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Создание национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines: Мининфраструктуры подписало с Airbus меморандум о сотрудничестве

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Создание национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines: Мининфраструктуры подписало с Airbus меморандум о сотрудничестве

Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших авиастроительных компаний Airbus, предусматривающий возможность лизинга или покупки 22 самолетов.

Меморандумом закрепляется общая цель Украины и Франции – развитие и сотрудничество в сфере авиации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Документ определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества государств в рамках создания в Украине национального авиаперевозчика, включая, но не ограничиваясь приобретением воздушных судов будущим авиаперевозчиком.

Стороны также соглашаются обсудить условия, на которых намерены сотрудничать, в том числе по вопросу создания современного флота для украинского национального авиаперевозчика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создание нашего национального авиаперевозчика будет официально начато уже сегодня, - Зеленский. ВИДЕО

Согласно тексту меморандума, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", в частности, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350).

После создания в Украине национального авиаперевозчика Airbus также готов рассмотреть возможность сотрудничества с украинской авиакосмической отраслью.

От Мининфраструктуры документ подписал его глава Александр Кубраков, от Airbus - вице-президент компании по Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос.

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Топ комментарии
+15
Вова, ты что забыл ??? А как же "Антонов", Вова?
Ты забыл уже что говорил, когда начинал эту аферу?
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25.11.2021 12:23
+9
Так на "Антонові" ж гешефт не зробиш та і відкатів не отримаєш...
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25.11.2021 12:32
+8
всі гроші зараз треба спрямувати на оборону та охорону здоровья.
решта - в сторону !!!
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25.11.2021 12:56
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Вова, ты что забыл ??? А как же "Антонов", Вова?
Ты забыл уже что говорил, когда начинал эту аферу?
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25.11.2021 12:23 Ответить
Так на "Антонові" ж гешефт не зробиш та і відкатів не отримаєш...
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25.11.2021 12:32 Ответить
Вова мав Мрію ... ввіду

самий малий літачок типу A220-100 коштує $ 76,5 млн х 22 літаки = ?

28 марта 2018 года контракт на поставку систем «Пэтриот» подписала Польша. В результате сделки, сумма которой составляет 4,75 миллиардов долларов, Польша получит 16 пусковых установок, 4 радиолокационные станции и 208 ракет. Первые поставки начнутся в 2022 году

для кого купує ЗЕ-лох Аєрбуси ?
для Путіна ?
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25.11.2021 12:51 Ответить
всі гроші зараз треба спрямувати на оборону та охорону здоровья.
решта - в сторону !!!
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25.11.2021 12:56 Ответить
"Антонов" фсё. Забудьте.
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25.11.2021 12:39 Ответить
Будем надеяться, что антоновские Ан-148/158 будут в Франции собирать или покупать.
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25.11.2021 12:24 Ответить
щас !
у свои модели есть
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25.11.2021 13:01 Ответить
Пошли по связям Авакова. Подняли концы по откатам. А то, что в стране есть Антонов Бубочка и позабыл уже. Текст заученный на заводе отбарабанил и к " исполнению государственных дел"приступил..
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25.11.2021 12:26 Ответить
правильно , фтопку "Антонова" виборці по повній програмі мають відчути й "посмакувати" що наголосували...
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25.11.2021 12:28 Ответить
А сАмАлЬОти віддасть кАлАмойському?
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25.11.2021 12:38 Ответить
Хорошо хоть свои литаки не собираются строить,иначе в топке сгорят без следа миллиарды
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25.11.2021 13:00 Ответить
конечно, французские рабочие кушать хотят
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25.11.2021 13:07 Ответить
Ты идиот?
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25.11.2021 13:11 Ответить
Гарна новина!
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25.11.2021 13:16 Ответить
Ух ты, а я и не знал, что "Эйрбас" - отечественный производитель.
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25.11.2021 15:02 Ответить
Хто дав йому право транжирити народні кошти, все тягне імпортне з відкатами, пора в біробіджан.
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25.11.2021 17:19 Ответить
Отечественный или нет, зависит от 2-го и 3-го гражданства.
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26.11.2021 09:48 Ответить
Пуляємо гроші платників податків на закордонні літаки, катери, замість того, щоби підтримувати державного виробника, бо відкати крутіші…
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25.11.2021 15:50 Ответить
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26.11.2021 00:45 Ответить
Зрештою, в Коломойського з'явиться ще одна авіакомпанія.
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26.11.2021 05:57 Ответить
кацапскую бл#дину - зеленскую надо срочно гнать с поста презека. Это епонутое живёт в своем наркоманском воображариуме и творит полностью неадекватные вещи для максимального подрыва государства Украина!
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26.11.2021 06:04 Ответить
Почитайте про этот Airbus. Их бизнес построен на взятках чиновникам из стран третьего мира. Неудивительно что в Украине у них все идет как по маслу. Какие самолеты... какие вертолеты за полмиллиарда евро, для страны которая живет на кредиты.
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26.11.2021 06:20 Ответить
"А был ли мальчик?"
Идея создания национальной авиакомпании была для вливания денег в собственное производство и популяризация АН.
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26.11.2021 09:47 Ответить
 
 