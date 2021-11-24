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Марш противників вакцинації - російський слід, - РНБО

Новини Цензор.НЕТ Події

Марш противників вакцинації - російський слід, - РНБО

Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, як повідомлялося раніше, було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу РНБО.

Зокрема у соціальних мережах та месенджерах, а також Telegram-каналах поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.

"Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, який дає перехід до вебсайту російської політичної партії "Єдина Росія", - йдеться в повідомленні.

Центр протидії дезінформації вчергове рекомендує всім, хто має сумніви щодо необхідності щеплення, вивчити всю інформацію про доступні вакцини з офіційних джерел їхніх безпосередніх розробників, проконсультуватися з сімейним чи приватним лікарем або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ за додатковою інформацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт "Єдиної Росії".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Там по рожам видно. Обратил внимание, что на проукраинских митингах на всех фото люди жизнерадостные, а тут сц..ко шо не рожа то грусть за Сралином!
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24.11.2021 17:11
+19
ну да, все кто не согласен с решениями "слуг народа"-- все с росийским следом. за инакомыслие --расстрел
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24.11.2021 17:18
+14
зло в этом мире всегда конвоируют свиньи кремля !
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24.11.2021 17:11
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Чет чем больше эта сучья власть призывает/заставляет вакцинироваться, тем больше я становлюсь противником этого действа
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24.11.2021 21:54 Відповісти
Твоє право. Але ця **** власть у всiх країнах свiту. Може, крiм Бiлорусi та П. Кореї, де ковiд взагалi не визнають...
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27.11.2021 09:13 Відповісти
Давай про нашу. По-перше влада вщент провалила вакцинацію, роз'яснювальну роботу. По-друге намагається всіх без розбору вакцінувати, не дивлячись кому можна вакцінуватись, кому не можна. По-третє проскочила інфа(неперевірена) що влада забов'язалась перед МВФ вакцінувати якійсь відсоток громадян для отримання чергового траншу. Тому для мене ця влада **** і ставити на кон своє здоров'я я не збираюсь, щоб влада ще деякий час протягла на кредиті МВф.

А сучими владами свою владу в інших країнах нехай називають громадяни інших країн
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28.11.2021 10:13 Відповісти
З усiма приведеними аргументами згоден. Але вакцинуватись треба, i не тому, що влада агiтує...
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28.11.2021 15:59 Відповісти
Не вважаю за потрібне вакцинуватись особисто мені, перехворівшому ковідом минулої зими, отимавшему природній імунітет та укріпивши його в жовтні, коли доглядав за близької мені людино, та заразився від неї проте переніс на ногах за п'ять днів як нежить
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28.11.2021 19:40 Відповісти
А скільки таких в масштабах країни?
Скільки людей отримали природній імунітет і навіть не здогадуються що обрели його, бо організм сам впорався з вірусом і в статистику перехворівших вони не попадають.
Ляшко їм тест на антітіла, на т-клітинну пам'ять робити збираеться?,
НІ!!!
А бездумна ширка вакциною веде до ослаблення імунітету і викликає імунозалежність.
Чи ви думаєте що ця, вакцина, що не пройшла повний цикл випробувань, після третьої, четвертої, п'ятої і т.д. вакцінації укріпить ваш імунітет? Будьте готові хворіти бронхітом, тонзелітом, гепатітом та іншими захворюваннями.
Бо ваш ослаблений вакцінацієй організм будуть атакувати збудники захворювань
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28.11.2021 19:53 Відповісти
Все очень просто. Пытаются столкнуть друг против друга.
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24.11.2021 22:46 Відповісти
А вчера на Крещатике поймали шпиона Путина! Личного! А вычислило его СБУ мастерски - у него в руках был флаг россии и куртка с надписью "Я люблю Путина"! Умеет же наше СБУ работать если хочет ! А сегодня они работают над Ваннергейтом! Есть подозрение , что именно этот шпион переодевшись и загримировавшись под Ермака , проник в администрацию президента и дал указание Бурые отложить операцию! Вот это поворот! Никто такого не ожидал! А Ермак , на самом деле , самый патриотичный патриот Украины! А вы, что думали!
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24.11.2021 23:44 Відповісти
Заткнитесь, придурки!
"Каждый человек имеет естественное неотъемлемое и непреложное право на охрану здоровья"
РЕАЛИЗАЦИЕЙ права на охрану здоровья есть прививка!
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25.11.2021 10:27 Відповісти
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