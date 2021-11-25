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Новости Политика Украины
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ВР (10582) Конституция (518) децентрализация (247) Стефанчук Руслан (394)

Выходим на финальный текст изменений в Конституцию по децентрализации, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Работа над законопроектом об изменениях в Конституцию Украины по децентрализации находится на финишной прямой.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"О децентрализации мы говорим довольно долго. Сейчас мы находимся на финишной прямой. Парламент уже принял немало важных законов для развития громад. Пока мы пытаемся сформировать конечное видение и выйти на финальный текст проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации", - сказал Стефанчук на встрече с руководителем департамента демократии и управления Генерального директората - II по вопросам демократии Генерального секретариата Совета Европы Даниэлем Попеску.

По его словам, удалось прийти к согласию практически по всем вопросам, однако осталось несколько нюансов.

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Стефанчук сообщил, что в данный момент завершаются консультации с ассоциациями органов местного самоуправления и должно быть завершено юридическое шлифование текста.

"Я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря) мы сможем обсудить уже финальную версию изменений в Конституцию Украины по децентрализации, чтобы в ближайшее время вынести ее на рассмотрение парламента", – отметил спикер.

Как сообщает сайт парламента, во встрече с Попеску также принял участие первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

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Топ комментарии
+15
Усі зміни зєблана до Конституції треба буде касувати одним пакетом.
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25.11.2021 14:35
+13
Хоть Конституцию не трогайте твари помойные. Страна еще не ваша собственность.
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25.11.2021 14:37
+12
Коли вже вас "вийдуть" ногами вперед, блін, децентралізатори хренові
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25.11.2021 14:36
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Тещин "кормилец" і корабельна сосна-два чобота пара.
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25.11.2021 14:30 Ответить
Ну все. Ще одна реформа Порошенка пішла коту під хвіст. Уявляю я ті зміни до Конституції в редакції зелених наркоманів.
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25.11.2021 14:32 Ответить
Вангую: першою зміною буде така, яка забере у Кличка повноваження.
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25.11.2021 14:37 Ответить
Як яка? По типу федералізації.
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25.11.2021 15:09 Ответить
Коли чую від цих (простигосподи) слово "фініш" виникає асоціація зі словом "безодня". Хоч би знову щось не "начудили" як з олігархічним законом.
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25.11.2021 14:33 Ответить
і ще "декілька нюансів"
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25.11.2021 15:15 Ответить
Усі зміни зєблана до Конституції треба буде касувати одним пакетом.
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25.11.2021 14:35 Ответить
Коли вже вас "вийдуть" ногами вперед, блін, децентралізатори хренові
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25.11.2021 14:36 Ответить
Суки, уже в Конституцию полезли.
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25.11.2021 14:36 Ответить
Хоть Конституцию не трогайте твари помойные. Страна еще не ваша собственность.
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25.11.2021 14:37 Ответить
ЗЕСУКИ ТУРБОРЕЖИМЛЯТЬ під гуркіт рейтингу вови у ПРірву
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25.11.2021 14:39 Ответить
вові зібрали сьогодні форум ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА - для інфоприводу показати його після пальотіков на вєртольтіках , й тема у нього там відповідна ...
А його перельотіки вже закладють в службі з Надзивичайних ситуацій - ну це ж не військова таємниця
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25.11.2021 14:44 Ответить
Да скорее всего втюхивание лугандона на туписнских условиях и есть основной целью этих изменений...
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25.11.2021 14:48 Ответить
Ну все теперь после зеленой децентрализации, пенсионеры смогут летать на вертолетах мчс к дерьмаку на юбилеи
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25.11.2021 14:40 Ответить
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25.11.2021 14:40 Ответить
децентрализация...
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25.11.2021 14:42 Ответить
Децентрализация до федерализации?
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25.11.2021 14:42 Ответить
От же лять, при такой вероятности войны с парашей эта жирная жаба говорит о федерализации.
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25.11.2021 14:48 Ответить
Зачем представителям советского нарида Украины доверили в конституции Украины копаться, ведь у них нет свого государства(ссср распалось в 1991г)?
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25.11.2021 14:48 Ответить
Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21 Но: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. Подготовка законопроекта о множественном гражданстве будет завершена в ближайшее время. А закон о децентрализации легализует механизм перекачки денег снизу вверх от местных администраций в общак правящей Украиной еврейской мафии .

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25.11.2021 14:59 Ответить
Краще б строки своіх каденцій до 2 років скоротили, бо 5 років саботажу і зловживань - це занадто
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25.11.2021 15:22 Ответить
Тому у статті про конкретику змін нічого і не вказується... Так! Залишились "нюанси"... Відповідальність за державність України покладуть на Народ, а держава ( прости Господи!) буде на касі.
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25.11.2021 15:23 Ответить
А хто ж обрав зелене чмо? Безкінечна"робота над помилками" це як "карма".
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25.11.2021 16:39 Ответить
Для кацапов стараются. Формулу Штанмаера внедрять собираются.
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25.11.2021 15:53 Ответить
Стафанчуку тоже кушать хочется.
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25.11.2021 18:23 Ответить
 
 