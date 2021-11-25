Ракетный эсминец ВМС США направляется к Черному морю

К Черному морю следует американский ракетный эсминец. Он будет работать вместе с союзниками и партнерами по НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

USS Arleigh Burke (DDG 51) начал свой переход в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

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