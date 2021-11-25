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Білорусь розпочала спільне з Росією патрулювання держкордону винищувачами Су-30СМ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь розпочала спільне з Росією патрулювання держкордону винищувачами Су-30СМ

У Міноборони Білорусі заявили, що ухвалено рішення про нарощування чергових сил ППО та спільне з Росією патрулювання у повітряному просторі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з випадками польотів різних видів авіації поблизу державного кордону Республіки Білорусь, що почастішали, і в інтересах запобігання порушенню державного кордону в повітряному просторі, прийнято рішення про нарощування складу чергових сил з ППО і спільне патрулювання державного кордону в повітряному просторі авіацією ВПС і військ ППО Збройних сил Республіки Білорусь та ВКС Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

25 листопада відбулося патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону Республіки Білорусь у складі багатофункціональних винищувачів Су-30СМ Білорусі та Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ. ФОТО

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Топ коментарі
+13
БССР - живой пример исчезновения национальной памяти целого народа,растворения его в плавильном котле р.мира..
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25.11.2021 17:10
+12
да вроде как западный округ РФ
- нужно будет в Гугле пошарить..
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25.11.2021 16:59
+9
Нажаль вже є лише білоруський регіон лапотної балалайні...
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25.11.2021 16:59
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Лука сидя на коленях у ***** правда думает что он тоже руководит страной?
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25.11.2021 16:56 Відповісти
Нічого він не думає , він КДБшник і робить все на благо Росії
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25.11.2021 16:58 Відповісти
Очікуємо нових падінь сушок ))
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25.11.2021 19:20 Відповісти
он бывший председатель колхоза
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25.11.2021 20:17 Відповісти
он сидит четко по центру
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25.11.2021 16:58 Відповісти
Білорусь , что это ?
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25.11.2021 16:56 Відповісти
да вроде как западный округ РФ
- нужно будет в Гугле пошарить..
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25.11.2021 16:59 Відповісти
Та была такая. Кажись где-то в Африке или Латинской Америке
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25.11.2021 17:13 Відповісти
Білорусі вже немає. Є Білоруська СССР -2.
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25.11.2021 16:57 Відповісти
сбивать этих чертей к херам если сунутся к кому нибудь
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25.11.2021 16:57 Відповісти
Нажаль вже є лише білоруський регіон лапотної балалайні...
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25.11.2021 16:59 Відповісти
Ну... Зважаючи на кількість авіакатастроф у вяліких скрєпоносців... Дуже коштовний металобрухт на кордоні з ЄС Польщі не завадить До того ж розженуть біженців - подвійна вигода
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25.11.2021 17:00 Відповісти
Жаль, дымоход "Кузя" к берегам Бульбонии подогнать низзя - они бы прямо с него и взлетали)))
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25.11.2021 17:07 Відповісти
Чому ж "ніззя"? А в те море, де водяться білоруськи креветки та інші морепродукти?

От тільки двигун з бурлаків потребує постійної зміни "рухаючих частин"... Може саме тому вони зігнали на кордоні "запчастини" до такого двигуна?
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25.11.2021 17:43 Відповісти
Оберігають кордони щоб біженці з загніваючої ЄС масово не ломанулися до процвітаючої Білорусі
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25.11.2021 17:07 Відповісти
Два чокнутых старых дегенерата!
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25.11.2021 17:07 Відповісти
А те два дятла все в войнушку не наигрались.
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25.11.2021 17:07 Відповісти
Якої такої Білорусі??? Белорусского округа РФ ,так верніше !!!)))
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25.11.2021 17:08 Відповісти
Все повертається "на круги свая" !!! Чомусь через гугл не можу вийти на ЦН ,то знов почав користуватися жинчиним ніком через Фейсбук !!!)))
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25.11.2021 17:40 Відповісти
БССР - живой пример исчезновения национальной памяти целого народа,растворения его в плавильном котле р.мира..
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25.11.2021 17:10 Відповісти
Яскравий приклад нищівної дії асиміляціі ,приклад як зникають народи та їх держави !!!)))
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25.11.2021 17:13 Відповісти
але спочатку зникла все ж таки національна влада, а вже потім мова. був би білоруський президент не московською прокладкою йшов би процес білорусицизації Білорусі як і в нас
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25.11.2021 17:53 Відповісти
Цікаво,хто це обрав Луку на бульбафюрера??? Марсіане чи Тау-кітяне ???В Україні теж "мудрий нарід" вже понад 30 років по тих самих граблях швендяє !!!)))
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25.11.2021 17:56 Відповісти
От дебіли! Продались за шмат "докторської" ковбаси... а доведеться жерти ліверну... Що з них взяти - бяшки...
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25.11.2021 17:16 Відповісти
Смысла в этом "патрулировании" нет абсолютно никакого. Бомбардировщики НАТО лязгают гусеницами у границ белорашки исключительно в больной тыкве бульбофюрера.
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25.11.2021 17:22 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!----------------------Ніггери на "Абрамсах" в п"ятнадцяти хвилинах польоту від Мінська !!!))))
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25.11.2021 17:27 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, друже. Лечить бульбофюрера надо. Одной таблеткой, 9мм в голову.
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25.11.2021 17:29 Відповісти
Нужно брать пример с зверочеловеков- орков. Нужно патрулировать нашу границу совместно с самолетами НАТО и США , желательно с ядерным оружием. Главное сейчас , что бы орки вынудили своими козлячими понтами серьезные страны к серьезным действиям. Пусть добавят ещё огонька- идиотизма....
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25.11.2021 17:28 Відповісти
У орков керосина завались. А на голом патриотизме и вышиванках самолёты летать отказываются. Можно конечно попросить керосина у бородатой дедушки одного картавого ***********, у него большой опыт поставки топлива в армию по удвоенным ценам... но выйдет себе дороже...
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25.11.2021 18:56 Відповісти
В этом году на РАБссии упало 31 масальот вирталет...а еще декабрь впереди и самый опасный месяц по падениям масалетов...особенно 25 декабря...,стастистика штука тонкая что Восток...
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25.11.2021 17:33 Відповісти
Беженцы через небо теперь не пройдут и не пролетят...
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25.11.2021 17:37 Відповісти
"Беженцы"... это новый вид терроризма...,вернее усовершенствованная Мировая ливарюция чЛенина-Сралина...,взял в заложники тысч 10 баранов и сиди жди звонка от Меркельши... станешь сразу легитимный король Белоруской губернии...
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25.11.2021 17:42 Відповісти
Традиционно это скоро закончится хлам начнет падать морковкой в землю...
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25.11.2021 17:42 Відповісти
Зачем зря керосин палить ? Залейте яда и травите жука на полях.
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25.11.2021 17:47 Відповісти
Мало кто помнит,что в 1986 году 16 мая упал советским металлолом по имени ТУ-22М2 на взлете загорелся двигатель и самолет взорвался прямо над проходной завода г.Киров Калужской области...,погибло около 30 рабочих...,некотоые источники говорят что больше поскольку на борту было 42 тонны горючки...
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25.11.2021 17:58 Відповісти
Нет, кремлебот, это Челленджер. Шаттлы после этого летали много лет и выполнили огромный объём работ в космосе. А твой ту-22м это именно что металлолом, который множили на ноль даже грузины во время 080808.
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25.11.2021 21:19 Відповісти
Это взрыв Челленджера. Человек путает малость.
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25.11.2021 21:22 Відповісти
Вертухаи патрулируют свои ГУЛАГи летая парой,як голуби над зоной
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25.11.2021 18:38 Відповісти
Закончилась Беларусь!
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25.11.2021 19:11 Відповісти
 
 