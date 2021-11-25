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Ракетний есмінець ВМС США прямує до Чорного моря

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ракетний есмінець ВМС США прямує до Чорного моря

До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець. Він буде працювати разом з союзниками та партнерами по НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з союзниками та партнерами по НАТО в регіоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України прибули до Одеси. ФОТО

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Топ коментарі
+32
Чудово. Присутність кораблів США в Чорному морі - це маленький, але стримуючий фактор для мордора.
Дяка Америці за підтримку!
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25.11.2021 10:49
+17
Штаты уже поняли ,что Зелень - это представителя Хуйла и делают все своими силами. Всегда народ Украины будет это помнить. Слава США и Великобритании а так же всем стратегическим партнерам украинского народа.
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25.11.2021 10:57
+15
Чудово, залишайся там в Чорному морі як найдовше до весни, поки у ботоксного шиза заспокоїться, і товаришів своїх зови - інші американські кораблі
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25.11.2021 10:53
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Чудово. Присутність кораблів США в Чорному морі - це маленький, але стримуючий фактор для мордора.
Дяка Америці за підтримку!
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25.11.2021 10:49 Відповісти
Чудово, залишайся там в Чорному морі як найдовше до весни, поки у ботоксного шиза заспокоїться, і товаришів своїх зови - інші американські кораблі
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25.11.2021 10:53 Відповісти
Там на борту уже все рапорта написали с открытой датой. Как только Су-24 пролетит, так сразу и заполнят
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25.11.2021 10:58 Відповісти
Штаты уже поняли ,что Зелень - это представителя ***** и делают все своими силами. Всегда народ Украины будет это помнить. Слава США и Великобритании а так же всем стратегическим партнерам украинского народа.
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25.11.2021 10:57 Відповісти
ждем вой ершика или лошади а может и самого плешивого...
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25.11.2021 11:02 Відповісти
Як натовський есмінець у морі блисне-лапатьнік у штани дрисне...
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25.11.2021 11:07 Відповісти
Спасибо Америка!!!!
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25.11.2021 11:08 Відповісти
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25.11.2021 11:13 Відповісти
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25.11.2021 11:23 Відповісти
А разве договор со Штатами не предусматривает базирования на постоянной основе?
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25.11.2021 11:21 Відповісти
пока турки еще один канал не выроют-нельзя.договор по проливам.
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25.11.2021 11:49 Відповісти
Они вроде уже половину сделали...
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25.11.2021 11:55 Відповісти
Давай, эсминец, вэлкам. Семь футов под килем.
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25.11.2021 11:23 Відповісти
Чем отличается вата от ватта?
На ватт влияет сила тока, а на вату влияет тока сила. © сеть
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25.11.2021 11:23 Відповісти
Крысы мавзолейные отправят дохлую подлодку Курск и авианосец адмирал Кузя... дымом потравит всех КРЫСчан
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25.11.2021 11:29 Відповісти
Вчера одна леди меня спросила в Ютьюбе....Бандера предатель дохлого Сссра...,и его осудили в Нюрнберге...,и тебя тоже осудят...

