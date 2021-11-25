Білорусь розпочала спільне з Росією патрулювання держкордону винищувачами Су-30СМ

У Міноборони Білорусі заявили, що ухвалено рішення про нарощування чергових сил ППО та спільне з Росією патрулювання у повітряному просторі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з випадками польотів різних видів авіації поблизу державного кордону Республіки Білорусь, що почастішали, і в інтересах запобігання порушенню державного кордону в повітряному просторі, прийнято рішення про нарощування складу чергових сил з ППО і спільне патрулювання державного кордону в повітряному просторі авіацією ВПС і військ ППО Збройних сил Республіки Білорусь та ВКС Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

25 листопада відбулося патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону Республіки Білорусь у складі багатофункціональних винищувачів Су-30СМ Білорусі та Росії.

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