Партнер олигарха Коломойского Миндич был специальным гостем на дне рождения главы ОП Ермака, - СМИ. ВИДЕО

День рождения праздновали в государственной резиденции президента в Карпатах, а гостей туда и обратно доставляли вертолетом ГСЧС.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

21 ноября главе Офиса президента Андрею Ермаку исполнилось 50 лет. Празднование проходило в государственной резиденции "Синегора" и длилось 4 дня. В один из них, по данным журналистов, Зеленский и Ермак вертолетом слетали в Киев, чтобы принять участие в торжествах ко Дню свободы и достоинства.

Журналисты сообщают, что 19 ноября перелет из Киева в Ивано-Франковск совершил чартерный борт "Хокер", имеющий отношение к группе "Приват" Игоря Коломойского.

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"По информации собеседников "УП", на борту находился Тимур Миндич с семьей. Именно в квартире Миндича президент Зеленский праздновал свой день рождения в январе этого года", - говорится в расследовании.

"По нашим наблюдениям, последним из гостей праздника Андрея Ермака Ивано-Франковск покинул совладелец студии "Квартал 95" и близкий товарищ Игоря Коломойского Тимур Миндич с семьей", - добавили журналисты.