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Новини Політика України
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ВР (7519) Конституція (324) децентралізація (233) Стефанчук Руслан (418)

Виходимо на фінальний текст змін до Конституції щодо децентралізації, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Виходимо на фінальний текст змін до Конституції щодо децентралізації, - Стефанчук

Робота над законопроектом про зміни до Конституції України щодо децентралізації перебуває на фінішній прямій

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Про децентралізацію ми говоримо досить тривалий час. Наразі ми перебуваємо на фінішній прямій. Парламент уже ухвалив чимало важливих законів для розвитку громад. Поки що ми намагаємося сформувати кінцеве бачення та вийти на фінальний текст проекту змін до Конституції України в частині децентралізації", - сказав Стефанчук на зустрічі з керівником департаменту демократії і врядування Генерального директорату — II з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи Даніелем Попеску.

За його словами, вдалося дійти згоди практично з усіх питань, проте лишилося декілька нюансів.

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Стефанчук повідомив, що наразі завершуються консультації з асоціаціями органів місцевого самоврядування та має бути завершено юридичне шліфування тексту.

"Я дуже сподіваюся, що до Дня місцевого самоврядування (7 грудня) ми зможемо обговорити вже фінальну версію змін до Конституції України щодо децентралізації, щоб найближчим часом винести її на розгляд парламенту", - зазначив спікер.

Як повідомляє сайт парламенту, у зустрічі з Попеску також узяв участь перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

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Топ коментарі
+15
Усі зміни зєблана до Конституції треба буде касувати одним пакетом.
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25.11.2021 14:35
+13
Хоть Конституцию не трогайте твари помойные. Страна еще не ваша собственность.
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25.11.2021 14:37
+12
Коли вже вас "вийдуть" ногами вперед, блін, децентралізатори хренові
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25.11.2021 14:36
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Тещин "кормилец" і корабельна сосна-два чобота пара.
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25.11.2021 14:30 Відповісти
Ну все. Ще одна реформа Порошенка пішла коту під хвіст. Уявляю я ті зміни до Конституції в редакції зелених наркоманів.
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25.11.2021 14:32 Відповісти
Вангую: першою зміною буде така, яка забере у Кличка повноваження.
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25.11.2021 14:37 Відповісти
Як яка? По типу федералізації.
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25.11.2021 15:09 Відповісти
Коли чую від цих (простигосподи) слово "фініш" виникає асоціація зі словом "безодня". Хоч би знову щось не "начудили" як з олігархічним законом.
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25.11.2021 14:33 Відповісти
і ще "декілька нюансів"
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25.11.2021 15:15 Відповісти
Усі зміни зєблана до Конституції треба буде касувати одним пакетом.
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25.11.2021 14:35 Відповісти
Коли вже вас "вийдуть" ногами вперед, блін, децентралізатори хренові
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25.11.2021 14:36 Відповісти
Суки, уже в Конституцию полезли.
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25.11.2021 14:36 Відповісти
Хоть Конституцию не трогайте твари помойные. Страна еще не ваша собственность.
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25.11.2021 14:37 Відповісти
ЗЕСУКИ ТУРБОРЕЖИМЛЯТЬ під гуркіт рейтингу вови у ПРірву
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25.11.2021 14:39 Відповісти
вові зібрали сьогодні форум ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА - для інфоприводу показати його після пальотіков на вєртольтіках , й тема у нього там відповідна ...
А його перельотіки вже закладють в службі з Надзивичайних ситуацій - ну це ж не військова таємниця
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25.11.2021 14:44 Відповісти
Да скорее всего втюхивание лугандона на туписнских условиях и есть основной целью этих изменений...
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25.11.2021 14:48 Відповісти
Ну все теперь после зеленой децентрализации, пенсионеры смогут летать на вертолетах мчс к дерьмаку на юбилеи
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25.11.2021 14:40 Відповісти
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25.11.2021 14:40 Відповісти
децентрализация...
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25.11.2021 14:42 Відповісти
Децентрализация до федерализации?
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25.11.2021 14:42 Відповісти
От же лять, при такой вероятности войны с парашей эта жирная жаба говорит о федерализации.
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25.11.2021 14:48 Відповісти
Зачем представителям советского нарида Украины доверили в конституции Украины копаться, ведь у них нет свого государства(ссср распалось в 1991г)?
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25.11.2021 14:48 Відповісти
Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21 Но: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. Подготовка законопроекта о множественном гражданстве будет завершена в ближайшее время. А закон о децентрализации легализует механизм перекачки денег снизу вверх от местных администраций в общак правящей Украиной еврейской мафии .

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25.11.2021 14:59 Відповісти
Краще б строки своіх каденцій до 2 років скоротили, бо 5 років саботажу і зловживань - це занадто
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25.11.2021 15:22 Відповісти
Тому у статті про конкретику змін нічого і не вказується... Так! Залишились "нюанси"... Відповідальність за державність України покладуть на Народ, а держава ( прости Господи!) буде на касі.
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25.11.2021 15:23 Відповісти
А хто ж обрав зелене чмо? Безкінечна"робота над помилками" це як "карма".
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25.11.2021 16:39 Відповісти
Для кацапов стараются. Формулу Штанмаера внедрять собираются.
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25.11.2021 15:53 Відповісти
Стафанчуку тоже кушать хочется.
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25.11.2021 18:23 Відповісти
 
 