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Укрзализныця спровоцировала дефицит цистерн в Беларуси, - БНК-Украина

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Укрзализныця спровоцировала дефицит цистерн в Беларуси, - БНК-Украина

Из-за кризиса у Укрзализныци у экспортеров продукции из Беларуси возникли проблемы с выполнением контрактов, а белорусские цистерны хронически задерживаются в Украине.

Об этом рассказал генеральный директор "БНК-Украина" Евгений Поспелов, сообщает Ukraine rail monitoring.

По словам Поспелова, уже несколько месяцев компания фиксирует критические задержки железнодорожных цистерн в Украине, в связи с чем образовался острый дефицит белорусских пустых вагонов. "По состоянию на 23 ноября в Украине находится 2 857 цистерн белорусской прописки, тогда как еще неделей ранее этот показатель не превышал 2 500, а в обычных условиях он составляет около 1 500", - сообщил Поспелов.

Сейчас "БНК-Украина", которая экспортирует нефтепродукты из Беларуси, вынуждена принимать дополнительные меры для выполнения ноябрьских отгрузок продукции украинским контрагентам, подчеркивая, что причина задержек в кризисной ситуации на железной дороге. Также гендиректор компании отметил, что белорусская сторона неоднократно привлекала внимание к необходимости решения проблем железнодорожных перевозок в Украине и инициировала встречи с представителями Укрзализныци с целью их решения. Согласно официальным данным УЗ, оборот грузовых вагонов ухудшается: с начала года грузы доставляются уже на 1,5 суток дольше. Так, оборот полувагонов с показателя 6,21 в январе увеличился до 7,39 суток в октябре. В ноябре, по словам отправителей груза, ситуация стала еще напряженнее, и начала угрожать стабильности поставок.

Так, по словам генерального директора ПХГ "Ковальская" Сергея Пилипенко, компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией: 80% производственных мощностей остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге. Из-за того, что более 500 вагонов с цементом и щебнем никуда не двигались из-за тотального отсутствия тяги, компания остановила отгрузку бетона для наших клиентов.

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Топ комментарии
+9
Найвеличніший залізничник С.Лещенко накерував.
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25.11.2021 17:35
+4
Куди не глянь - всюди срака. Повна.
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25.11.2021 18:15
+4
Это профилактика незаконной миграции.
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25.11.2021 18:38
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Найвеличніший залізничник С.Лещенко накерував.
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25.11.2021 17:35 Ответить
Рууки прочь от Сирожи))))
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25.11.2021 17:46 Ответить
тока ногами !!! )))) с размаху желательно )))
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25.11.2021 19:15 Ответить
Та вже пора рельси на метал здавати...
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25.11.2021 17:40 Ответить
не подсказывайте (там за металлолом уже месяц рыдает ахметка )))
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25.11.2021 19:16 Ответить
хоть какая-то польза от рукожопого руководства Укрзализныци.
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25.11.2021 18:08 Ответить
Да оставьте их себе, нах.. сипатому возвращать!
Слава Украiнi и Жыве Беларусь!
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25.11.2021 18:12 Ответить
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Украинцы, честные люди(а вы нет).
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25.11.2021 19:17 Ответить
Куди не глянь - всюди срака. Повна.
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25.11.2021 18:15 Ответить
Ну так, а что идиоты хотели, если выбрали профессиональных клоунов. Была бы у нас соответствующая отрасль экономики, тогда в ней был бы подъем! А во всех остальных отраслях, они полные дятлы, так что имеем вполне прогнозируемый результат!
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25.11.2021 19:21 Ответить
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а на фига бацке бочки, вин тама европу шатает та с путеным лобызается, некогда ему о бочках думать
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25.11.2021 18:30 Ответить
Тупое ты сорокоградусное туловище.Посмотри-новость вышла,а там уже 10-50 комментов.Ты пишешь в демо версии,глупая-глупая свинья😂🌷×××
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25.11.2021 20:04 Ответить
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безмозглое, ты опять на дежурстве лайно по двойной ставочке хлебаешь? ты тут,наверно, самоей высокооплачиваемое😂
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25.11.2021 20:31 Ответить
Точно синий.Посмотри на выход новости и на время перых комментов.Ты половину новостей не видишь.Еще раз для тупой свиньи-это демо версия😂🌷×××
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25.11.2021 20:34 Ответить
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та по х..., раз такое лайно, як ти, даже в демо-версии обитает😂
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25.11.2021 20:37 Ответить
Э не тупая ты свинья,для меня это не демо версия. 90 % твоих высеров никто не видит.Думай сам почему так.Еще раз.Посмотритна время выхода новости и на время первых комментов.Ты сам для себя практически пишешь и довольно давно😂🌷×××
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25.11.2021 20:41 Ответить
А чего удрал?Тю,подумаешь демоверсия.А ума видимо не хватает,перейти на нормальную?Ну значит так и останешь тупой,старой свиньей😂🌷×××
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25.11.2021 22:25 Ответить
Тебя обычно пинают,а тут тишина😂🌷×××
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25.11.2021 20:07 Ответить
Это профилактика незаконной миграции.
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25.11.2021 18:38 Ответить
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Так этими же цистернами в Украину доставляются белорусские бензин и солярка. Беларусь обеспечивает около половины украинского рынка бензина и 30% рынка солярки (тут 50% рынка за злобными москалями). Не будет возврата цистерн - не будет в Украине белорусских нефтепродуктов.
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25.11.2021 19:35 Ответить
 
 