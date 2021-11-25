Ракетний есмінець ВМС США прямує до Чорного моря

До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець. Він буде працювати разом з союзниками та партнерами по НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з союзниками та партнерами по НАТО в регіоні.

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