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Марш противников вакцинации – российский след, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Марш противников вакцинации – российский след, - СНБО

Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В частности, в социальных сетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

"Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход к веб-сайту российской политической партии "Единая Россия", – говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации в очередной раз рекомендует всем, кто сомневается в необходимости прививки, изучить всю информацию о доступных вакцинах из официальных источников их непосредственных разработчиков, проконсультироваться с семейным или частным врачом или позвонить по горячей линии Минздрава за дополнительной информацией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт "Единой России". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве протестовали антивакцинаторы: QR-коды на плакатах ведут на сайт "Единой России".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Там по рожам видно. Обратил внимание, что на проукраинских митингах на всех фото люди жизнерадостные, а тут сц..ко шо не рожа то грусть за Сралином!
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24.11.2021 17:11
+19
ну да, все кто не согласен с решениями "слуг народа"-- все с росийским следом. за инакомыслие --расстрел
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24.11.2021 17:18
+14
зло в этом мире всегда конвоируют свиньи кремля !
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24.11.2021 17:11
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Чет чем больше эта сучья власть призывает/заставляет вакцинироваться, тем больше я становлюсь противником этого действа
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24.11.2021 21:54 Ответить
Твоє право. Але ця **** власть у всiх країнах свiту. Може, крiм Бiлорусi та П. Кореї, де ковiд взагалi не визнають...
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27.11.2021 09:13 Ответить
Давай про нашу. По-перше влада вщент провалила вакцинацію, роз'яснювальну роботу. По-друге намагається всіх без розбору вакцінувати, не дивлячись кому можна вакцінуватись, кому не можна. По-третє проскочила інфа(неперевірена) що влада забов'язалась перед МВФ вакцінувати якійсь відсоток громадян для отримання чергового траншу. Тому для мене ця влада **** і ставити на кон своє здоров'я я не збираюсь, щоб влада ще деякий час протягла на кредиті МВф.

А сучими владами свою владу в інших країнах нехай називають громадяни інших країн
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28.11.2021 10:13 Ответить
З усiма приведеними аргументами згоден. Але вакцинуватись треба, i не тому, що влада агiтує...
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28.11.2021 15:59 Ответить
Не вважаю за потрібне вакцинуватись особисто мені, перехворівшому ковідом минулої зими, отимавшему природній імунітет та укріпивши його в жовтні, коли доглядав за близької мені людино, та заразився від неї проте переніс на ногах за п'ять днів як нежить
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28.11.2021 19:40 Ответить
А скільки таких в масштабах країни?
Скільки людей отримали природній імунітет і навіть не здогадуються що обрели його, бо організм сам впорався з вірусом і в статистику перехворівших вони не попадають.
Ляшко їм тест на антітіла, на т-клітинну пам'ять робити збираеться?,
НІ!!!
А бездумна ширка вакциною веде до ослаблення імунітету і викликає імунозалежність.
Чи ви думаєте що ця, вакцина, що не пройшла повний цикл випробувань, після третьої, четвертої, п'ятої і т.д. вакцінації укріпить ваш імунітет? Будьте готові хворіти бронхітом, тонзелітом, гепатітом та іншими захворюваннями.
Бо ваш ослаблений вакцінацієй організм будуть атакувати збудники захворювань
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28.11.2021 19:53 Ответить
Все очень просто. Пытаются столкнуть друг против друга.
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24.11.2021 22:46 Ответить
А вчера на Крещатике поймали шпиона Путина! Личного! А вычислило его СБУ мастерски - у него в руках был флаг россии и куртка с надписью "Я люблю Путина"! Умеет же наше СБУ работать если хочет ! А сегодня они работают над Ваннергейтом! Есть подозрение , что именно этот шпион переодевшись и загримировавшись под Ермака , проник в администрацию президента и дал указание Бурые отложить операцию! Вот это поворот! Никто такого не ожидал! А Ермак , на самом деле , самый патриотичный патриот Украины! А вы, что думали!
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24.11.2021 23:44 Ответить
Заткнитесь, придурки!
"Каждый человек имеет естественное неотъемлемое и непреложное право на охрану здоровья"
РЕАЛИЗАЦИЕЙ права на охрану здоровья есть прививка!
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25.11.2021 10:27 Ответить
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