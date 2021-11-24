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Новости Война в Украине
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Российская Федерация наращивает военное присутствие в оккупированных землях Луганщины и Донбасса, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская Федерация наращивает военное присутствие в оккупированных землях Луганщины и Донбасса, - ОБСЕ

РФ массово поставляет на неподконтрольные территории цистерны с горючим, железнодорожные вагоны и колонны грузовиков с различными видами вооружения и боеприпасов.

Об этом миссия Украины при ОБСЕ заявила во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 9 октября до 11 ноября 2021 года Российская Федерация перебросила на временно оккупированную территорию Донбасса 40 вагонов-цистерн с горюче-смазочными материалами общей грузоподъемностью 2 399 тонн и 8 вагонов с боеприпасами. За этот же период из РФ в Украину въехали 19 колонн грузовиков (некоторые из них насчитывали до 15 единиц транспорта)", - сообщили в украинской миссии.

В частности, Россией были доставлены: ручные гранаты РГО и РГН, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-50, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", системы радиоэлектронной борьбы "Леер" и "Житель", три БПЛА "Орлан -10" и один БПЛА "Гранат-1".

Кроме того, 11 октября через пункт пропуска "Изварино" в Украину въехали  пять сотрудников ФСБ и направились в Луганск. Через три дня, 14 октября, в том же направлении направились восемь военнослужащих ВС РФ.

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"На этом фоне командование ВС РФ продолжает повышать боевую и мобилизационную готовность своих оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а именно – 1-го и 2-го армейских корпусов, полностью интегрированных в российскую систему управления войсками. Для этого также привлекается местное население", - заявили в украинской миссии при ОБСЕ.

В настоящее время возле границ Украины сосредоточено около 92 тыс. российских войск.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал вторжение российских войск в январе-феврале 2022 по всей границе с РФ, Беларусью и со стороны оккупированного Крыма.
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Топ комментарии
+5
прикро , що жоден вагон не загорівся ...
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24.11.2021 23:14
+3
а наши зебилы ниче не видят
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24.11.2021 23:14
+3
Вони в мріях уже медальки від ***** приміряють.
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25.11.2021 06:15
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Прозрели и уши прочистили?
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24.11.2021 22:08 Ответить
Хто?
..Про це місія України при ОБСЄ заявила під час засідання... Джерело: https://censor.net/ua/n3301433
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24.11.2021 23:29 Ответить
начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал вторжение российских войск в январе-феврале 2022 по всей границе с РФ, Беларусью и со стороны оккупированного Крыма
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25.11.2021 14:40 Ответить
Да у Андрюхи днюха! Фигли там война!!!
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24.11.2021 22:16 Ответить
"НА" окупованих землях
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24.11.2021 22:20 Ответить
Сліпоглухонімі, в черговий раз, зробили сенсаційну заяву.
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24.11.2021 22:21 Ответить
Ну, схоже на те, що «можем повторить» кацарилі казали Україні, а не Німеччині.
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24.11.2021 22:22 Ответить
Та ладно....говорящая голова Наивеличайшего уже ж пояснила, шо это сознательная дезинформация лживых западных СМИ. Ну не будет же оно врать?
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24.11.2021 22:22 Ответить
Житомир, УВАГА!
завтра у вас великий движ

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24.11.2021 22:26 Ответить
А Украина тільки наблюдателів понабирала, ну наблюдайте наблюдайте.....
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24.11.2021 23:06 Ответить
а наши зебилы ниче не видят
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24.11.2021 23:14 Ответить
Вони в мріях уже медальки від ***** приміряють.
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25.11.2021 06:15 Ответить
вот ТАК не видят?
начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал вторжение российских войск в январе-феврале 2022 по всей границе с РФ, Беларусью и со стороны оккупированного Крыма
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25.11.2021 14:41 Ответить
прикро , що жоден вагон не загорівся ...
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24.11.2021 23:14 Ответить
за сдачу интересов Украины, агент дермак приговаривается к расстрелу, приговор привести в исполнение немедленно...
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24.11.2021 23:17 Ответить
Если что сам порохобот.
Мы видим то что нам хотят показать. Перед нами 2-й год "корчиться" неумелый опереточный шпиён Ермак. В Украине только дети грудные не знают кто у нас шпион. Москаль, тот вообще послужной список из ГРУ РФ читал.
Операция по внедрению агента влияния имеет 2 - 3 уровня безопасности и отвлекающих манёвров. Настоящим шпионом окажется серенький клерк 20 лет корпящий в администрации.
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25.11.2021 00:00 Ответить
вижу в Вас большой опыт, просмотра фильмов Нетфликс...
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25.11.2021 00:02 Ответить
Иосиф Висарионович, перелогиньтесь ))
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25.11.2021 13:15 Ответить
Администрация Байдена на этом фоне лоббирует исключение санкций против Северного Потока 2 из из оборонного бюджета
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24.11.2021 23:28 Ответить
Администрация Байдена хочет убрать санкции против немецких компаний.
администрация американского президента пытается избежать введения ограничений в отношении немецких компаний, участвующие в строительстве трубопровода. Этот шаг, как отмечается в статье, вызвал гнев со стороны республиканцев в Конгрессе.

https://foreignpolicy.com/2021/11/24/biden-aims-to-quash-nord-stream-2-sanctions-in-defense-bill/

https://www.rbc.ua/rus/news/administratsiya-baydena-pytalas-isklyuchit-1637792316.html
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25.11.2021 02:01 Ответить
Глупости.
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24.11.2021 23:42 Ответить
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24.11.2021 23:49 Ответить
Итак!Что мы имеем на сегодня. Арсеналы в Украине сожжены. БК хватит ну может на неделю непрерывных боев. Ситуация с кацапо-кротами розшатана изнутри так что пздц. МинЦифра - это проэкт кацапов который если что то заблокирует Нам всю связь. Войска на границах. Осталось только узнать время и дату вторжения...
"под псевдонимом толстоевский - аркадий пишет свой роман.
назвал - "война и идиоты"- а содержание - Все про нас !" (с)
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25.11.2021 00:15 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/09/2/7036582/


эти даже портки обосрать не успели
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25.11.2021 11:24 Ответить
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25.11.2021 13:26 Ответить
Они топливо гонят , а у нас даже не закупили! Зеленский разоружает Украину !Даже уголь не удосужились закупить для электростанций! Похоже он хочет просто сдать нас путлеру!
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25.11.2021 14:11 Ответить
 
 