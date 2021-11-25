Партнер олигарха Коломойского Миндич был специальным гостем на дне рождения главы ОП Ермака, - СМИ. ВИДЕО
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День рождения праздновали в государственной резиденции президента в Карпатах, а гостей туда и обратно доставляли вертолетом ГСЧС.
Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.
21 ноября главе Офиса президента Андрею Ермаку исполнилось 50 лет. Празднование проходило в государственной резиденции "Синегора" и длилось 4 дня. В один из них, по данным журналистов, Зеленский и Ермак вертолетом слетали в Киев, чтобы принять участие в торжествах ко Дню свободы и достоинства.
Журналисты сообщают, что 19 ноября перелет из Киева в Ивано-Франковск совершил чартерный борт "Хокер", имеющий отношение к группе "Приват" Игоря Коломойского.
"По информации собеседников "УП", на борту находился Тимур Миндич с семьей. Именно в квартире Миндича президент Зеленский праздновал свой день рождения в январе этого года", - говорится в расследовании.
"По нашим наблюдениям, последним из гостей праздника Андрея Ермака Ивано-Франковск покинул совладелец студии "Квартал 95" и близкий товарищ Игоря Коломойского Тимур Миндич с семьей", - добавили журналисты.
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А кто еще был на днюхе ермака за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ счет (включая вип-обслуживание, еду и т.д.) ? Они уведомили или клованам не нужно соблюдать закон?
"гей славяне"
ну, чтоб не применять атисиметизм
Ви не розумієте:
на Мальдіви своїм коштом - це злочин!
В Карпати гелікоптером ДСНС - це ОК!
@mi4mOn
37 мин
Гості - на новенькому і комфортабельному вертольоті ДСНС, а військовий Мі-8, думаю, віз багаж охорону та прислугу.
опять же за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЁТ
"Зеленский назначил бывшего регионала и медведчуковца замглавы Офиса президента. Новоназначенный Ростислав Шурма в прошлом был членом Партии регионов, в 2019 году баллотировался в Верховную Раду под шестым номером в списке "Оппоблока", который возглавлял Мураев. Также в прошлом Шурма работал гендиректором "Запорожстали", находящимся в орбите Ахметова.
Назначение Шурмы - это три в одном - здесь вам и деолигархизация и "новые лица", и адекватный ответ Зеленского на предупреждение наших западных партнеров о российской военной угрозе.
В полку Ермаков прибыло."
@Helgi Sharp
Он его на схемах кинул, так что Ахметка сейчас очень голоден на шаурму 😂
25 мин
Простий криворожский пацан слів на вітер не кидає.
Сказав же "кортежі нахй" - значить нахй
"Сама цікава особистість [з оточення Зе]- це Тімур Міндіч, якого ВСІ розслідувачі бояться чіпати. Це людина, близька до Москви і особисто Берл Лазара.
Теща Тімура Міндіча - Алла Вербер, була приятелькою Путіна та власницею ЦУМу в Москві. [померла в серпні 2019р]
Ще він дуже близький до раввіна Шмуля Каменецького і є смотрящим синагоги за медіа-бізнесом Коломойського. Ідеологом же від них медіа є Дан Макогон.
Вітаю, вас повні ЗЕлуплены довб…би - ви вибрали собі катів."
Но виноват в этом (как и во всём, что за это время произошло) "Вальцман".
У зебилов "чистота" нации вывернута наизнанку.
Можно и на гос халяву сганять водки выпить
Холопы довольны.
Интересно, сколько лет накрутят Зе , за его ,,шалости,, :
- закатывание средств короны в асфальт и тысячные смерти граждан
- использование госсредств в личных целях
- выдача военных секретов , ,.вагнергейт,,
- преследование политических соперников
- назначение своих друзей на государственные должности
- построение авторитарного государства, одним из кирпичиков являются ,,борьба с олигархами,, и придания СНБО - судебные функции.
- нарушение Конституции Украины ....
Сметуны, где вы или все устраивает?????
Ну или в Ростове, если повезет.