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Російська Федерація нарощує військову присутність на окупованих землях Луганщини та Донеччини, - ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська Федерація нарощує військову присутність на окупованих землях Луганщини та Донеччини, - ОБСЄ

РФ масово постачає на непідконтрольні нам території цистерни з пальним, залізничні вагони та колони вантажівок із різними видами озброєння й боєприпасів.

Про це місія України при ОБСЄ заявила під час засідання Форуму безпекового співробітництва, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 9 жовтня по 11 листопада 2021 року Російська Федерація перекинула на тимчасово окуповану територію Донбасу 40 вагонів-цистерн з пально-мастильними матеріалами загальною вантажопідйомністю 2 399 тонн та 8 вагонів з боєприпасами. За цей же період з РФ в Україну в’їхали 19 колон вантажівок (деякі з них нараховували до 15 одиниць транспорту)", - розказали в українській місії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Росія демонструє готовність до військового вторгнення

Зокрема Росія доправила: ручні гранати РГО та РГН, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-50, переносні зенітно-ракетні комплекси "Ігла", системи радіоелектронної боротьби "Леєр" та "Житель", три БПЛА "Орлан-10" та один БПЛА "Гранат-1".

Крім того, 11 жовтня через пункт пропуску "Ізварине" в Україну в’їхали п’ятеро співробітників ФСБ і попрямувала до Луганська. Три дні потому, 14 жовтня, тим самим маршрутом попрямували восьмеро військовослужбовців ЗС РФ.

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"На цьому тлі командування ЗС РФ продовжує підвищувати бойову та мобілізаційну готовність своїх окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а саме – 1-го та 2-го армійських корпусів, які повністю інтегровані до російської системи управління військами. Для цього також залучається місцеве населення", - заявили в українській місії при ОБСЄ.

Всього станом натепер біля кордонів України скупчено близько 92 тис. російських військовослужбовців.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов прогнозував вторгнення російських військ на січень-лютий 2022 року по вздовж усього кордону з РФ, Білоруссю та з боку окупованого Криму.

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Топ коментарі
+5
прикро , що жоден вагон не загорівся ...
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24.11.2021 23:14
+3
а наши зебилы ниче не видят
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24.11.2021 23:14
+3
Вони в мріях уже медальки від Хуйла приміряють.
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25.11.2021 06:15
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Прозрели и уши прочистили?
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24.11.2021 22:08 Відповісти
Хто?
..Про це місія України при ОБСЄ заявила під час засідання... Джерело: https://censor.net/ua/n3301433
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24.11.2021 23:29 Відповісти
начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал вторжение российских войск в январе-феврале 2022 по всей границе с РФ, Беларусью и со стороны оккупированного Крыма
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25.11.2021 14:40 Відповісти
Да у Андрюхи днюха! Фигли там война!!!
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24.11.2021 22:16 Відповісти
"НА" окупованих землях
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24.11.2021 22:20 Відповісти
Сліпоглухонімі, в черговий раз, зробили сенсаційну заяву.
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24.11.2021 22:21 Відповісти
Ну, схоже на те, що «можем повторить» кацарилі казали Україні, а не Німеччині.
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24.11.2021 22:22 Відповісти
Та ладно....говорящая голова Наивеличайшего уже ж пояснила, шо это сознательная дезинформация лживых западных СМИ. Ну не будет же оно врать?
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24.11.2021 22:22 Відповісти
Житомир, УВАГА!
завтра у вас великий движ

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24.11.2021 22:26 Відповісти
А Украина тільки наблюдателів понабирала, ну наблюдайте наблюдайте.....
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24.11.2021 23:06 Відповісти
а наши зебилы ниче не видят
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24.11.2021 23:14 Відповісти
Вони в мріях уже медальки від ***** приміряють.
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25.11.2021 06:15 Відповісти
вот ТАК не видят?
начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал вторжение российских войск в январе-феврале 2022 по всей границе с РФ, Беларусью и со стороны оккупированного Крыма
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25.11.2021 14:41 Відповісти
прикро , що жоден вагон не загорівся ...
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24.11.2021 23:14 Відповісти
за сдачу интересов Украины, агент дермак приговаривается к расстрелу, приговор привести в исполнение немедленно...
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24.11.2021 23:17 Відповісти
Если что сам порохобот.
Мы видим то что нам хотят показать. Перед нами 2-й год "корчиться" неумелый опереточный шпиён Ермак. В Украине только дети грудные не знают кто у нас шпион. Москаль, тот вообще послужной список из ГРУ РФ читал.
Операция по внедрению агента влияния имеет 2 - 3 уровня безопасности и отвлекающих манёвров. Настоящим шпионом окажется серенький клерк 20 лет корпящий в администрации.
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25.11.2021 00:00 Відповісти
вижу в Вас большой опыт, просмотра фильмов Нетфликс...
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25.11.2021 00:02 Відповісти
Иосиф Висарионович, перелогиньтесь ))
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25.11.2021 13:15 Відповісти
Администрация Байдена на этом фоне лоббирует исключение санкций против Северного Потока 2 из из оборонного бюджета
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24.11.2021 23:28 Відповісти
Администрация Байдена хочет убрать санкции против немецких компаний.
администрация американского президента пытается избежать введения ограничений в отношении немецких компаний, участвующие в строительстве трубопровода. Этот шаг, как отмечается в статье, вызвал гнев со стороны республиканцев в Конгрессе.

https://foreignpolicy.com/2021/11/24/biden-aims-to-quash-nord-stream-2-sanctions-in-defense-bill/

https://www.rbc.ua/rus/news/administratsiya-baydena-pytalas-isklyuchit-1637792316.html
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25.11.2021 02:01 Відповісти
Глупости.
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24.11.2021 23:42 Відповісти
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24.11.2021 23:49 Відповісти
Итак!Что мы имеем на сегодня. Арсеналы в Украине сожжены. БК хватит ну может на неделю непрерывных боев. Ситуация с кацапо-кротами розшатана изнутри так что пздц. МинЦифра - это проэкт кацапов который если что то заблокирует Нам всю связь. Войска на границах. Осталось только узнать время и дату вторжения...
"под псевдонимом толстоевский - аркадий пишет свой роман.
назвал - "война и идиоты"- а содержание - Все про нас !" (с)
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25.11.2021 00:15 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/09/2/7036582/


эти даже портки обосрать не успели
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25.11.2021 11:24 Відповісти
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25.11.2021 13:26 Відповісти
Они топливо гонят , а у нас даже не закупили! Зеленский разоружает Украину !Даже уголь не удосужились закупить для электростанций! Похоже он хочет просто сдать нас путлеру!
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25.11.2021 14:11 Відповісти
 
 