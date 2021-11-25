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Ракетний есмінець ВМС США прямує до Чорного моря
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До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець. Він буде працювати разом з союзниками та партнерами по НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з союзниками та партнерами по НАТО в регіоні.
Топ коментарі
+32 Kucher
показати весь коментар25.11.2021 10:49
+17 A San
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+15 Ziu Zou
показати весь коментар25.11.2021 10:53
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Дяка Америці за підтримку!
На ватт влияет сила тока, а на вату влияет тока сила. © сеть
Кажу детеныш...Нюрнбергов было 12 штук...но совок дохлый в них не участвовал с 1946 по 1949 год...Потому и началась Холодная Война
А "Нюрнберзьктй процес" був один і Бандеру та "бандерівців" там визнали "націоналістичними повстанцями" що боролися за звільнення свого народу а не "колаборантами що служили нацистам (як тільки Руденко "з штанів не вискакував")
Хай би американські і англійські військові корабля патрулювали Чорне море до травня 2022 року, змінюючи один одного Кацапи точно засцуть у такому випадку нападати з моря - однією
проблемою буде менше, хоча залишається Беларусь і весь кордон з Кацапієй