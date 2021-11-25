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Новости Политика Украины
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день рождения (396) Коломойский (1763) Ермак Андрей (1187)

Партнер олигарха Коломойского Миндич был специальным гостем на дне рождения главы ОП Ермака, - СМИ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

День рождения праздновали в государственной резиденции президента в Карпатах, а гостей туда и обратно доставляли вертолетом ГСЧС.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

21 ноября главе Офиса президента Андрею Ермаку исполнилось 50 лет. Празднование проходило в государственной резиденции "Синегора" и длилось 4 дня. В один из них, по данным журналистов, Зеленский и Ермак вертолетом слетали в Киев, чтобы принять участие в торжествах ко Дню свободы и достоинства.

Журналисты сообщают, что 19 ноября перелет из Киева в Ивано-Франковск совершил чартерный борт "Хокер", имеющий отношение к группе "Приват" Игоря Коломойского.

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"По информации собеседников "УП", на борту находился Тимур Миндич с семьей. Именно в квартире Миндича президент Зеленский праздновал свой день рождения в январе этого года", - говорится в расследовании.

"По нашим наблюдениям, последним из гостей праздника Андрея Ермака Ивано-Франковск покинул совладелец студии "Квартал 95" и близкий товарищ Игоря Коломойского Тимур Миндич с семьей", - добавили журналисты.
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Топ комментарии
+33
а ермак и зеленский заранее уведомили об этой встрече, согласно принятому закону зеЛоха "аб алигархах, зуб даю!" ?))
А кто еще был на днюхе ермака за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ счет (включая вип-обслуживание, еду и т.д.) ? Они уведомили или клованам не нужно соблюдать закон?
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24.11.2021 21:40
+29
собрались чисто

"гей славяне"

ну, чтоб не применять атисиметизм
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24.11.2021 21:51
+27
І шо? Пліснявим пофуй, на Україну та "мідрий" нарід.

"Зеленский назначил бывшего регионала и медведчуковца замглавы Офиса президента. Новоназначенный Ростислав Шурма в прошлом был членом Партии регионов, в 2019 году баллотировался в Верховную Раду под шестым номером в списке "Оппоблока", который возглавлял Мураев. Также в прошлом Шурма работал гендиректором "Запорожстали", находящимся в орбите Ахметова.
Назначение Шурмы - это три в одном - здесь вам и деолигархизация и "новые лица", и адекватный ответ Зеленского на предупреждение наших западных партнеров о российской военной угрозе.
В полку Ермаков прибыло."
@Helgi Sharp
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24.11.2021 21:40
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а ермак и зеленский заранее уведомили об этой встрече, согласно принятому закону зеЛоха "аб алигархах, зуб даю!" ?))
А кто еще был на днюхе ермака за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ счет (включая вип-обслуживание, еду и т.д.) ? Они уведомили или клованам не нужно соблюдать закон?
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24.11.2021 21:40 Ответить
собрались чисто

"гей славяне"

ну, чтоб не применять атисиметизм
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24.11.2021 21:51 Ответить
да да истинно ...говорю я вам кошерные креста и труселей носители... мучаются все житие тяжкое воруя миллиарды - что снимать и где ....крест или трусы...
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24.11.2021 22:32 Ответить
Фамилия Ермак произошла от мужского имени Ерма(к), которое является формой танахического имени Иермияhу. Это имя в переводже с иврита означает «Да возвысит Г-подь». В Танахе это имя носит один из величайших еврейских пророков. Книга его является второй в разделе поздних пророков.
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25.11.2021 08:01 Ответить
ага а давайте проверим а бессмертен ли так тот зав швабрами и шестерка ГРУ РФ в поводке полено Вовы???!!!
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25.11.2021 10:58 Ответить
Орест Петренко@wUwQotWJqZ1aVJD



Ви не розумієте:
на Мальдіви своїм коштом - це злочин!
В Карпати гелікоптером ДСНС - це ОК!
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24.11.2021 21:52 Ответить
Фабіан із Вавілону
@mi4mOn

37 мин



Гості - на новенькому і комфортабельному вертольоті ДСНС, а військовий Мі-8, думаю, віз багаж охорону та прислугу.
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24.11.2021 21:54 Ответить
так эти два ,,,,, ещё и между рюмкой в Киев слетали,лампадки поставить!!!!
опять же за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЁТ
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24.11.2021 21:52 Ответить
І шо? Пліснявим пофуй, на Україну та "мідрий" нарід.