Кажу детеныш...Нюрнбергов было 12 штук...но совок дохлый в них не участвовал с 1946 по 1949 год...Потому и началась Холодная Война
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25.11.2021 11:34 Відповісти
А чого ти не пояснив що Бандера не був "зрадником СРСР" бо не був його громадянином? Він до самї окупації Польщі німцями був її громадянином і сидів у польській тюрмі! І в Україну приїхав лише після початку її окупації німцями ТО як він міг стать "громадянином СРСР" і його "зрадить"?
А "Нюрнберзьктй процес" був один і Бандеру та "бандерівців" там визнали "націоналістичними повстанцями" що боролися за звільнення свого народу а не "колаборантами що служили нацистам (як тільки Руденко "з штанів не вискакував")
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25.11.2021 11:56 Відповісти
К колаборантам можно бы было бы соотнести Мельника, с его СС"Галичина"(своих рекрутов поставлял в "СС Галичина"). А вот с отрядом Боровца, примкнувшего к Мельнику с его "СС Галичина", бандеровцы покончили и без Гааги, разбили в мотлох.
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25.11.2021 12:28 Відповісти
Так Мельник" і "мельниківці" і були визнані у Нюрнберзі "колаборантами" А от з Тарасом Бульбою-Боровцем справа складніша З німцями він не контактував Він створив щось схоже на "Гуляйпольську республіку" Махна Ну а "бандерівці" хотіли його підпорядкувать собі Коли він відмовився - "верхівку" винищили , а рядові бійці перейшли в УПА Це було задовго до створення дивізії "Галичина" І багато "дивізійників" після розгрому під Бродами теж пішли в УПА
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25.11.2021 12:43 Відповісти
Так, пане. Але ж бо, ось що цiкаве... Мельниковц- коллаборанты - гитлеровские сюзеренионисты. Боровец представлял интересы уряду у вигнаннi. Бандеровцы пытались создавать Новую, ни под кем, соборную Украину , потому и воевали дольше всех... Следующее. Я разграничил, полномочия мельниковцев и Гитлеровцев. Мельник дурил, местную молодежь, из подконтрольной ему территории , зазывая и поставляя их для "СС ГАЛИЧИНА" . Потому гитлеровцы и терпели Мельника... Странно, шо и советы дали ему дожить до глубокой старости... Боровец первым создал свою УПА, до похода Гитлера на СССР - это времена бандеровского "НАХТИГАЛЯ". Но в июне 1941-го года Гитлер понял , шо "НАХТИГАЛЬ" БУДЕТ СЛУЖИТЬ УКРАИНЕ, А НЕ гИТЛЕРУ, БО У НАХТИГАЛЬЦЕВ, КО ВСЕМУ, БЫЛА на форме ЕЩЕ И УКРАИНСКАЯ СИМВОЛИКА, А НЕ КАКАЯ-НИТЬ СС-овская, КАК У МЕЛЬНИКОВЦЕВ ИЗ "СС Галичина". В конце июня 1941-го года Гитлер расформировал бандеровский "Нахтигаль" , а Бандеру , до 1944-го года продержал в тюремных застенках. УПА Боровца не имела успеха, потому Боровец Примыкает к Мельнику. В этот момент уже была создана УПА Бандеры (конец 1942-года), До этого времени, а именно, - до выхода Отряда Ковпака из-под Львова к своим , через линию фронта, тобо, во время, когда Кр.Армия подошла к довоенным границам СССР, кремль сотрудничал с националистами и снабжал националистов по воздуху оружием , одеждой, рациями , радистами, провиантом. Бандеровцы были против сотрудничества с гитлеровцами. Потому, как только Боровец со своим отрядом примкнул к мельниковцам, бандеровцы уничтожили отряд Боровца. С этого момента правительство Украины в изгнании лишилось своей маленькой армии.
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25.11.2021 13:37 Відповісти
И еще , пане... Суть и проблема не в Боровце-Мельнике-Бандере, а в украинских тенденциях среди украинцев посвятивших себя борьбе за независимость Украины. Это период времени, который охватывают и Первую мировую, и времена УНР , и времена красного террора против украинскости, стремящейся к соборности Украины; как и от тех кто был поводырем направлений и течений в украинском национализме. ВОт , кто такой Мельник? Мельник - это представитель создания и участник украинского национализма , как такового. Это представитель старшего поколения, кто прошел жернова ПЕрвой мировой прортив Росси, а также, кто участвовал и был свидетелем краха УНР, это первые подпольщики националисты в пост военный период 1920-х годов... ЭТО ПЕРИОД УВО, период первой волны более старших по возрасту националистов. Украи́нская войсковая организа́ция, Украи́нская военная организа́ция (УВО) (укр. Українська військова організація) - подпольная националистическая организация, созданная бывшими офицерами армии УНР и Украинской Галицкой армии на территории Чехословакии 3 августа 1920 года. Возглавил организацию бывший президент ЗУНР Евгений Петрушевич, а в середине 1921 года к нему присоединился полковник армии УНР Евген Коновалец, который в дальнейшем руководил УВО до своей гибели в 1938 году. В 1922 году в УВО состояло около 1500-2000 человек.
