он хитрожопый. А вот Андрей - он хитрый весь
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24.11.2021 17:30 Ответить
Яке страшне і жорстоке покарання! Цілих 340 грн. з бідного депутата. Якби був простим смертним, то заплатив би добровільно 340 долларів і ніякого піару.
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24.11.2021 16:55 Ответить
340 долларов? Это по какому закону?
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24.11.2021 17:41 Ответить
Во пошло бабло в бюджет местный. Недозастрелённый на том свете аж подкинулся что мимо теперь плывёт бабло-бабело!
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24.11.2021 16:57 Ответить
От так - у нас перед Законом усі рівні. Так і має бути.
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24.11.2021 17:03 Ответить
Водій з представником були зайняти дуже важливою справою
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24.11.2021 17:05 Ответить
Куницького оштрафували на 340 грн /Признаки уголовного преступления обнаружены в декларации Куницкого, недостоверные сведения - 2,3 млн грн (Декларант не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тыс. шекелей). Куницкий живет не по законам Украины. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». 01 июл. 2019 . Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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24.11.2021 17:10 Ответить
На порш денег нагреб, на штраф 340 гр нима, будет спорить. Да ты жлобяра Санек
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24.11.2021 17:10 Ответить
А что, будет спорить? Откуда знаешь?
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24.11.2021 17:40 Ответить
Это тот ЧМОшник который полицию тролит? До депутатства на машине поскромнее ездил. Вот как народные избранники из грязи в князи перетекают.
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24.11.2021 17:10 Ответить
Курва, поки оформлювали постанову, панамера більше спалила палива, ніж той штраф.
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24.11.2021 17:17 Ответить
Я сьогодні купив 2 пари носків. Новость в ТОП. Срочно!
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24.11.2021 17:26 Ответить
Не сильно жестоко? На фоне штрафов,для простых людей.
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24.11.2021 17:28 Ответить
Президент амністує.
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24.11.2021 17:38 Ответить
Порушення можна сказати незначне, в іншому випадку "видивлялися" б як Трухіна.
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24.11.2021 17:31 Ответить
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24.11.2021 17:33 Ответить
Да как то и без грузовика ни по бокам, ни на затылке, ни на пятках или коленях ни у кого глаз нет.
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24.11.2021 18:12 Ответить
тьху ты... целый стакан чая ягодного в велюре не выпьет !!! ваще озверели..)))
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24.11.2021 17:41 Ответить
То він по старій пам'яті, в рамках руху "Дорожній контроль", вирішив перевірити чи беруть поліціянти зараз хабарі. Так би мовити грудьми на амбразуру, пожертвував власним іміджем. Але поліціянти виявились теж не ликом шиті. Взяли та й впаяли йому штраф по мінімуму, Пожаліли Матросова.
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24.11.2021 17:46 Ответить
санек жп борцун еще тот
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24.11.2021 18:03 Ответить
у заголовку забагато тексту! достатньо було би "куніцкій ПДР"
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24.11.2021 18:08 Ответить
это просто насмешка над людьми))340 грн для доннатного мажора годами ...я б его ваще пристрелил на месте ментов раньше..
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24.11.2021 18:10 Ответить
порушувати ПДР у нього вже зашите в мізку, на цьому хайпі він сколотив свій портфоліо і тільки дурень бачить в ньому робін гуда на дорозі ,який опускав "тупих" гайців
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24.11.2021 18:14 Ответить
Ну это всё равно что меня на 10 копеек оштрафовать.
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24.11.2021 18:35 Ответить
И как дальше жить?
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24.11.2021 20:23 Ответить
Як вони могли??? розорити цілого депутата аж на 340 гривень! Як йому дожити до зарплати? Совісті немає в мусорів.
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24.11.2021 21:08 Ответить
Боялись взять больше... видели же, человек так плохо живет, что ездит на машине без крыши, телефон без кнопок, а сыр и вино вообще просроченное пьет) По человечески то как а!)
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24.11.2021 21:13 Ответить
фамилия заканчивающаяся на КИЙ по статистики говорит о человеке как п.....се.
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24.11.2021 21:51 Ответить
 
 