"Зеленский назначил бывшего регионала и медведчуковца замглавы Офиса президента. Новоназначенный Ростислав Шурма в прошлом был членом Партии регионов, в 2019 году баллотировался в Верховную Раду под шестым номером в списке "Оппоблока", который возглавлял Мураев. Также в прошлом Шурма работал гендиректором "Запорожстали", находящимся в орбите Ахметова.
Назначение Шурмы - это три в одном - здесь вам и деолигархизация и "новые лица", и адекватный ответ Зеленского на предупреждение наших западных партнеров о российской военной угрозе.
В полку Ермаков прибыло."
@Helgi Sharp
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24.11.2021 21:40 Ответить
Страшно то, что эти отморозки веселились так образцово-показательно в то время, когда вплотную должны заниматься войной с Рашей, вернее ее предотвращением и укреплением обороны страны. Что должны думать наши союзники если собственному президенту Украины это по@ер?
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24.11.2021 22:24 Ответить
Шаурма уже не Ахметки.
Он его на схемах кинул, так что Ахметка сейчас очень голоден на шаурму 😂
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24.11.2021 23:22 Ответить
А екс-працівник ДТЕК Шмигаль зараз Ахметки чи ні?
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25.11.2021 00:35 Ответить
А пам'ятаєте день народження Юлія Цезаря ?
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24.11.2021 21:45 Ответить
Так писали же, шо Аваков, в воюющей стране, вместо закупок боевых вертолетов, хотя бы для НГУ, закупил прогулочные. А куча троллей, доказывали шо это не так!
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24.11.2021 21:49 Ответить
І щому я не здивований
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24.11.2021 21:44 Ответить
Напомню, что Миндич - это тот, кому, согласно бумагам, принадлежит 50% всей жизни кварталовцев, включительно с бубочкой.
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24.11.2021 21:47 Ответить
Беня и туда своего смотрящего питбуля отправил. Чтобы мальчики не шалили.
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24.11.2021 21:45 Ответить
Зеленський найгірший президент. Його сім'ї не соромно за нього?
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24.11.2021 21:51 Ответить
якій сім'ї ? мамі ріммі ?
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24.11.2021 21:55 Ответить
Тато ним пишається і каже що Вовік має хуцпу.
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24.11.2021 22:25 Ответить
Ви просто не розумієте, це була спецоперація по боротьбі з олігархами, а ніяк не зустріч посланця хазяїна і його слуги, не думайте!
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24.11.2021 21:54 Ответить
Розбійник який плохо чує@KVQuarantine

25 мин





Простий криворожский пацан слів на вітер не кидає.
Сказав же "кортежі нахй" - значить нахй
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24.11.2021 21:55 Ответить
Зелёное чмо и на пустом месте умудряется в дерьмо вляпаться
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24.11.2021 21:54 Ответить
Нас має здивувати ця інформація? ))
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24.11.2021 21:54 Ответить
Кто еще хочет платить налоги этим гандонам?
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24.11.2021 21:54 Ответить
А спеціальний гість це як? Той що з торта вистрибує?
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24.11.2021 21:56 Ответить
Тот, кто если что и фишку намылит "хозяину" торжества.
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24.11.2021 22:06 Ответить
подонки
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24.11.2021 22:00 Ответить
Поход во власть вовану нужен был , вот для таких моментов … лечу в госвертушке за счёт налого , а нет лохоплательщиков , и чувствую себя минимум царём а
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24.11.2021 22:02 Ответить
Alex Yelenchiс
"Сама цікава особистість [з оточення Зе]- це Тімур Міндіч, якого ВСІ розслідувачі бояться чіпати. Це людина, близька до Москви і особисто Берл Лазара.
Теща Тімура Міндіча - Алла Вербер, була приятелькою Путіна та власницею ЦУМу в Москві. [померла в серпні 2019р]
Ще він дуже близький до раввіна Шмуля Каменецького і є смотрящим синагоги за медіа-бізнесом Коломойського. Ідеологом же від них медіа є Дан Макогон.
Вітаю, вас повні ЗЕлуплены довб…би - ви вибрали собі катів."
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24.11.2021 22:03 Ответить
Кошерна зграя при владі.
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24.11.2021 23:57 Ответить
Не знаю, как Вы, но за последние 2,5 года я понемногу становлюсь антисемитом.
Но виноват в этом (как и во всём, что за это время произошло) "Вальцман".
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24.11.2021 22:06 Ответить
а не ЗЕ-льцман ? 😂
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24.11.2021 23:04 Ответить
Нет, они украинца Пороха переименовали в "Вальцмана", а еврея Зелю- в "Иванова".
У зебилов "чистота" нации вывернута наизнанку.
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24.11.2021 23:18 Ответить
Скажу вам по секрету, тільки нікому не кажіть, я теж потихеньку стаю, ну, ви понялі.
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24.11.2021 23:51 Ответить
Розстріляти гниль, щоб какашки зелені розлітались!!!
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24.11.2021 22:12 Ответить
опа НАБУ з яких ху..в гелікоптер ДСНС катає російських шпіонів за наш рахунок ?
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24.11.2021 22:21 Ответить
Вова усугубляет. Вандергейта зебанату мало, - решил ускорить события=)
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24.11.2021 22:22 Ответить
борьба с алехархами в разгаре, но только против пороха, который прождал свои каналы, а с остальными взвсос...
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24.11.2021 22:25 Ответить
ну скажите что зе и дермак не долпоепы, даже ради сохранения рейтинга не смогли отказаться бухать в резиденции, к которой на велосипеде не подъедешь...
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24.11.2021 22:26 Ответить
Да не это главное! Главное ,что Порошенко на Мальдивах отдыхал! По сравнению с этим "вагнер",буковель ,офшоры, "аналтабу", дтп со смертями и прочее - просто недоразумение!!!
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24.11.2021 22:30 Ответить
Главное не Порошенко, остальное мелочи жизни😁😁😁
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24.11.2021 22:31 Ответить
Так и не Мальдивы ведь.

