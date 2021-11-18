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Украина в ОБСЕ: Россия демонстрирует готовность к военному вторжению

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина в ОБСЕ: Россия демонстрирует готовность к военному вторжению

Наращивание Россией военных сил у российско-украинской государственной границы свидетельствует о том, что Кремль рассматривает разные варианты, включая потенциальное военное вторжение в Украину.

Об этом заявила миссия Украины в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в среду в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы наблюдаем не просто военное наращивание. Сейчас мы видим ухудшение ситуации на фоне демонстрации Россией готовности применить войска и технику, сосредоточенные вдоль украинской границы, а также то, что российское руководство рассматривает разные возможности, включая потенциальное военное вторжение в Украину", - заявили в украинской делегации.

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Было отмечено, что после завершения масштабных учений у государственной границы Украины во второй половине 2021 года Российская Федерация лишь на словах отвела свои силы от границы.

"На места постоянного пребывания вернулись только военнослужащие. Боевая и другая военная техника, такая как танки, боевые машины и ракетные комплексы "Искандер", осталась близ украинской границы", - сообщили украинские дипломаты.

Представители стран-участниц ОБСЕ были проинформированы о том, что в настоящее время Россия разместила более 92 тыс. своих военнослужащих в районах вблизи границы с Украиной.

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"Российская Федерация не просто демонстрирует военную агрессию. Российские военные учения, энергетический кризис в Европе и использование мигрантов как оружия на границе Беларуси с Польшей и Литвой следует комплексно рассматривать в качестве элементов гибридной войны России против Европы и евроатлантического сообщества. На этом фоне мы хотели бы подтвердить твердую приверженность Украины миру и безопасности в Европе. Мы готовы совместно защищать эти фундаментальные принципы для Украины и евроатлантического сообщества", - заявили в миссии Украины в ОБСЕ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Ще тиждень тому такі заяви офіційно називали провокацією.
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18.11.2021 10:50
+5
Росія демонструє готовність до вторгнення...Україна демонструє ролик Зєлі про тисячу...
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18.11.2021 10:52
+4
тиждень тому зебарани мекали про відсутність загрози..
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18.11.2021 11:01
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В Турции представили план развития «турецкого мира». Другу Владимиру понравится. Что характерно, Маня и Сережа из МИДа РФ молчат, как рыба об лед.
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18.11.2021 10:48 Ответить
...президент Эрдоган, наверное , считает себя султаном Сулейманом в теперешнем воплощении... ( см. турецкий телесериал "Великолепный век. Роксолана" на ТК "1+1")... фантазер он, однако...
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18.11.2021 11:27 Ответить
Він рахує лапотників обсосами.
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18.11.2021 11:37 Ответить
Ще тиждень тому такі заяви офіційно називали провокацією.
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18.11.2021 10:50 Ответить
Просто нащи захидноевропэйськи партнэры оновылы методичку.
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18.11.2021 11:12 Ответить
ага, сегодня маша захарова как раз цитировала наше министерство обороны, которое опровергало данные сша о наращивании войск рф вблизи границ. керуны.
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18.11.2021 11:13 Ответить
Як говорить нелох - какая разніца, внутри страны все довели до ручки а снаружи кацапы подопрут, и пойдет на коленях просить мир у путлера
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18.11.2021 10:51 Ответить
Росія демонструє готовність до вторгнення...Україна демонструє ролик Зєлі про тисячу...
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18.11.2021 10:52 Ответить
...Можу собі лише уявити, що зараз відбувається у MCC ISS, у департаменті балістики Г'юстоні

Я зазвичай стриманий і спокійний, але те, що утнуло російське керівництво і зокрема командуючий космічними військами РФ генерал-полковник Александр Головко, родом з Дніпра, це, ну я не знаю, як увірватись у бібліотеку і насрати посередині читальної зали.

Ніби космос, розвинені технології, але методи старі - ****** чимось так, щоб розлетілось.

На цьому фоні заява Лаврова виглядає цинічно, але дуже по-російські: «Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, - это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет».

«Фактов нікакіх нєт».

«Ударіть, жахнуть, ******* і *********! Главноє, штоби без фактов». - Дорж Бату
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18.11.2021 10:52 Ответить
Наверное, через силу выговаривали. До последнего сопротивлялись фактам скопления русвоенных и восхищались всем президентским офисом о миролюбии владимвладимыча.
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18.11.2021 10:56 Ответить
тиждень тому зебарани мекали про відсутність загрози..
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18.11.2021 11:01 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/eto-novyj-istoricheskij-minimum-v-rade-soobshili-o-rezkom-sokrashenii-proizvodstva-atomnoj-energii Раджу прочитати,від травня по сьогоднішній день так нічого і не змінилось.
Керівництво країною радше зищить всю енергетику України,закуповуючи електрику із-за кордону ніж запустить на номінальні потужності українські АЕС.
А це вже ****** на саботаж та диверсійну діяльність.
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18.11.2021 11:11 Ответить
Да ладно, только неделю назад Мин обороны и АП говорили что никакого наращивания нет.
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18.11.2021 11:12 Ответить
Що означає "заявили в місії України в обсє"? Кому заявили, інтерфаксу?
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18.11.2021 11:14 Ответить
давно было пора создавать диверсионные группы,и устроить на территории параши тотальный террор.
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18.11.2021 11:18 Ответить
Теперь патриот Ярош кричит что нужно применять оружие и всех держать под контролем т.е. патриотов и партизан если поймают с оружием - стрелять на месте. Так что все группы будут сдаваться Путлеру Ермаком или Ярошем со стукачами разведчиками в СБУ.
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18.11.2021 11:37 Ответить
Пока Путлер нападет, нас доведут новыми законами, налогами, вакцинами и тарифами до вымирания. Путлеру останется заходить не танками, а мобильными крематориями и армией дворников для приберания остатков от мусора и трупов. А для зебилоидов сделают Зедалину вместимостью 230 мест для правления, 1000 для их семей, 1000 для жополизов, которые будут сутками кричать АваЗеля и 100000 для рабов. Разместят долину на нейтральной полосе протяженностью в 100 км между Польшей и бывшей Украиной.
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18.11.2021 11:34 Ответить
цю лапшу вальцман зельцман каломойша і все те бидло зливає капловухим украм -аби відвернути увагу від голоду холоду та ніщети..аби раді -що хоч не война..це банальний развод укро-лохо-овєц
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18.11.2021 11:39 Ответить
Згадую слова Данилова з РНБО, що нічого такого не має і нарощування - це уява. Щось останнім часом жодне його слово не було правдивим...може вже пора з ним щось робити?
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18.11.2021 11:40 Ответить
Один другого вбиває зате іньши ретельно стежать. Меркель вже побігла до Батьки на всіх чотирьох костях та запропонувала 700000 евро. Хто ж тепер зупинить Путлера?
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18.11.2021 11:52 Ответить
США уважно стежать за діями Росії біля кордонів з Україною, - Ллойд Остін (ВІДЕО)
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18.11.2021 11:54 Ответить
приднестровье не успеет соединиться с островом Змеиный им Ю В Т
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18.11.2021 11:54 Ответить
Братушкам, из стойла, пофиг война, имею в виду "братский" холопский народ. Гебуха без войнушки долго не усидит. Будет война, к этому идет. На счет стойла и холопов... не оскорбление. Ну как на кучу навоза солнышко сказать?
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18.11.2021 12:19 Ответить
Охрененная новость. Зебилы, когда нелох врал, когда говорил шо "в Багдаде усё спокойно", или когда верещит - "рятуйте окружають"?
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18.11.2021 12:22 Ответить
 
 