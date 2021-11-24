Марш противников вакцинации – российский след, - СНБО
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Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
В частности, в социальных сетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.
"Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход к веб-сайту российской политической партии "Единая Россия", – говорится в сообщении.
Центр противодействия дезинформации в очередной раз рекомендует всем, кто сомневается в необходимости прививки, изучить всю информацию о доступных вакцинах из официальных источников их непосредственных разработчиков, проконсультироваться с семейным или частным врачом или позвонить по горячей линии Минздрава за дополнительной информацией.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт "Единой России".
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А сучими владами свою владу в інших країнах нехай називають громадяни інших країн
Скільки людей отримали природній імунітет і навіть не здогадуються що обрели його, бо організм сам впорався з вірусом і в статистику перехворівших вони не попадають.
Ляшко їм тест на антітіла, на т-клітинну пам'ять робити збираеться?,
НІ!!!
А бездумна ширка вакциною веде до ослаблення імунітету і викликає імунозалежність.
Чи ви думаєте що ця, вакцина, що не пройшла повний цикл випробувань, після третьої, четвертої, п'ятої і т.д. вакцінації укріпить ваш імунітет? Будьте готові хворіти бронхітом, тонзелітом, гепатітом та іншими захворюваннями.
Бо ваш ослаблений вакцінацієй організм будуть атакувати збудники захворювань
"Каждый человек имеет естественное неотъемлемое и непреложное право на охрану здоровья"
РЕАЛИЗАЦИЕЙ права на охрану здоровья есть прививка!