Можно и на гос халяву сганять водки выпить
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24.11.2021 23:11 Ответить
Празднику кремлевского куратора все. Дню Свободы и Достоинства пару часов. За счет зелохов, разумеется.
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24.11.2021 22:31 Ответить
*****, как такое дермо как дермак ещё не турнули, если наши не способны, то хоть америкосы... это явный агент куйла, неприкрытый
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24.11.2021 22:31 Ответить
у этих "борцунов с коррупцией" хоть капля разума есть, - или они даже прочесть не в состоянии, с чем они "борятся"? про совесть там молчать надо - "узеленеского" это неприличное слово вообще...
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24.11.2021 22:33 Ответить
і ні одного зебіла в коментах....
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24.11.2021 22:34 Ответить
Немає у світі гіршої мразоти ніж жиди,паразити які знищили Україну,у мене все,жріть піджидки не обляпайтесь.
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24.11.2021 22:37 Ответить
Зелена гопота гуляє.... а місцевих партизан даже стінгерами ніхто не забезпечив....
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24.11.2021 22:44 Ответить
Ну, что долпоепы 73%. Вам еще не дошло, что вас ******* как тупорылых лошар 2.5 года назад?!
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24.11.2021 22:48 Ответить
Мабуть це якась послуга -"дснс" Бо це ж не може бути державною службою надзвичайних ситуацій
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24.11.2021 22:50 Ответить
ДСНС - доставка слуг народа скотовозом.
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25.11.2021 00:05 Ответить
ГЫДОТА! В нищей стране паны гуляют за счёт ограбленных холопов.

Холопы довольны.
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24.11.2021 22:51 Ответить
Шлюх на вертолетах ДСНС не привозили?
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24.11.2021 22:52 Ответить
Когда никакие "пустяковые" события в стране не мешают 4 дня бухать - как вы думаете: это хладнокровие или по**изм ?
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24.11.2021 23:03 Ответить
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24.11.2021 23:08 Ответить
Щас.... 😁
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24.11.2021 23:15 Ответить
Саакашвили, за разбазаривание госсредств в личных целях, получил 3 года из 6 лет.
Интересно, сколько лет накрутят Зе , за его ,,шалости,, :
- закатывание средств короны в асфальт и тысячные смерти граждан
- использование госсредств в личных целях
- выдача военных секретов , ,.вагнергейт,,
- преследование политических соперников
- назначение своих друзей на государственные должности
- построение авторитарного государства, одним из кирпичиков являются ,,борьба с олигархами,, и придания СНБО - судебные функции.
- нарушение Конституции Украины ....
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24.11.2021 23:43 Ответить
Порохло судебными повестками жопу вытирает и Зеля выкрутится.
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25.11.2021 01:50 Ответить
Ой! Вашу маму зовут "порохло"? Ой бядааа
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25.11.2021 02:01 Ответить
,,румба кукумба парахлович?,, Родители из попугаев?
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25.11.2021 08:51 Ответить
2,5 года каждый день испанский стыд!
Сметуны, где вы или все устраивает?????
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25.11.2021 00:19 Ответить
ни дня без зашквара
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26.11.2021 02:36 Ответить
Следующий свой день рождения Лолита будет праздновать в тюрьме!
Ну или в Ростове, если повезет.
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25.11.2021 07:02 Ответить
А 73% молчит. Им по приколу.
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25.11.2021 08:45 Ответить
4 дня млять, бухали, в резиденции где по заветам зели должны быть детки... вертолетами деток привозили, или бухло.... ну и уроды
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26.11.2021 02:36 Ответить
 
 