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25.11.2021 14:24 Відповісти
Вирішив мене "інформацією завалить"? Таке часто робиться коли по суті суперечки сказать нічого Багато з того що ти виклав - мені відомо! Звичайний "переділ влади" тих часів У Сталіна - "велика чистка" у Гітлера - "ніч довгих ножів" - у Поліської Січі і бандерівців - свої "розбірки"
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25.11.2021 14:39 Відповісти
Пане, я вас умоляю. Я показал свою позицию. У меня нет никаких намерени посягаты на вашу обознанность. Пардоньте, читая ниже...
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25.11.2021 14:54 Відповісти
Ну і добре!
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25.11.2021 15:07 Відповісти
Чемно дякую за порозумiння.
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25.11.2021 15:25 Відповісти
В чем слабость УВО... Члены УВО - это террористическая организация боевиков, которая не удосужилась реорганизоваться в политическую организацию... Вот потому и возникла необходимость создания националистической организациии, как политической, со своей программой и своей армией... Так была создана политическая организация ОУН с военным подразделением , в которое полностью влилась УВО. Таким чином, в ОУН, так как националисты расширили свой "контингент", оказалась рядом со "стариками" и молодежь, которую не устраивала политика старых националистов, которая к этому времени стала более либеральной, а ко всему, еще и с программой сотрудничества с гитлеровской Германией , в достижении своей цели, с чем не могла мириться ОУН-овская молодежь... Молодежь была за крайний терроризм в быстрейшем достижении своей цели. Молодежь была была категорически против коллаборационистской политики в сотрудничестве с Германией. Так в ОУН наметился раскол. Пол одеяла - ОУН мельниковская, пол одеяла - ОУН бандеровская, когда бандеровская ОУН окрепла , как политсила, возникла необходимость в создании своего боевого подразделения, как прототип будущей украинской армии. С тем бандеровцы и вкусили нахтигальский опыт, который закрепился в бандеровской УПА. Таким образом , на тот момент Националисты были разбиты на 3 основных русла : 1) Под эгидой правительства в изгнании (после УНР- отряд Боровца). 2) Под эгидой гитлеровцев, мельниковская "СС ГАЛИЧИНА", которая не МЕЛЬНИКУ БЫЛА ПОДЧИНЕНА , А сс-ОВСКИМ КОМАНДИРАМ. 3). Независимые ни от кого Бандеровцы, которые понесли самые большие потери , среди всех вместе взятых националистов... Противостояние мельниковцев, отряда боровца с бандеровцами , было результатом внешнего управления Боровцом и Мельником извне, направленного на противостояние бандеровцем. И эта вражда была вплоть до 1991-го года, вплоть до того момента, когда Украина обрела соборность... Потому то националисты всех времен и народов отказались от дальнейшей борьбы за власть в Украине, так как цель достигнута(соборность Украины, самостоятельность). Националисты всех мастей отказались от булавы, в пользу первого президента Украины.
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25.11.2021 14:52 Відповісти
Рюсские... вы почему такие жалкие и тупые БАРАНЫ??? Бог умом обидел или сраное КГБ вместо мозгов майонез в башку зарядило? :D Дремучее быдло...
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25.11.2021 11:36 Відповісти
Главой МИД Германии как я и говорил месяц назад стала Аналена Бербок..Глава партии Зеленых Германии...а это Звездец вашему сЕВЕРНОМУ ПОТОПу
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25.11.2021 11:41 Відповісти

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25.11.2021 11:46 Відповісти
братан,ты зачем стреляешь в СССР,братан?а нафига мне мертвец,я и РАБссию завалю...
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25.11.2021 11:51 Відповісти
Знову гальюни в російських коритах "запрацюють" на повну силу і крику буде про ескалацію.
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25.11.2021 13:15 Відповісти
До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець. Він буде працювати разом з союзниками та партнерами по НАТО. Джерело: https://censor.net/ua/n3301484


Хай би американські і англійські військові корабля патрулювали Чорне море до травня 2022 року, змінюючи один одного Кацапи точно засцуть у такому випадку нападати з моря - однією
проблемою буде менше, хоча залишається Беларусь і весь кордон з Кацапієй
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25.11.2021 13:25 Відповісти
этот эсминцекрейсер растеребонькает ракетами и торпедами всю армию нано параши вместе с кремлем и кантемировско ленинской и тарабарской танковой армие\дивизией плюс надувное пво....
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25.11.2021 17:54 Відповісти
 
 