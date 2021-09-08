Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Росія перекинула винищувачі СУ-30СМ до Білорусі нібито для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
"На аеродром Барановичі для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі та Росії прибули літаки Су-30СМ ВКС Росії", - повідомили в міністерстві оборони Білорусі.
Судячи з фотографій, Росія перебазувала мінімум три винищувачі Су-30СМ.
Су-30СМ (серійний модернізований) - багатоцільовий винищувач покоління "4+". Призначений для завоювання панування в повітрі, блокування аеродромів противника на великій глибині, знищення повітряних, наземних і морських цілей, у тому числі в нічний час доби і в складних метеорологічних умовах.
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так що не такий він вже і просто суто винищувач
Зеленая плесень может только развести руками и слинять сразу при первом шухере в Европу.