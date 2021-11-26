Создание национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines: Мининфраструктуры подписало с Airbus меморандум о сотрудничестве
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Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших авиастроительных компаний Airbus, предусматривающий возможность лизинга или покупки 22 самолетов.
Меморандумом закрепляется общая цель Украины и Франции – развитие и сотрудничество в сфере авиации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Документ определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества государств в рамках создания в Украине национального авиаперевозчика, включая, но не ограничиваясь приобретением воздушных судов будущим авиаперевозчиком.
Стороны также соглашаются обсудить условия, на которых намерены сотрудничать, в том числе по вопросу создания современного флота для украинского национального авиаперевозчика.
Согласно тексту меморандума, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", в частности, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350).
После создания в Украине национального авиаперевозчика Airbus также готов рассмотреть возможность сотрудничества с украинской авиакосмической отраслью.
От Мининфраструктуры документ подписал его глава Александр Кубраков, от Airbus - вице-президент компании по Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос.
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Ты забыл уже что говорил, когда начинал эту аферу?
самий малий літачок типу A220-100 коштує $ 76,5 млн х 22 літаки = ?
28 марта 2018 года контракт на поставку систем «Пэтриот» подписала Польша. В результате сделки, сумма которой составляет 4,75 миллиардов долларов, Польша получит 16 пусковых установок, 4 радиолокационные станции и 208 ракет. Первые поставки начнутся в 2022 году
для кого купує ЗЕ-лох Аєрбуси ?
для Путіна ?
решта - в сторону !!!
у свои модели есть
Идея создания национальной авиакомпании была для вливания денег в собственное производство и популяризация АН.