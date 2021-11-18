Украина в ОБСЕ: Россия демонстрирует готовность к военному вторжению
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Наращивание Россией военных сил у российско-украинской государственной границы свидетельствует о том, что Кремль рассматривает разные варианты, включая потенциальное военное вторжение в Украину.
Об этом заявила миссия Украины в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в среду в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас мы наблюдаем не просто военное наращивание. Сейчас мы видим ухудшение ситуации на фоне демонстрации Россией готовности применить войска и технику, сосредоточенные вдоль украинской границы, а также то, что российское руководство рассматривает разные возможности, включая потенциальное военное вторжение в Украину", - заявили в украинской делегации.
Было отмечено, что после завершения масштабных учений у государственной границы Украины во второй половине 2021 года Российская Федерация лишь на словах отвела свои силы от границы.
"На места постоянного пребывания вернулись только военнослужащие. Боевая и другая военная техника, такая как танки, боевые машины и ракетные комплексы "Искандер", осталась близ украинской границы", - сообщили украинские дипломаты.
Представители стран-участниц ОБСЕ были проинформированы о том, что в настоящее время Россия разместила более 92 тыс. своих военнослужащих в районах вблизи границы с Украиной.
"Российская Федерация не просто демонстрирует военную агрессию. Российские военные учения, энергетический кризис в Европе и использование мигрантов как оружия на границе Беларуси с Польшей и Литвой следует комплексно рассматривать в качестве элементов гибридной войны России против Европы и евроатлантического сообщества. На этом фоне мы хотели бы подтвердить твердую приверженность Украины миру и безопасности в Европе. Мы готовы совместно защищать эти фундаментальные принципы для Украины и евроатлантического сообщества", - заявили в миссии Украины в ОБСЕ.
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Я зазвичай стриманий і спокійний, але те, що утнуло російське керівництво і зокрема командуючий космічними військами РФ генерал-полковник Александр Головко, родом з Дніпра, це, ну я не знаю, як увірватись у бібліотеку і насрати посередині читальної зали.
Ніби космос, розвинені технології, але методи старі - ****** чимось так, щоб розлетілось.
На цьому фоні заява Лаврова виглядає цинічно, але дуже по-російські: «Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, - это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет».
«Фактов нікакіх нєт».
«Ударіть, жахнуть, ******* і *********! Главноє, штоби без фактов». - Дорж Бату
Керівництво країною радше зищить всю енергетику України,закуповуючи електрику із-за кордону ніж запустить на номінальні потужності українські АЕС.
А це вже ****** на саботаж та диверсійну діяльність.