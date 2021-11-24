"Слугу народа" Куницкого оштрафовали на 340 грн за нарушение ПДД

Полиция вынесла постановление о наложении штрафа в размере 340 гривен на народного депутата Украины Александра Куницкого, который за рулем Porsche Panamera нарушил правила дорожного движения по улице Сумской в Харькове.

Об этом сообщил представитель патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, патрульные оштрафовали по ч. 1 ст. 122 Кодекса об админнарушении на водителя Panamera за нарушение требования дорожного знака 5.16 (направления движения по полосам).

"Чтобы привлечь к ответственности лицо, патрульный полицейский должен провести рассмотрение дела об административном правонарушении и установить все обстоятельства и виновность личности. Водитель на момент остановки транспортного средства попросил о переносе [рассмотрения], потому что хотел воспользоваться юридической помощью — такая процедура есть, ее применяют полицейские "согласно закону", - объяснил Гайдук.

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"Патрульный полицейский удовлетворил ходатайство водителя о переносе рассмотрения дела, поскольку он хотел воспользоваться юридической помощью. Соответственно, полицейский удовлетворил, дело рассмотрено уже в определенное время. Представитель водителя не явился. Было рассмотрено без него", — сказал Гайдук.

По ч. 1 ст. 122 КУоАП предусмотрен штраф в сумме 340 гривен, который водитель должен уплатить в течение 15 суток. У водителя также есть 10 суток на обжалование постановления с момента получения копии.