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Ракетный эсминец ВМС США направляется к Черному морю
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
К Черному морю следует американский ракетный эсминец. Он будет работать вместе с союзниками и партнерами по НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
USS Arleigh Burke (DDG 51) начал свой переход в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
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+32 Kucher
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+15 Ziu Zou
показать весь комментарий25.11.2021 10:53
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Дяка Америці за підтримку!
На ватт влияет сила тока, а на вату влияет тока сила. © сеть
Кажу детеныш...Нюрнбергов было 12 штук...но совок дохлый в них не участвовал с 1946 по 1949 год...Потому и началась Холодная Война
А "Нюрнберзьктй процес" був один і Бандеру та "бандерівців" там визнали "націоналістичними повстанцями" що боролися за звільнення свого народу а не "колаборантами що служили нацистам (як тільки Руденко "з штанів не вискакував")
Хай би американські і англійські військові корабля патрулювали Чорне море до травня 2022 року, змінюючи один одного Кацапи точно засцуть у такому випадку нападати з моря - однією
проблемою буде менше, хоча залишається Беларусь і весь кордон з Кацапієй