Беларусь начала совместное с Россией патрулирование госграницы истребителями Су-30СМ

В Минобороны Беларуси заявили, что принято решение о наращивании очередных сил ПВО и совместном с Россией патрулировании в воздушном пространстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве, принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь и ВКС Российской Федерации", - проинформировали в Минобороны.

25 ноября состоялось патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в составе функциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России.

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