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Новини Політика України
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ПДР (364) Нацполіція (13940) Харків (3910) штраф (705) Куницький Олександр (39)

"Слугу народа" Куницького оштрафували на 340 грн за порушення ПДР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поліція винесла постанову про накладення штрафу у розмірі 340 гривень на народного депутата України Олександра Куницького, який за кермом Porsche Panamera порушив правила дорожнього руху на вулиці Сумській у Харкові.

Про це повідомив речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

За його словами, патрульні наклали штраф за ч. 1 ст. 122 Кодексу про адмінпорушення на водія Panamera за порушення вимогу дорожного знаку 5.16 (напрямки руху по смугах).

"Щоб притягнути до відповідальності особу, патрульний поліцейський повинен провести розгляд справи про адміністративне правопорушення і встановити всі обставини та винуватість особи. Водій на момент зупинки транспортного засобу попросив про перенесення [розгляду], бо хотів скористатися юридичною допомогою — така процедура є, її застосовують поліцейські відповідно до закону", — пояснив Гайдук.

Дивіться: "Слуга народу" Куницький, поспішаючи на засідання щодо безпеки дорожнього руху у Харкові, отримав протокол про порушення ПДР. ВIДЕО

"Патрульний поліцейський задовольнив клопотання водія про перенесення розгляду справи, оскільки він хотів скористатися юридичною допомогою. Відповідно, поліцейський задовольнив, справу розглянуто уже у визначений час. Представник водія не з'явився. Було розглянуто без нього", — сказав Гайдук.

За ч. 1 ст. 122 КУпАП передбачено штраф у сумі 340 гривень, який водій має сплатити протягом 15 діб. У водія також є 10 діб на оскарження постанови з моменту отримання її копії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Сильный финансовый удар нанесли по нему!
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24.11.2021 16:50
+8
штрафи повинні бути сумопропорційні вартості автомобіля ....- як у швейцаріїї наприклад....- ми ж хочемо як у Швейцаріїї
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24.11.2021 16:52
+5
Куницького оштрафували на 340 грн /Признаки уголовного преступления обнаружены в декларации Куницкого, недостоверные сведения - 2,3 млн грн (Декларант не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тыс. шекелей). Куницкий живет не по законам Украины. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». 01 июл. 2019 . Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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24.11.2021 17:10
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Сильный финансовый удар нанесли по нему!
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24.11.2021 16:50 Відповісти
10 л. Бензину спи... Ой! Вкрали!🤗
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24.11.2021 17:06 Відповісти
😁,а ще треба було змусити кіло червоної ікри та хамону без запивачки зжерти
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24.11.2021 18:50 Відповісти
Це треба розуміти як компенсація за трощу, вчинену Трухіним?
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24.11.2021 16:50 Відповісти
штрафи повинні бути сумопропорційні вартості автомобіля ....- як у швейцаріїї наприклад....- ми ж хочемо як у Швейцаріїї
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24.11.2021 16:52 Відповісти
+++
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24.11.2021 16:52 Відповісти
А як встановлювати вартість автомобіля?
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24.11.2021 16:57 Відповісти
Там его порш оценили еще при регистрации тысяч в 100 грн.
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24.11.2021 16:59 Відповісти
Ото ж бо!
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24.11.2021 17:04 Відповісти
по каталогу Швакке - як при ввозі в Україну ...)))- як кажуть , було б бажання ( це ключове) ....- у Швейцарії ж якось оцінюють ...
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24.11.2021 19:25 Відповісти
Вот Александр - он хитрожопый. А вот Андрей - он хитрый весь
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24.11.2021 17:30 Відповісти
Яке страшне і жорстоке покарання! Цілих 340 грн. з бідного депутата. Якби був простим смертним, то заплатив би добровільно 340 долларів і ніякого піару.
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24.11.2021 16:55 Відповісти
340 долларов? Это по какому закону?
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24.11.2021 17:41 Відповісти
Во пошло бабло в бюджет местный. Недозастрелённый на том свете аж подкинулся что мимо теперь плывёт бабло-бабело!
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24.11.2021 16:57 Відповісти
От так - у нас перед Законом усі рівні. Так і має бути.
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24.11.2021 17:03 Відповісти
Водій з представником були зайняти дуже важливою справою
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24.11.2021 17:05 Відповісти
Куницького оштрафували на 340 грн /Признаки уголовного преступления обнаружены в декларации Куницкого, недостоверные сведения - 2,3 млн грн (Декларант не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тыс. шекелей). Куницкий живет не по законам Украины. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». 01 июл. 2019 . Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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24.11.2021 17:10 Відповісти
На порш денег нагреб, на штраф 340 гр нима, будет спорить. Да ты жлобяра Санек
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24.11.2021 17:10 Відповісти
А что, будет спорить? Откуда знаешь?
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24.11.2021 17:40 Відповісти
Это тот ЧМОшник который полицию тролит? До депутатства на машине поскромнее ездил. Вот как народные избранники из грязи в князи перетекают.
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24.11.2021 17:10 Відповісти
Курва, поки оформлювали постанову, панамера більше спалила палива, ніж той штраф.
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24.11.2021 17:17 Відповісти
Я сьогодні купив 2 пари носків. Новость в ТОП. Срочно!
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24.11.2021 17:26 Відповісти
Не сильно жестоко? На фоне штрафов,для простых людей.
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24.11.2021 17:28 Відповісти
Президент амністує.
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24.11.2021 17:38 Відповісти
Порушення можна сказати незначне, в іншому випадку "видивлялися" б як Трухіна.
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24.11.2021 17:31 Відповісти
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24.11.2021 17:33 Відповісти
Да как то и без грузовика ни по бокам, ни на затылке, ни на пятках или коленях ни у кого глаз нет.
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24.11.2021 18:12 Відповісти
тьху ты... целый стакан чая ягодного в велюре не выпьет !!! ваще озверели..)))
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24.11.2021 17:41 Відповісти
То він по старій пам'яті, в рамках руху "Дорожній контроль", вирішив перевірити чи беруть поліціянти зараз хабарі. Так би мовити грудьми на амбразуру, пожертвував власним іміджем. Але поліціянти виявились теж не ликом шиті. Взяли та й впаяли йому штраф по мінімуму, Пожаліли Матросова.
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24.11.2021 17:46 Відповісти
санек жп борцун еще тот
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24.11.2021 18:03 Відповісти
у заголовку забагато тексту! достатньо було би "куніцкій ПДР"
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24.11.2021 18:08 Відповісти
это просто насмешка над людьми))340 грн для доннатного мажора годами ...я б его ваще пристрелил на месте ментов раньше..
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24.11.2021 18:10 Відповісти
порушувати ПДР у нього вже зашите в мізку, на цьому хайпі він сколотив свій портфоліо і тільки дурень бачить в ньому робін гуда на дорозі ,який опускав "тупих" гайців
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24.11.2021 18:14 Відповісти
Ну это всё равно что меня на 10 копеек оштрафовать.
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24.11.2021 18:35 Відповісти
И как дальше жить?
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24.11.2021 20:23 Відповісти
Як вони могли??? розорити цілого депутата аж на 340 гривень! Як йому дожити до зарплати? Совісті немає в мусорів.
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24.11.2021 21:08 Відповісти
Боялись взять больше... видели же, человек так плохо живет, что ездит на машине без крыши, телефон без кнопок, а сыр и вино вообще просроченное пьет) По человечески то как а!)
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24.11.2021 21:13 Відповісти
фамилия заканчивающаяся на КИЙ по статистики говорит о человеке как п.....се.
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24.11.2021 21:51 Відповісти
 
 