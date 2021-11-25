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Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля, - Кулеба

Україна виступає за комплексний пакет протидії агресії Російської Федерації, щоб не допустити нового етапу війни. Зокрема, Москва повинна усвідомити, які втрати її чекають.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Головна мета - стримати Росію від подальших агресивних дій. Для цього в Москві повинні ясно усвідомити, які політичні економічні та людські втрати вона понесе в разі нового етапу агресії. Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля. Він включає в себе політичне та економічне стримування РФ, а також військову допомогу Україні. У цьому полягає ключове завдання дипломатів", - зазначив Кулеба.

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ЗЕленые просрали вхлам снабжение ВСУ и теперь пакеты укладывают.
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25.11.2021 13:40 Відповісти
Отдых "величайшего" и его холуев в Карпатах в пакет входит?
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25.11.2021 13:41 Відповісти
там еще нужно выяснить кто из отдыхавших был величайшим...
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25.11.2021 13:42 Відповісти
Повторно 😀😀😀
на вопрос ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ В НАТО , один ответ - ГДЕ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С АГРЕССОРОМ ?

наверно депутаты не хотят в НАТО : а хотят в рашу. Надо им помочь осуществить мечту
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25.11.2021 13:45 Відповісти
Для того чтоб ввести визовый режим,нужны границы.А мы их не контролируем.
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25.11.2021 16:30 Відповісти
ДТЕК олігарха Ахметова вимкнув світло в суді, який розглядає справу Роттердам+. Хто завадить Ахметову вимкнути світло у військових частинах у разі нападу з боку Росії? Ось до чого призводить приватизація стратегічних держпідприємства!
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25.11.2021 13:54 Відповісти
- путен, ой прости - *****, ты какого хрена в Украине забыл, мы тут русско и краиноязычные боремся за свои права не против людей разных национальностей, а против бандитов при власти, таких как януковощ и олигархи, а тебе что надо, или ты решил вписаться за своих бандюков.
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25.11.2021 15:22 Відповісти
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кулеба в цим пакете щедр, як николы, тока шо украина в тот пакет положит -много мяса и боле ничего? кулебу в окопы на аркане не заташишь
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25.11.2021 16:00 Відповісти
На фоне ,, движняков,,армии орков нужно провести совершенно логичные вещи- провести учения полной мобилизации с определением мест сбора, движения дислокации,приписки специалистов к конкретной технике, отработать работу тылового обеспечения. На фоне движняков , с учётом полной мобилизации, добровольцев, резервистов, добровольцев - вполне можно собрать более 1 млн мотивированных воинов. Также выступить с призывом о помощи к диаспоре. Также к НАтО и США о помощи ,, отпускниками,, и поставками из военторга систем ,,патриот,, ракет с дальностью более 1000км, авиации - Путин же всех убеждает , что все можно купить и всем ,,включить дуру- их там нет,, чем бы возмущалась раша - все как у них , никто на рашу не нападает. После получения рашей 200 посылок несколько десятков тысяч- может быть у них появиться мозг , впервые с момента основания Менге Тимуром в 1275 году Москвы.
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25.11.2021 17:14 Відповісти
 
 