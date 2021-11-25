Створення національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines: Мінінфраструктури підписало з Airbus меморандум про співпрацю
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про співпрацю з однією з найбільших авіабудівних компаній Airbus, що передбачає можливість лізингу чи купівлі 22 літаків.
Меморандум закріплює спільну мету України та Франції – розвиток та співпраця у сфері авіації, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Документ визначає алгоритм подальшої співпраці держав у межах створення в Україні національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням повітряних суден майбутнім авіаперевізником.
Сторони також погоджуються обговорити умови, на яких мають намір співпрацювати, зокрема щодо створення сучасного флоту для українського національного авіаперевізника.
Згідно з текстом меморандуму, який є в розпорядженні агентства, зокрема, розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220); 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); чотирьох широкофюзеляжних літаків (типу А330/350).
Після створення в Україні національного авіаперевізника Airbus також готовий розглянути можливість співпраці з українською авіакосмічною галуззю.
Від Мінінфраструктури документ підписав його голова Олександр Кубраков, від Airbus – віце-президент компанії з Європи та Центральної Азії Кімон Сотіропулос.
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Ты забыл уже что говорил, когда начинал эту аферу?
самий малий літачок типу A220-100 коштує $ 76,5 млн х 22 літаки = ?
28 марта 2018 года контракт на поставку систем «Пэтриот» подписала Польша. В результате сделки, сумма которой составляет 4,75 миллиардов долларов, Польша получит 16 пусковых установок, 4 радиолокационные станции и 208 ракет. Первые поставки начнутся в 2022 году
для кого купує ЗЕ-лох Аєрбуси ?
для Путіна ?
решта - в сторону !!!
у свои модели есть
Идея создания национальной авиакомпании была для вливания денег в собственное производство и популяризация АН.