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Россия перебросила в Беларусь истребители СУ-30СМ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Россия перебросила истребители СУ-30СМ в Беларусь якобы для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Россия перебросила в Беларусь истребители СУ-30СМ 01

"На аэродром Барановичи для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России", - сообщили в министерстве обороны Беларуси.

Судя по фотографиям, Россия перебазировала минимум три истребителя Су-30СМ.

Россия перебросила в Беларусь истребители СУ-30СМ 02

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Россия перебросила в Беларусь истребители СУ-30СМ 03

Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+". Предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
тем временем зебилы вместе со слугами урода, жопоблоком и клоуном голосуют против статуса Украины - основного союзника США вне НАТО..
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08.09.2021 20:08
+15
_Они будут обвинять Украину в чём угодно чтобы Украина ни делала - просто потому что у агрессора цель захватить Украину, вот и всё. "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать." (с)
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08.09.2021 20:16
+12
Еще точно неизвестно. В звене истребителей должно быть 4 самолета. Так что либо один не взлетел, либо один не долетел...
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08.09.2021 20:14
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назва - Средиземное море СУ-30СМ МА ЧФ 15 апреля 2018

так що не такий він вже і просто суто винищувач
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08.09.2021 20:57 Ответить
сРассийа сдаёт металолом в РБ ?))) по чем киллограмммм ??)))))
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08.09.2021 21:42 Ответить
А Украина чем ответит на такой переброс кацапов?? Где заказы на новое ПВО??!

Зеленая плесень может только развести руками и слинять сразу при первом шухере в Европу.
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08.09.2021 21:53 Ответить
А Украина выпускает какое то ПВО (кроме отдельных РЛС)? Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ - Цензор.НЕТ 7168
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10.09.2021 01:01 Ответить
Опять кацапы шептуна выпустили, как недавно возле нашего кордону, по случаю Си-Бриза, бо в Польше тоже - учения.
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09.09.2021 12:43 Ответить
Стынгеры на падыходзе?
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19.01.2022 14:40 Ответить
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