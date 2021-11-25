Російська Федерація нарощує військову присутність на окупованих землях Луганщини та Донеччини, - ОБСЄ
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РФ масово постачає на непідконтрольні нам території цистерни з пальним, залізничні вагони та колони вантажівок із різними видами озброєння й боєприпасів.
Про це місія України при ОБСЄ заявила під час засідання Форуму безпекового співробітництва, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З 9 жовтня по 11 листопада 2021 року Російська Федерація перекинула на тимчасово окуповану територію Донбасу 40 вагонів-цистерн з пально-мастильними матеріалами загальною вантажопідйомністю 2 399 тонн та 8 вагонів з боєприпасами. За цей же період з РФ в Україну в’їхали 19 колон вантажівок (деякі з них нараховували до 15 одиниць транспорту)", - розказали в українській місії.
Зокрема Росія доправила: ручні гранати РГО та РГН, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-50, переносні зенітно-ракетні комплекси "Ігла", системи радіоелектронної боротьби "Леєр" та "Житель", три БПЛА "Орлан-10" та один БПЛА "Гранат-1".
Крім того, 11 жовтня через пункт пропуску "Ізварине" в Україну в’їхали п’ятеро співробітників ФСБ і попрямувала до Луганська. Три дні потому, 14 жовтня, тим самим маршрутом попрямували восьмеро військовослужбовців ЗС РФ.
"На цьому тлі командування ЗС РФ продовжує підвищувати бойову та мобілізаційну готовність своїх окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а саме – 1-го та 2-го армійських корпусів, які повністю інтегровані до російської системи управління військами. Для цього також залучається місцеве населення", - заявили в українській місії при ОБСЄ.
Всього станом натепер біля кордонів України скупчено близько 92 тис. російських військовослужбовців.
Раніше начальник ГУР Кирило Буданов прогнозував вторгнення російських військ на січень-лютий 2022 року по вздовж усього кордону з РФ, Білоруссю та з боку окупованого Криму.
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..Про це місія України при ОБСЄ заявила під час засідання... Джерело: https://censor.net/ua/n3301433
завтра у вас великий движ
начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал вторжение российских войск в январе-феврале 2022 по всей границе с РФ, Беларусью и со стороны оккупированного Крыма
Мы видим то что нам хотят показать. Перед нами 2-й год "корчиться" неумелый опереточный шпиён Ермак. В Украине только дети грудные не знают кто у нас шпион. Москаль, тот вообще послужной список из ГРУ РФ читал.
Операция по внедрению агента влияния имеет 2 - 3 уровня безопасности и отвлекающих манёвров. Настоящим шпионом окажется серенький клерк 20 лет корпящий в администрации.
администрация американского президента пытается избежать введения ограничений в отношении немецких компаний, участвующие в строительстве трубопровода. Этот шаг, как отмечается в статье, вызвал гнев со стороны республиканцев в Конгрессе.
https://foreignpolicy.com/2021/11/24/biden-aims-to-quash-nord-stream-2-sanctions-in-defense-bill/
https://www.rbc.ua/rus/news/administratsiya-baydena-pytalas-isklyuchit-1637792316.html
"под псевдонимом толстоевский - аркадий пишет свой роман.
назвал - "война и идиоты"- а содержание - Все про нас !" (с)
эти даже портки обосрать не успели