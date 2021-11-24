Марш противників вакцинації - російський слід, - РНБО
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Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, як повідомлялося раніше, було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу РНБО.
Зокрема у соціальних мережах та месенджерах, а також Telegram-каналах поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.
"Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, який дає перехід до вебсайту російської політичної партії "Єдина Росія", - йдеться в повідомленні.
Центр протидії дезінформації вчергове рекомендує всім, хто має сумніви щодо необхідності щеплення, вивчити всю інформацію про доступні вакцини з офіційних джерел їхніх безпосередніх розробників, проконсультуватися з сімейним чи приватним лікарем або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ за додатковою інформацією.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт "Єдиної Росії".
Будь ласка, зачекайте...
А сучими владами свою владу в інших країнах нехай називають громадяни інших країн
Скільки людей отримали природній імунітет і навіть не здогадуються що обрели його, бо організм сам впорався з вірусом і в статистику перехворівших вони не попадають.
Ляшко їм тест на антітіла, на т-клітинну пам'ять робити збираеться?,
НІ!!!
А бездумна ширка вакциною веде до ослаблення імунітету і викликає імунозалежність.
Чи ви думаєте що ця, вакцина, що не пройшла повний цикл випробувань, після третьої, четвертої, п'ятої і т.д. вакцінації укріпить ваш імунітет? Будьте готові хворіти бронхітом, тонзелітом, гепатітом та іншими захворюваннями.
Бо ваш ослаблений вакцінацієй організм будуть атакувати збудники захворювань
"Каждый человек имеет естественное неотъемлемое и непреложное право на охрану здоровья"
РЕАЛИЗАЦИЕЙ права на охрану здоровья есть прививка!