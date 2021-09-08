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Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Росія перекинула винищувачі СУ-30СМ до Білорусі нібито для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ 01

"На аеродром Барановичі для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі та Росії прибули літаки Су-30СМ ВКС Росії", - повідомили в міністерстві оборони Білорусі.

Судячи з фотографій, Росія перебазувала мінімум три винищувачі Су-30СМ.

Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ 02

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Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ 03

Су-30СМ (серійний модернізований) - багатоцільовий винищувач покоління "4+". Призначений для завоювання панування в повітрі, блокування аеродромів противника на великій глибині, знищення повітряних, наземних і морських цілей, у тому числі в нічний час доби і в складних метеорологічних умовах.
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Топ коментарі
+22
тем временем зебилы вместе со слугами урода, жопоблоком и клоуном голосуют против статуса Украины - основного союзника США вне НАТО..
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08.09.2021 20:08
+15
_Они будут обвинять Украину в чём угодно чтобы Украина ни делала - просто потому что у агрессора цель захватить Украину, вот и всё. "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать." (с)
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08.09.2021 20:16
+12
Еще точно неизвестно. В звене истребителей должно быть 4 самолета. Так что либо один не взлетел, либо один не долетел...
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08.09.2021 20:14
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назва - Средиземное море СУ-30СМ МА ЧФ 15 апреля 2018

так що не такий він вже і просто суто винищувач
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08.09.2021 20:57 Відповісти
сРассийа сдаёт металолом в РБ ?))) по чем киллограмммм ??)))))
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08.09.2021 21:42 Відповісти
А Украина чем ответит на такой переброс кацапов?? Где заказы на новое ПВО??!

Зеленая плесень может только развести руками и слинять сразу при первом шухере в Европу.
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08.09.2021 21:53 Відповісти
А Украина выпускает какое то ПВО (кроме отдельных РЛС)? Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ - Цензор.НЕТ 7168
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10.09.2021 01:01 Відповісти
Опять кацапы шептуна выпустили, как недавно возле нашего кордону, по случаю Си-Бриза, бо в Польше тоже - учения.
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09.09.2021 12:43 Відповісти
Стынгеры на падыходзе?
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19.01.2022 14:40 Відповісти
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