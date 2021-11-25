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Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна виступає за комплексний пакет протидії агресії Російської Федерації, щоб не допустити нового етапу війни. Зокрема, Москва повинна усвідомити, які втрати її чекають.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Головна мета - стримати Росію від подальших агресивних дій. Для цього в Москві повинні ясно усвідомити, які політичні економічні та людські втрати вона понесе в разі нового етапу агресії. Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля. Він включає в себе політичне та економічне стримування РФ, а також військову допомогу Україні. У цьому полягає ключове завдання дипломатів", - зазначив Кулеба.
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на вопрос ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ В НАТО , один ответ - ГДЕ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С АГРЕССОРОМ ?
наверно депутаты не хотят в НАТО : а хотят в рашу. Надо им помочь осуществить мечту