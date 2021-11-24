Российская Федерация наращивает военное присутствие в оккупированных землях Луганщины и Донбасса, - ОБСЕ
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РФ массово поставляет на неподконтрольные территории цистерны с горючим, железнодорожные вагоны и колонны грузовиков с различными видами вооружения и боеприпасов.
Об этом миссия Украины при ОБСЕ заявила во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С 9 октября до 11 ноября 2021 года Российская Федерация перебросила на временно оккупированную территорию Донбасса 40 вагонов-цистерн с горюче-смазочными материалами общей грузоподъемностью 2 399 тонн и 8 вагонов с боеприпасами. За этот же период из РФ в Украину въехали 19 колонн грузовиков (некоторые из них насчитывали до 15 единиц транспорта)", - сообщили в украинской миссии.
В частности, Россией были доставлены: ручные гранаты РГО и РГН, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-50, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", системы радиоэлектронной борьбы "Леер" и "Житель", три БПЛА "Орлан -10" и один БПЛА "Гранат-1".
Кроме того, 11 октября через пункт пропуска "Изварино" в Украину въехали пять сотрудников ФСБ и направились в Луганск. Через три дня, 14 октября, в том же направлении направились восемь военнослужащих ВС РФ.
"На этом фоне командование ВС РФ продолжает повышать боевую и мобилизационную готовность своих оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а именно – 1-го и 2-го армейских корпусов, полностью интегрированных в российскую систему управления войсками. Для этого также привлекается местное население", - заявили в украинской миссии при ОБСЕ.
В настоящее время возле границ Украины сосредоточено около 92 тыс. российских войск.
Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал вторжение российских войск в январе-феврале 2022 по всей границе с РФ, Беларусью и со стороны оккупированного Крыма.
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..Про це місія України при ОБСЄ заявила під час засідання... Джерело: https://censor.net/ua/n3301433
завтра у вас великий движ
начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал вторжение российских войск в январе-феврале 2022 по всей границе с РФ, Беларусью и со стороны оккупированного Крыма
Мы видим то что нам хотят показать. Перед нами 2-й год "корчиться" неумелый опереточный шпиён Ермак. В Украине только дети грудные не знают кто у нас шпион. Москаль, тот вообще послужной список из ГРУ РФ читал.
Операция по внедрению агента влияния имеет 2 - 3 уровня безопасности и отвлекающих манёвров. Настоящим шпионом окажется серенький клерк 20 лет корпящий в администрации.
администрация американского президента пытается избежать введения ограничений в отношении немецких компаний, участвующие в строительстве трубопровода. Этот шаг, как отмечается в статье, вызвал гнев со стороны республиканцев в Конгрессе.
https://foreignpolicy.com/2021/11/24/biden-aims-to-quash-nord-stream-2-sanctions-in-defense-bill/
https://www.rbc.ua/rus/news/administratsiya-baydena-pytalas-isklyuchit-1637792316.html
"под псевдонимом толстоевский - аркадий пишет свой роман.
назвал - "война и идиоты"- а содержание - Все про нас !" (с)
эти даже портки обосрать не успели