Украина в ОБСЕ: Россия демонстрирует готовность к военному вторжению

Наращивание Россией военных сил у российско-украинской государственной границы свидетельствует о том, что Кремль рассматривает разные варианты, включая потенциальное военное вторжение в Украину.

Об этом заявила миссия Украины в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в среду в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы наблюдаем не просто военное наращивание. Сейчас мы видим ухудшение ситуации на фоне демонстрации Россией готовности применить войска и технику, сосредоточенные вдоль украинской границы, а также то, что российское руководство рассматривает разные возможности, включая потенциальное военное вторжение в Украину", - заявили в украинской делегации.

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Было отмечено, что после завершения масштабных учений у государственной границы Украины во второй половине 2021 года Российская Федерация лишь на словах отвела свои силы от границы.

"На места постоянного пребывания вернулись только военнослужащие. Боевая и другая военная техника, такая как танки, боевые машины и ракетные комплексы "Искандер", осталась близ украинской границы", - сообщили украинские дипломаты.

Представители стран-участниц ОБСЕ были проинформированы о том, что в настоящее время Россия разместила более 92 тыс. своих военнослужащих в районах вблизи границы с Украиной.

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"Российская Федерация не просто демонстрирует военную агрессию. Российские военные учения, энергетический кризис в Европе и использование мигрантов как оружия на границе Беларуси с Польшей и Литвой следует комплексно рассматривать в качестве элементов гибридной войны России против Европы и евроатлантического сообщества. На этом фоне мы хотели бы подтвердить твердую приверженность Украины миру и безопасности в Европе. Мы готовы совместно защищать эти фундаментальные принципы для Украины и евроатлантического сообщества", - заявили в миссии Украины в ОБСЕ.