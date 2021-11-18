Україна в ОБСЄ: Росія демонструє готовність до військового вторгнення

Нарощування Росією військових сил біля російсько-українського державного кордону свідчить про те, що Кремль розглядає різні варіанти, включаючи потенційне військове вторгнення в Україну.

Про це заявила місія України в ОБСЄ під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми спостерігаємо не просто військове нарощування. Зараз ми бачимо погіршення ситуації на тлі демонстрації Росією готовності застосувати війська та техніку, зосереджені вздовж українського кордону, а також те, що російське керівництво розглядає різні можливості, включаючи потенційне військове вторгнення в Україну", - заявили в українській делегації.

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Було вказано на те, що після завершення масштабних навчань біля державного кордону України у другій половині 2021 року Російська Федерація лише на словах відвела свої сили від кордону.

"На місця постійного перебування повернулися лише військовослужбовці. Бойова та інша військова техніка, така як танки, бойові машини та ракетні комплекси "Іскандер", залишилася поблизу українського кордону", - повідомили українські дипломати.

Представників країн-учасниць ОБСЄ було поінформовано про те, що наразі Росія розмістила понад 92 тис. своїх військовослужбовців у районах поблизу кордону з Україною.

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"Російська Федерація не просто демонструє військову агресію. Російські військові навчання, енергетична криза у Європі та використання мігрантів як зброї на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою слід комплексно розглядати у якості елементів гібридної війни Росії проти Європи та євроатлантичної спільноти. На цьому тлі ми хотіли б підтвердити тверду відданість України миру та безпеці в Європі. Ми готові спільно захищати ці фундаментальні принципи для України та євроатлантичної спільноти", - заявили в місії України в ОБСЄ.