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Україна в ОБСЄ: Росія демонструє готовність до військового вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна в ОБСЄ: Росія демонструє готовність до військового вторгнення

Нарощування Росією військових сил біля російсько-українського державного кордону свідчить про те, що Кремль розглядає різні варіанти, включаючи потенційне військове вторгнення в Україну.

Про це заявила місія України в ОБСЄ під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми спостерігаємо не просто військове нарощування. Зараз ми бачимо погіршення ситуації на тлі демонстрації Росією готовності застосувати війська та техніку, зосереджені вздовж українського кордону, а також те, що російське керівництво розглядає різні можливості, включаючи потенційне військове вторгнення в Україну", - заявили в українській делегації.

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Було вказано на те, що після завершення масштабних навчань біля державного кордону України у другій половині 2021 року Російська Федерація лише на словах відвела свої сили від кордону.

"На місця постійного перебування повернулися лише військовослужбовці. Бойова та інша військова техніка, така як танки, бойові машини та ракетні комплекси "Іскандер", залишилася поблизу українського кордону", - повідомили українські дипломати.

Представників країн-учасниць ОБСЄ було поінформовано про те, що наразі Росія розмістила понад 92 тис. своїх військовослужбовців у районах поблизу кордону з Україною.

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"Російська Федерація не просто демонструє військову агресію. Російські військові навчання, енергетична криза у Європі та використання мігрантів як зброї на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою слід комплексно розглядати у якості елементів гібридної війни Росії проти Європи та євроатлантичної спільноти. На цьому тлі ми хотіли б підтвердити тверду відданість України миру та безпеці в Європі. Ми готові спільно захищати ці фундаментальні принципи для України та євроатлантичної спільноти", - заявили в місії України в ОБСЄ.
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Топ коментарі
+5
Ще тиждень тому такі заяви офіційно називали провокацією.
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18.11.2021 10:50
+5
Росія демонструє готовність до вторгнення...Україна демонструє ролик Зєлі про тисячу...
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18.11.2021 10:52
+4
тиждень тому зебарани мекали про відсутність загрози..
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18.11.2021 11:01
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В Турции представили план развития «турецкого мира». Другу Владимиру понравится. Что характерно, Маня и Сережа из МИДа РФ молчат, как рыба об лед.
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18.11.2021 10:48 Відповісти
...президент Эрдоган, наверное , считает себя султаном Сулейманом в теперешнем воплощении... ( см. турецкий телесериал "Великолепный век. Роксолана" на ТК "1+1")... фантазер он, однако...
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18.11.2021 11:27 Відповісти
Він рахує лапотників обсосами.
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18.11.2021 11:37 Відповісти
Ще тиждень тому такі заяви офіційно називали провокацією.
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18.11.2021 10:50 Відповісти
Просто нащи захидноевропэйськи партнэры оновылы методичку.
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18.11.2021 11:12 Відповісти
ага, сегодня маша захарова как раз цитировала наше министерство обороны, которое опровергало данные сша о наращивании войск рф вблизи границ. керуны.
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18.11.2021 11:13 Відповісти
Як говорить нелох - какая разніца, внутри страны все довели до ручки а снаружи кацапы подопрут, и пойдет на коленях просить мир у путлера
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18.11.2021 10:51 Відповісти
Росія демонструє готовність до вторгнення...Україна демонструє ролик Зєлі про тисячу...
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18.11.2021 10:52 Відповісти
...Можу собі лише уявити, що зараз відбувається у MCC ISS, у департаменті балістики Г'юстоні

Я зазвичай стриманий і спокійний, але те, що утнуло російське керівництво і зокрема командуючий космічними військами РФ генерал-полковник Александр Головко, родом з Дніпра, це, ну я не знаю, як увірватись у бібліотеку і насрати посередині читальної зали.

Ніби космос, розвинені технології, але методи старі - ****** чимось так, щоб розлетілось.

На цьому фоні заява Лаврова виглядає цинічно, але дуже по-російські: «Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, - это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет».

«Фактов нікакіх нєт».

«Ударіть, жахнуть, ******* і *********! Главноє, штоби без фактов». - Дорж Бату
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18.11.2021 10:52 Відповісти
Наверное, через силу выговаривали. До последнего сопротивлялись фактам скопления русвоенных и восхищались всем президентским офисом о миролюбии владимвладимыча.
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18.11.2021 10:56 Відповісти
тиждень тому зебарани мекали про відсутність загрози..
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18.11.2021 11:01 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/eto-novyj-istoricheskij-minimum-v-rade-soobshili-o-rezkom-sokrashenii-proizvodstva-atomnoj-energii Раджу прочитати,від травня по сьогоднішній день так нічого і не змінилось.
Керівництво країною радше зищить всю енергетику України,закуповуючи електрику із-за кордону ніж запустить на номінальні потужності українські АЕС.
А це вже ****** на саботаж та диверсійну діяльність.
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18.11.2021 11:11 Відповісти
Да ладно, только неделю назад Мин обороны и АП говорили что никакого наращивания нет.
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18.11.2021 11:12 Відповісти
Що означає "заявили в місії України в обсє"? Кому заявили, інтерфаксу?
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18.11.2021 11:14 Відповісти
давно было пора создавать диверсионные группы,и устроить на территории параши тотальный террор.
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18.11.2021 11:18 Відповісти
Теперь патриот Ярош кричит что нужно применять оружие и всех держать под контролем т.е. патриотов и партизан если поймают с оружием - стрелять на месте. Так что все группы будут сдаваться Путлеру Ермаком или Ярошем со стукачами разведчиками в СБУ.
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18.11.2021 11:37 Відповісти
Пока Путлер нападет, нас доведут новыми законами, налогами, вакцинами и тарифами до вымирания. Путлеру останется заходить не танками, а мобильными крематориями и армией дворников для приберания остатков от мусора и трупов. А для зебилоидов сделают Зедалину вместимостью 230 мест для правления, 1000 для их семей, 1000 для жополизов, которые будут сутками кричать АваЗеля и 100000 для рабов. Разместят долину на нейтральной полосе протяженностью в 100 км между Польшей и бывшей Украиной.
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18.11.2021 11:34 Відповісти
цю лапшу вальцман зельцман каломойша і все те бидло зливає капловухим украм -аби відвернути увагу від голоду холоду та ніщети..аби раді -що хоч не война..це банальний развод укро-лохо-овєц
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18.11.2021 11:39 Відповісти
Згадую слова Данилова з РНБО, що нічого такого не має і нарощування - це уява. Щось останнім часом жодне його слово не було правдивим...може вже пора з ним щось робити?
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18.11.2021 11:40 Відповісти
Один другого вбиває зате іньши ретельно стежать. Меркель вже побігла до Батьки на всіх чотирьох костях та запропонувала 700000 евро. Хто ж тепер зупинить Путлера?
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18.11.2021 11:52 Відповісти
США уважно стежать за діями Росії біля кордонів з Україною, - Ллойд Остін (ВІДЕО)
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18.11.2021 11:54 Відповісти
приднестровье не успеет соединиться с островом Змеиный им Ю В Т
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18.11.2021 11:54 Відповісти
Братушкам, из стойла, пофиг война, имею в виду "братский" холопский народ. Гебуха без войнушки долго не усидит. Будет война, к этому идет. На счет стойла и холопов... не оскорбление. Ну как на кучу навоза солнышко сказать?
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18.11.2021 12:19 Відповісти
Охрененная новость. Зебилы, когда нелох врал, когда говорил шо "в Багдаде усё спокойно", или когда верещит - "рятуйте окружають"?
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18.11.2021 12:22 Відповісти
 
 