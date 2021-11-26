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Новости Политика Украины
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Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля, - Кулеба

Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессии Российской Федерации, чтобы не допустить новый этап войны. В частности, Москва должна осознать, какие ее потери ожидают.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Главная цель – сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий. Для этого в Москве должны ясно осознать, какие политические экономические и человеческие потери она понесет в случае нового этапа агрессии. Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля. Он включает в себя политическое и экономическое сдерживание РФ, а также военную помощь Украине. В этом состоит ключевая задача дипломатов", - отметил Кулеба.

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ЗЕленые просрали вхлам снабжение ВСУ и теперь пакеты укладывают.
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25.11.2021 13:40 Ответить
Отдых "величайшего" и его холуев в Карпатах в пакет входит?
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25.11.2021 13:41 Ответить
там еще нужно выяснить кто из отдыхавших был величайшим...
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25.11.2021 13:42 Ответить
Повторно 😀😀😀
на вопрос ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ В НАТО , один ответ - ГДЕ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С АГРЕССОРОМ ?

наверно депутаты не хотят в НАТО : а хотят в рашу. Надо им помочь осуществить мечту
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25.11.2021 13:45 Ответить
Для того чтоб ввести визовый режим,нужны границы.А мы их не контролируем.
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25.11.2021 16:30 Ответить
ДТЕК олігарха Ахметова вимкнув світло в суді, який розглядає справу Роттердам+. Хто завадить Ахметову вимкнути світло у військових частинах у разі нападу з боку Росії? Ось до чого призводить приватизація стратегічних держпідприємства!
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25.11.2021 13:54 Ответить
- путен, ой прости - *****, ты какого хрена в Украине забыл, мы тут русско и краиноязычные боремся за свои права не против людей разных национальностей, а против бандитов при власти, таких как януковощ и олигархи, а тебе что надо, или ты решил вписаться за своих бандюков.
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25.11.2021 15:22 Ответить
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кулеба в цим пакете щедр, як николы, тока шо украина в тот пакет положит -много мяса и боле ничего? кулебу в окопы на аркане не заташишь
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25.11.2021 16:00 Ответить
На фоне ,, движняков,,армии орков нужно провести совершенно логичные вещи- провести учения полной мобилизации с определением мест сбора, движения дислокации,приписки специалистов к конкретной технике, отработать работу тылового обеспечения. На фоне движняков , с учётом полной мобилизации, добровольцев, резервистов, добровольцев - вполне можно собрать более 1 млн мотивированных воинов. Также выступить с призывом о помощи к диаспоре. Также к НАтО и США о помощи ,, отпускниками,, и поставками из военторга систем ,,патриот,, ракет с дальностью более 1000км, авиации - Путин же всех убеждает , что все можно купить и всем ,,включить дуру- их там нет,, чем бы возмущалась раша - все как у них , никто на рашу не нападает. После получения рашей 200 посылок несколько десятков тысяч- может быть у них появиться мозг , впервые с момента основания Менге Тимуром в 1275 году Москвы.
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25.11.2021 17:14 Ответить
 
 