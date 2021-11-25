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Створення національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines: Мінінфраструктури підписало з Airbus меморандум про співпрацю

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Створення національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines: Мінінфраструктури підписало з Airbus меморандум про співпрацю

Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про співпрацю з однією з найбільших авіабудівних компаній Airbus, що передбачає можливість лізингу чи купівлі 22 літаків.

Меморандум закріплює спільну мету України та Франції – розвиток та співпраця у сфері авіації, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Документ визначає алгоритм подальшої співпраці держав у межах створення в Україні національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням повітряних суден майбутнім авіаперевізником.

Сторони також погоджуються обговорити умови, на яких мають намір співпрацювати, зокрема щодо створення сучасного флоту для українського національного авіаперевізника.

Згідно з текстом меморандуму, який є в розпорядженні агентства, зокрема, розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220); 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); чотирьох широкофюзеляжних літаків (типу А330/350).

Після створення в Україні національного авіаперевізника Airbus також готовий розглянути можливість співпраці з українською авіакосмічною галуззю.

Від Мінінфраструктури документ підписав його голова Олександр Кубраков, від Airbus – віце-президент компанії з Європи та Центральної Азії Кімон Сотіропулос.

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Топ коментарі
+15
Вова, ты что забыл ??? А как же "Антонов", Вова?
Ты забыл уже что говорил, когда начинал эту аферу?
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25.11.2021 12:23
+9
Так на "Антонові" ж гешефт не зробиш та і відкатів не отримаєш...
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25.11.2021 12:32
+8
всі гроші зараз треба спрямувати на оборону та охорону здоровья.
решта - в сторону !!!
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25.11.2021 12:56
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Вова, ты что забыл ??? А как же "Антонов", Вова?
Ты забыл уже что говорил, когда начинал эту аферу?
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25.11.2021 12:23 Відповісти
Так на "Антонові" ж гешефт не зробиш та і відкатів не отримаєш...
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25.11.2021 12:32 Відповісти
Вова мав Мрію ... ввіду

самий малий літачок типу A220-100 коштує $ 76,5 млн х 22 літаки = ?

28 марта 2018 года контракт на поставку систем «Пэтриот» подписала Польша. В результате сделки, сумма которой составляет 4,75 миллиардов долларов, Польша получит 16 пусковых установок, 4 радиолокационные станции и 208 ракет. Первые поставки начнутся в 2022 году

для кого купує ЗЕ-лох Аєрбуси ?
для Путіна ?
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25.11.2021 12:51 Відповісти
всі гроші зараз треба спрямувати на оборону та охорону здоровья.
решта - в сторону !!!
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25.11.2021 12:56 Відповісти
"Антонов" фсё. Забудьте.
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25.11.2021 12:39 Відповісти
Будем надеяться, что антоновские Ан-148/158 будут в Франции собирать или покупать.
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25.11.2021 12:24 Відповісти
щас !
у свои модели есть
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25.11.2021 13:01 Відповісти
Пошли по связям Авакова. Подняли концы по откатам. А то, что в стране есть Антонов Бубочка и позабыл уже. Текст заученный на заводе отбарабанил и к " исполнению государственных дел"приступил..
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25.11.2021 12:26 Відповісти
правильно , фтопку "Антонова" виборці по повній програмі мають відчути й "посмакувати" що наголосували...
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25.11.2021 12:28 Відповісти
А сАмАлЬОти віддасть кАлАмойському?
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25.11.2021 12:38 Відповісти
Хорошо хоть свои литаки не собираются строить,иначе в топке сгорят без следа миллиарды
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25.11.2021 13:00 Відповісти
конечно, французские рабочие кушать хотят
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25.11.2021 13:07 Відповісти
Ты идиот?
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25.11.2021 13:11 Відповісти
Гарна новина!
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25.11.2021 13:16 Відповісти
Ух ты, а я и не знал, что "Эйрбас" - отечественный производитель.
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25.11.2021 15:02 Відповісти
Хто дав йому право транжирити народні кошти, все тягне імпортне з відкатами, пора в біробіджан.
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25.11.2021 17:19 Відповісти
Отечественный или нет, зависит от 2-го и 3-го гражданства.
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26.11.2021 09:48 Відповісти
Пуляємо гроші платників податків на закордонні літаки, катери, замість того, щоби підтримувати державного виробника, бо відкати крутіші…
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25.11.2021 15:50 Відповісти
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26.11.2021 00:45 Відповісти
Зрештою, в Коломойського з'явиться ще одна авіакомпанія.
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26.11.2021 05:57 Відповісти
кацапскую бл#дину - зеленскую надо срочно гнать с поста презека. Это епонутое живёт в своем наркоманском воображариуме и творит полностью неадекватные вещи для максимального подрыва государства Украина!
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26.11.2021 06:04 Відповісти
Почитайте про этот Airbus. Их бизнес построен на взятках чиновникам из стран третьего мира. Неудивительно что в Украине у них все идет как по маслу. Какие самолеты... какие вертолеты за полмиллиарда евро, для страны которая живет на кредиты.
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26.11.2021 06:20 Відповісти
"А был ли мальчик?"
Идея создания национальной авиакомпании была для вливания денег в собственное производство и популяризация АН.
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26.11.2021 09:47 Відповісти
 
 